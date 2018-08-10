Сказ о том, как Данияр Даниилом стал

Беглый премьер Кыргызстана всплыл в Беларуси под другим именем Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК БЕЛОРУССКИЙ БИЗНЕСМЕН Даниил Урицкий вызвал прямо-таки нездоровый интерес кыргызских СМИ, узнавших в нем беглого экс-премьера Данияра Усенова. Семья и окружение беглого второго президента Курманбека Бакиева скрываются от правосудия в Кыргызстане с 2010 года. Почти вся их компания нашла приют на территории Беларуси, исключение: младший сын Бакиева от официальной жены Максим, который предпочел «уехать жить в Лондон» и получить там вид на жительство в обмен на значительные инвестиции в экономику Туманного Альбиона. Особенно трудными были времена для общения двух стран в 2010-2014 годах, когда на всех встречах с белорусскими чиновниками новоиспеченный тогда президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, не стесняясь, склонял своего предшественника и требовал его выдачи. Теперь, правда, сам экс-президент также может оказаться фигурантом антикоррупционных расследований, однако он из страны не бежит. Зато те, кто убежали, вроде Усенова-Урицкого, даже не признают свои прошлые личности. Одним из одиозных чиновников в период правления Бакиевых (считалось, что вместе с президентом властью распоряжались его семь братьев и два сына) считался его последний премьер-министр Данияр Усенов. Высокого роста, крупный для кыргыза, своими широкими жестами и тонкими усиками, тогда еще черного цвета, он немного напоминал Петра Первого азиатского разлива. Злые языки говорили, что, как и сей исторический персонаж, Усенов мог чуть ли не неделями испытывать свою печень, а также терпение своего патрона. Тот даже одно время хотел посадить не в меру пьющего вельможу. Причиной его опалы в 2008 году стало то, что он вместе с другим своим закадычным другом по застольям Адахамом Мадумаровым стал источником распространения слухов о том, что Бакиев умер на операционном столе в Германии. Экс-глава государства тогда пропал чуть ли не на месяц в неизвестном направлении. В середине марта пошли слухи, приписываемые упомянутой парочке о том, что Курманбек Салиевич отбыл на Немечину для операции по удалению саркомы, но его сердце не выдержало. Этих двоих даже записали, как они сидели в одном из ресторанов Бишкека и шумно праздновали: якобы Усенов отмечал ожидаемое премьерство, а Мадумаров – президентство. Но их надежды не сбылись. По приезде первый вылетел с поста мэра Бишкека, а второго с большим скандалом вытолкали с должности спикера парламента. Но у Данияра Токтогуловича хватило «политической гибкости» повиниться и возглавить кабмин Кыргызстана в конце 2009 года. Для этого, говорят, ему также пришлось сделать большие вложения в кампанию по переизбранию Бакиева на посту президента. Ну, а «гордый» Мадумаров же остался не удел. Впрочем, он этому, наверное, и рад. Ведь после свержения Бакиевых Мадумаров остался, а Усенову пришлось на годы забыть дорогу домой. Как и свое собственное имя. Во время переворота/революции (ненужное зачеркнуть) 2010 года премьер Усенов через друзей в Казахстане сумел покинуть Кыргызстан. По слухам, какое-то время даже обитал в Алматы, чем дико злил временное правительство, требовавшее его выдачи. Астана делала вид, что не знает ничего об Усенове. Однако он сам, осознав, что близость к родине для него опасна, так как есть риск, что его просто выкрадут на улице либо там же с ним просто поквитаются случайные земляки, он уехал из Алматы. Как выяснилось – недалеко, в Беларусь, к своему шефу Бакиеву. Как ни странно, вторая супруга Усенова, Динара Исаева, никуда не сбегала из Кыргызстана и даже сумела пройти по партийным спискам в парламент на выборах 2010 года! По какой-то причине к ней никаких претензий у новых властей не было. Примерно пять лет назад пошли слухи, что Данияр Токтогулович Усенов сменил имя при получении паспорта в Беларуси. Но доказать этого официально не было возможности. Тем не менее, в Кыргызстане это известие вызвало сарказм и остроты в его адрес: мол, настолько беспринципный человек, что ради спасения шкуры не только готов унижаться, но и отказался от имени, данного ему родителями. Но годы шли и бескомпромиссность Бишкека в адрес Минска тоже улетучивалась: никто больше не требовал выдачи беглецов, которых на родине заочно осудили на сроки от 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества до пожизненного заключения. Благо и сами Бакиев и Ко вели себя тихо, занимались обустройством жизни и на официальном уровне не светились. До недавних пор. 28 июля в Беларуси состоялась презентация большого проекта в области биотехнологий общей стоимостью $1 миллиард, вложенный китайскими, английскими и арабскими инвесторами. Его широкой публике представил глава Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБТК) Даниил Урицкий. Выглядел господин Урицкий в точности, как уставший и постаревший за эти годы Данияр Усенов. Белорусские журналисты тоже немного опешили от того, что руководитель столь солидной структуры с довольно привычным для этой страны именем выглядит несколько «не аутентично». Разбалованные бацькой Лукашенко, они в лоб спросили: «А вы не тот самый Данияр Усенов?». Бизнесмен немного опешил и не нашел ничего лучше, чем сказать: «У кыргызов и спрашивайте!». Чуть позже, несколько успокоившись, сей господин даже показал паспорт Республики Беларусь на имя Даниила Урицкого. «А что касается Усенова, я слышал, что он скончался в Малайзии в 2013 году», - загадочно поделился информацией Урицкий, неожиданно ставший очень информированным о судьбе Усенова, которого вроде бы знать не должен. Далее все попытки белорусских журналистов «рыть» под Урицкого в поисках дополнительной информации натыкаются на глухую стену молчания. Единственное, Государственная регистрационная служба (ГРС) Кыргызстана сообщила, что не зафиксировала обращения с просьбой о выходе из кыргызского гражданства от Усенова, как и нет сведений о его смерти в стране и за ее пределами. Зато своего супруга на фото признала (ну, или «сдала с потрохами») экс-депутат Динара Исаева, сказавшая: «Да, это он. (Но) я не могу сказать, хороший он или плохой». После чего в Министерство иностранных дел Кыргызстана был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в КР. Ему вручена нота протеста. «Нота протеста вручена в связи с публикациями в средствах массовой информации Беларуси и Кыргызстана об участии бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова, который сменил свои имя и фамилию и стал Даниилом Урицким, в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Беларуси. Кыргызская сторона передала ноту МИД КР, в котором выражает протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым», - отметили во внешнеполитическом ведомстве. «Кыргызская сторона с сожалением отметила, что, несмотря на нацеленность кыргызской стороны в последние годы на активизацию двустороннего кыргызско-белорусского сотрудничества по всем направлениям, взаимное участие в интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущерб двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны кыргызской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года», — говорится в сообщении МИД КР. Власти Кыргызстана вновь призвали руководство Беларуси «изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства, что будет соответствовать принципам дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заложенным в основополагающих двусторонних документах». Генеральная прокуратура Кыргызстана тоже прокомментировала получение паспорта гражданина Республики Беларусь беглым премьер-министром КР Данияром Усеновым. По данным надзорного органа, 14 декабря 2017 года Генпрокуратура КР направила белорусским коллегам ходатайство с просьбой принять меры по розыску и задержанию Данияра Усенова, сменившего имя на Даниила Урицкого. «6 марта 2018 года Генпрокуратура Республики Беларусь прислала отказ со ссылкой на статью Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В марте 2018 года ГП КР вновь направила в Генпрокуратуру Беларуси запрос о выдаче Данияра Усенова для приведения приговоров в исполнение. В настоящее время, несмотря на то, что Генпрокуратура Беларуси отказала в выдаче Усенова, работа по его экстрадиции со стороны ГП КР продолжается», — сообщили в ведомстве. К тому же, как выяснили белорусские коллеги, за арабскими и английскими инвесторами могут стоять члены семьи того же самого Курманбека Бакиева. Последнее не удивительно – свои наворованные или «заработанные в качестве оплаты как высококлассному специалисту» семья Бакиевых предпочитала прятать в странах Персидского залива. А его самый одиозный из сыновей, Максим, уже давно живет и трудится в Великобритании, буквально в часе езды от Лондона. И пока они будут делать большие вложения в экономику Беларуси и ею будет править Александр Лукашенко, мечтать об их экстрадиции не придется.