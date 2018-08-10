Единством сыт не будешь

Станет ли впервые в истории одно из постсоветских государств частью другого? Юрий Сигов, Вашингтон Почти 27 лет минуло с того момента, когда на территории бывшего СССР образовались новые независимые государства. Какая-то часть из них все эти годы реально сражалась за собственное существование, кто-то довольно успешно прошел этап государственного становления и постепенно окреп и экономически, и политически. А кому-то до сих пор требуется неслабая внешняя помощь, чтобы попросту оставаться на карте мира в тех границах, которые были начертаны еще в советские времена.Тем не менее все эти государства объединяет на данный момент вот что: ни одно из них не исчезло именно как самостоятельное независимое образование. Ни одно из этих государств не потеряло свой суверенитет, как и ни одно из них не было присоединено или поглощено другой, соседней или просто более сильной страной.Да, есть целый набор так называемых «непризнанных» стран и территорий на постсоветском пространстве, которые по тем или иным причинам откололись от своих постсоветских образований. Но хотя они и не признаются в полном объеме так называемым «международным сообществом» (хотя по большому счету, да какое кому до этого самого сообщества дело, если речь идет о судьбах миллионов людей, оказавшихся натуральными заложниками грязнючей политики и политиканства?), тем не менее ни к кому даже очень внешне привлекательному присоединиться по крайней мере пока явно не стремятся.И вот теперь в этом процессе «сохранения государственной самостоятельности» может произойти настоящий «прорыв». Если таковым можно назвать стремление одной из бывших советских республик стать частью соседнего государства. Причем речь идет здесь вовсе не о «собирании своих бывших земель Россией», а о постепенном, медленно-ползучем процессе втягивания территории, и главное - властных структур республики Молдова в состав единой Румынии. О чем спор-то, и кто этот весь процесс замутил? В этом году отмечается довольно любопытная дата, о которой мало кто в мире знает, и еще меньше людей, которым до этого есть вообще какое-либо дело. А между тем исполнилось сто лет со дня объединения Молдовы и Румынии, которое впервые случилось еще в 1918 году. Правда, одни считают, что тогда Румыния «просто» оккупировала Бессарабию (то есть нынешнюю Молдову). А другие уверены, будто никакой Молдовы никогда и не было – это одна Румыния, один народ, который говорит на одном языке и верит в одни и те же идеалы. И хотя никаких массовых празднований в той же Молдове по этому поводу не было (да и не могло быть), сам по себе факт, когда одно из постсоветских государств постепенно «внутренне размывается» и исчезает по отдельным положениям в составе другого государства - налицо. Помимо всего прочего, Молдова - одно из трех государств в мире, где руководство и все правящие персонажи страны – это граждане другого государства (а именно Румынии). Они не только имеют румынские паспорта, но и всячески проталкивают идею исчезновения своего собственного государства и вхождения его на правах одной из провинций в состав другого. Замечу, что подобный процесс, так сказать, двусторонний. Все эти годы после распада СССР Румыния (вне зависимости от того, кто там находился у власти, какая политическая партия и кто конкретно возглавлял правительство) проводила политику включения Молдовы в состав своей страны. И с молдавской стороны, по крайней мере верховная власть республики, также содействовала постепенному «вползанию» республики в состав соседнего государства. Более 820 тысяч граждан Молдовы уже имеют румынские паспорта (правда, почти миллион - российские), в Румынии учатся тысячи молдавских студентов (причем за деньги румынского правительства). А через механизмы Евросоюза Румыния содержит на территории Молдовы более двухсот различных неправительственных организаций. Единственной целью которых (вне зависимости от того, что они при этом официально декларируют) является включение Молдовы в состав Румынии. Между тем вот что очень любопытно. Несмотря на мощнейший «пропагандистский напор» со стороны Румынии и стоящих за ней структур ЕС сторонников вхождения в состав Румынии в Молдове никогда не было больше 10 процентов населения. Однако за последние пять лет это число выросло, по разным оценкам, до уже четверти всего молдавского населения. И по самым скромным подсчетам, если в Молдове у власти будет находиться та же публика, что сегодня, к 2020 году желающих стать «полноправными румынами» среди граждан Молдовы будет уже треть населения. Почему же так происходит? Ни для кого не секрет, что с самого момента появления Молдовы на карте мира после распада СССР сама идея существования этого государства казалась даже местному населению натуральным абсурдом, не говоря уже об отношении к этому ближайших географических соседях республики. Молдова всегда ведь была частью одного из более сильных и влиятельных соседей, и самой при населении чуть больше 3 миллионов человек идти в самостоятельное «независимое плавание» ей казалось сущим самоубийством. Даже при условии, что за все эти независимые годы Молдовы она сохранилась в своих нынешних границах, имеет флаг, гимн, президента и парламент (о них – отдельный разговор) и даже несколько десятков посольств, общее ощущение именно государственности в Молдове крайне размыто и непрочно. Власть в республике сразу же после объявления независимости захватили, как и во многих других постсоветских странах, местные олигархи. Они же поделили всю имевшуюся в республике собственность, а у обыкновенных граждан осталось, по сути дела, всего два варианта выбора – и оба связанных с эмиграцией. Основная масса молдован нынче уехала либо в Россию, либо в страны ЕС (в первую очередь в Румынию, Италию, Испанию и Португалию). А те, кто остается в республике, либо живет за счет денежных переводов родни из-за границы, либо ждет не дождется, когда же в республике поменяется власть. Так зачем вам ее менять, когда можно просто вступить в состав Румынии- говорят им сторонники объединения, намекая и на доступ к «европейским пенсиям», и получение более высоких зарплат, и на свободу передвижения. При которой куда захочешь поехать батрачить - от Лондона до Лиссабона- туда и рванешь? Если нет перемен в жизни, значит, точно будет хорошо в составе другого государства. Или так только кажется? Еще одним важным стимулом для рядовых, оставшихся в республике граждан Молдовы является возможность побороть коррупцию под надзором европейских чиновников. То, что это - полная чушь, никто даже не задумывается. Но положение в так называемой «борьбе с коррупцией» в Молдове таково, что народ на самом деле верит в сказки про то, что кто-то посторонний из «цивилизованной Европы» придет и наведет у них в республике порядок. А если быть к тому моменту в составе Румынии, то всех местных коррупционеров точно пересажают. Здесь, правда, стоит вспомнить (куда же без этого?) о сравнительно недавней истории, в которой судьбы Молдовы решались весьма специфическим образом. Как известно, СССР присоединил к себе большую часть нынешней Молдовы в 1940 году. А с 22 июня 1941 года Румыния официально не признает эту территорию советской. Когда же СССР развалился, румынское руководство прямо объявило, что их страна и Молдова – это два румынских государства, с единым народом и языком, и просто веление времени, чтобы они как можно скорее объединились. С учетом же того, что та же Россия вообще бросила Молдову на произвол судьбы и занималась только сохранением своего присутствия в русско-язычном анклаве Приднестровья, Румыния постепенно стала претворять в жизнь план присоединения Молдовы. Для начала путем раздачи своих паспортов в республике, а затем и провозглашением отдельных регионов Молдовы «румынскими». Но проблема вся в том, что даже при всей той «объединительной пропаганде», которая все последние годы мощнейшим образом ведется в Молдове, больше половины населения республики по-любому ни в какую Румынию входить не намерены. А все потому, что этнический состав Молдовы - отнюдь не чисто румынский, а очень даже пестрый. Здесь не только компактно проживают русские, украинцы, гагаузы и многие другие народы, кто ни за какие «ЕС-коврижки» не станет румыном, но и при продолжении навязывания процесса объединения двух стран в самой Молдове неизбежно начнется парад суверенитетов. Ведь целый ряд регионов Молдовы (а не только фактически независимое от Кишинева с 1992 года Приднестровье) могут объявить о самоопределении и либо провозгласить собственную независимость (а что, та же Гагаузия при населении в 50 тысяч человек почему не может стать независимым государством, если это может сделать Южная Осетия при населении в 25 тысяч?) Или судьба Приднестровья. Оно просто проголосует за вхождение в состав России (есть же не связанный с основной частью страны Калиниград, так что мешает сделать еще один «российский анклав» на территории Молдовы? А ведь на эту территорию претендует еще и Украина, которая, кстати, имеет все права потребовать для себя и сохранение Буковины, входившей в состав Украинской ССР, а сейчас также оспариваемой Румынией как часть своей «бывшей провинции, незаконно оккупированной Советами?) Так что тогда в этой самой Молдове при разделе ее территорий начнется? Вся эта искусственно сотканная территория просто прекратит свое существование. Что в составе Румынии, что, будучи независимой - и это вполне реальный сценарий Здесь надо упомянуть о том, что Россия ни за что не уйдет из Приднестровья, сколько бы там и в каком составе не заседали по этому поводу в Евросоюзе. А Украина вместе с Северной Буковиной и Южной Бессарабией, которые входят в ее состав, ни за что не согласится с какими-то объединительными «румынскими затеями». А ведь и в самой Румынии на сегодняшний день проживает столько представителей других народов, что может так статься, что Бухаресту будет вообще не до объединения Молдовы, а дай Бог сохранить свою собственную территорию. К примеру, в той же Трансильвании, которая по результатам Второй мировой войны отошла от Венгрии, проживает около 3 миллионов венгров. А они имеют венгерские паспорта и вовсе не горят желанием жить в составе «расширяющейся Румынии». Если их «немножко подтолкнут к независимости» из Будапешта, то мало никому не покажется. Ведь если включат в состав Румынии Молдову, то та же Тран-сильвания может попросить «политического убежища» у Венгрии, и что тогда начнется? А ведь у румын есть очень серьезные территориальные споры с соседями в Болгарии и Сербии. Там тоже проживают национальные меньшинства, которым также захочется независимости. И кто им в этом сможет помешать? И важно еще и то, что Румыния - далеко не самая, мягко говоря, процветающая страна Евросоюза. Да и в само объединение европейских государств она была включена вместе с Болгарией на очень урезанных правах и с целым рядом ограничений как «проводящее глубокие реформы государство». В этой связи понятно, что жить там для простого гражданина той же Молдовы (или в составе этой страны) получше, чем у себя на родине. Но ничуть не лучше, чем напрямую отправиться работать в Италию или Португалию и уж тем более в Россию (в Москве, к примеру, многие водители трамваев и троллейбусов - приехавшие из Молдовы). И совсем не ясно, зачем для этого входить в состав другого государства, тем более, если тебя туда тянут насильно. Да к тому же ты ни к Румынии, ни к ее языку и культуре не имеешь никакого отношения. Все вполне логично складывается насчет верхнего эшелона чиновников Молдовы, которым невероятно лестно имитировать собственную якобы независимость, называть себя премьерами, министрами, послами, гордыми представителями республики в международных организациях. А ведь при румынском варианте «объединения» всей этой блат лавочке придет неизбежно конец. Так зачем же это нужно молдавским политикам? Ведь они и с румынскими паспортами в кармане могут тем не менее оставаться официально представителями независимой и суверенной Молдовы – почему бы и нет? Есть теоретически и еще один вариант развития событий - это смена правящих ныне в Молдове политических элит. Но кто сменит эту публику и на кого конкретно? Все верхние этажи молдавской власти давно заняты так называемыми «успешными бизнесменами» и теми, кто смог растащить по карманам бывшее советское промышленное и иное наследство СССР. Эти люди фактически и правят страной (а вовсе не парламент или премьер-министр). И сделать что-то по-иному - значит устраивать придется в республике самую настоящую социальную революцию. Та же «верхняя власть» в Молдове для собственного населения давно уже стала настоящим посмешищем. Ведь в какой еще стране парламент запрещает президенту страны выезжать с визитами за границу, отменяет его распоряжения и делает все, чтобы именно главу государства фактически считали беспомощной марионеткой внешних сил? Устраивать же силовую смену власти вмешательством извне (а это на самом деле никому и не нужно) просто некому. Самая активная же часть населения Молдовы (особенно молодежь) из республики уезжает в поисках лучшей жизни, старикам все давно до лампочки, а большей части оставшегося населения республики не особо принципиально, будут ли они числится в составе Румынии или их страна распадется на несколько мини-государств. Которым, так или иначе, придется присоединиться к кому-то более сильному и влиятельному. Надежды же на то, что появятся в республике какие-то новые честные и принципиальные политики, заботящиеся о народе, - та же самая утопия, которой травят свои надежды практически во всех постсоветских республиках. Судьбой Молдовы (если она действительно намерена сохраниться как независимое государство, а не в качестве румынской провинции) находится в руках именно граждан этой республики. Но если им на самом деле все равно, что будет с их землей дальше, значит, республику ожидают не просто очень большие потрясения, но и, вполне возможно, полный распад и исчезновение с карты региона как независимого государства.