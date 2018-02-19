Да здравствует rock'n'roll в Белом доме?

Думаете, мистер Трамп- самый эксцентричный президент Америки? Подождите еще несколько лет, и то ли еще будет... Юрий Сигов, Вашингтон То, что Соединенные Штаты Америки - ни на кого не похожая на свете страна, вроде бы как всем известно (даже тем, кто о существовании этого государства до сих пор не догадывается). Все здесь совершенно наоборот, "не так, как у других", и абсолютно не поддается никакому рассудку - ни нормальному, ни сверху донизу вывихнутому. При этом самые удивительные чудеса происходят именно внутри Америки, а вовсе не на так называемой "международной глобализированной арене". Помню, что когда вышла несколько лет назад моя книга про США под названием "Необычная Америка", больше всех этой "необычности" Америки удивлялись все, кто в ней не живет. А вот американцы на полном серьезе меня вопрошали: а что вы нашли у нас такого удивительного? Все у нас обычно, стандартно, в рамках давно прописанных норм и "правил". Когда речь шла о главе, в которой рассказывалось о том, что у самого обыкновенного американского ...таракана из штата Флорида на счету банковском имеется 75 миллионов долларов (ему их просто завещала старушка-пенсионерка, не чаявшая души в таракаше-приятеле), а более 50 миллионов граждан США живут ниже официальной черты бедности, прописанной для самых неимущих африканских государств, то американцы любопытствовали только об одном: а завещание было на таракана составлено правильно? Если да, то чему тогда удивляться? Ну, какая разница, как там живут в Африке или американские бедняки, если таракан-миллионер живет себе припеваюче на совершенно законных основаниях! Так и с сагой о нелегкой судьбе американских президентов. Вот уже больше года страной правит человек, которого изо дня в день поливают помоями все американские СМИ(причем он до сих пор ни одно из них не закрыл и журналюг-натуральных "парней да девушек по вызову проигравшей партии" до сих пор никого в кутузку не отправил), костерят "за правду радеющие" разные общества и группы "по либерально-глобализированым интересам". А он все правит и правит, в отставку, понимаешь, не уходит, посланиями в твиттере каждый день рубит народу правду-матку. И, как утверждают его особо приближенные по Белому дому, всерьез может пойти и на второй срок, если чего не успеет "доделать" за первые четыре года президентства. Но это в том случае, если у него еще это получится. И опасаться ему надо вовсе не бывшего президента страны, который вроде бы пока раздумывает, а не пойти ли ему вновь на выборы и не вернуть Америке веру во вседозволенность, всетерпимость, афро-американского понимания справедливость и прочее, за что его два срока страна уже в Белом доме привечала. Соперником у Д. Трампа может стать человек, который уже сейчас и говорит, и делает такое, что я лично не удивлюсь, если он не на этих, а на следующих выборах президента страны не просто выдвинет свою кандидатуру, но и снесет без проблем всю ту политическую, полностью прогнившую надстройку, которую в Америке сооружали десятилетиями власть в стране имущие... Всех политиков надо смести с "игровой площадки". А оставить только честных и правдивых. Он, вообще-то, это серьезно? Если вы думаете, что речь сейчас пойдет о каком-нибудь очередном американском миллионере или начинающем политике "новой волны", для которого интересы простого американского народа превыше собственного благополучия, то гарантированно ошибетесь. Нет таких политиков на свете (а уж в Америке- и подавно), не говоря уже о миллионерах. Потому как чтобы и тем, и другим стать, требуется совсем другое - а именно быть волком, даже волчарой по отношению к окружающим. И только тогда и ты выживешь, и карманы твои будут оттопыриваться от засунутых туда денежных купюр. Но, оказывается, за правду и справедливость в Америке бороться желают и другие. А один из таких персонажей "механик, рассказал, сбежав от нянек", уже сегодня откровенно признается: "если все пойдет по плану, то через два года я буду сенатором, а еще через шесть лет- президентом США. Вот увидите". Кто такой, спросите? Не смейтесь и не особо иронизируйте по поводу того, что этот моложавый человек всенародно вещает. Зовут его Роберт Ритчи, но в простонародье, а также во все-американской музыкальной тусовке его прозвище куда экзотичнее - "Кид Рок"(Kid Rock), то есть "дитя рока". Уже сегодня все даже люто ненавидящие Д. Трампа политики и политологи Америки уверены: он не просто прочно оседлал "трамповскую лошадку" общения с рядовыми американцами. Он пойдет еще дальше - а для начала станет осенью сенатором от штата Мичиган. Напомню, что нынешней осенью пройдут выборы в Сенат Соединенных Штатов, и Кид Рок имеет по оценкам всех опросов общественного мнения шанс разгромить любого своего конкурента. Его соперница, демократка Дебби Стабенау уже два срока сенаторшей поработала, и теперь уверенный в себе веселый музыкант может ее теплого и насиженного места на Капитолийском холме в "легком аргентинском стиле" лишить. Сам Кид Рок считает себя большим поклонником Д. Трампа, а его альбомы под названиями "Коки" и "Бунтующая душа" очень нравятся самому нынешнему президенту США. С учетом того, что раньше штат Мичиган всегда голосовал за демократов, а именно Д. Трамп получил там большинство голосов уже за партию республиканцев, у Роберта Ритчи есть все шансы продолжить традицию нахождения у власти "честных и морально-здоровых", к которым он сам себя и причисляет. Что также немаловажно: избиратели очень любят Кид Рока (причем отнюдь не только молодежь), и главным образом- за его резкие высказывания, четкие и ясные оценки вокруг него происходящего. И особенно за его видение нынешних, правящих в Вашингтоне политиков, которых он не просто терпеть не может, но и которым грозит "навести в столице большой порядок", как только там по делам своей властной работы окажется. Кид Рок так и утверждает: "начну, мол, с сенаторства, потому как это работа на шесть лет, поднаберусь опыта, посмотрю на местности, что и как там делается в Вашингтоне. А потом начну им всем "мозги вправлять". Потому как они все не за Америку, а только за себя, за свои карманы, шкурные интересы, и к американскому народу вроде бы все эти люди ну никакого отношения не имеют". Когда в Детройте, самом проблемном ныне городе штата Мичиган, народ массово выходит на улицы в футболках с надписью "Кид Рок - в сенат", все понимают: это не бирюльки с бейсбольными забеганиями, это - очень даже серьезно. Причем не только для самого штата, но и, вполне возможно, для всей остальной Америки. "Он, как пастор, говорит, что думает, но ведь все это - сущая правда..." Когда Роберт Ритчи выступает перед потенциальными избирателями, то его голос и содержание монологов очень напоминает церковную проповедь. Он традиционно напирает прежде всего на то, что простым людям понятно: надо уничтожить тиранов и злодеев на земле, победить черные силы, причем не только в США, но и за их пределами (чистая мессия, как никак, и сам, и в лице Америки). Также он призывает людей к "переменам", причем не таким, как "был у нас один президент, твердил про перемены, а потом всех вокруг обманул" (это он про Б. Обаму). Перемены он обещает в сознании людей, если те, естественно, за него проголосуют этой осенью. Интересно, что официально Кид Рок пока не зарегистрирован кандидатом от Республиканской партии, в их штаб он не обращался, поэтому там царит натуральная паника. Ведь вроде бы "союзник Д. Трампа", а с партией президента никак пока не "состыковывался". Но шанс на то, что понятый всем рок-энд-рольщик пойдет сначала в сенаторы, а потом в президенты страны - затея более чем достижимая. Тем более уже есть пример самого Д. Трампа, против которого были все, везде и во всем. А теперь этот "выскочка" уже больше года рулит страной, и ведь "еще не вечер"... Кстати, Кид Рок родился в местечке под названием Ромео в пригородах Детройта. Ему сейчас 47 лет, целый год он был женат на знаменитой секс-диве Памеле Андерсон, имеется у него и сын, обучающийся в колледже - Роберт- младший. За плечами музыканта - более 20 лет сценической карьеры, смена всех стилей - от рока и рэпа до нынешнего кантри, различные альбомы, постановки, туры и прочее, что положено такому персонажу по статусу. И вот теперь вроде бы все надоело, и - айда в политику? "Кид говорит о том, о чем мы все думаем - рассказывает разведенная уже четвертый раз Дебби, жительница одного из детройтских пригородов. - Он произносит похабные слова, ругается матом, в общем совсем даже не политически корректен. Но настоящие политики (если хотят избираться) и должны быть такими. Тогда народ за них проголосует, как за Трампа. А мне кажется, что Кид Рок- поумнее нашего президента. И многое может, сидя в Белом доме, поменять в стране". "Он - настоящий, а не плюшевый, как все наши коррумпированные и циничные политики - уверяет другая поклонница Кид Рока по имени Элис. Ее руки и то, что вообще видно из-под полы платья покрыты татуировками, в зубах- сигарета, на каждом пальце на ноге- по два кольца. - А знаете что: я за него будут голосовать, потому что у него много денег, и он ни от кого не зависит. И если захочет, то пошлет любого в нашей стране куда подальше - и ровным счетом ничего ему за это не будет". Любопытно, что 10 тысяч футболок с призывами выдвинуть в сенат Кид Рока разошлись буквально за час, прежде всего из-за ругательных надписей на них, которыми музыкант прославился еще на заре своей бурной юности. "Да, в приличном обществе так выражаться нельзя, но где оно у нас, это самое приличное общество?"- вопрошает Уолтер, дважды уволенный и дважды вновь принятый на работу на одном из автозаводов Оборна неподалеку от Детройта. - Он ведь - выходец из рабочего класса. Плюс уже миллионер. Представляете, сколько он стране принесет пользы, если разгонит все это политическое болото в Вашингтоне?" "Да вы что! В Сенат? Я же пошутил..." Имея на счетах несколько десятков миллионов долларов, Роберт Ритчи прославился тем, что выделяет "лишние миллионы" на благотворительность - от строительства домов для одиноких ветеранов до проектов по сохранению природы и национальных парков. К тому же цены на билеты его концертов - одни из самых низких в Америке. Потому как сам музыкант считает, что просто хамство и неуважение к людям, когда артист пытается на них нажиться. Сам же Кид Рок уверен в том, что доступное для каждого здравоохранение- это просто утопия, уровень американских средних школ - "ниже сами знаете чего", "политики - все ...люхи продажные, и другими они быть не могут". А в Белом доме пора наводить "справедливый порядок" - гнать оттуда всех тех, кто против Америки и против ее рабочего народа". "Если я пойду в сенат, то это будет охренительная заваруха, вот увидите", - предупреждал разгоряченную толпу в Детройте Кид Рок еще в сентябре прошлого года. Неудивительно посему, что Роберта поддерживают как белые, так и черные жители Мичигана (которых в штате всего 15 процентов от всех потенциальных избирателей). Раньше Кид Рок на своих концертах всегда размахивал флагом Конфедерации Южных штатов, что считается в Америке неким проявлением расизма. Но в прошлом году он это делать перестал, особенно на концертах, где в зале большинство зрителей - черные и выходцы из арабских стран. Когда на одном из своих выступлений Кид Рок закричал: "Я люблю черных. И белых. А больше всего - звездно-полосатые цвета!" - зал просто зашелся в истерике от удовольствия. А затем... В одном из интервью по телевидению Роберт Ритчи неожиданно заявил, что, вообще-то, никуда баллотироваться не собирается. Сенатором вроде как быть не желает, и, вообще-то, вся эта катавасия - чистой воды задумка его продюсера, который просто решил "срубить деньжат" на росте популярности своего клиента. "Да вы что? Какой сенат? Вы, видимо, рехнулись?" - твердил Кид Рок в ответ на настойчивые вопросы журналистов, которые были прямо-таки ошарашены подобными высказываниями. Но тут вот какое дело. Может быть, сам Кид Рок и рассматривает свою кандидатуру для начала в сенате, а затем - чем черт не шутит- и в президентской гонке - как элемент какой-то пародии, розыгрыша или маркетинговой раскрутки (в которой он, в принципе, давно уже не нуждается). Ведь за его рейтингами и числом людей, готовыми за Кид Рока проголосовать в случае его выдвижения на выборную должность, внимательнейшим образом наблюдают политики- республиканцы. На примере Д. Трампа они ведь четко и ясно осознали: в самих "политических кругах" Республиканской партии нет до сих пор ни одного мало-мальски уважаемого и "проходящего выборы" политика. Все эти надутые собственной якобы важностью сенаторы, конгрессмены, мэры и губернаторы настолько "системны", скучны и непривлекательны для основной массы избирателей, что без очередного "свежего лица" власть в стране, а уж в Белом доме и подавно - республиканцам явно не удержать. Постоянные свары между демократами и республиканцами в Конгрессе, угроза закрытия правительства США по причине отсутствия для его деятельности денежных средств (недавно один приехавший в Вашингтон канадский турист спросил меня: а как такое возможно, что у правительства Соединенных Штатов есть 2 млрд. долларов на строительство новой подводной лодки, но нет денег, чтобы открыть в столице для туристов музей культуры индейцев, потому что все его работники находятся в неоплаченных отпусках, пока им выйти на рабочие места не разрешит Конгресс?), скандалы по вопросам судьбы миллионов бездокументных мигрантов, "российское расследование" Д. Трампа - все это рядовому американскому избирателю давно и очень сильно осточертело. А тут - сравнительно молодой, понятный простому народу, поющий и матерящийся публично рокер-рэпер. И ведь действительно: возьмет народ - и за него проголосует. Сегодня - в сенат, а завтра - глядишь, в Белый дом посадят на президентское кресло. В конце концов, в Америке- все не так, как у других. Так почему бы Кид Рока не отправить по стопам рыжеволосого бизнесмена-миллиардера, в которого раньше ведь тоже никто не верил и всерьез его не воспринимал?