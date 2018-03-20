Плюс газификация Астаны

Что будет, если рассмотреть президентские инициативы с калькулятором «Социальное государство — это мирное сосуществование между демократией и капитализмом». Юрген Хабермас, немецкий философ и социолог, один из представителей Франкфуртской школы. ЕСТЕСТВЕННО, на этой неделе главной темой пересудов, стали инициативы президента, которые подробно разбирают и разъясняют населению политологи и таксисты. Вставим и свои скромные пять копеек. Судя по всему, в Астане обеспокоились социальным климатом в стране, ставшим одной из причин растущего выезда молодежи из Казахстана, прежде всего в Россию. Убедившись, что повестка дня Кремля, сформулированная в недавних выступлениях переизбирающегося Владимира Путина, по большей части состоит из декларации военной и научной мощи, Астана привычно сделала упор на «социалке». Получилось ли у нее сыграть на контрасте? Как говорится, время покажет. Итак, президент Назарбаев, выступая на совместном заседании палат парламента, предложил «Пять президентских социальных инициатив»: «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», «Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников», «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи», «Расширение микрокредитования» и «Дальнейшая газификация страны». Последнее напомнило знаменитое ленинское: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны…» Но даже без ерничества мы видим, что указанные инициативы интересны больше всего своим социальным пафосом. Очевидно также, что основным адресатом социальных инноваций президента является прежде всего молодежь. Именно ей интересны новые возможности по ипотеке (собственно говоря, пожилых от участия в таких программах ограждает 25-летний срок кредита), снижение налогов для низких зарплат, новые образовательные гранты и микрокредиты. Что касается газификации центральных и северных районов страны, то она нужна, конечно, всем, и уже очень давно. Собственно говоря, известна даже стоимость ее для Астаны, подсчитанная еще в прошлом году, а затем представленная Канатом Бозумбаевым. Цифра эта – 260 миллиардов, меньше половины затрат на выставку EXPO-2017 в той же самой Астане. Стало быть, откажись мы от этой рекламной акции страны и столицы, можно было бы уже давно газифицировать эту самую столицу и еще пару городов на севере. Но мы опять отвлеклись. Давайте попробуем разобрать президентские инициативы подробнее. Программа «7-20-25» описана самим главой государства так: «Каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заем в тенге на следующих условиях. Ставка вознаграждения по кредиту – не более 7% в год, а не 14-16%, как сейчас. Если сегодня банки требуют первоначальный взнос до 30%, а иногда и до 50%, то по этой программе первоначальный взнос не должен превышать 20%. Срок кредита не 10-15 лет, а до 25 лет, чтобы снизить для людей размеры ежемесячных платежей». Давайте попробуем посчитать, для чего обратимся, например, к данным портала «Крыша» относительно средней цены за квадратный метр в этом месяце, скажем, в Алматы. Она составляет 344,375 тенге за 1м2. Возьмем стандартную «советскую двушку» - 45 м2. 45 умножаем на 344,375 и получаем 15,496,875 тенге. Теперь давайте попробуем посчитать на кредитном калькуляторе, позволяющем сделать подсчеты онлайн. Вводим полученную стоимость, указываем 20% первоначального взноса (3,099,375 тенге) или, скажем, просто отнимаем искомые 20% от суммы и получаем 12,397,500 тенге. Такую операцию удалось провести на кредитном калькуляторе ВТБ банка в Казахстане (несколько остальных онлайн-сервисов более «казахстанских» банков просто отказались считать такие условия), и получилось следующее: ежемесячный платеж – 87,623 тенге, общая сумма выплат – 26,286,885 тенге, общая сумма переплаты – 13,889,385 тенге. Заемщик не может выплачивать по ипотеке более 50% своего подтверждаемого дохода (зарплаты), соответственно, чтобы подходить по этой программе, он должен иметь оклад в 87,623*2=175,246 тенге. Ну, или он может привлечь созаемщиком, например, супругу, но только третью часть ее средств, но тогда совокупный доход семьи должен быть еще выше, явно за 200 тысяч тенге. Много ли таких семей в стране? Те, кому предлагается снизить налоги («не менее одной трети наемных работников» или «более 2 миллионов человек») другой инициативой президента, под эту ипотечную программу явно не подходят, даже если они будут подавать совокупный доход обоих супругов. Во всяком случае, такова ситуация по минимальной по площади двухкомнатной квартире в Алматы по нынешним рыночным ценам. И это не говоря уже о том, что итоговая переплата превышает сумму начального кредита даже с минимальной 7%-й ставкой. Конечно, с однокомнатной квартирой выйдет лучше, но планировать жизнь молодой семьи на четверть века в таких стесненных условиях получается только в формате child free (без детей). То же, что программа рассчитана именно на молодежь, очевидно: средний возраст выхода на пенсию будет 63 года в 2027 году, соответственно, максимально проработать человек у нас может около 40 лет, из которых более 62% времени он должен будет оплачивать ипотеку по такой программе. Иными словами, люди «после 38-ми» выпадают уже просто по возрасту. Что касается второй инициативы по снижению индивидуального подоходного налога, то тут получается примерно так. Если посчитаем оклады «тех, кто получает оплату труда не более 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц», то получаем сумму 60,125 тенге: 2,405*25. Если сейчас они, скажем, платят 10%-й ИПН в 6012 тенге, то будут платить 1%-й в виде 601 тенге, получая в виде экономии 5,410 тенге в месяц, или 64,920 тенге в год. Их родители помнят это как «13-ю зарплату». Впрочем, эта 9%-я прибавка к реальным доходам к доходу в менее чем $200 долларов в месяц позволяет разве что балансировать на том же уровне физического выживания, как и сейчас. Согласно критериям Всемирного банка, глобальный уровень бедности определяется как доход ниже $1,90 в день, что в пересчете на тенге составляет 606 тенге (в месяц - 18,180). У нас нет точных данных по зарплате, поэтому остается только вопрошать: у скольких из указанных «более двух миллионов» работающих казахстанцев после выплаты коммунальных платежей (также некстати резко выросших) остается на каждого члена семьи больше уровня бедности в 18,180 тенге в месяц? Что касается образовательной инициативы «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи», предполагающей выделение дополнительных 20 тысяч грантов (дополнительно к имеющимся 54 тысячам), то это, конечно, должно дать нам прирост количества выпускников вузов в существенные 37% по численности. Но возникает вопрос: даст ли это прирост в качестве казахстанских выпускников? О том, насколько популярно наше образование, можно судить по числу казахстанцев, обучающихся в российских вузах. Его на этой неделе назвала министр образования и науки РФ Ольга Васильева, по словам которой в России «обучается почти 67 тыс. граждан Казахстана, из них 26,8 тыс. за счет федерального бюджета и чуть более 40 тыс. человек на платной основе». Еще раз: 26 тысяч восемьсот казахстанцев получают образование за счет федерального бюджета Российской Федерации. И эта цифра будет увеличиваться: на этой неделе стало известно, что Москва выделила еще 452 государственные стипендии для казахстанцев, планирующих обучение в российских вузах. Стоит ли удивляться, что из страны уезжают, главным образом в Россию, по 30 тысяч в большинстве своем дипломированных специалистов ежегодно? Способна ли инициатива по выделению 20 тысяч дополнительных грантов заткнуть эту «образовательную пробоину» в корабле нашей демографии, если нет никаких признаков улучшения качества обучения в казахстанских вузах, а профильное ведомство больше ассоциируется со скандалами в финансировании науки и бесконечными перестановками апострофов в вариантах латиницы? Давайте скажем пару слов и про расширение микрокредитования. Президент привел статистику: «В 2017 году было выдано 7200 микрокредитов на сумму 32 миллиарда тенге. При этом еще 5 тысяч человек, обучившихся по проекту "Бастау Бизнес", не смогли получить микрокредиты на начало собственного дела. Поручаю в 2018 году выделить дополнительно 20 миллиардов тенге, доведя общую сумму микрокредитования до 62 миллиардов тенге. В результате общий охват микрокредитованием составит более 14 тысяч человек, что в два раза превысит уровень 2017 года». Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Вот, например, на грантовое финансирование научных проектов на три года государство выделило 28,6 миллиарда тенге, доставшихся по большей части проектам, аффилированным с членами научных советов, их распределявших. То есть получается, микрокредитование в два раза более важно, чем наука. Зато на борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом наше государство выделяет на 5 лет, до 2022 года, 270 миллиардов, то есть в среднем по 54 миллиарда тенге в год. За прошедшие четыре года на те же цели ушло 98 миллиардов тенге, что дает нам сумму 368 миллиардов тенге на 9 лет. Таким образом, на микрокредитование населения уйдет примерно столько же, сколько на обезвреживание и переубеждение террористов, хотя есть мнение, что последнее было бы куда более эффективным, если бы потраченные на него деньги шли сразу на социальные проекты, школы, рабочие места и прочее. Можно посчитать и так: в стране осуждены примерно 400 граждан по «экстремистским» и «террористическим» статьям, соответственно, на каждого из них рассчитано усилий примерно на чуть менее миллиарда тенге. Если бы они получили хотя бы 0,1% от этой суммы наличными от государства, то, скорее всего, 90% из них никогда бы не стали экстремистами. Хотя это, конечно, весьма непрофессиональное мнение, далекое от точки зрения тех, кто смело осваивает такие значительные средства ради безопасности родины от ее заблудших граждан. Что в сухом остатке? Небольшое (+5000 тенге) увеличение оклада для 2 миллионов, но недоступная им новая ипотека. Численное увеличение студентов и микрокредитов (правда, на фоне распространения налогов на «стихийно самозанятых») плюс газификация Астаны. Вот, собственно, и все.