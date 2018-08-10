Санкционное пике

Давление на Россию опять бьет по Казахстану «Захлебывается и тонет не тот, кто погрузился, а тот, кто остался под водой». Пауло Коэльо, «Книга воина света» РОССИЙСКОЕ издание «КоммерсантЪ» на этой неделе только опубликовало текст проекта нового пакета американских санкций, а курс российского рубля к американскому доллару мгновенно упал. Ну, ладно - рубль и так был мишенью (хотя повторим - санкции еще не приняты), такое развитие событий неудивительно, но вместе с российской валютой в четверг в обменниках «нырнул» сразу на 5-6 пунктов и казахстанский тенге. Сразу вспомнилось апрельское высказывание председателя Нацбанка РК про то, что «тенге не привязан к рублю», хотя и «зависит» от него. На этот раз все может быть еще серьезнее, новый пакет уже назвали «санкциями из ада»: нашего основного торгово-экономического и политического партнера могут признать страной, спонсирующей терроризм, российские банки могут лишить возможности производить расчеты в долларах США, а товарооборот между Россией и США может снизиться до ноля. Учитывая, что у нас общее таможенное и отчасти экономическое пространство, мы можем только предполагать, как все это повлияет на нашу экономику, хотя ясно, что в области финансов проблемы российских «мам» немедленно окажут влияние на их казахстанских «дочек», которые оставались островками стабильности на фоне неуклюжих слияний крупнейших казахстанских БВУ. А ведь это явно будет только частью плохих новостей: по традиции, в Кремле принято «отвечать» на «выпады» их «американских партнеров» контрсанкциями, от которых опять же мгновенно начинают страдать партнеры России по ЕАЭС. Чем это все оборачивается для простых россиян и казахстанцев? Продолжением снижения уровня жизни, ростом налогов и выплат в пользу государства, падением реальных доходов, а вместе с ними и потребления, сокращением возможностей удовлетворить уже простейшие потребности и растущим пессимизмом по поводу перспектив. Но наши соседи хотя бы голосовали за тех лидеров, кто последовательно привел их к такому, а у нас все произошло как-то само собой - за компанию. Проблема только в том, что если такое окружение тянет нас вниз, то это - плохая компания. Как-то общаясь с американским журналистом, преподававшим журналистику в Казахстане, автор этих строк услышал любопытную точку зрения: во времена экономического роста люди больше смотрят телевизор и Интернет в поисках развлечения, а во времена кризиса стараются больше читать газеты и информационные сайты, поэтому тяжелые времена - это хорошо для журналистики. Логика, конечно, неприятная, однако справедливая. Статья в «КоммерсантЪ» под заголовком «Комплекс мер по сдерживанию Дональда Трампа» в день своего выхода привела к тому, что доллар в среду подорожал почти на 1,2 рубля до 64,7 рубля, а индекс Московский биржи упал на 1%, а РТС - почти на 3%. В Казахстане на утро четверга тенге упал с 349 тенге за $1 до 355 в обменных пунктах. Радости тут для журналистов, конечно, никакой - разве только то чувство, которое испытывала Кассандра при виде пожара захваченной греками Трои. О том, что интеграция с российской экономикой еще до Крыма может обернуться совершенно непредсказуемыми и негативными последствиями, «ДН» писала неоднократно. Теперь же уровень «токсичности» нахождения в одной компании с мишенями американских санкций лишь продолжает свой рост и последствия этого могут начать проявляться уже не только в экономической плоскости: признание России виновной в отравлении Скрипалей и смерти британской гражданки ставит ее в один ряд с Северной Кореей, режимом Асада и Ираном, делая неоднозначным любое военное и политическое сотрудничество с ней. Что касается самих «адских санкций», то они в этот раз уже не формальные, как было в начале года, когда американцы просто обнародовали список олигархов из российского The Forbes и очень мягко попросили их удалиться из компаний, которые заинтересованы в американском рынке. Журналисты из Би-Би-Си получили подтверждение того, что документ, которым располагает «КоммерсантЪ», подлинный. Пока сам он не принят, так как до сентября отдыхают и американские конгрессмены. Какие изменения могут быть внесены в ходе обсуждения в конгрессе, неизвестно, как и то, будет ли он принят вообще. Впрочем, судя по настрою республиканцев и демократов, это обязательно произойдет. Более того, по мнению российских журналистов, «значительная часть положений документа касается не столько России, сколько президента США Дональда Трампа», которого традиционный американский истеблишмент пытается связать, чтобы не допустить новых авантюристичных шагов, вроде «оговорок» на пресс-конференции с Путиным, когда американский лидер говорит одно, а потом - уже дома - объясняет, что имел в виду абсолютно противоположное. Фактически новый документ предполагает объединение всех предыдущих пакетов санкций и мер, направленных против руководства России. «…Законопроект предполагает объединение всех вводившихся отдельными актами антироссийских санкций - от «украинских» до «кибертеррористических», в единый механизм», - отмечает «КоммерсантЪ». «Для координации этого процесса в правительстве США предлагается ввести «санкционный координационный офис». Напомним, сейчас «политическая» часть санкций реализуется Госдепартаментом, финансовая — офисом OFAC Минфина США. «Санкционный офис» предполагает координацию санкций с Евросоюзом, в том числе, видимо, финансовых. Кроме этого, предлагается создать еще одну структуру, «Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы», задачей которого будет системная борьба с попытками злокозненного влияния Российской Федерации в мире и в США. Наконец, с 2020 финансового года предлагается открыть доступ к бюджетному фонду США в размере $250 млн для государств, уязвимых к российскому воздействию». Документ, поддерживаемый и республиканцами, и демократами, должен связать руки Трампу в вопросе НАТО, выйти из которого президент США периодически угрожает. Кроме того, предполагается ввести официальный запрет на «операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка». «На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США — напомним, именно этого опасаются деловые круги в России более всего», - пишут российские журналисты. Кроме этого американские законодатели делают упор на идентификации и поиске активов и личного состояния российского президента Владимира Путина и лиц, связанных с ним. «Авторы документа также требуют, чтобы был подготовлен доклад о личном состоянии Владимира Путина, президент США Дональд Трамп потребовал от России вернуть Крым, который был аннексирован ей в 2014 году, Украине, а также осудил вмешательство России в выборы в США. Также сенаторы предлагают признать Россию государством, спонсирующим терроризм», - описывают документ уже британские журналисты. Впрочем, к более решительным мерам Трампа подталкивают не только законодатели, но и структуры исполнительной власти США. Так, вчера представители Госдепа подтвердили, что считают Кремль ответственными за отравление Скрипалей в Великобритании. Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в среду заявила, что США «пришли к выводу, что «правительство России использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права» и в ответ на это будут введены новые санкции. Основанием для них будет закон 1991 года о ликвидации химического и биологического оружия, который ранее применялся лишь дважды: в отношении КНДР и режима Асада в Сирии. Теперь США планируют запретить поставки в Россию товаров, имеющих отношение к национальной безопасности, куда входят многие электронные приборы и их компоненты, а также приборы для тестирования и калибровки бортовых информационных систем некоторых самолетов. Этот запрет начнет действовать уже 22 августа, а через три месяца, если Россия не убедит американцев в том, что больше не будет прибегать к такого рода акциям (что, возможно, будет увязано с выдачей подозреваемых в деле Скрипалей Великобритании), то запреты могут коснуться уже таких вещей, как запрет самолетов «Аэрофлота» на рейсы в США. Полагать, что бывший разведчик Владимир Путин пойдет на то, чтобы выдавать своих коллег, было бы странным, а значит, усиление режима санкций произойдет даже без лежащего в Конгрессе США документа, кроме того, действия Госдепартамента определенно поддерживают инициативу его авторов. Что в сухом остатке? Положение нашего северного соседа, крупнейшего торгового, экономического, политического и военного партнера неуклонно ухудшается. Несмотря на очевидные личные симпатии между Путиным и Трампом, Вашингтон продолжает оказывать растущее давление на Кремль. Осложнения, принесенные российской экономике санкциями, уже вынудили Москву идти на непопулярные меры - повышать пенсионный возраст, налоги, тарифы на коммунальные услуги, а также «затягивать гайки» в области контроля над политической обстановкой в стране, что естественно, ведь ухудшение социальной обстановки подстегивает протестные настроения. Проблемы российской экономики провоцируют аналогичные сложности и у нас, вызывая практически такие же меры со стороны уже казахстанского правительства. Насколько на таком фоне можно надеяться на улучшения в нашей экономике, ее рост, диверсификацию и прочее, это вопрос уже даже не к энтузиазму чиновников, а к их профессиональной компетенции…