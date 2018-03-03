Мозг Поднебесной

Кто является «закулисным мотиватором» нынешних успехов КНР? Юрий Сигов, Вашингтон Восхищение, прямо-таки переходящее в подобострастие относительно современного Китая и его якобы головокружительных успехов во всем, что только придумало цивилизованное человечество, иногда, скажу откровенно, просто поражает. Любой обычный "чих-указание" со стороны того же первого лица Китайского государства выдается за его границами как нечто непременно "судьбоносное" и "дальновидное". Стоит в Пекине пройти очередному съезду Компартии Китая - и вновь только и слышны восторги и восхваления умных, мудрых и далеко смотрящих китайских руководителей. А уж комплиментов, которые раздаются в адрес "главного китайца" современности - товарища Си, - не заслужил нынче наверняка ни один другой политик на нашей планете. Его уже кличут и "новым Мао", и "лидером планетарного масштаба", и даже именуют "будущим руководителем всего не-западного человечества". Помимо всего прочего уже выпущено около двухсот биографий товарища Си, в написании которых, как правило, упоминаются те "китаеведы", которые от Пекина хотели бы получить какие-то "коврижки" в виде участия в конференциях в КНР, повышенных гонораров и многого чего другого, что современная китайская власть может предложить "любящим и интересующимся Китаем". Между тем мало что известно, да, в принципе, и понимается о том, как работает сама система китайской власти. То есть некие имена тех или иных "поднявшихся" в иерархии власти в КНР называются. А по некоторым именам можно даже понять, кого и куда на следующем съезде КПК точно передвинут. Плюс еще можно внимательно всматриваться в залы заседаний важных китайских партфорумов и сделать для себя некий вывод о том, куда все-таки эта страна идет нынче. И куда планирует дойти в обозримом будущем. Еще меньше известно, и уж тем более осознаваемо о том, кто все-таки "вместе" или "за спиной" товарища Си Цзиньпина ведет КНР к новым вершинам. И что за такие закулисные китайцы, которые на самом деле весь этот самый финансово-экономический рывок страны осуществляют. Тем более что после последнего съезда КПК в Постоянный комитет Политбюро КПК было выдвинуто пять новых членов, но ни одного из них относительно молодого. Что тут же вызвало слухи о том, что Си после двух сроков у власти никуда не уйдет, а будет править в стране и дальше. Мыслить масштабно, действовать решительно, требовать выполнения указаний предельно жестко Прежде всего замечу, что сама власть в Китае построена отнюдь не на каком-то отдельном политике и его даже самых гениальных и дальнозорких планах. Как и в США, в Китае правит система, а вовсе не Трамп-Клинтон и прочие, на них похожие, оказавшиеся в Белом доме. Так вот в этой системе принято выполнять именно ту функцию, которую тебе прописывает система (партия, деловые круги и так далее). Не надо быть умнее других, но и на своем конкретном месте надо делать то, что реально будет помогать идти вперед стране. А какова твоя должность в этой системе - первое лицо или 21-е, - не принципиально. Вот и в нынешнем китайском руководстве есть такой человек - "всегда рядом с товарищем Си", который мало кому известен, но надежен, умен и решителен, когда дело касается интересов как его партийного патрона, так и всего китайского государства. Его даже называют "мозгом Китая", хотя сам он таким неофициальным титулом явно тяготится. И не очень понимает, как можно думать и решать за всю партию и народ - даже будучи сверх умным и толковым. Имя этого человека - Ванг Хунинг, и именно ему приписывают и все современные партийные лозунги КПК, и приглашение трех генсеков на последний съезд партии (чтобы показать всем тем самым преемственность верховной власти в Китае), и все те "Шелковые пути", которые нынче прокладываются (пока, правда, больше теоретически, но тем не менее) по всей Евразии. А еще именно он вроде бы надоумил товарища Си сделать упор на достижение в обозримой перспективе "китайской мечты" большей частью населения страны. Если, как он считает, народ не будет верить в достижение светлого будущего (причем реального, а не декларативного), то добиться успехов в экономике и поднятии уровня жизни населения будет практически невозможно. Здесь важно учесть то, что до сих пор в самых верхах китайского партийного и государственного руководства так и не определено, что же все-таки КНР хочет достичь в мире. Дома - вроде бы понятно и ясно: построение общества средней зажиточности и повышение уровня жизни каждого китайского гражданина. А вот за территорией Поднебесной все находится только в процессе осмысления. Хотя один "международный сюжет" ясен давным-давно, если внимательно почитать труды Конфуция и ознакомиться с его взглядами на место Китая на нашей планете. Так вот, сам статус Поднебесной означает, что есть Китай - и есть все остальное, что на нашей планете расположено. Не соседние страны и регионы по типу Центральной или Юго-Восточной Азии, а все остальные земли. До них до всех "в свое время" руки у Китая непременно дойдут, поэтому-то он и называется не обычным государством, а "срединным". То есть Пекин - в самой пуповине мира лежит, а все остальные так или иначе будут под ним вне зависимости от своей нынешней экономической и военной мощи и географического расположения. Так вот, товарища Ванг Хунинга уже чуть ли не именуют "современным Конфуцием", который просто грамотно переиначивает древнее учение применительно к реалиям сегодняшнего дня и задач, которые стоят перед Китаем в XXI веке. Самому товарищу Си импонирует в Ванге то, как этот человек излагает свои мысли, что предлагает делать, как видит изменения в политической системе страны и каким образом намерен бороться с коррупцией. А еще он известен в партии как автор нескольких работ о современном государственном суверенитете КНР. Плюс каким образом можно и нужно строить Пекину свои отношения с США, страной, которая является открыто противником твоей родины, но с которой пока не стоит спешить воевать. Здесь, кстати, мысли и позиция Ванга по целому ряду основных проблем, с которыми сталкивается Китай, довольно широко известны в КНР в отличие от взглядов чистых партийных китайских аппаратчиков. Работы Ванга публиковались и до того, как он попал на самые верхние этажи китайской власти. И нынче, когда его идеи периодически озвучиваются на международных конференциях, партийных форумах и используются в виде учебных пособий в китайских вузах. Что также, думаю, показательно: мысли и взгляды товарища Ванга удачно трансформируются по ходу развития Китая и создания в мире новых условий для динамичного движения вперед КНР, а также продвижения на международной арене его интересов. Никакой догматики, никаких поклонений чему-то "заморскому" - все очень динамично и в соответствии с новыми задачами, которые ставит перед руководством страны Коммунистическая партия Китая и ее первое лицо. "Шанхайские" - это не только место жительства, но и образ мышления Так кто же такой товарищ Ванг, и что от него можно ожидать в плане "новых все-китайских идей" на ближайшее будущее? Ему 62 года и родился он в Шанхае, а в партию вступил только в возрасте 29 лет(сам говорит, что сначала хотел "созреть" для понимания важности партийных идей и взглядов, чтобы потом успешнее их претворять в жизнь). Будучи совсем молодым человеком, в "культурной революции" вместе с хунвейбинами он не участвовал (по крайней мере, данных об этом не сохранилось), окончил Шанхайский университет, где изучал французский язык. Затем штудировал международные отношения в Университете Фудана, где подготовил диссертацию на тему национального суверенитета, и позднее занялся плотно политологией и философией. Кстати, насчет Шанхая. Даже короткое время пребывания в этом огромном мегаполисе (сегодня его население с пригородами составляет свыще 25 миллионов жителей) - огромный плюс любому мало-мальски мыслящему человеку (и не только молодому). Это, пожалуй (за исключением Гонконга) - единственное место в Китае, где классический китайский образ жизни гармонично состыкован с "заграницей" (вне зависимости от того, какие страны, и в какой период времени там основательно ранее закреплялись - от англичан и голландцев до японцев и русских). Так вот, Вангу, думаю, щанхайский опыт в его нынышней ипостаси очень помогает, и прежде всего - именно мировоззренчески. В конце 80-х годов по американской стипендии Ванг побывал в США. Здесь есть целый ряд, как мне видится, широко распространенных заблуждений, согласно которым Америка чуть ли не оказывает решающее влияние на формирование мировоззрения Ванга, которое он сейчас, дескать, и реализует на своей высокой должности в руководстве страны и партии. На самом же деле любые программы - какими бы учебными они не выглядели внешне - в США предназначены для одного: чтобы потенциальный преподаватель, слушатель или просто профессионал не были настроены к Соединенным Штатам негативно. Пусть будут даже нейтральны - уже хорошо, а уж если будешь "любить и понимать Америку" после такой программы - значит цель ее достигнута. Также показательно, что после посещения США Ванг выпустил книгу под названием "Америка против Америки", где он попытался осмыслить все те противоречия, которые присущи современному американскому обществу. На многие из них он смотрел, что вполне естественно, с точки зрения "классового восприятия" и резко их критиковал. Другие же оценивал более философски, поскольку "Америку не изменишь, а вот Китай к ней и ее поведению должен будет грамотно подстраиваться". Что в американском опыте построения того самого "волчьего капитализма", который там царит, Ванг подметил - так это полное отсутствие во власти страны какой-либо демократии. "Это пустая фикция, за которой ничего нет. Пустые слова, чтобы обмануть народ" - отмечал Ванг . И далее проводил параллель с Китаем, где, как он считает, именно классической демократии куда больше, чем в любом капиталистическом государстве. Что значит "авторитарный руководитель"? Это тот, у которого не забалуешь Особым интересом у Ванга пользуется теория "национального порядка" и "просвещенного авторитаризма" руководства страны. Он считает, что центральное правительство обязательно должно быть сильным, и от этого зависит напрямую стабильность и процветание государства. Кстати, все китайские политологи (и Ванг - не исключение) дотошно изучали причины развала СССР, и главной из них они называют полное отсутствие жесткой и функциональной централизованной власти в Москве. Для китайцев (а не только для Ванга) - Горбачев и его приближенные - худшее, что можно себе представить для такого огромного многонационального государства, которым был Советский Союз. И извлекая уроки его распада, китайские товарищи уверены, что ничего подобного у себя они не допустят. Показательно, что сам Ванг не очень позитивно (и это мягко говоря) оценивает эпоху правления в стране Дэн Сяопина (до конца 80-х годов прошлого столетия), поскольку считает, что при нем контроль со стороны официального центра в Китае над провинциями резко ослаб. Зато в это время (с момента смерти Мао Цзэдуна в 1976 году) власть на местах, в китайских провинциях напротив усиливалась. А это подрывало и единый контроль со стороны партийного руководства страны, и замедляло экономическое развитие КНР. Для Ванга ключевым является соблюдение баланса, с одной стороны, открытости экономики к некоторым элементам рыночной системы. А с другой - политический контроль со стороны как центрального правительства, так и Коммунистической партии. При этом Ванг уверен, что без монополии КПК никаких успехов в нынешнем экономическом развитии страны не было даже в помине. А создание десятка политических партий, которые будут делить между собой власть - прямой путь к крушению централизованного государства. В целом же Ванг отмечает в своих выступлениях, что только политическая стабильность в стране может служить гарантом успешного экономического развития. А всякие там демократии и свободы могут постепенно появляться в жизни государства. Но только естественным путем, а не насильным навязыванием их как самим правительством Китая, так и тем более- путем внешнего вмешательства в дела страны. Именно "западная демократия" для Китая, по его оценкам - прямой путь к развалу страны. И здесь он жестко выступает за государственный контроль над идеологией, которая не может быть отдана на откуп "посторонним". В чем, кстати, он довольно откровенно критикует все то, что происходит нынче в России, а не только в бывшем СССР при Горбачеве. Что также, думаю, принципиально: у товарища Ванга очень хорошо получается убеждать своих товарищей по высшему партийному руководству в своих мыслях и взглядах. Момент этот непростой, поскольку одно дело - выражать некие взгляды, которые тебе близки и понятны, но на которые с подозрением смотрят твои коллеги по госаппарату и партии. И другое - когда твоя позиция после долгих бесед и размышлений становится понятной и принимается к действию теми, кто к ней еще вчера относился с недоверием и даже критикой. И еще. Ванг - один из самых жестких критиков такого явления, как коррупция, и является в китайском руководстве одним из наиболее активных с ней борцом. При этом он всегда подчеркивает, что во многом коррумпированность партаппарата в СССР стала причиной развала государства. И чтобы этого не допустить в Китае, он особое внимание уделяет борьбе с коррупцией именно среди сотрудников высшего партийного аппарата КПК. Не удивительно поэтому, что борьба с коррупцией- один из основных "коньков" руководства страной товарищем Си, а его правой рукой в этом важном деле фактически и стал товарищ Ванг. Между прочим, еще в 2002 году Ванг стал руководителем Центрального управления политических расследований и членом Политбюро КПК. Затем, уже при правлении Ху Цзиньтао, он стал членом Секретариата ЦК КПК, а при Си Цзиньпине он не только сохранил свой пост, но и стал одним из самых приближенных политиков к новому первому лицу государства. Товарищ Ванг Хунинг всегда сопровождает товарища Си во время его заграничных поездок.И хотя он имеет насчет отношений с США свое собственное мнение, никогда не навязывает его первому лицу государства. А как раз напротив - считает, что отсутствие американского опыта у товарища Си дает ему возможность смотреть на отношения с этой страной гораздо шире и прагматичнее. Интересно, что после перехода в активную политику в 1995 году Ванг Хунинг перестал публиковать под своим именем статьи и вообще стремился быть как можно больше "в политической тени". Между тем его "теневое" влияние на принятие важнейших решений в высших эшелонах власти Китая по-прежнему очень значительно. И хотя ему все труднее быть все время "за кадром", да еще при той роли, которую на себя в мире постепенно берет Китай, пока "мозгу китайских реформ" это очень даже неплохо удается.