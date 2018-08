Сайрагуль осталась на родине

Суд принял решение не депортировать бежавшую из Китая казашку ДН 1 АВГУСТА Жаркентский районный суд вынес приговор по делу Сайрагуль Саутбай, гражданки КНР, бежавшей в Казахстан к своей семье. Суд признал ее виновной в нарушении режима пересечения границы, но наказание установил символическое: в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев условно. Дело Сайрагуль чрезвычайно показательно и важно в контексте кампании по подавлению мусульманского населения соседнего с Казахстаном СУАР КНР (главным образом, казахов и уйгуров), так как эта женщина работала в системе так называемых «лагерей политического перевоспитания», само существование которых официальный Пекин отрицает. Вместе с тем это еще и маленькая победа для простой казахской семьи, которая теперь может законно воссоединиться и впервые за годы вздохнуть свободно: в случае выдачи Сайрагуль обратно в КНР ей грозило крайне жестокое наказание, вплоть до смертной казни за разглашение государственных секретов. На фоне крайне невысокого авторитета судов и прокуратуры это решение вызвало огромный энтузиазм как минимум казахоязычной части граждан Казахстана по отношению к этим институтам государства. Дело Сайрагуль в очередной раз продемонстрировало раскол информационного поля нашей страны по языковому принципу: уровень освещения его в казахоязычных и русскоязычных СМИ и аккаунтах соцсетей разительно различался. Более или менее широкую русскоязычную прессу это дело получило только после того, как стал очевиден положительный (для Сайрагуль) его исход. До того, особенно когда Сайрагуль только была задержана в Казахстане, ее семья и волонтеры с огромным трудом буквально пробивались через скорлупу информационного пространства Казахстана. Беглянка из СУАР О деле Сайрагуль «ДН» стало известно от самих членов ее семьи, с которыми наш журналист встретился в офисе волонтерского движения «Атажурт» в Алматы. Лидеры волонтеров – Кыдырали Оразулы и Серикжан Биляш – настоящие подвижники в деле защиты интересов казахов в Китае и оралманов в Казахстане. Они за свой счет объезжали разные области страны, выискивая жертв китайской политики, поддерживая нуждающихся в защите и просто материальной помощи. От государства они просили только информацию о нуждающихся, больше ничего. И вскоре в их алматинский офис потянулся поток тех, кому нужна помощь. Приходили те, кто отсидел в «лагерях политического перевоспитания», те, чьи родные оказались там, те, кто не мог найти своих родственников из-за блокады связи с Китаем, те, чьи документы из Китая оказались просрочены, но они понимали, что по возвращении их ждут арест и концлагеря. Благодаря заявлениям, собранным атажуртовцами, о проблеме репрессий против казахов в Китае заговорили в Казахстане открыто, более того, и в присутствии президента Назарбаева. Семья Сайрагуль – ее муж, Уали Ислам (в документах китайцы записали его как «Силам»), и двое детей – сын и дочь – пришли со своим горем. Два года назад, когда их семья решила переехать в Казахстан, власти не отпустили мать семейства из-за того, что она работала на государственной службе – в системе образования. С тех пор редкие встречи родных происходили в Международном центре приграничной торговли (МЦПС) в Хоргосе, куда можно было пройти на день без визы. Через него же в итоге Сайрагуль и решилась бежать в Казахстан. В «Атажурте» быстро поняли, что случай с Сайрагуль – особый. Во-первых, она непосредственный свидетель кампании репрессий в СУАР КНР. Будучи директором образовательной организации, она отвечала за отправку преподавателей в лагеря «политического перевоспитания» учителей, которые были обязаны проводить с их узниками политические занятия и учить их китайскому. Основное времяпровождение заключенных лагерей – политическое просвещение и дисциплина – требует знания китайского языка, многим казахам приходится учить государственный язык именно там. Устав от своей роли соучастника репрессий и убоявшись своей вскрывающейся нелояльности к карательной практике китайских властей, Сайрагуль бежала в Казахстан 22 апреля этого года. Легально покинуть Китай она просто не могла: сейчас у большинства казахов паспорта просто отобраны «на хранение» в полицию и государственные органы, и уволиться с работы она также не могла, так как работа в концлагерях приравняла ее к хранительнице государственных секретов. Разглашение их приравнено к государственной измене, наказание за которое, по словам родных Сайрагуль, только одно – расстрел. Как бы то ни было, оказавшись в Казахстане, Сайрагуль не успела насладиться воссоединением с родными, 21 мая ее задержали наши силовики. Семье сказали, что поводом к этому стал запрос «китайской стороны». Женщину держали в СИЗО Хоргоса, затем этапировали в Жаркент, на родных оказывалось давление - за то, что они «раструбили о ней». В какой-то момент даже поддерживать контакты с родней Сайрагуль у активистов «Атажурта» получалось с трудом – они часто просто отключали телефоны. При встречах они просили активистов сделать все, чтобы не допустить выдачи женщины в Китай. Ее малолетняя дочь даже умоляла посадить маму в казахстанскую тюрьму, если нельзя ее не наказывать за нелегальный переход границы. За защиту интересов Саутбай в суде взялся адвокат Абзал Куспан из Западно-Казахстанской области. Официальная позиция КНР и западные правозащитники На фоне дела Сайрагуль китайские дипломаты в Казахстане также провели своего рода кампанию в казахстанских СМИ, пытаясь уверить, что ее судьба излишне политизирована и никакого подавления казахов в Синьцзяне нет. Однотипные интервью (во всех упоминалась одна и та же «древняя китайская пословица») вышли в нескольких русскоязычных СМИ. Если в некоторых из них озаботились, чтобы вопросы были похожи на настоящие, то в других было видно, что за обе стороны писал человек, который изучал русский язык как иностранный. Естественно, дипломат полностью отрицает какие-либо нарушения прав человека, преследования против национальных и религиозных меньшинств в СУАР. «Синьцзян - это многонациональный, многоконфессиональный, автономный, а также самый крупный по площади административный район Китая. Правительство района неизменно поддерживает равенство между народностями, вне зависимости от их численности, выступает за единство народа и общее процветание, осуществляет политику национальной районной автономии. Китай выступает за национальное равенство, но категорично запрещает под флагом нации проповедовать сепаратизм, разрушать национальное единство. Свобода вероисповедания и отделение религий от политики - это основная политика правительства Китая по вопросу религий, но нельзя, прикрываясь религией, заниматься незаконной деятельностью, в том числе терроризмом, в ущерб народу и безопасности страны», - заявил в интервью, опубликованном сайтом Tengrinews, генконсул КНР в РК. Также он отметил: «За этот год мы обнаружили, что отдельные личности муссируют так называемую проблему этнических казахов из Синьцзяня в Интернете и обществе, за спиной и открыто, фабрикуют безосновательные обвинения, со злым намерением кладут пятно на Синьцзян, грубо вмешиваются во внутреннюю политику Китая, безосновательно критикуют правительство Китая за политику и практику защиты стабильности и интересов развития страны. Китайская поговорка хорошо гласит: зло никогда не победит добро». Говоря о деле Сайрагуль уже в интервью газете «Время», консул заявил, что «у нашей гражданки есть довольно большой непогашенный кредит, с обслуживанием которого у нее возникли проблемы». «Правоохранительные органы считают, что она таким образом решила уйти от исполнения финансовых обязательств у себя дома», - сделал акцент на это дипломат. Показательно, что после этих заявлений версию о бегстве от кредита подхватили многие русскоязычные аккаунты в социальных сетях, в том числе и известные как «популярные блогеры». На этом фоне казахско-язычное информационное пространство продолжало демонстрировать редкое единство, к кампании в защиту Сайрагуль присоединялось все больше пользователей, апеллировавших к властям страны с тем, чтобы Астана не депортировала этническую казашку в Китай. К этим призывам присоединились и международные организации. Накануне судебного процесса германская правозащитная организация Society for Threatened Peoples отправила на имя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева письмо, в котором просили главу государства «заступиться за Сауытбай и не выдавать ее Китаю, где ее жизни может грозить опасность». Подобное послание сделала и более известная в мире правозащитная организация – Human Rights Watch. Суд Помещение суда в Жаркенте, где с 9 июля проходили заседания по делу Сайрагуль, явно не было готово вмещать в себя всех желавших присутствовать. Процесс привлек внимание многих международных СМИ, в том числе The New York Times, The Wall Street Journal. Создавалось ощущение, что об этом деле на английском писали и сообщали куда больше, чем на русском. Количество журналистов росло к окончанию процесса, и в последний день, когда суд оглашал приговор, мест не было не только на скамьях (включая ту, где сидела прокурор), но и на полу перед судьей. Выступая на суде, подсудимая сразу признала свою вину в незаконном пересечении границы Казахстана. Объясняя свой поступок, Сайрагуль заявила, что согласится на любое наказание в нашей стране, лишь бы ее не депортировали в Китай, где ей «грозит смертная казнь». Женщина подтвердила, что в Китае она подверглась давлению со стороны местных властей и ей не оставалось ничего, кроме как бежать в Казахстан, где живут ее муж и дети, переехавшие ранее из Китая и получившие казахстанское гражданство. Она также заявила, что работала в центре «политического перевоспитания» и что власти Китая взяли с нее расписку о «неразглашении государственной тайны». Впрочем, еще до того, как дело подошло к финальной части, после того оглашения требований прокуратуры, стало ясно, что власти Казахстана настроены благосклонно. Сама обвинитель, прокурор Арзыгуль Имярова, попросила суд не применять наказание в виде выдворения из Казахстана Сайрагуль Сауытбай. Как сообщает сайт Tengrinews, гособвинитель запросила для обвиняемой шесть месяцев лишения свободы по части 1 статьи 392 УК РК, применив статью 63, которая постановляет считать срок условным. «В соответствии со статьей 44 УК РК установить пробационный контроль на шесть месяцев. Согласно части 4 статьи 55 УК РК признать обстоятельства совершения правонарушения исключительными для воссоединения с семьей. Не применять дополнительные меры наказания в виде выдворения за пределы страны и освободить из зала суда». В обоснование этого г-жа прокурор отметила: «Дополнительные меры наказания в виде выдворения из Казахстана не были применены, поскольку есть исключительные обстоятельства, а именно воссоединение с семьей. У них семья была разлучена, несовершеннолетние дети присутствовали на суде - эти обстоятельства посчитали исключительными». Практически слово в слово это же повторила и судья Динара Куйкабаева, вынося решение по этому делу. Она постановила «установить за осужденной пробационный контроль сроком на шесть месяцев и засчитать время нахождения под стражей — с 23 мая 2018 года по 1 августа 2018 года». Впрочем, еще раньше стало известно, что прошение о предоставлении убежища в Казахстане, поданное Сайрагуль Саутбай, также принято к рассмотрению и соответствующий документ также был продемонстрирован в суде адвокатом Куспаном. Уже одно это, естественно, исключало депортацию женщины, которая с трудом скрывала свои эмоции в суде, периодически порываясь целовать руки своего сына из-за ограждения для подсудимых. О том, что решение о судьбе Сайрагуль Саутбай в итоге было принято за пределами суда, говорили и правозащитники. Так, отвечая на претензии по поводу своего участия в судьбе женщины, известный гражданский активист и журналист Сергей Дуванов написал в комментариях в Фейсбуке: «Правозащитники были на месте. Мы уже подготовили пресс-конференцию, но буквально накануне ее организаторы позвонили и отменили ее. Сейчас понятно, что уже тогда ей было обещано, что депортировать не будут, и, видимо, попросили не проводить пресс-конференцию. Каждый делал свое дело…» Впрочем, «ожидаемость» положительного исхода не сделало ликование «группы поддержки» после оглашения приговора менее эмоциональным. Приговор был встречен громкими аплодисментами присутствовавших. На выходе из суда на Сайрагуль и ее семью бросали традиционное казахское «шашу» - конфеты, которыми осыпают виновников торжеств на тоях. Женщина громко прокричала здравицы всем, кто ей помогал, поддерживал ее семью, суду, властям Казахстана и президенту Назарбаеву. «Я выражаю безграничную благодарность казахскому народу! Я поняла, что я не одна, а нахожусь среди казахов и под защитой моего народа», - сказала Саутбай. Положительный итог дела Сайрагуль Саутбай вызвал настоящую эйфорию в казахскоязычной части соцсетей. Энтузиасты начали предлагать дать ей, судье и прокурору звания Халык Кахарманы, выражая доверие властям страны. Вместе с тем понятно, что для Астаны такое решение суда – не только внутриполитический успех, но и повод для беспокойства относительно ответной реакции со стороны Пекина. В казахстанском суде прозвучали слова о наличии в Китае системы «лагерей политического перевоспитания», существование которых на официальном уровне отрицается. Для КНР это крайне неприятно, особенно в связи с тем, какое внимание уделяют этому делу западные СМИ. Для его имиджа это будет крайне серьезным ударом. Вполне возможно, что после своего освобождения Сайрагуль не будет слишком распространяться про эти лагеря, однако достаточно уже того, что есть. И оно может оказать влияние на отношения Астаны и Пекина, в которых в последние годы второй все чаще выступает кредитором первой. Ранее именно на волне антикитайских настроений в Казахстане были заморожены поправки в законодательство о пользовании землями сельскохозяйственного значения, теперь государство пошло на встречу народу в вопросе невыдачи бежавшей из Китая казашки. Вряд ли Китай никак не будет реагировать на такие вещи. Кроме того, можно только гадать, какие последствия будет иметь это дело на всю политику Пекина в СУАР, где вряд ли можно ожидать отказа от жесткого подавления этнических меньшинств, скорее – наоборот, оно может еще усилиться.