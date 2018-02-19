Сага о четвертом НПЗ:

новые повороты и старые сказители «Я знаю, что сейчас мы все работаем над этим делом. И разговор был с карачаганакскими нашими инвесторами – то есть принятие решения по НПЗ надо ускорять. Мы это видим. Еще в 2009 году мне докладывали о планах по строительству интегрированного газохимического комплекса. Прошло почти 9 лет, с тех пор стоимость проекта выросла с 6 до 9 млрд долларов, сроки завершения теперь с 2016 перенесены на 2024 год». Президент Нурсултан Назарбаев о планах по строительству четвертого НПЗ. 9 февраля 2018 г. КРОМЕ увольнения министра труда и соцзащиты Тамары Дуйсеновой расширенное заседание правительства на прошлой неделе запомнилось, наверное, только возобновлением разговоров относительно необходимости строительства в Казахстане четвертого нефтеперерабатывающего завода. «Старая песня о четвертом» продолжилась куплетом о том, что он очень нужен. Непонятно, правда, почему на осознание этого факта (а вернее, окончательную победу одного из мнений по этому вопросу) у правительства ушло столько лет, хотя это было понятно и ежу еще с конца 90-х годов. Другой вопрос: когда же от слов теперь перейдут к делу и во сколько это все обойдется налогоплательщикам (возможно, конечно, будут использованы средства Нацфонда, но их, кажется, так никто в Америке и не разморозил), которым придется платить, даже если под такой проект удастся вновь получить китайский кредит? Для разнообразия можно еще задать извечный русский вопрос: «Кто виноват, что у нас не был построен такой завод еще десять лет назад?». О том, насколько быстро колебалась «генеральная линия» по вопросу о четвертом НПЗ, казахстанцы могли судить по заявлениям главы энергетического ведомства страны. В конце ноября, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах первого международного «круглого стола» Kazakhstan Global Investment Roundtable, посвященного вопросам инвестиций в экономику Казахстана, министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил: «По-моему мнению, четвертый нефтеперерабатывающий завод нам не нужен. Завершается модернизация трех заводов «КазМунайГаз», должны завершить модернизацию Атырауского и Павлодарского заводов в этом году. В следующем году завершится модернизация Шымкентского НПЗ». А спустя всего месяц, в начале января этого года, он же заявил «Хабару»: «Четвертый нефтеперерабатывающий завод Казахстану нужен. Это мое мнение. Мы сейчас уже поднимаем данный вопрос, ведь строительство завода – это дело не одного года. Спрос на горюче-смазочные материалы растет. По нашим прогнозам, примерно к 2022 году возникнет необходимость увеличения импорта нефтепродуктов. К этому времени четвертый завод уже должен быть построен. Мощностей существующих трех для удовлетворения растущего спроса будет недостаточно». Ну, и еще через месяц, 9 февраля, уже президент, обращаясь к министру Бозумбаеву, вновь подчеркнул: «Мы модернизировали три НПЗ, дефицит по ГСМ покрывается в Казахстане на ближайшие три-четыре года. Да, Канат Бозумбаев? Потом снова надо будет импортировать… Когда я говорил, что надо строить немедленно четвертый завод, - вы доказывали, что он нам будет не нужен. Что у нас ГСМ девать будет некуда. Мы начинаем работу тогда, когда проблема нас уже догнала». И действительно, вторая половина прошлого года показала, что нефтедобывающая страна может сталкиваться с дефицитом бензина, газа и угля. В итоге в октябре 2017-го глава государства без обиняков сказал министру: «Вы вносите немало хороших инициатив, которые поддерживаются мною и правительством. Было предложено отменить государственное регулирование цен, чтобы избежать дефицита топлива. Однако на рынке снова нехватка ГСМ. В этой связи по предложению правительства я объявил вам выговор. И это равносильно освобождению от должности». «Министерство энергетики отвечает за вопросы топливно-энергетического комплекса страны. В том числе и за обеспечение внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Ситуация с их дефицитом в стране показала, что со стороны правительства и Министерства энергетики допущены халатность и безответственность. Еще в мае месяце вы подписали график ремонтов НПЗ. И знали, что осенью два из трех заводов встанут на ремонт. Каждый год происходит подобное. Раз об этом знали, то должны были подготовиться и завезти соответствующее количество энергоносителей для обеспечения населения ГСМ. Этого сделано не было», - сказал президент. Уже после его слов, в середине зимы, когда ударили холода, возник еще один энергетический кризис – нехватка угля, за который перекупщики и покупатели устраивали настоящие драки. Естественно, после «последнего китайского предупреждения» и последовавшего за ним очередного провала в энергетической отрасли многие ждали, что Канат Бозумбаев может лишиться своего поста. Однако этого не произошло. Некоторые объясняют это тем, что глава ведомства не в состоянии решить проблемы энергетического сектора, накапливавшиеся даже не годами, а десятилетиями. То же строительство нового НПЗ было востребовано довольно давно, и начиная с середины 2000-х годов только ленивый не писал о том, что смысл в этом есть. Не только для увеличения объемов ГСМ для внутреннего рынка, но и для производства товаров нефтехимии более высокого передела, о чем много говорилось, пока еще можно было употреб-лять термин «кластер» и не вызывать аллергии у тех, кто казнит и милует. Теперь же, когда политическое решение наконец принято, основной вопрос – цена. Учитывая нашу привычку находить бюджетные решения, превышающие по цене (но, к сожалению, не по качеству) самые дорогие международные аналоги, это чрезвычайно важно. Во-первых, потому что лишних денег у государства на самом деле нет. Во-вторых, потому что и резервы страны оказались частично заморожены и вряд ли в такой ситуации могут быть активно привлечены. В-третьих, потому что мы и так очень много должны, и первым с списке наших кредиторов стал восточный сосед, который сейчас, не стесняясь, занят «культурно-насильственным пережевыванием» своей самой западной провинции – СУАР. Вечное стремление к соблюдению баланса между геополитическими гигантами и соседями страны (Россия, Запад, Китай) может окончательно уйти в историю, порождая новые вызовы и риски для независимости страны. Ну и важный момент – хотелось бы узнать, кто все это время был против строительства четвертого НПЗ, доказывая его ненужность президенту? Потому как стараниями именно этих людей наша страна понесла прямые и косвенные потери, бесконечно модернизируя старые производства в Атырау, Шымкенте и Павлодаре. Наверное, будет правильным, если эти люди больше не будут заниматься вопросами энергетики в стране, что, наверное, и будет самым суровым (из возможных) наказанием для них. Чьими стараниями наша страна стала владельцем устаревших иностранных заводов, очевидно, переплатив за неликвид, а национальные операторы добычи и транспортировки по уши ушли в долговые ямы. Впрочем, вряд ли кого у нас за это накажут за «хозяйственные просчеты» без политического решения о необходимости такого шага. Диссонансом к проблемам экономики страны звучат неожиданно высокие показатели страны в мировом рейтинге «счастья». Да, господа, мы невероятно счастливы в сравнении с большей частью человечества, так как оказались аж на седьмом месте в мире по этому чрезвычайно сложно определяемому и измеряемому показателю. Тот факт, что составитель рейтинга - Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International – не должен вводить в заблуждение. Измеряли счастье граждан разных стран просто выводя разницу между теми, кто смотрит на мир с оптимизмом и наоборот. Но и оптимизм – понятие относительное; кому мясо на ужин уже праздник, а кому – и айфон давно не айс. Видимо, по этой причине в первой десятке «счастливых» стран в основном не слишком развитые страны: Фиджи, Колумбия, Филиппины, Мексика, Вьетнам, Папуа – Новая Гвинея, Индонезия, Аргентина и Нидерланды. О том же, как отнеслись к этой новости казахстанцы, можно судить хотя бы по тому, что даже лояльные сайты поместили новость о высоком рейтинге счастья в рубрику strange news.