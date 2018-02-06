Потрясение основ

Мирзиеев сменил главу Службы национальной безопасности Узбекистана Нигора Юлдашева, Ташкент В среду, 31 января, президент Шавкат Мирзиеев на расширенном заседании коллегии Службы национальной безопасности Узбекистана в Ташкенте сообщил об освобождении от должности председателя СНБ 73-летнего генерал-полковника Рустама Иноятова, бессменно занимавшего этот пост с 1995 года и за 22 года работы превратившего спецслужбы в самую могущественную и практически неподконтрольную силу внутри страны, а себя самого в наиболее значительного невыборного политика, по своему влиянию часто не уступающего главе исполнительной власти. Согласно официальной биографии, Рустам Иноятов родился 22 июня 1944 года в поселке Шерабад в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, в семье полковника госбезопасности Расула Иноятова. В 1968 году окончил отделение ирано-афганской филологии Ташкентского государственного университета. Служил в советской армии, где был принят на службу в КГБ СССР. С 1976 по 1981 год был сотрудником советской резидентуры в Афганистане под дипломатическим прикрытием. 27 июня 1995 года президент Ислам Каримов назначил его главой Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, созданной четырьмя годами ранее на месте КГБ УзССР. Первоначально основными задачами СНБ были определены разведывательная и контрразведывательная деятельность в интересах страны и борьба с организованной преступностью. Но вскоре спецслужбы стали и главным инструментом борьбы с политическими оппонентами, противостояния угрозе исламского фундаментализма и терроризма, а заодно подавления любого инакомыслия в обществе. Поскольку внутренних и внешних вызовов авторитарному правлению Ислама Каримова всегда хватало, председатель СНБ превратился в чрезвычайно значимую персону государственной власти, с которым первый президент привык советоваться почти по любому поводу, а его ведомству были даны чрезвычайные полномочия. Рустам Иноятов - один из восьми высокопоставленных правительственных чиновников Узбекистана, кому был запрещен въезд в страны Евросоюза - в качестве одной из санкций «за чрезмерное применение силы» при подавлении массовых беспорядков в городе Андижане в мае 2005-го. Однако это не пошатнуло положения председателя. В отличие от его соперника за влияние - тогдашнего главы МВД генерал-полковника Закира Алматова, которого Ислам Каримов после трагических событий в Андижане отправил на пенсию. Наоборот, в последнее десятилетие жизни Каримова СНБ превратилось в главное силовое ведомство страны, фактически контролировавшее МВД и Министерство обороны. А самого Иноятова многие политические аналитики рассматривали в качестве наиболее вероятного преемника на посту президента Узбекистана. Другие отмечали, что занимать выборный пост главы исполнительной власти всесильному председателю, разменявшему уже восьмой десяток и испытывающему серьезные проблемы со здоровьем, нет особой нужды. При этом аналитики единодушно признавали, что сам транзит власти в стране при любом варианте не может быть осуществлен без санкции Иноятова и без достижения компромиссных договоренностей между ним и любым кандидатом в президенты. Впоследствии двойственность и не всегда поступательный характер в осуществлении политических и экономических реформ, провозглашаемых новым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, часто объяснялась неправительственными экспертами сопротивлением со стороны влиятельных силовых структур, кроме политической силы, образовавших внутри страны и за ее пределами мощную «бизнес-империю». Между тем Шавкат Мирзиеев вскоре после своей победы на президентских выборах в декабре 2016 года начал активную ротацию руководителей силового блока - МВД и Минобороны, а также вывел из подчинения СНБ спецназ и Внутренние войска. И еще в конце 2016 года отстранил от должности 1-го заместителя председателя СНБ генерал-лейтенанта Шухрата Гулямова, земляка Иноятова, считавшегося его наиболее вероятным преемником во главе спецслужб. В августе 2017 года Высшим военным судом (трибуналом) Республики Узбекистан Гулямов был приговорен к пожизненному тюремному заключению с компенсацией финансового ущерба в размере $1,5 млрд., нанесенного им государству. После этого в Узбекистане была введена частичная конвертация национальной валюты и провозглашены другие преференции для негосударственного сектора экономики. При этом слухи о скорой или уже состоявшейся отставке самого Рустама Иноятова, периодически появлявшиеся в неправительственных СМИ, оставались на уровне слухов. Осенью 2017 года был арестован и помещен в следственный изолятор по обвинению в «заговоре с целью свержения государственной власти» оппозиционный журналист Бобомурод Абдулаев, на допросах признавшийся в том, что под псевдонимом «политолог Усман Хакназаров» он писал статьи о гипотетическом противостоянии между президентом Мирзиеевым и руководством спецслужб. Настоящая сенсация состоялась, когда на правительственном совещании 22 декабря 2017 года Шавкат Мирзиеев оглашая первое в истории страны президентское Послание к парламенту, заявил о необходимости в ближайшее время провести реформу СНБ. «В настоящее время органы Службы национальной безопасности действуют на основе положения, утвержденного правительством 26 лет назад. Неприкосновенность этого положения в течение четверти века и оценка любой проблемы в качестве угрозы национальной безопасности привели к безосновательному расширению полномочий данного ведомства», - заявил тогда президент Узбекистана. На расширенном заседании коллегии СНБ 31 января 2018 года Мирзиеев повторил свои тезисы, сообщив также, что разработка и принятие нового закона «О Службе национальной безопасности» уже включена в программу правительственных мероприятий текущего года. Президент подчеркнул, что за прошедший период Служба национальной безопасности внесла весомый вклад в обеспечение суверенитета, независимости и территориальной целостности Узбекистана. Но при этом указал на острую необходимость реструктуризации СНБ с учетом современных требований и вызовов нового времени и упразднения подразделений, «занимающихся не свойственными спецслужбе задачами, что в ряде случаев приводило к подмене функций других государственных структур». По словам Мирзиеева, одной из главных задач СНБ в настоящий момент должно стать активное содействие населению страны в решении его насущных проблем, а органам государственной власти - в реализации начатых в стране широкомасштабных реформ. «Служба национальной безопасности как одна из государственных силовых структур должна осуществлять свою деятельность согласно принципу «Не народ служит государственным органам, а государственные органы служат народу», - сказал Мирзиеев. Неправительственные СМИ отметили, что в тот самый момент, когда президент объявлял об отставке Рустама Иноятова с поста председателя СНБ, население всего Узбекистана пережило толчки весьма ощутимого землетрясения, докатившегося из Афганистана. Двусмысленный символ. На должность нового председателя Службы национальной безопасности был назначен гражданский юрист, 50-летний уроженец Ферганской области Ихтиер Абдуллаев, прежде с 2015 года занимавший пост генерального прокурора страны, а в феврале 2017 года возглавившего учрежденную Мирзиеевым межведомственную правительственную комиссию по противодействию коррупции. По мнению аналитиков ташкентского информагентства Uzmetronom, первоочередная «задача» Абдуллаева будет, скорее всего, состоять в кадровой очистке силового ведомства «от ставленников, сторонников или сподвижников прежнего руководства». При этом издание отмечает, что сам Абдуллаев никогда не имел отношения к разведке и контрразведке. А комментаторы в социальных сетях не преминули высказать опасения, что вероятные увольнения из спецслужб массы специалистов данного профиля могут создать определенные риски для внешней и внутренней безопасности страны. Вот таково оно - свободное общественное мнение: во всем может видеть не только позитивные стороны... Тем временем генерал-полковник Рустам Иноятов не отправлен в отставку и не провожен на пенсию, а был назначен Мирзиеевым государственным советником президента Узбекистана по политико-правовым вопросам. Тоже интересный момент, который можно понимать по-разному. Некоторые считают, что президент-реформатор все-таки не хочет удалять от себя и окончательно убирать с политической сцены самого изощренного царедворца и опытного контрразведчика. С другой стороны, надо заметить, что пост госсоветника президента в истории страны не всегда является очень почетным и наиболее долговечным пристанищем для политика. Нельзя не вспомнить судьбу бывшего министра МВД Адхама Ахмедбаева, который в январе 2017 года был снят со своей должности и назначен госсоветником. Спустя всего три месяца его лишили и этого поста и отправили преподавать в Академию МВД. 22 декабря, выступая перед правительством, Шавкат Мирзиеев публично назвал бывшего министра «предателем», с которого он «сорвал генеральские погоны». «Вы знаете, где сейчас ходит за свое предательство и измену бывший министр МВД Ахмедбаев? Моя совесть не приняла того, что он, будучи министром Узбекистана, стал предателем и присоединился к одной группе. Я сорвал погоны с двух генералов. Тоже мне, генерал-лейтенанты!» - сказал тогда Мирзиеев. Узбекская служба радио Свободы («Озодлик») со ссылкой на собственные источники пояснила, что Ахмедбаев вызвал ярость Мирзиеева тем, что в период предвыборной гонки тогдашний министр МВД по поручению Шухрата Гулямова установил слежку за членами семьи кандидата в президенты и стал прослушивать его телефоны. 26 января 2018 года «Озодлик» сообщил, что в ходе совместной операции президентской гвардии, МВД и Генпрокуратуры Адхам Ахметбаев был задержан на своей квартире в Ташкенте в районе Бешагач и в наручниках препровожден в следственный изолятор. Однако через трое - четверо суток - как раз 31 января - он снова оказался у себя дома, и не известно, были ли ему предъявлены обвинения и какие. Официальные источники в эти дни вообще воздерживаются от любых комментариев, ограничиваясь лишь констатацией событий.