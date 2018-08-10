Спасибо, разъяснили,

или Почему казахстанцы поверили в новый оброк в пользу ЕНПФ «…Есть смерть и есть налоги, только налоги гораздо хуже, потому что смерть случается один раз в жизни, а налоги — каждый год». Терри Пратчетт, «Мрачный жнец» ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ пересуд на выходных была информация по поводу того, что власти решили обложить население новым платежом в пользу ЕНПФ – по 10% с «гражданско-правовых договоров», куда, по идее, входят и сделки по недвижимости или купле-продаже автомобилей. Вполне естественно, что страна тихо возмущалась – растут цены, налоги, упало образование и медицина, а успехи государства в области госуслуг ограничиваются цифровизацией. Хорошо, что в понедельник общественность получила разъяснение – сделки по недвижимости и автомобилям дополнительными платежами не облагаются. Непонятным осталось только, почему тогда законы пишутся таким образом, что без этого разъяснения понять их правильно было невозможно. Чиновники сетуют, что граждане слишком быстро судят о законах, не удосуживаясь обращаться за разъяснениями, однако это стало следствием положения вещей, когда по одним и тем же законам за одинаковые проступки разные люди получают совершенно разные наказания. Начнем с того, откуда же все-таки возникла сама информация о том, что с недвижимости придется платить дополнительные 10%. Такой вывод сделал Максим Барышев, основатель и главный редактор портала Учет.kz, на этом самом портале. В коротком материале под заголовком «С продажи квартиры и машины казахстанцы должны платить пенсионные отчисления» он пишет: «Мы уже знаем, что с 14 июля 2018 года вступил в силу Закон ¹165-VI от 2 июля 2018 года, который вносит изменения в Закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». Согласно новой редакции части 1 пункта 4 статьи 25 этого закона, начиная с 14 июля 2018 года физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, обязаны уплачивать пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд, в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (В 2018 году МЗП = 28284 тенге) и не выше 10% от 75-кратного МЗП. В соответствии с этим же законом исключен пункт 2 ст. 39, дословно гласивший: 1) выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). Как мы видим, законотворцы убрали ограничение, которое выражалось в том, что предмет договора был четко прописан. Сейчас же мы должны платить 10% со всех договоров ГПХ. Давайте разберем, что же такое «Договор гражданско-правового характера». В гражданском законодательстве РК нет четкого определения выражения «договор гражданско-правового характера». Самое близкое к этому выражению есть «Гражданско-правовые отношения», описанные в главе 1 Гражданского кодекса РК. Статья 1. п 1. Гражданским законодательством регулируются товарно-денежные и иные основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения. Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане, юридические лица, государство, а также административно-территориальные единицы. То есть большинство заключаемых договоров можно отнести к гражданско-правовым отношениям. Это и договоры купли-продажи (ст. 406 Особенной части Гражданского кодекса РК), в том числе розничной купли-продажи (статья 445 Гражданского кодекса). По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров, обязуется передать покупателю товары, обычно предназначаемые для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Подводя итог, могу сказать, что с 14 июля 2018 года казахстанцы должны платить отчисления в пенсионный фонд при продаже личного имущества, такого как квартира или машина». Далее автор сообщил, что обратился за официальными разъяснениями в Министерство труда, откуда спустя пару дней пришел ответ, в котором разъяснение основывается именно на том самом исключенном пункте об отсутствии которого и сообщил Барышев. Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстана Светлана Жакупова в своем аккаунте на Фейсбуке указывает, что «все пенсионные отчисления уплачиваются непосредственно с заработанного гражданами дохода». «К примеру, заработанным доходом для работника предприятия является его заработная плата, для индивидуального предпринимателя – это доход, полученный непосредственно от предпринимательской деятельности, для частных нотариусов – это доходы от оказанных ими услуг. А для граждан, которые выполняют определенные виды работ или услуг для физических или юридических лиц на основании возмездных договоров (так называемые договоры гражданско-правового характера) – обязательные пенсионных взносы уплачиваются с доходов, полученных ими по результатам выполнения этих работ или услуг (не от продажи личного имущества)», - отмечает замминистра. Перечислив несколько документов, регулирующих порядок выплат в пенсионный фонд, чиновник – уже без сноски на конкретные статьи и параграфы – еще раз отмечает: «…необходимо отметить, что под доходом физических лиц, полученным в рамках договоров гражданско-правового характера, как и прежде, определен доход, заработанный гражданами в результате выполнения работ или оказания услуг». Почему из закона пропали слова, которые именно об этом заявляли, вице-министр не пояснила. Зато успевшие процитировать ее ответ успели укорить легковерных в том, что они не дождались «официального разъяснения». Но это как раз вполне объяснимо, этими же поправками 10-процентными выплатами в ЕНПФ были обложены фрилансеры или самозанятые – по казахстанской терминологии. Это произошло согласно пункту 25, подпункту 8 статьи 25 Закона «О пенсионном обеспечении». «Для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, исчисляемые за каждый месяц, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы и не выше 10 процентов 75-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете», - гласит новая норма. Честно говоря, порадовались этому новшеству только в ЕНПФ. «Раньше перечисленные в законе категории граждан имели право делать пенсионные взносы, а теперь они должны будут делать это в обязательном порядке. Многие, работая по договору, раньше не делали пенсионные отчисления добровольно. А это был большой риск остаться в старости без средств на содержание», - прокомментировали в пресс-службе ЕНПФ. В сознательность самозанятых граждан, очевидно, в государственном пенсионном фонде не очень верят, не предполагая, что те могли сознательно выбрать путь накоплений на старость не в рамках действующей пенсионной системы. Или считая, что обязать людей делать эти выплаты, добавив к их хлопотам дополнительную бюрократическую нагрузку и снизив их доходы на 10%, это будет для них однозначно очень хорошо. В каком-то смысле такой подход напоминает аргументацию российской пенсионной реформы, которая делает упор на том, что работающие пенсионеры – это хорошо, но не обращая внимание на то, что и до реформы пожилые люди, кто этого хотел, спокойно могли работать и после достижения пенсионного возраста. Между тем доверие к пенсионному фонду, особенно после убытков, полученных им из-за странного выбора вложений в ценные бумаги, располагает население к тому, чтобы самостоятельно искать возможность для поддержки своей старости. Отложенные в обязательном порядке средства «горят» и без авантюр на финансовом рынке – из-за инфляции, падения обменного курса тенге. Учитывая такое навязывание «благ» пенсионной системы, вполне объяснимо, почему казахстанцы легко поверили и в то, что государство решило залезть им в карман еще глубже.