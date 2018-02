Постой, паровоз…

Варианты латиницы решили менять прямо на ходу «Nothing must be done hastily but killing of fleas» (Ничего не должно быть сделано в спешке, кроме ловли блох). Английская пословица ВО ВТОРНИК, 20 февраля, президент Назарбаев своим указом утвердил новый вариант латинской графики для казахского языка. Предыдущую версию, так не понравившуюся многим представителям интернет-общественности наличием апострофов, также утверждали президентским указом от 26 октября 2017 года. Перемена решения главой государства оставила странное ощущение: с одной стороны, это хорошо, когда власть прислушивается к своему народу, с другой – зачем тогда надо было в спешке утверждать разные варианты до того момента, когда сложится общественный компромисс? В конце концов такая переменчивость девальвирует сам институт указов главы государства, которые во многом (на фоне переменчивости мнений в правительстве) оставались едва ли не последним «бастионом окончательных решений» в глазах общества. Ну и зачем вообще тогда нам все эти институты формальной демократии и гражданского общества (выращиванием которого призвано заниматься целое министерство), если важнейшие решения для будущего нации принимаются в какой-то спешке единоличными указами, очевидно, зависимыми лишь от общественного мнения в социальных сетях? В указе, распространенном на сайте Акорды, говорится: «Внести в указ президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года номер 569 «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику»… следующее изменение: алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, утвержденный названным указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему указу». Грубо говоря, тот указ как бы не отменили, но изменили полностью его основное содержание. Буквально недавно что-то похожее получилось в истории об ответе главы МВД на запрос относительно расследования резонансного ДТП в Алматы, в результате которого дорогая иномарка буквально разорвала на части дорожного рабочего 30 июля 2017 года. 3 января министр Касымов отвечает на своем блоге, что уголовное дело по этому случаю прекращено. В социальных сетях пошла волна возмущения по этому поводу, и в тот же день оказалось, что прокуратура отменила решение о прекращении уголовного дела, назначив новые экспертизы по нему. Или вот еще недавний пример, о котором «ДН» писала буквально недавно: в конце ноября прошлого года министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что «четвертый нефтеперерабатывающий завод нам не нужен», а в начале января этого года он же заявил, что тот нам, наоборот, нужен. И таких «флюгерных» решений, высказываний и дел в нашей недавней истории очень много. Ну хотя бы история с продажей земли иностранцам – вначале через все инстанции, вплоть до президента, провели нормы о возможности этого шага, потом – после ряда митингов и работы согласительной комиссии – их просто заморозили. Естественно, все это очень специфически характеризует поведение и стиль чиновников, последовательно «колеблющихся вместе с генеральной линией партии», но не имеющих своего мнения и подхода. Вспоминается недавнее советское, когда государственные деятели просто отказывались формулировать свое мнение и писали: «В этом вопросе полностью согласен с товарищем Сталиным!» Специфически характеризует это и нашу систему государственной власти, в которой, казалось бы, все эти вещи прописаны и должны были устраняться инструментами формальной демократии – свободными многопартийными выборами, парламентской дискуссией, прямым взаимодействием институтов гражданского общества с властями. То есть будь та же латиница частью программы одной или нескольких реально действующих политических партий, к ее творческому осмыслению подключились бы широкие круги населения. Затем разные варианты прошли бы через горнило парламентской дискуссии, подробно освещаемой в СМИ, а итог стал бы одним из принципиальных вопросов политической программы кабинета министров, который бы вынес вопрос о ее соответствии целям национального строительства, скажем, на референдум, поставив в зависимость от его результата вопрос своего нахождения во власти. Если же и после этого всего принятый вариант вызывал какую-либо критику, то тут уже политики с чис-тым сердцем могли бы сказать, что нельзя понравиться всем, но свой долг перед большинством они выполнили (ну или не выполнили, но ушли в отставку, предоставив своим оппонентам по-своему искать подходы к этому вопросу) и отмахнулись. У нас же вышло так, что откровенно кулуарное решение не устроило слишком многих, после чего новый вариант был просто принят таким же волевым решением, как и раньше. А если опять поднимется волна критики? Нет, понятно, конечно, что в условиях нового законодательства по вопросам Интернета, связи и всего прочего власти будут иметь картину – много ли реально недовольных, кто они конкретно. Вопрос же – карать их (благо статьи в УК позволяют) или прислушиваться – похоже, будет решаться только на основе одного параметра: много ли критиков? И это уже не демократический подход, речь будет идти о том, чтобы оставаться в рамках курса, именуемого «популизм». Непонятно, почему вообще такая спешка с латиницей, что нужно так быстро принимать какие-либо «окончательные варианты», а потом их так же быстро пересматривать? Некоторые акиматы уже успели вывесить вывески на отмененном варианте латинского написания, на ней даже успели выпустить книгу «Жылдар мен ойлар» за подписью главы государства. Теперь ее, по словам директора Национальной академической библиотеки Умитхан Муналбаевой, менее чем за сутки переведут на новую графику (!). «Мы же уже успели выпустить книгу. Это был пилотный проект – одна-единственная книга. Мы пробовали свою программу. Книгу главы государства на новой латинице уже сегодня вечером выпустим, сейчас программу перестроим, это легко, и напечатаем. Я вам даю слово, мы можем завтра это сделать», – цитирует директора библиотеки сайт Informburo.kz. Не скрывает торопливости в разработке текущего принятого варианта графики и один из авторов нового варианта - директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ерден Кажыбек. «Этот вариант делался очень оперативно. Насчет изменения скажу так: когда алфавит полностью войдет в обиход, там, наверное, при необходимости можно будет сделать другие изменения. Потому как глава государства в первую очередь думает о благе народа», - цитирует его сайт Tengrinews.kz. Да, кто так торопит этих людей?! В конце концов, принятая графика – тоже всего лишь один из компромиссов. Еще в самом начале было ясно, что у казахской латиницы есть две основные задачи – соответствовать фонетике и правилам языка, а также интегрировать его в международное информационное и техническое пространство. По сути же, ни один вариант не смог удовлетворить обеим задачам. Первый вариант не понравился многочисленными диграфами (двойными буквами, передающими один звук/звукосочетание и одну букву кириллицы), но соответствовал идее не добавлять ничего на стандартную QWERTY-клавиатуру. Второй вариант вызвал критику за замену диграфов на апострофы, добавляемые после отдельных букв с целью передачи других звуков. Выяснилось, что апострофирование не удовлетворяет и техническим запросам, в частности, затрудняет поиск в Интернете. Новый вариант пошел по пути внедрения новых латинских букв (к большинству которых «апострофические» черточки прилепили напрямую, не отделяя), не имеющихся в ее классическом варианте, например, «i» без точки сверху. «Неклассические» буквы придется опять вставлять в отдельном режиме клавиатуры вместо цифр, а значит, вновь отдельно будут нужны «казахские драйверы», и полной интеграции в мировое информационное пространство не произойдет. Не изжитыми до конца оказались и диграфы, зато в алфавите уже обнаружили отсутствие некоторых привычных букв вроде «ц», используемых сегодня в казахском. Довольно точной иллюстрацией латинизации в Казахстане стала вывеска одного из игровых салонов в Алматы, который имеет русское название «Фарт» в значении «удача». Само слово имеет несколько жаргонный характер, хотя и происходит, скорее всего, от немецкого Fahrt («поездка»). Так вот хозяева салона, видимо, чтобы оставаться «в струе», вывесили старое название латинскими буквами – «Fart». Проблема в том, что в самом распространенном языке мира – английском – это слово переводится как, простите, «пердеж». Это весьма древнее слово, и даже русское его произношение имеет общий корень с английским. Однако согласитесь, что игровой салон под вывеской «Пердеж» выглядит достаточно странно. И если бы его хозяева не торопились так менять одно на другое, а просто погуглили бы, можно было бы найти совершенно иное, менее комичное, но более уместное решение. Точно так же и в вопросе казахской латиницы было бы куда лучше без спешки и односторонних, волевых решений. Или мы куда-то опаздываем?