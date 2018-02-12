Скандалы не беспокоят ни МОН, ни местные власти Инна СКРЫНИК НЕСКОЛЬКО ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ скандалов, сотрясающих информационное пространство Казахстана, по-прежнему вызывают лишь весьма сдержанные комментарии в Министерстве образования и науки РК, которое практически игнорирует как отказы в грантовом финансировании заявок с высоким рейтингом, так и факт обнаружения статей казахстанских ученых в удаленных из базы Scopus «хищнических» журналах (хотя именно публикации в хороших научных изданиях являются одним из оснований для присуждения степени Ph.D). Как-то изменить принципы распределения научных грантов, чтобы их давали не «своим», а также проверять работы чиновников, служащих или других лиц, от решений которых зависят судьбы казахстанцев на предмет получения научных степеней или дипломов благодаря таким «мусорным» журналам или плагиату, МОН не хочет. А ведь в системе исполнительной власти есть люди, которые не могут безоговорочно доказать наличие у себя даже просто высшего образования (!). Скандал с научным финансированием, осуществляемым министерством, профильному ведомству остановить никак не удается. Не помогают ни краткие комментарии для СМИ (и то, выпущенные с большим опозданием), ни встречи с самими учеными, которые ставят вопрос о доверии министерству со стороны своего сообщества ребром. В принципе, оно и понятно, сложно как-то внятно ответить на то, что в составе советов, присуждающих гранты, находятся представители организаций, которые их в большинстве своем получили, причем, несмотря на то, что оценки, данные их проектам международными экспертами, были ниже, чем у «проигравших». Аргумент спикеров МОН, что представитель научной организации попал в список тех, кто определяет финансировать ее проект или нет, не как ее сотрудник или руководитель, а от другой «общественной организации», не выдерживает никакой критики. Вот, к примеру, что сказал на вопрос газеты «Караван» председатель Комитета науки МОН РК Болатбек Абдрасилов: «Если состав прошел экспертизу Минюста, юридического отдела госструктур, как можно говорить об этом (о несоответствии состава Национального научно-технического совета Положению о его формировании)? Многие ссылаются на то, что руководитель одной из структур – председатель ННС. Но он туда вошел как академик Национальной академии наук. Состав ННС формируется по предложению наших НИИ, вузов, Академии наук». Однако, попав в совет под иной вывеской, такой человек ведь не перестал работать в своем институте или иной научной организации, в пользу которой голосовал, исходя из своих естественных интересов, правильно? То, что это прямо нарушает положения о формировании национального научно-технического совета, опять же «не бьется» аргументом, что состав совета «согласован» с Минюстом, канцелярией премьера и так далее. Если нарушение было допущено до того, как были приняты последующие и вполне законные решения по его предмету, то и они все равно подлежат отмене, правильно? Иначе обворованным людям нельзя было бы возвращать украденное, но затем «законно» перепроданное имущество. Сами представители ННС, по информации сайта «Информбюро», просто отметают критику со стороны ученых, называя ее «намеренной дискредитацией». «Тех, кто инициирует подобные публикации, так и хочется спросить – вы что, ратуете за бюрократический произвол, за всесилие чиновников, которые в науке ничего не понимают? Хотите все вернуть назад? Или вы не понимали, что создание механизма распределения финансирования, в котором ключевую роль будут играть сами ученые, неизбежно приведет к реальному и жесткому столкновению между научными школами? Что в конкурентной борьбе выживут только те из них, чьи исследования действительно отвечают интересам Казахстана, а не представляют собой «удовлетворение собственного любопытства за счет государства»? — цитирует их официальное письмо сайт. По поводу того, что касается принципов формирования ННС и получения большинства грантов организациями, связанными с его членами, то тут представители совета также не слишком убедительны: «ННС формируется из именитых действующих ученых, поэтому не должно вызывать удивления получение ими финансирования. Кстати сказать, далеко не все их проекты получили одобрение». Почему в ННС оказывались не по одному представителю одной и той же научной организации, составители письма решили ничего не писать. Зато они буквально критикуют иностранных экспертов, дающих оценки проектам, за то, что они «не до конца владеют реальной обстановкой в казахстанской науке». Они ставят вопрос, как не слишком умные супруги: «Или я, или она». Мол, зачем мы, ННС, если базироваться на оценках международных экспертов? У нас много говорилось о том, как бы остановить «утечку мозгов», и гранты на научные исследования от МОН РК были основным инструментом политики, направленной на то, чтобы наши ученые оставались на родине, а их исследования, открытия или изобретения работали прежде всего на Казахстан. Теперь же, после данного скандала, все эти люди просто получили наглядное свидетельство того, на каких принципах в реальности функционирует данный институт, и – заодно - бесспорный аргумент в пользу того, чтобы скорее искать применение своим мозгам и талантам там, где отношение к их работе будет более справедливым – за рубежом. То есть если кому-то было недостаточно громкого отъезда из Казахстана доктора Кена Алибека, то теперь его слова о кризисе в казахстанской науке буквально подтвердили результаты распределения научных грантов. Ну, ладно, наука там, развитие. Это как бы дело продвижения, но как бы не откатиться назад. Иными словами, не упустить то, что уже должно бы быть. Речь идет об уровне образования. Его касается уже другой скандал с признанием «мусорным» научного рейтинга журналов, где вышли публикации 250 казахстанских ученых (!), но и тут министерство решило сделать вид, что ничего страшного не произошло. Хотя, по идее, удаление данных журналов из базы Scopus ставит под сомнение выполнение публиковавшимися там лицами нормативов для получения научных степеней. «Мы очень активно работаем с международно признанными наукометрическими базами данных – это тот же Scopus, Elsevier. Также мы очень активно работаем со Springer, Clarivate Analytics, где все журналы зафиксированы. Те хищнические журналы, о которых вы говорите, имеют свойство появляться, год-два поработают и исчезают, но они никогда не входят в базы данных, а если входят, то на очень короткое время. Присуждением звания докторов PhD у нас занимается отдельный комитет по контролю в сфере образования и науки… Там, думаю, не должно быть серьезных нарушений. Что касается плагиата и проверок, то это не компетенция нашего министерства, мы не можем чью-то работу, которая 10-15 лет назад была защищена, взять и проверить на плагиат. Но те работы, которые сейчас идут на защиту, обязательно проходят проверку на плагиат», - заявил журналистам все тот же председатель комитета науки МОН РК Болатбек Абдрасилов. Кстати, в западных странах почему-то не считается невозможным проверять на плагиат старые дипломные работы. К примеру, в 2013 году в отставку подала министр образования Германии Аннете Шаван, после того как Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне лишил ее докторской ученой степени (полученной в 1980 году) из-за обнаруженного в ее диссертации плагиата. В 2011 году из-за того же лишился своего поста министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг. Между тем, по информации сайта «Информбюро», среди тех, чьи публикации были в журналах, признанных «мусорными» специалистами Международной базы научных изданий Scopus, оказались ректор ЕНУ, ректор КазНУ, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, директор Казахстанского института стратегических исследований. Таким образом, ясно, что любое сомнение в научном звании подобных лиц – это не только и не столько вопрос науки, но политики кадровых решений, ведь сохранить подобный пост, утратив научное звание, будет довольно странно. Впрочем, в наших степях встречаются заметные казусы. В Костанайской области не так давно выявляли несколько учителей, у которых не было дипломов вузов, так же как и у сотрудника отдела строительства города Рудного, которого в результате наказали и оштрафовали на 100 МРП. Впрочем, такие случаи встречаются и на более высоком уровне. Так, по информации того же сайта «Информбюро», в 2016 году подтвердить не научный статус, а просто наличие у себя высшего образования не смог аким города Аксу Павлодарской области Кайрат Нукенов. «Поводом для запроса акиму города Аксу Павлодарской области стала информация о том, что Кайрат Нукенов обратился с иском в судебную коллегию по гражданским делам Омского областного суда к федеральному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (ФГБОУ ВПО «СибАДИ») об установлении факта выдачи ему диплома. Однако суд данные требования не удовлетворил. Чтобы развеять все возможные слухи, редакция informburo.kz обратилась с официальным запросом к акиму Аксу». Однако тот не предоставил журналистам копию диплома, а поделился лишь данными спецпроверки за 2012 год, которая не выявила сведений, «препятствующих поступлению на государственную службу». Журналисты отметили, что «Кайрат Нукенов не ответил на прямые вопросы о его высшем образовании». «На вопросы, действительно ли он учился на заочном отделении в ФГБОУ ВПО «СибАДИ» и почему ему не выдали дубликат диплома, редакция informburo.kz не получила ответов», - говорится в статье. Сложно себе представить, что могло помешать чиновнику такого ранга просто сфотографировать свой диплом и отправить журналистам, если бы он действительно имел место быть. В конце концов, Нукенов мог бы приложить другой диплом, о котором сообщает страничка о нем в Википедии, где говорится: «В 2014 году окончил Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина по специальности «плодоовощеводство и виноградарство». Хотя видно, что вторую корочку чиновник получал также явно «без отрыва от производства», так как судя по той же биографической справке предыдущие окончанию второго вуза три-четыре года он был акимом Железинского района, руководителем отдела предпринимательства и торговли Павлодарской области и акимом города Аксу. Можно ли представить, что на таких ответственных постах у него было время ездить в другую страну даже просто «закрывать сессии»? Ну ладно, пусть снова заочный, но приложил бы документ из аграрного вуза к ответу журналистам, в чем сложность? Судя же по тому факту, что Нукенов пытался признать факт выдачи ему диплома от Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии через суд, то с этим у него определенно проблемы. Зато проблем с назначениями у Кайрата Темиршотовича нет: 29 апредя 2016 года, через полтора месяца после скандальной публикации, он – в отличие от костанайского чиновника - получил новое ответственное назначение на пост акима города Экибастуза. Ну а то, что жители этого города получили градоначальника с двумя заочными образованиями (и это – в лучшем случае! В худшем – без «вышки» вообще) – это, видимо, их проблемы. Стоит ли удивляться, что с каждым годом из нашей страны выезжает все больше людей. В 2016 году, по данным Комитета по статистике, их было 33 тысячи, в 2017 году таковых было уже 35 тысяч. Большинство уезжают совсем недалеко – в Россию, откуда некоторые акимы никак не могут привезти даже заочные дипломы…