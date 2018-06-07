Аффилированные лица-­4

Нацбанк включает санкции против упомянутых БВУ ДН СИТУАЦИЯ вокруг четырех банков, раскритикованных в апреле президентом Назарбаевым, получила свое продолжение и на этой неделе. Нацбанк отозвал часть лицензий у двух из четырех БВУ, антикоррупционная служба сообщила, что дела против Жомарта Ертаева и Бахыта Ибрагима, задержанных в России и Германии, связаны, а еще одна фигурантка этого же расследования – Татьяна Пак – распространила письмо на имя главы государства в свою защиту. Кроме этого финансовый регулятор написал заявление в правоохранительные органы на распространителей панических слухов по поводу общего состояния банковской системы. И только по поводу дела против Еркына Амирханова, акционера АО «ЦАТЭК» и бывшего председателя совета директоров «Эк-симбанка Казахстана», никакой новой информации пока нет. О приостановлении действия части лицензий на банковскую деятельность у двух из упомянутых в апреле президентом банков – «Банка Астаны» и «Эк-симбанка Казахстана» - Национальный банк сообщил в начале недели. У обоих банков приостановлены одни и те же операции - привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц. Формулировки также были стандартными – с небольшими различиями. «Данное решение принято Национальным банком в рамках надзорного реагирования за нарушение банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям», - говорится в сообщении по поводу приостановки действия лицензии «Банка Астаны». «Данное решение принято Национальным банком в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктами г) и з) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и нормативных правовых актов», - сообщается по поводу аналогичных действий, но уже в адрес «Эксимбанка Казахстана». В обоих случаях финансовый регулятор подчеркнул, что «лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка». Оба банка были упомянуты в известном апрельском высказывании президента Назарбаева: «Сейчас Эксимбанк, Банк Астаны, Qazaq Banki — эти банки имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами, как они могут работать? И все это хотят взвалить на государство! Если хотят дальше работать, пусть акционеры вернут деньги, которые они вытащили оттуда самым неправильным образом». Еще раньше проблемы возникли у Bank RBK, которые глава государства прокомментировал похожим образом. Казахстанская франшиза The Forbes на этой неделе сообщила некоторые подробности по делу вокруг бывшего советника правления Bank RBK Жомарта Ертаева и крупного акционера Qazaq Banki Бахыта Ибрагима. По данным журналистов издания, оба они признаны подозреваемыми по «факту хищения денежных средств АО «Bank RBK» в особо крупном размере». «В ходе предварительного следствия добыто достаточно доказательств, позволивших квалифицировать их преступные деяния по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Поскольку Ертаев и Ибрагим скрывались от органа следствия за рубежом, судом они были объявлены в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей», - цитирует Forbes Kazakhstan сообщение антикоррупционной службы, в котором также отмечается, что «иные сведения по расследуемому уголовному делу в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия не разглашаются». Зато с открытым письмом выступила еще одна фигурантка этого дела – Татьяна Пак, которой принадлежит половина акций АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» («Алма ТВ»). Еще на прошлой неделе руководство «Алма ТВ» пожаловалось председателю Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимуру Кулибаеву на давление со стороны Bank RBK, назвав действия коллекторов по возврату кредита, полученного своим акционером, попыткой «рейдерского захвата компании». «На данный момент АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» стоимостью 80 млрд тенге сотрудники ТОО «ДСФК» пытаются отнять у ее нынешних владельцев в счет долга суммой 16 млрд тенге компании «Ордабасы Комьюникейшенс» перед Bank RBK. Громкие акции устрашения в виде угроз, шантажа и арестов, ажиотаж в СМИ вокруг этой темы, с одной стороны, и шквал версий, слухов и диванной аналитики - с другой, создают дымовую завесу вокруг банального факта: АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» пытаются отнять у нынешних собственников, сфабриковав уголовные дела, не подкрепленные фактами», - написал тогда в открытом письме председатель совета директоров АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» Александр Пархоменко. Согласно официальному сайту российской Alma Group, почетным президентом которой является Жомарт Ертаев, г-н Пархоменко имеет статус его советника. «По сфабрикованному с целью отъема АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» уголовному делу среди прочих подозреваемых числятся Т. Пак и Ж. Ертаев, при этом доподлинно известно (и следствием установлено), что вся сумма упомянутого кредита, полученного компанией «Ордабасы Комьюникейшенс», была перечислена на личные счета Динмухамеда Идрисова. Ж. Ертаев был всего лишь полтора года генеральным директором «Алма ТВ» и уже более чем три года проживает в Москве», - сообщил тогда Пархоменко. «ДН» писала в прошлом номере, что акционером данного АО является ТОО «Asset Invest», у которого, в свою очередь, два учредителя - Пак Татьяна Александровна и само же АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан». Мы предположили, что контроль над «Алма ТВ» перешел от структур бизнесмена Динмухамеда Идрисова к Татьяне Пак и новому менеджменту лишь в августе 2017 года. В новом письме, размещенном на сайте «Алма ТВ» и подписанном Татьяной Пак, говорится, что пакет акций данной компании она «приобрела в рассрочку в конце 2017 года». «Осенью 2017 года Вы призвали наказать акционеров проблемных банков, которые не справились с управлением. Наверное, Вам отрапортовали, что виноватые уже находятся в СИЗО. Если так, то они говорили обо мне - я первая оказалась в СИЗО в рамках кампании «призвать к ответу акционеров проблемных банков». Меня зовут Татьяна Пак, я никогда не работала в банках, не была акционером ни в одном из банков, не использовала деньги вкладчиков в своих личных интересах, не брала никогда кредитов. Я приобрела долю в телекоммуникационном операторе «Алма ТВ» в конце 2017 года, после того как предпосылки банковского кризиса уже состоялись, после стресс-тестирования БВУ Нацбанком в 2016 году и даже после острой фазы банковского кризиса в 2017 году. Судя по тому, что я первой оказалась в СИЗО, можно сделать вывод, что именно я отвечаю за большинство проблем банковского сектора. Я хочу рассказать Вам, Нурсултан Абишевич, как развивались эти события, и подкрепить свои слова документами. Уверена, Вам не расскажут правду те, кто рапортует об успехах в поимке виновных в кризисе акционеров банков», - пишет Татьяна Пак. Далее госпожа Пак сообщает, что «сотрудники ДСФК (дочерняя структура Bank RBK) вместе с людьми в погонах и потребовали «переписать акции «Алма ТВ» на ДСФК», в противном случае грозили преследованиями мне и семье», а после того, как она отказалась, вскоре была задержана. «Следственная группа, возглавляемая Бауыржаном Мужиковым и курируемая Талгатом Татубаевым, игнорирует очевидные факты: кредит на покупку компании «Алма ТВ» в 2014 году взяла в Bank RBK компания «Ордабасы Комьюникейшенс» из группы «Ордабасы» Динмухамеда Идрисова, деньги поступили на личный счет Идрисова, сам Идрисов в тот момент действительно был акционером Bank RBK, информация об этом есть на сайте KASE. Но по факту распоряжения этим кредитом возбуждено уголовное дело на Ертаева как «советника» (хотя он не работал в Bank RBK) и на меня - покупателя доли «Алма ТВ» в 2017 году», - сообщает Татьяна Пак. Кроме открытого письма позицию своей подзащитной раскрыл также и ее адвокат, Нуржан Айткен. Об этом также сообщает «Forbes Kazakhstan», которому юрист сообщил, что «Татьяна Пак не знакома с Жомартом Ертаевым, а также с бизнесменом Динмухамедом Идрисовым» и является супругой Евгения Пака, бизнес-партнера председателя совета директоров АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» Александра Пархоменко. Айткен также прояснил роль предыдущего совладельца ТОО «Ordabasy Communication» Ербола Абдухманова, названного им «советником известного бизнесмена Динмухамеда Идрисова». «Договор (о покупке 50% доли ТОО «Ordabasy Communication» от 26 сентября 2017 года у Ербола Абдухманова) предполагал рассрочку исполнения обязательства по оплате доли. В этот же день решением собрания участников в соответствии с условиями договора купли-продажи долей ТОО «Ordabasy Communication» было переименовано в ТОО «Asset Invest», и Татьяна Пак была назначена на должность директора ТОО «Asset Invest». Позднее, после того как со стороны представителей Bank RBK и ТОО «ДСФК» при активном содействии правоохранительных органов РК началось давление в отношении ТОО «Asset Invest» и АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», второй участник ТОО «Asset Invest» (некий г-н Никитин) безвозмездно передал свою долю 50% Татьяне Пак. После этого она передала эту долю АО «АлмаТел Казахстан», – цитирует Нуржана Айткена «Forbes Kazakhstan». Также адвокат сообщил, что против его доверительницы существует не одно, а два уголовных дела, и после того, как она вышла из СИЗО под залог по первому делу, ее тут же задержали вновь – уже по второму. По версии следствия, кредит в Bank RBK получили не структуры «Ордабасы», а Жомарт Ертаев «при содействии доверенных лиц через аффилированное с ним ТОО «Ordabasy Communications», который на эти средства выкупил «Алма ТВ» у Идрисова, сделав Татьяну Пак – свое доверенное лицо – формальным владельцем телекоммуникационной компании, из которой он начал выводить активы в пользу своих российских компаний. Г-жа Пак была задержана в конце февраля и с тех пор находится в СИЗО. Ее адвокат настаивает на том, что его доверительница никак не связана с полученным в 2014 году кредитом, полученным, когда компанию контролировали структуры Динмухамеда Идрисова, на которого тогда работал Жомарт Ертаев. Связь между последним и своей клиенткой он также отрицает. Вместе с тем в ноябре 2014 года пресс-служба «Алма ТВ» сообщала о покупке Ертаевым 50% акций компании у Идрисова. Кроме того, выше мы уже писали о связи Александра Пархоменко с российской Alma Group, почетным президентом которой является Жомарт Ертаев, а о том, что Татьяна Пак является супругой Евгения Пака, бизнес-партнера Пархоменко сообщил сам адвокат. Таким образом, неофициальная связь между Ертаевым и Пак все же прослеживается. При этом, вполне официальные связи с этим делом крупного бизнесмена Динмухамеда Идрисова по-прежнему не привели ни к каким последствиям для него. Ситуация вокруг четырех, пускай и некрупных, казахстанских банков начала вызывать панические слухи. Как стало известно агентству «КазТАГ», на этой неделе «Нацбанк РК обратился в правоохранительные органы для выявления распространителей ложной информации в Интернете». «В настоящее время среди пользователей WhatsApp распространяются сообщения, не имеющие официального подтверждения, о нестабильном состоянии ряда казахстанских банков со ссылкой на отчет Национального банка Казахстана по итогам деятельности банка за 2017 год… Национальный банк РК со всей ответственностью заявляет, что подобной информации ни в годовом отчете, ни в отчете о финансовой стабильности, ни в каком другом документе не содержится, и распространяемая информация является недостоверной. (…) Нацбанк обратился в правоохранительные органы с целью выявления распространителей недостоверной информации», - цитирует агентство сообщение финансового регулятора.