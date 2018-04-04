Ташкент позвал талибов, чтобы не дождаться ИГ

Владимир ИВАНОВ Основным итогом конференции «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», посвященной главным образом проблеме афганского конфликта, стало приглашение представителей повстанческого движения «Талибан» на переговоры в Ташкент, предложивший себя в качестве нейтральной площадки для переговоров между ними и официальным Кабулом. Впрочем, сами афганские боевики уже не в первый раз игнорируют возможности налаживания диалога с администрацией президента Ашрафа Гани, предпочитая предлагать переговоры напрямую Соединенным Штатам Америки. Вашингтон, кстати, открыто обвиняет в поддержке талибов Москву, которая это отрицает, хотя и дает понять, что в условиях появления в регионе целых районов, полностью контролируемых боевиками еще более радикальной организации – «Исламского государства», альтернативы тому, чтобы договариваться с талибами просто нет. Центрально-Азиатские государства по-прежнему обеспокоены перспективами массового возвращения домой «своих» боевиков, воевавших под знаменами ИГ. Для борьбы с ними в Казахстане на этой неделе была спешно запущена Государственная программа по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом в Казахстане на 2018-2022 годы. Обвинения против Москвы Вашингтон озвучил буквально за несколько дней до ташкентской встречи. Глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон в эксклюзивном интервью Би-би-си, в частности, заявил: «Мы видим информационную повестку, в которой количество бойцов ИГ в Афганистане значительно преувеличивается… Эта повестка затем используется Россией для легитимизации действий «Талибана» и в какой-то степени его поддержки». «Мы видели в СМИ рассказы талибов о финансовой поддержке, которую предоставляют враги. Афганские лидеры прямо в этот штаб приносили оружие, передавали его нам и говорили: "Это русские передали «Талибану»… Мы знаем, что Россия причастна», - резюмировал Николсон. Также он предполагает, что активная поддержка Москвой «Талибана» началась лишь относительно недавно и, возможно, связана также с обстановкой на Ближнем Востоке, где взаимодействие российских и американских военных протекает зачастую совсем не так, как нравится Кремлю. «Активность стала намного более интенсивной за последние полтора-два года… Ранее мы не наблюдали здесь такого уровня дестабилизационной активности русских. Если посмотреть, то по времени эта активизация примерно совпадает с витком роста интенсивности сирийского конфликта, это интересно отметить», - заявил американский генерал. Ранее с подобными обвинениями выступал и сам афганский президент Ашраф Гани. В октябре 2017 года, посещая провинцию Пактия, он заявил, что «талибы получают оружие у тех, на чьих руках кровь полутора миллионов афганцев», имея в виду жертв оккупации страны Советским Союзом в 1979-1989 годах. Различается также взгляд Кабула и Москвы на риски, связанные с появлением ИГ в Афганистане. Если, выступая в Ташкенте, Ашраф Гани говорил о двух тысячах боевиков «Исламского государства» в Афганистане, то, как отмечает российское агентство РБК, «1 февраля директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что на территории этой страны действуют около 7 тыс. боевиков ИГ, «не считая нескольких тысяч резервистов». Различие в пять раз не может не бросаться в глаза. Тот же Кабулов парировал американские обвинения в поддержке талибов: «Соединенные Штаты неоднократно обвиняют Россию в поставках оружия талибам… Это, с американской точки зрения, наверное, прекрасное оправдание собственных неудач в Афганистане. Не только Россию обвиняют — Иран, Пакистан. Есть виноватые назначенные, как в других делах. Заранее, без суда и следствия». Впрочем, находясь в Ташкенте, гости постарались не заострять внимание на конфликтах, хотя там присутствовали и глава МИД РФ Сергей Лавров, и представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон. В своем выступлении Сергей Лавров и сделал упор на то, что победить «Талибан» у Кабула сил нет, а тем временем растет и крепнет ИГ. «В северных провинциях, граничащих со странами СНГ, расширяется проникновение «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в России террористическая группировка), там создаются опорные пункты террористов, что угрожает безопасности России и ее соседей», - отметил глава российского МИДа. Как следствие, в итоговой декларации саммита его участники призвали как можно скорее организовать прямой диалог правительства Афганистана с «Талибаном» без каких-либо предварительных условий и отказаться от насилия. Спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото обратился к странам, «которые поддерживают контакты с талибами», с призывом привлечь их к мирным переговорам. Параллельно этому в Москве г-н Кабулов разъяснял, откуда, собственно, возникли российско-талибские взаимоотношения. «Контакты изначально были установлены несколько лет назад, когда мы серьезно обеспокоились возможностью террористических угроз российским загранучреждениям и гражданам. Нам было важно прояснить планы руководства талибов в отношении наших людей. Мы получили заверения, что у них нет каких-либо враждебных замыслов в отношении россиян и учреждений… Поскольку аппетит разыгрался у нас, мы стали говорить о том, не пора ли подумать о прекращении гражданской войны политическими средствами», - рассказал он. Ответом «Талибана» на призыв из Ташкента, видимо, стала диверсия на энергетическом объекте, связывающем Кабул именно со своим северным соседом. Как сообщило вчера АфТАГ, боевики накануне ночью лишили Кабул поступления электроэнергии из Узбекистана, взорвав в районе города Пули-Хумри в провинции Баглан опоры ЛЭП. Принципиальная позиция «Талибана» заключается в том, что переговоры с Кабулом могут начаться только после полного вывода иностранных войск с территории Афганистана. Не ответили талибы и на оглашенное в начале марта предложение Ашрафа Гани заключить перемирие, освободить пленных боевиков, признать движение «Талибан» легитимной политической организацией и даже обсуждать пересмотр Конституции страны, чтобы достичь внутриафганского компромисса. Что касаемо позиции Белого дома, то в конце января американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен вести переговоры с «Талибаном». «Я не вижу, чтобы проводились какие-то переговоры. Не думаю, что мы готовы к переговорам в настоящее время. ...Они убивают людей направо и налево — невинные люди гибнут на каждом шагу. Они бомбят семьи с детьми по всему Афганистану. Так что мы не хотим переговоров с «Талибаном», — заявил он. Таким образом, мы видим, что реального прорыва Ташкентская конференция пока не принесла. Возможно, конечно, что она обозначила рост влияния Узбекистана как центральной страны региона, однако пока нет никаких признаков того, что подпольное руководство «Талибана» уважит просьбу г-на Мирзиеева. Если, конечно, у того нет каких-либо посреднических полномочий и от Вашингтона тоже…