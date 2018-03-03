Хорошего человека должно быть долго,

Или Почему отказ от принципа смены поколений может повредить Китаю «В этой стране имеет смысл время от времени отстреливать адмирала, чтобы воодушевить остальных». Вольтер В ЭТИ ДНИ в столице нашего великого восточного соседа происходят исторические события. Страна на пороге внешне не очень заметного, но очень важного выбора: отказаться ли от жесткого принципа смены поколений во власти каждые десять лет, чтобы дать нынешнему председателю КНР Си Цзиньпину довести до конца его реформы, антикоррупционную кампанию и достичь амбициозной цели сделать весь Китай обществом среднего достатка, или сохранить заложенный еще «отцом-основателем» Дэн Сяопином механизм против соблазна монополизации и узурпации власти в одних руках? И хотя срок полномочий Си Цзиньпина истекает в 2023 году, в этом году, на «середине» своего срока, он должен был бы уже выдвинуть преемника, постепенное продвижение которого в системе власти Срединного государства должно обеспечить стабильность и преемственность к моменту окончания второго срока действующего председателя. Однако мы пока видим совсем другое: вместо кандидатур будущих председателей обсуждается вопрос о продлении полномочий товарища Си. И хотя простая житейская логика в таком шаге, может быть, и присутствует (пусть доделает важное дело, раз начал), ясно, что и рисков в таком шаге никак не меньше, чем в затухании его курса на реформирование социально-экономической структуры общества пока еще самой населенной страны мира. Пока что известно, что ЦК Компартии Китая уже предложил убрать из Конституции страны положение об ограничении в два срока для главы государства. Рассмотреть его должны будут делегаты Всекитайского собрания народных представителей, своего рода парламента страны, члены которого, правда, не избираются прямым голосованием избирателей, поэтому обычно считается, что они поддерживают любое предложение партии. Партия же уже успела высказаться достаточно прозрачно: на состоявшемся в октябре прошлого года съезде КПК уже были внесены поправки в Устав Компартии, правда, другие, касающиеся идей товарища Си «о китайском пути развития социализма». Как полагается на Востоке, самым важным было не то, что было сказано, а то, о чем не было заявлено ничего. А ничего не было сказано о преемнике товарища Си, которого он должен был выдвинуть на том съезде, но не сделал. Так что в какой-то степени можно быть уверенным, что вопрос о продлении полномочий через внесение поправок в Конституцию страны через собрание народных представителей уже решенный, хотя официальное решение парламентариев будет оглашено несколько позже, когда они начнут заседать (5 марта). Нужно отметить, что порядок смены поколений был заложен еще великим реформатором Дэн Сяопином, который, таким образом, пытался избежать повторения печальных уроков монополизации власти в одних руках, что было в случае с основателем КНР Мао Цзедуном. Несмотря на то, что его фигура остается неприкасаемой в современном Китае, никто особенно не скрывает, сколько ошибок было сделано из-за его единоличного управления и борьбы кланов в его окружении. Не зря в свое время Дэн Сяопин сказал: «Если в Китае есть проблемы, то корни их внутри Коммунистической партии». Цзян Цземинь и Ху Цзинтао прилежно отработали свои сроки и без сопротивления ушли, оставив посты преемникам, но нынешний председатель, видимо, имеет свои взгляды на наследие «дядюшки Дэна», в свое время провозгласившего еще один лозунг: «Во всем процессе реформирования необходимо бороться с коррупцией». Собственно говоря, эти слова товарищ Си и сделал пока своим главным императивом, доказательством чему служит рекордное количество антикоррупционных дел, отставок и арестов в самых высоких сферах КПК. Злые языки, конечно, упирают прежде всего на то, что главный урон понесли не просто коррупционеры, но и представители остальных могущественных кланов внутри КПК, которые оппонировали или могли оппонировать курсу лидера. Более того, после успешной кампании очищения партийных рядов фактически внутри партии не осталось сколько-нибудь серьезных оппонентов Си Цзиньпина, которые могли бы теперь указать председателю, что нехорошо нарушать принцип преемственности поколений и ограничения сроков у власти. Тут нужно отметить, что на самом деле глава Китая занимает три основных поста – Председателя КНР, Генерального секретаря ЦК КПК и Председателя Центрального военного совета КПК – и ограничения по срокам существуют только относительно первого поста. С учетом ведущей роли партии в стране этот пост является наименее влиятельным, хотя формально он и является креслом главы государства. Однако ранее предшественники Си поступали по неофициальной традиции ухода со всех постов на покой после 10 лет у власти. Так что чисто формально товарищ Си может ничего и не менять в Конституции, сохранив за собой партийные посты и продвинув на «административную работу» кого-нибудь из послушных протеже. Но он, кажется, не хочет играть в игры, изображая политические рокировки, вроде «президентства» Дмитрия Медведева при «премьере» Владимире Путине в России. Для китайского лидера соответствие формы и содержания, видимо, играет большую роль, хотя для этого и придется ломать устоявшиеся порядки. Впрочем, там, где молчат могущественные люди, неожиданно могут выступить куда более скромные персоны. Би-Би-Си на этой неделе сообщило о письме известного китайского журналиста Ли Датуна: «Бывший редактор китайской государственной газеты Ли Датун, редко публично выражающий инокомыслие, написал открытое письмо, критикующее предложение компартии. Отказ от временных ограничений срока полномочий председателя КНР и его заместителя может посеять хаос в стране, считает Датун». «Как гражданин Китая, я должен исполнить свой долг и сообщить делегатам свое мнение, - сказал Ли Датун в телефонном интервью китайской службе Британской вещательной корпорации. - Мне все равно, что они сделают. Не вся страна согласна с поправкой, но все молчат… Я больше не мог этого вынести. Мы обсуждали этот вопрос с друзьями, и мы в ярости. И мы должны озвучить свое несогласие. Даже если эту поправку примут, это не имеет значения. Так часто случается в истории - два шага вперед и один назад. Но данное решение идет против течения цивилизации и не выдержит испытания временем… В будущем этот эпизод в истории Китая будут рассматривать как фарс». Действительно, сохранение власти в одних руках таит в себе многие риски и соблазны, которым легко поддаться, не чувствуя конкуренции со стороны преемников. Конечно, вызовы, с которыми сталкивается Китай, тоже нешуточные: стране нужно менять основную экономическую парадигму – от страны-производителя дешевого экспорта к стране-потребителю собственного товара. Для этого требуется коренные изменения в структуре китайского общества, то есть превратить в среднезажиточный класс основную часть населения страны. О сложности этой цели можно судить хотя бы по тому, что разрыв в доходах между бедными и богатыми в «социалистическом» Китае в пять раз больше, чем в капиталистическом Европейской союзе. Если обратиться к языку сравнений, то машинисту Си придется на ходу переделать китайский поезд в самолет, не сбавляя скорости. И тут, конечно, может пригодится военный порядок единоначалия, если судить чисто о задачах администрирования такого сложного процесса. Но, с другой стороны, когда речь идет о том, чтобы дать дорогу предпринимательству и сохранить нетерпимость к коррупции, то тут замораживание политической системы может, наоборот, сыграть роль тормоза, ведь «стабилизация» автоматически снижает и конкуренцию, а с ней – политическую ответственность и эффективность. В принципе, чего уж искать соринки в чужих глазах, если в самом Казахстане, смена поколений у власти уже 27 лет производится лишь в ее нижнем сегменте, но тут уже есть, как есть. Впрочем, именно это, возможно, и дает нам возможность рассуждать о негативных сторонах такой «политической предсказуемости». В той же России несмотря на то, что однажды, 18 лет назад, уже произошла кардинальная смена власти, в эти дни – время очередного переизбрания Владимира Путина – буквально чувствуется политическая усталость и даже апатия из-за отсутствия перемен. Напротив, в соседнем Узбекистане, несмотря на то, что реальных шагов и перемен пока еще совсем немного, настрой общественности, ее положительные ожидания буквально беспрерывно выписывают президенту новые и новые кредиты политического доверия. В свое время Дэн Сяопин сказал: «Реформы – это вторая революция в Китае. Это очень важное и необходимое дело, даже если есть риск». И тут остается вопрос: «Какой риск хуже – не довести до конца социально-экономическое преобразование страны или вернуться к гегемонизму и безальтернативному курсу в политике?». Ответить на этот вопрос может только сам китайский народ.