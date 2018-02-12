Бег по кругу

Лондон ужесточил проверки происхождения денег. Вернутся ли они домой? «Не страшны дурные вести, Начинаем бег на месте, В выигрыше даже начинающий. Красота, среди бегущих Первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий. Красота, среди бегущих Первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий». Владимир Высоцкий, «Утренняя гимнастика» НАЧАЛО демонстрации британского сериала «МакМафия» про будни условной русской мафии в Соединенном Королевстве (в нем, кстати, приняли участие и известные казахстанские актеры) вызвало небольшой скандал, напомнив островитянам, сколько сомнительных лиц и денег они приютили под свинцовым небом Альбиона. По стечению обстоятельств (а может быть, и нет) именно в эти дни в Великобритании вступил в силу Закон «Ордер на богатство неясного происхождения», в частности, позволяющий замораживать активы стоимостью от 50 тысяч фунтов и расследовать происхождение этих денег «в случае, если их владелец не может объяснить, на каких законных основаниях они были получены». По данным британской Times, власти страны «уже определили десятки целей для расследования». Параллельно российские власти приняли законопроект «О добровольном декларировании физлицами активов и счетов» фактически о финансовой амнистии для беглых олигархов. Но вернутся ли заработанные сотнями «сравнительно честных» способов деньги и их нынешние владельцы в свои леса и степи из вчера еще бывшего таким гостеприимным Лондонстана? Как заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес в интервью Times, тем, кто «вдруг покупает роскошный таунхаус в центре Лондона», теперь придется объяснить, каким образом они за него заплатили. «Вся мощь правительства обрушится на коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище, отметил он. «Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сильно усложним вам жизнь», - цитирует интервью сайт Русской службы Британской вещательной корпорации. Кстати, сам сериал «МакМафия», повествующий «о международном преступном синдикате, которым руководят выходцы из России», также снят Би-би-си совместно с известным американским создателем сериалов – студией AMC. Сообщается, что российское посольство в Великобритании уже после выхода первых серий картины обвинило создателей сериала, снятого по книге бывшего корреспондента Би-би-си Миши Гленни, «в распространении ложных стереотипов». Сами англичане готовы признать ошибки: обозреватель Times Либби Первес, комментируя сюжет сериала, отмечает, что «британский истеблишмент долгое время почитал и с распростертыми объятиями принимал супербогатых людей, редко интересуясь происхождением их капитала». Теперь же, судя по всему, с этим будет покончено. И это будет ударом пострашнее невнятного американского списка, в котором непонятно, почему не присутствуют одни, и непонятно почему присутствуют другие. Тем более что и никаких конкретных действий за списком также не последовало – только невнятные заявления, что, мол, потом будет. Лондон на протяжении всей постсоветской истории привлекал намного больше граждан новых независимых государств и их денег, которые «жгли карманы» дома. Понятно, что объяснить происхождение значительной доли этих средств, затем вложенных в британскую экономику в виде банковских вкладов, объектов недвижимости, совместных компаний и прочего, многие не смогут. Это где-нибудь в Америке миллиардер может отчитаться по всему, кроме первого миллиона. Наши-то, постсоветские, вряд ли смогут объяснить и первый, и последний миллионы. Видимо, пользуясь этим затруднением, Кремль уже пробует добиться возвращения олигархов из Лондона, засылая туда бизнес-омбудсмена, однако пока его результаты весьма скромны – список из 17 персон не содержит ни одной громкой фамилии. Наоборот, достаточно известные политические оппоненты российского руководства вновь подтвердили свое нежелание ехать домой, опасаясь преследований. Не задержался за рубежом и недавно «громко уехавший» казахстанский бизнесмен, сообщивший о получении им гарантий безопасности «на самом верху» (чем, надо сказать, еще раз высветил характер отношений политического руководства и правоохранительной системы страны). В условиях, когда закрываются врата одной из наиболее известных гаваней для денег, его решение понятно – работать иначе после казахстанских условий выживания бизнеса чрезвычайно сложно. Ходили слухи, что даже беглые «политические» засылали «домой» своих людей, чтобы опять негласно принимать участие в привычных «распилах». Несмотря на риск, такой заработок был для них более доступен, чем попытки встроиться в непонятные и излишне прозрачные рынки западных стран. Можно, конечно, и не «домой», но куда? Количество стран, которые готовы закрывать глаза на происхождение денег, сокращается. Особенно поспособствовали этому скандалы «Панамского» и «Райского» досье, в которых наши граждане засветились весьма активно. Опять же на уровне неподтвержденной информации в Астане говорили, что публикации последней серии офшорного компромата сорвали карьерное продвижение одной из заметных фигур в казахстанском истеблишменте, которая ранее не ассоциировалась с «большими деньгами». Возвратить капиталы домой власти нашей страны также пытались не раз, с разным успехом, однако, размеры выведенного и возвращенного пока не идут ни в какое сравнение. Какие-то домашние наработки в Астане все же есть – не случайно темпами, сравнимыми со скоростью космической программы Илона Маска, в мажилисе рассматривают поправки в Предпринимательский кодекс. Правда, как это принято в нашей стране, возможно, первым условием каких-то важных шагов станет скорый роспуск нижней палаты парламента, а за ним – и новые выборы. В принципе, если речь идет о расширении представительства «альтернативных» «Нур-Отану» партий, то смысл в этом, конечно, есть – деньги ведь любят не только тишину, но и эффективное представительство своих интересов, данную тишину обеспечивающее. А без кардинальной смены государственной парадигмы в пользу большей открытости политической системы последнее также невозможно. Последнее натыкается на страхи «верхов» утратить управляемость, на сложность момента передачи власти, геополитическое давление, и, как следствие, обычно кончается просто декоративными шагами. Впрочем, любые шаги лучше, чем просто топтание на месте. Как обычно, мерилом правдивости этой информации станет ближайшее будущее, на которое с тревогой смотрят и те, кто страну покидает, и те, кто теперь думает: «Не вернуться ли?» Ведь если обещанные перемены так и останутся просто лозунгами, то завтра возвращенцы вновь будут думать об отъезде, и все начнется с начала, как бег по кругу. Он, в отличие от бега на месте из песни Высоцкого, вовсе не общепримиряющий, а скорее «общетеряющий», ведь издержки такой беготни будут нести все – и власти, и простые граждане, и бизнес.