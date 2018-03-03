Нацбанк спросили за банки

сенаторы попросили отчитаться по госпомощи за все годы Владимир ИВАНОВ ВЧЕРА группа депутатов сената парламента Казахстана во главе со старшей дочерью президента Даригой Назарбаевой обратилась с запросом на имя председателя Нацбанка Данияра Акишева, попросив его отчитаться по поводу помощи государства частным банкам за все годы. Без сомнения, цифры, запрашиваемые сенаторами, будут интересны не только им, но и читателям «ДН», в связи с чем мы хотели бы призвать авторов запроса последовательно добиваться полных ответов на свои вопросы, а также – по их получении – максимально распространить эту информацию. Главе монетарных властей страны не позавидуешь: в нижней палате ему устроили публичную выволочку в связи с незнанием государственного языка, а в верхней требуют отчитаться по цифрам, которые не могут не вызывать вопросов об эффективности государственной политики в регулируемой им сфере. Наверное, чтобы облегчить задачу главному банкиру страны, Дарига Назарбаева составила и зачитала вопрос не на казахском, а на русском языке вопреки пожеланию своего отца, призвавшего правительство и парламент полностью перейти на государственный язык. Текст запроса группы депутатов был получен нашей редакцией от пресс-службы парламента. В нем в частности ставится вопрос о реализации задачи «Перезагрузка финансового сектора» из Послания президента Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», в которой «представлены вопросы, стоящие перед финансовым сектором, в том числе по очистке банковских портфелей от «плохих» кредитов, ответственности собственников банков и т.д. Так же (так в тексте. – «ДН») поставлена задача по сокращению подведомственных государственным органам различных структур (АО, РГП)». Далее авторы запроса, отмечая, что «функции по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций выполняются Национальным банком с апреля 2011 г., а также важность развития финансового сектора страны и роль государства в этом процессе», просят «представить развернутые ответы на нижеследующие вопросы». - Сколько всего было принято и реализовано программ поддержки банковского сектора страны со стороны государства (из средств правительства, Национального банка, Национального фонда) за период с 1992 по 2018 годы? - Сколько средств было выделено на эти программы и как они были реализованы или реализуются? Какие банки и в каком объеме получили помощь со стороны государства? На каких условиях предоставлялись эти средства каждому из получивших помощь банков (проценты, сроки возврата, обеспечение возвратности и т.д.)? - Сколько из выделенных государством финансовых средств банкам было возвращено (основной долг плюс проценты) каждым банком и в какие сроки? - Во сколько оцениваются потери для государства с учетом девальвации тенге? - Какова доля участия государства в банках и других финансовых организациях Республики Казахстан? - В каких организациях Национальный Банк имеет долю участия, является акционером (РГП, АО)? Сколько стоит их содержание? Каковы финансовые результаты деятельности этих структур за период с 2014 по 2017 год? - Планирует ли Национальный банк создать новые структуры или сократить существующие подведомственные структуры (сроки закрытия или создания)? Прошу предоставить перечень таких организаций. - Серьезные проблемы в банковской сфере указывают на низкую эффективность службы контроля и надзора за деятельностью банков. Какие недостатки в регулировании финансового сектора были выявлены? Что в связи с этим собирается предпринять Национальный банк? Какова позиция Национального банка в вопросе восстановления отдельного государственного органа по надзору и контролю финансового рынка и финансовых организаций? Завершается запрос просьбой «дать ответ в парламент Республики Казахстан в установленном законом порядке», а также списком автором (подписантов?), куда вошли, кроме Дариги Нурсултановны, занимающей в сенате должность председателя Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, также секретарь этого комитета Дархан Калетаев и его члены Серик Джаксыбеков, Тулеубек Мукашев, Талгат Мусабаев, Нуржан Нурсипатов. В принципе, Данияр Акишев не так давно уже сталкивался с подобным вопросом со стороны журналистов, которые спросили его в ноябре прошлого года о возврате средств государства, потраченных на спасение частных финансовых институтов. Тогда он ответил достаточно туманно, не приведя никаких цифр. «Если говорить о тех средствах, которые были потрачены в 2009 году на банки, которые прошли процедуру оздоровления, то средства направлялись не только банкам, а например, на оздоровление ипотечных заемщиков, – цитирует его слова сайт Informburo.kz. – Приобретателями оказались наши граждане, которые получили ограничение по выплате ипотечных кредитов. Поэтому тут сложно говорить о возвратности средств, потому что бенефициарами стали наши граждане. Какую-то часть получили финансовые институты, которых сейчас уже нет. Они объединились в процессе оздоровления. И Темир банк, и Альянс банк, и БТА банк. Сейчас они уже ушли с финансового рынка. А те деньги, которые были потрачены, пошли на оздоровление финансового сектора, большинство этих средств вернулось». Теперь же главе финансового регулятора придется максимально раскрыть картину трат и возврата средств. Этот запрос обратил на себя внимание журналистов не только содержанием, но также тем фактом, что зачитать его дочь президента предпочла на русском языке. Всего несколько дней назад Нурсултан Назарбаев заявил следующее: «…Необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Для этого есть возможности синхронного перевода». С этого момента уже даже прошло первое (и, возможно, самое сложное) в истории страны заседание правительства на государственном языке, на котором чиновники постарались (с разной степенью успеха) выполнить наказ главы государства. Теперь же член парламента решила по-своему трактовать позицию главы государства. «Русский язык никто не отменял. И я сделала запрос на том языке, на котором мне было удобно. Мы все стараемся выполнять поручение президента. Я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах. Межнациональное согласие и дружбу никто не отменял. Языки, которые работают на территории нашей страны, в том числе действуют в госорганах, сегодня утверждены в Конституции страны», - сказала Дарига Назарбаева после заседания в кулуарах парламента. Возможно, депутат сената просто хотела сэкономить на услугах синхронного перевода, о котором, как о способе получить доступ к информации о работе правительства и сената, говорил ее отец. Впрочем, язык запроса никак не отменяет его злободневности. Только недавно (в ноябре 2017 года) сам же глава государства упоминал о проблеме банка RBK. «Я эту проблему знаю. Хорошо знаю. И что там случилось - тоже знаю. Это тоже вопрос воровства самих акционеров... - ответил Нурсултан Назарбаев на призыв председателя правления Национальной лиги потребителей Казахстана Светланы Романовской помочь вкладчикам банка. - Мы всех приведем в чувство. Воры будут сидеть там, где они должны сидеть. Заставим вернуть деньги и постараемся стабилизировать работу этого банка. Чтобы физические лица могли получить свои средства. Там много еще чего есть. Сейчас правительство активно работает с Нацбанком». Несмотря на то что сейчас монетарные власти и акционеры Банка сигнализируют, что ситуация с ним стабилизировалась, остается вопрос персонализации вины за этот кризис, опять же решенный за счет средств налогоплательщиков и государства. Вокруг имен, которые за последние месяцы были связаны с работой банка, уже ходит немало слухов, что особенно заметно в связи с известностью этих людей или их родственными связями. Один из экс-акционеров банка, Фарид Люхудзяев, недавно скончался. Другой человек, проработавший всего два месяца в правлении банка, оказался сыном спикера мажилиса Нурлана Нигматуллина. Нынешний акционер – компания, принадлежащая известному бизнесмену Владимиру Киму, в то время как еще несколько лет назад владельцами банка были другие бизнесмены, вроде Динмухамета Идрисова или Кайрата Шарипбаева, которых в соцсетях называют родней крупных чиновников. Сегодня в интересах Нацбанка и вообще властей страны развеять любые домыслы вокруг этих имен, четко обозначив, кого именно президент Назарбаев считает в данном конкретном случае «ворами».