Китай внедряет систему тотальной социальной «оценки» граждан «На Омеге закон хранился в тайне. Опытные использовали его знание против вновь прибывших. При помощи неравенства и культивируемого невежества власть и привилегии оставались в руках старейших жителей. Конечно, движение наверх не остановить. Но его можно замедлить и сделать чрезвычайно опасным». Роберт Шекли «Цивилизация статуса» ПОКА весь мир следил за утверждением председателя Си в качестве неограниченного лидера Китая, мало кто отслеживал очередной этап внедрения социальной оценки граждан КНР (Social Credit Score или SCS), которая должна заработать в полную силу с 2020 года. Однако уже с мая этого года, судя по информации, распространенной Комиссией национального развития и реформ Китая, люди с «низким социальным рейтингом» будут лишены доступа к авиаперевозкам и железнодорожному транспорту. Такие ограничения, по плану внедрения SCS, коснутся не только транспорта, но и широкого круга социальных благ и прав китайских граждан, чья личная жизнь будет поставлена под тотальный контроль с использованием самых передовых технологий big data, обычно ассоциируемых с прогрессом и развитием. Впрочем, точно так же под угрозой оказываются личные данные и на Западе, где продолжается скандал вокруг социальной сети Facebook, через которую личная информация миллионов пользователей по всему миру была получена частной консалтинговой компанией. Что касается Казахстана, то у нас до конца года все граждане должны успеть «привязать» IMEI-коды своих телефонов к собственным индивидуальным идентификационным номерам (ИИН). Законодательная основа для тотального доступа государства ко всей цифровой информации о гражданах страны уже была создана и даже стала поводом для ухода из страны скандинавского телекоммуникационного гиганта TeliaSonera. Кажется, будущее уже наступило и оно больше похоже на мрачные прогнозы Рэя Брэдбери, Роберта Шекли и даже Джорджа Оруэлла, чем на футуристический оптимизм Кира Булычева, Артура Кларка, Айзека Азимова или Роберта Хайнлайна. В довольно мрачном произведении Роберта Шекли, слова из которого приведены в эпиграфе, описывается мир будущего, где преступников лишают памяти, отправляют в пожизненную ссылку на планету Омега. Там создано необычное, но достаточно динамичное классовое общество, вырасти в котором можно только благодаря убийствам и нарушениям формального законодательства. Главному герою удается прорваться на Землю, где он находит практически бесклассовое, но чрезвычайно пассивное общество, построенное таким образом благодаря программе зомбирования, автоматически «исключающей» людей, нарушивших или решивших, что они нарушили закон. В итоге «здоровые силы» с обеих сторон договариваются, что земная «летаргия» должна быть прервана возвращением омегианских пассионариев, пускай это и означает возвращением к «неидеальному» обществу с криминалом и прочими сомнительными прелестями возвращения к «энергичности». То, что сегодня реализовывает Китай, очень походит на шеклианскую землю, за исключением того, что раздел на новые классы общества производится не за счет выселения «ненадежных» и криминальных элементов подальше, а за счет поражения их в правах, услугах и возможностях. Фактически реализовывается на практике философская концепция легизма – школы, рассматривавшей отношения власти и общества в форме тотального подчинения последнего первому. Предтеча конфуцианства, легизм считается в каком-то смысле универсальной государственнической идеологией Поднебесной, разделяемой не только властной традицией, но и общественной моралью, намного меньше озабоченной таким уровнем доступа властей к их личной жизни и ее лимитированию. В комментариях к SCS китайские респонденты беспокоятся больше о несовершенстве ее оценок, чем о самом факте наличия тотального контроля за всеми сторонами жизни граждан. Если, к примеру, нам кажется странным, что определенный вывод с цифровыми последствиями о личности может быть сделан на основании его покупок компьютерных игр и длительности их прохождения, то китайские комментаторы опасаются, что система может не различить бездельника-игромана и работающего тестером данной продукции специалиста и снизить рейтинг обоим. Для нашего взгляда кажется весьма сомнительным тот факт, что стандарты «нормальности» и «хорошести» будут спущены сверху. «С помощью SCS китайское правительство фактически убьет двух зайцев одним выстрелом: они смогут продвинуть и навязать обществу свое представление о «социально приемлемом поведении» и одновременно с этим получат возможность контролировать все аспекты жизни граждан», - такой вывод делают о системе западные специалисты. Для китайского же взгляда в этом нет особой проблемы. SCS уже поддержали крупные китайские корпорации, в том числе Alibaba, крупнейшая площадка интернет-торговли. Также проект реализуется при помощи крупнейшего китайского интернет-провайдера Tencent, который подключил систему SCS к своим мессенджерам – QQ и WeChat. Соответственно, оценке будет подвергаться абсолютно все, что люди пишут или иным образом сообщают друг другу при помощи цифровых технологий. В целом же, как отмечают специалисты, оценка человека будет проходить по пяти категориям: социальные связи, потребительское поведение, надежность, благосостояние и следование правилам. Особо отмечается, что адвокаты, бухгалтеры, учителя и журналисты будут «проходить более тщательную оценку SCS». Тем гражданам, чей «баланс социального кредита» оказывается отрицательным или просто недостаточным, грозят следующие проблемы: запрет на работу в госучреждениях, отказ в соцобеспечении, особо тщательный досмотр на таможне, запрет на занятие руководящих должностей в пищевой и фармацевтической промышленности, отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных поездах, отказ в местах в люксовых гостиницах и ресторанах, запрет на обучение детей в дорогих частных школах. Как сформулировали концепцию ограничений и преференций в соответствии с социальным рейтингом сами китайцы, он должен «позволить благонадежным гражданам ходить там, где вздумается, и не дать дискредитированным ступить ни шагу». Автоматические аналитические решения, известные как big data – большие массивы данных, будут анализировать все – данные переписки, списки покупок, информация из полицейских сводок и судебных решений, статусы и комментарии в социальной сети, поисковые запросы, кредитные истории. Ясно, что анализировать их вручную невозможно не только для полуторамиллиардного Китая, но и для менее населенных стран, вроде Казахстана. Поэтому подключены и передовые технологии, которые по умолчанию считались инструментами прогресса, в том числе и социального, теперь же выходит, что наука и технологии будут использованы для создания мрачного общества, где люди навсегда расстанутся со своим privacy. Причем, как показали последние американские выборы, такой доступ к информационным базам личной информации может быть использован для достижения политических целей не только в Китае, но и в странах «свободного мира». Для казахстанца напоминанием о том, насколько глубоко в нашу жизнь входит внимательное око государства, являются постоянные проблемы с Интернетом, который начинает тормозить, как только в прямой эфир решит выйти одна известная личность. Активных «лайкателей», комментаторов и подписчиков его ресурсов тоже уже предупредили, что нельзя так. Законодательство страны позволяет соответствующим органам получать всю информацию по цифровой жизни граждан, а практика внесения в черные списки отбывших свое наказание лиц, из-за чего им недоступны многие социальные сервисы и исчезают приемлемые перспективы в карьере и бизнесе, уже работает. Возможно, такие ограничения прав и свобод делают нашу жизнь стабильнее и безопаснее, но как метко сказал Бенджамин Франклин более двух веков назад, «пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности.». В том же Китае каждый триумф легистов через некоторое время, как правило, сменялся смутными временами, когда великую страну завоевывали малочисленные и куда как более свободолюбивые в личном плане «орды» соседей. И у Шекли «идеальное», но оскопленное земное общество прекратило свое развитие, отказавшись от комической экспансии, научного и технологического прогресса вообще.