В хорошие руки

Shell предложили купить немного «КазМунайГаза» ДН НОВОСТЬ о том, что транснациональная компания Shell может купить пакет акций АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) еще до его IPO в 2019 году, распространило агентство Bloomberg. Несмотря на определенное оживление, вызванное этой информацией, основной вопрос – цены и перспектив такого шага, остается без комментариев. На этом фоне ребром стоит вопрос о долгах национального нефтегазового оператора, из-за чего он подвергается критике в казахстанских СМИ. Под вопросом и выполнение планов по приватизации уже самой КМГ собственных более-менее приличных «дочек», что, по идее, должно еще несколько ослабить долговое бремя нацкомпании. Итак, Bloomberg сообщил, что КМГ предложил Shell долю в компании «для увеличения своей стоимости перед IPO, запланированным на 2019 год», в ответ представители Shell вроде бы согласились «рассмотреть предложение». Ни в самом КМГ, ни в его основном акционере ФНБ «Самрук-Казына» комментировать эту информацию журналистам не захотели. В более открытом благодаря западным стандартам Shell ограничились коротким заявлением по поводу того, что «постоянно изучают возможности по преобразованию портфеля», но комментировать деятельность по его управлению компании не позволяет коммерческая тайна. Известный казахстанский инвестор Айдан Карибжанов положительно прокомментировал данную информацию в своем Facebook-аккаунте: «Блумберг передал, что Royal Dutch Shell Plc, вторая в мире нефтяная компания по добыче и рыночной капитализации, получила предложение приобрести пакет НК КазМунайГаз (не РД, а именно нацкомпании) и согласилась рассмотреть это предложение. Переговоры идут неофициально, обе стороны не комментируют. Основной аргумент - повысить капитализацию КМГ при IPO в следующем году. Новость мощная. Сделка была бы полезной». Однако сомнения в возможности достижения такой сделки содержатся даже в самой публикации американского агентства. «В то время как уровень нефтяных цен выше $60 за баррель – что более чем вдвое выше уровня цен двухгодичной давности – вызвал оптимизм нефтяных компаний и стимулировал инвестиции, крупнейшие производители все еще неохотно тратят деньги, - цитирует публикацию в Bloomberg сайт kursiv.kz. - Один из приоритетов Shell – снизить долговое бремя, приобретенное в ходе покупки BG Group в 2016 году». Здесь и возникает первая загвоздка – если англо-голландцы (крупнейшими акционерами которых являются американские компании) не хотят плодить новые долги, это значит, что приобретать задорого казахстанскую компанию, также обремененную значительными долгами, им, как минимум, не очень хочется. Тем более что как минимум косвенно КМГ еще задевает скандал с замороженными из-за иска молдавского бизнесмена Стати активами Нацфонда и акциями в KMG Kashagan B.V. Хотя сейчас их владельцем является не КМГ, а ее акционер – ФНБ «Самрук-Казына», по опционному соглашению между фондом и КМГ, у нацкомпании есть право на обратный выкуп акций голландской «дочки». В итоге ФНБ «Самрук-Казына» даже пришлось отрицать наличие каких-либо планов о продаже KMG Kashagan B.V. или ее части для «возмещения убытков по иску Стати». С другой стороны, у Shell есть довольно серьезные интересы в нашей стране, так как этой транснациональной компании принадлежат доли в международном консорциуме по разработке Кашаганского месторождения NCOC (16,807%) – через аффилированную компанию Shell Kazakhstan Development, в консорциуме по разработке Карачаганакского месторождения KPO (29,25%) - через аффилированную компанию «Би Джи Карачаганак Лимитед», а также в Соглашении о разделе продукции по разработке лицензионного участка «Жемчужины» в казахстанском секторе Каспийского моря (55%) и в Каспийском трубопроводном консорциуме (5,4%). Сомнения в привлекательности компании для IPO высказывают и казахстанские аналитики. «КазМунайГаз» активно готовится к предстоящему IPO. Тяжело сказать, какой интерес она будет представлять для иностранных инвесторов, если все равно находится в составе и подчинении ФНБ «Самрук-Казына», - отметил в конце прошлого года автор сайта Forbes.kz финансовый консультант Расул Рысмамбетов. - Несмотря на политический вес всех глав КМГ, включая Сауата Мынбаева, формально структура входит в конгломерат нацкомпаний. За годы существования КМГ смогла накопить долгов на более чем $10 млрд, взять на шею такие сложные активы, как «Озенмунайгаз» с приданым в виде города Жанаозен в период, когда месторождение Озен прошло пик добычи. Открытие рынка Казахстана для крупных игроков – «Газпромнефти», «Лукойла» и других продавцов российских ГСМ – на фоне того, что у КМГ не растут ни перерабатывающие, ни добывающие мощности, еще больше снижает стратегическую ценность владения акциями казахстанского нефтяного гиганта. У «КазМунайГаза» немало непрозрачных контрактов с поставщиками услуг, что делает компанию непредсказуемой в плане роста расходов. Даже более чем трехлетнее сотрудничество с консалтинговой McKinsey не помогло КМГ. Результаты компании за первые три квартала 2017 г. выглядят в целом рискованно. При прибыли 444 млрд тенге текущие обязательства КМГ (к погашению в течение года) находятся на уровне 1,7 трлн тенге». Свою роль в привлекательности КМГ для IPO может сыграть и планируемый делистинг ее дочерней компании – «Разведка Добыча КМГ». «Поэтому при сомнительной эффективности КМГ ее потенциальные инвесторы должны будут задать себе вопрос: насколько независимым будет управление КМГ от правительства Казахстана и менеджмента фонда «Самрук-Казына»? А поскольку КМГ является одним из крупнейших активов ФНБ, можно сделать предположение: если КМГ пойдет на IPO, нацкомпания должна выйти из «Самрук-Казыны», что приведет к значительным переменам в стратегии холдинга (возможно, вплоть до его ликвидации). Вполне вероятно, что покупка КМГ своих «дочек» с последующим IPO – это также способ закрыть все неприятные вопросы аудита за годы работы компании и еще раз профинансировать «КазМунайГаз» из бюджета или Нацфонда», - отмечает г-н Рысмамбетов. Еще одна негативная новость для КМГ в свете потенциальной сделки с Shell появилась вчера в ленте агентства Reuters, сообщившего, что «Атырауский НПЗ вновь не смог запустить комплекс глубокой переработки». «Казахстанский Атырауский НПЗ в очередной раз попытался запустить комплекс глубокой переработки нефти (КГПН) для увеличения выпуска бензина, но вынужден был остановить производство продукта 7 марта из-за технических проблем, сообщил источник на заводе», - сообщает агентство. Оно цитирует свой источник: «Запускать установки начали со 2 марта. Вчера должен был пойти товарный бензин, но что-то вышло не так: продукт на выходе получился плохого качества, он смешался с хорошим. Пришлось останавливать процесс… Вечером выпуск бензина возобновится, но увеличения не будет - вместо 4500 только 2000-3000 тонн в сутки». Атырауский НПЗ планировал ввести в действие КГПН, завершив модернизацию, в октябре прошлого года, но вынужден был перенести запуск в связи с необходимостью нарастить производство дизтоплива для дефицитного рынка, отмечает Reuters. «После запуска КГПН на Атырауском НПЗ в марте ожидался рост выхода самого популярного в стране бензина марки А-92 до 25-27 процентов от общего объема переработки сырья с 11 процентов в феврале. Это, по оценке Reuters, составляет 114000-123000 тонн продукта. В декабре прошлого года на Атырауском НПЗ произошел пожар на одной из первичных установок по переработке нефти, после ликвидации которого завод начал пусковые работы на КГПН, которые также не увенчались успехом. Атырауский НПЗ единственный из крупных НПЗ в Казахстане до июля 2018 года не сможет выпускать бензин экологического класса Евро-5 (К-5), затягивая сроки модернизации», - сообщает агентство. Запуск данного комплекса – не просто техническая сложность, она оказывает свое влияние и на финансовое состояние КМГ. Во всяком случае в Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности КМГ на 30 сентября 2017 года говорится о 23 миллиардах тенге, «находящихся в залоге у АО ДБ «Сбербанк России» до исполнения обязательств (1 марта 2018 года) ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) (дочерняя организация КМГ ПМ) по займам, полученным от данного банка на строительство комплекса глубокой переработки нефти на АНПЗ». Вряд ли теперь, когда комплекс этот не удалось запустить, обязательства ТОО АНПЗ будут исполнены в полном объеме. Что касается общего долга компании, то на первый квартал прошлого года он снизился более чем в два раза по сравнению с цифрами 2015 года - до $9,8 миллиарда. «На текущий момент его (долга. – «ДН») уровень равен, согласно консолидированной отчетности, эквиваленту 9,8 миллиарда долларов. Снижение достигнуто благодаря досрочному выкупу наших облигаций, а также продаже 50% доли в Кашагане в пользу фонда «Самрук-Казына», - сообщил тогда на брифинге в СЦК вице-президент–финансовый директор АО НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев. При этом в комментариях переговоров КМГ с Shell постоянно мелькает цифра, озвученная в 2015 году на тот момент главой «Самрук-Казына» Умирзаком Шукеевым: «Крупная, очень большая проблема - это КМГ. КМГ, который перекредитован, сейчас имеет 18 миллиардов долгов, и все, что он зарабатывает, уходит на проценты». Критики также указывают на то, что КМГ уже (и с дисконтом) продал нефть, пока еще не добытую на Тенгизе и Кашагане, получив $4 млрд. О том, что компания в текущем году еще не готова к IPO из-за долгов, признают и в самом КМГ. «У нас есть планы вывести НК «КазМунайГаз» на IPO, реалистичнее, на мой взгляд, это можно будет сделать после 2018 года. В нынешнем состоянии компания не готова к IPO. На первом этапе необходимо будет провести достаточно масштабную приватизацию дочерних организаций НК КМГ. Всего 63 компании у нас, из них 9 компаний попали в первый перечень (объектов приватизации)…Возможно, это будет частичный выход (из капитала «дочек»), то есть не обязательно, что мы продадим 100% пакета наших заводов», - цитирует заявление управляющего директора по экономике и финансам НК «КазМунайГаз» Ардака Касымбека сделанное еще в 2016 году, сайт Kapital.kz. «На наших заводах сконцентрирован достаточно большой объем долга, порядка 3 млрд долларов, и понятно, что продажа контрольного пакета акций компании позволит его деконсолидировать. На втором этапе мы будем продавать все остальные компании, в основном сервисные. Здесь мы в принципе не ожидаем каких-то крупных поступлений, мы готовы за достаточно разумные деньги выходить из этих активов», - сказал Касымбек. Кстати, одним из таких заводов, где сосредоточены долги и который можно приватизировать, является как раз АНПЗ. О сложностях приватизации завода говорил опять же Умирзак Шукеев год назад: «…В настоящее время рассматриваются два пути приватизации. Один - вне периметра IPO и приватизацию в периметре IPO… Если приватизация будет происходить вне периметра IPO, то судьба завода будет зависеть от того, сможет ли АО НК «Казмунайгаз» обслуживать тот долг, который имеет сейчас АНПЗ… Дело в том, что модернизация на заводе произведена в кредит, и этот образовавшийся долг необходимо обслуживать. И будет хорошо, если найдется «частник», который возьмет на себя долг. Частному лицу будет предписано несколько условий, в том числе и по обеспечению внутреннего рынка. Если найдется такой «частник», который захочет приобрести АНПЗ, тут в первую очередь встанет вопрос, за какую сумму продать завод. И мы должны будем впредь программы [IPO КМГ] рассмотреть вопрос продажи [АНПЗ]». В итоге получается, что Shell в переговорах о возможной покупке части КМГ находится в заведомо сильной позиции, рассматривая предложение от компании, не готовой к IPO, обремененной долгами, с испытывающими технические проблемы «дочками», которые, по- хорошему, тоже нужно было бы продавать отдельно. С другой стороны, против привлекательности компании играет и ее подчиненное положение властям страны, которые часто идут на политические шаги в ущерб доходности компании, как в случае с бензиновым кризисом прошлого года. В итоге, чтобы добиться своего, казахстанской стороне придется формулировать максимально дешевое по цене и, наоборот, обеспечивающее независимость национального оператора от правительства предложение для Shell. Перефразируя Карибжанова, можем сказать, что такая сделка уже не была бы настолько полезной.