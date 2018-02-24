или За что кыргызский народный избранник попал в руки казахских правоохранителей Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек Помнится, в советской детективной литературе было выражение «отец контрабанды», а в нашем случае - на казахстанско-кыргызской границе появился целый депутат контрабанды. Народный избранник – член фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбек – владел мандатом в двух созывах, борец-спортсмен, умудрившийся выступать под флагами двух наших стран. Теперь он задержан казахскими правоохранительными органами по подозрению в причастности в трансграничной преступной группировке, контрабандой завозившей китайские товары в страны ЕАЭС. Скандал с арестами кыргызских граждан, оказавшихся в числе большой группы лиц, арестованных казахскими правоохранителями по подозрению в причастности к контрабанде через общую границу, начался уже достаточно давно. На днях Министерство иностранных дел Казахстана направило ноту в МИД Кыргызстана, уведомив о том, что ранее арестованный в Алматы как кыргызский гражданин депутат Асылбек уулу Дамирбек имеет также гражданство Казахстана. Напомним, что 15-16 февраля, по данным Генпрокуратуры РК, задержано 35 подозреваемых лиц, в числе которых три гражданина Кыргызстана, должностные лица таможенных органов, пограничной службы, брокеры, посредники, а также члены организованных преступных групп. 33 из них с санкции суда арестованы. При этом, по первоначальным сведениям, были задержаны четверо кыргызстанцев, указывались фамилии, но за эти несколько дней куда-то пропал один гражданин Кыргызстана – о нем почему-то уже не сообщается. Возможно, он был просто задержан в рамках проводимой операции и был освобожден после по решению суда. Хотя, возможно, это именно кыргызского народного избранника перевели из разряда «иностранцев». По информации главного надзорного органа Казахстана, спецоперации предшествовала длительная оперативная разработка. «Вскрыты и задокументированы устойчивые схемы контрабанды товаров народного потребления через таможенные посты «Алтынколь», «Калжат» и «Хоргос» на казахстанско-китайском, «Кордай» и «Карасу» на казахстанско-кыргызском и «Сарыагаш», «Казыгурт», «Атамекен», «Капланбек» на казахстанско-узбекском участках границы. Данная операция была проведена совместно с Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны». Контрабандный товар ввозили в Казахстан из Китая напрямую, а также через Кыргызстан с применением теневых схем таможенного администрирования и поддельных документов. Тем временем кыргызские Генеральная прокуратура и МИД выясняют обстоятельства, при которых был задержан парламентарий. Дипломатическое ведомство через день-два после задержания парламентария направило коллегам в РК ноту и стало ждать разъяснений. Однако их немного. Прокуратура Алматы возбудила уголовное дело, но все материалы по нему носят гриф «секретно». Чуть позже стало известно, что депутату парламента от фракции «Кыргызстан» Асылбеку уулу Дамирбеку, а также еще двум гражданам КР — Чингизу Абакирову и Уланбеку Мурадилову официально предъявлены обвинения по статьям 234 («перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций»), 264 («участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации») Уголовного кодекса Республики Казахстан. Все трое задержаны в ходе спецоперации в Казахстане 15-16 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте всех троих сроком на два месяца. При этом Абакиров и Мурадилов, как выясняется, еще имели дела или трудились в скандально известной компании – сотовом операторе «МегаКом», с которой кыргызские власти никак не решат, что делать – продавать или оставить у государства. Депутаты в Кыргызстане – уже не во фракции, а в самом государстве, пару дней приходили в себя от такой новости. Однако они все же решили заступиться за своего коллегу. И соответствующие призывы стали раздаваться в стенах ЖК в среду, 21 февраля. Депутат парламента Тазабек Икрамов стал подначивать коллег поддержать Дамирбека. По его словам, в настоящее время в Интернете появилось очень много информации и возникает очень много вопросов. «Необходимо обратиться в соседнюю страну и перевести Асылбек уулу Дамирбека в Кыргызстан», — сказал Икрамов и призвал не допускать обвинений в адрес задержанного до решения суда. «Он несколько раз защищал честь Кыргызстана. Если он был задержан при перевозке груза и даче взятке, это была бы совсем другая ситуация. Необходимо поддержать коллегу и посодействовать. Если бы он был замешан в перевозке контрабанды, то должен был работать в таможенной системе», — добавил Икрамов. При этом тогда еще никто не знал, что у властей Казахстана есть возможность судить Асылбек уулу Дамирбека как своего гражданина. Как оказалось, второе гражданство он получил после событий 2010 года. Логика приобретения им казахстанского паспорта заключалась в том, что он, как один из активных сторонников изгнанного восемь лет назад второго президента Курманбека Бакиева, тоже покинул страну после революции и легализовался у соседей. По прошествии времени он вернулся на родину, но все это время скрывал свое второе гражданство. Тут уже возникают вопросы к спецслужбам Кыргызстана, самой фракции «Кыргызстан» и Центризбиркому, которые не смогли выявить подобное грубейшее нарушение законодательства страны. Интересен в этом плане и другой аспект, который был озвучен в начале месяца. Недавно со скандалом был уволен со своей должности один из «серых кардиналов» кыргызской таможни – зампредседателя ГТС Райимберды Матраимов. Формально он вылетел с должности за то, что не выполнил в указанный срок требования Евразийского экономического союза. А в реальности – говорят, он давно был на ножах с недавно избранным главой государства Сооронбаем Жээнбековым. Все знали, что «Раим - миллион» далеко не простой фрукт. Но пока под него в Кыргызстане вроде бы никто не копает. Однако не факт, что цепочка от депутата не приведет к экс-начальству кыргызской таможни. Уже просто смена его на новых людей привела к тому, что по итогам января объем таможенных платежей вырос в два раза (!). ГТС собрала почти на миллиард сомов больше запланированного. Такие данные озвучил председатель ГТС Кубанычбек Кулматов на встрече с премьер-министром Сапаром Исаковым. Отмечено, что в январе ГТС должна была собрать 1,9 миллиарда сомов платежей. План перевыполнен на 46,2%, или на 907,3 миллиона сомов. По итогам января поступления от таможенных платежей составили 2,8 миллиарда сомов. При этом из общей суммы таможенные платежи без пошлины составили 1 миллиард 838,1 миллиона сомов. Именно по ним отмечен наибольший рост поступлений — 90%: собрано на 870,8 миллиона сомов больше установленного плана. От ввозной пошлины, поступающей в соответствии с договором о ЕАЭС, бюджет пополнился на 1 миллиард 33,2 миллиона сомов. Это на 3,7% (36,5 миллиона сомов) больше запланированного. В 2017 году ГТС собрала таможенных платежей на 34,2 миллиарда сомов. План выполнен на 98,4%.На сегодня ежедневные платежи в Ошской таможне составляют почти 15 миллионов сомов при прогнозе в 7 миллионов сомов. Ранее это подразделение собирало только 1,5-2 миллиона сомов. «Первые результаты реформы, связанной с улучшением администрирования таможенных платежей, снижением уровня коррупции, за месяц принесли в бюджет государства почти в два раза больше поступлений, чем за аналогичный период 2017-го. Мы видим динамику поступлений по таможенным органам. Эти показатели радуют. По некоторым таможенным органам поступления выросли в несколько раз. Я уверен, что в таможне есть резервы и большой потенциал. Я требую более решительных шагов по борьбе с коррупцией», — заключил глава кабмина Исаков, не ставший официально связывать рост поступлений с уходом старого начальства. Однако не привыкшие к экивокам бишкекские политологи прямо говорят: стоило уйти «Райиму - миллиону», как дела таможни сразу пошли в гору. Правда, дальнейшее очищение они пока связывают с активностью казахских правоохранителей «при поддержке россиян». Стоит ли говорить, что арест по этому делу целого депутата много кого напряг в Кыргызстане, в том числе и среди высокопоставленных чиновников как действующих, так и бывших. Фотографии Асылбек уулу Дамирбека в компании известного узбекского криминального авторитета Салимбая Абдувалиева, известного как Салим-ака, заставляют задаваться вопросами о том, кто же мог поручиться за бывшего бакиевского «борца», чтобы он смог вернуться домой и построить впечатляющую политическую карьеру?