Восстановительный рост Казахстана будет медленным

Нигмат РАМАЗАНОВ Международные финансовые институты ежегодно обновляют классификацию стран по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) и доходов населения. Абсолютный показатель ВВП говорит об общем уровне развития страны и ее доле в мировом валовом продукте. Уровень жизни населения обычно рассчитывается как отношение ВВП к количеству жителей. Понятно, что рейтинги богатства стран и ее жителей мало пересекаются друг с другом.В 2016 году мировая экономика продемонстрировала рост после того, как в 2015-м пережила самую глубокую рецессию в долларовом выражении. Согласно информации Международного валютного фонда (МВФ), мировой ВВП в долларах США сократился за 2015 год более чем на 3,6 трлн. до уровня около 74,2 трлн. долларов. Снижение ВВП было связано в первую очередь со значительным укреплением доллара по отношению к валютам не только большинства развивающихся, но и развитых стран. Спад глобальной экономики при расчете в долларах оказался крупнейшим с тех пор, как МВФ начал вести эту статистику в 1960-х годах. Рекордная рецессия была обусловлена не только укреплением американской валюты, но и вялым ростом мировой экономики. Поэтому предыдущие несколько лет были далеко не самыми успешными с точки зрения роста глобальной экономики. Вначале мировой финансовый кризис, затем долговые и бюджетные проблемы развитых стран негативно повлияли на динамику роста. Темпы роста экономик развитых стран снизились до минимума, а некоторые из них побывали в стадии рецессии. В этих условиях рост мирового ВВП обеспечивался во многом за счет развивающихся стран. В первую очередь крупных экономик стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая. В этих и некоторых других развивающихся странах темпы прироста, особенно в номинальном и долларовом измерении, были в разы выше, чем в развитых странах. Но постепенно динамика роста развивающихся стран начала замедляться, что наряду с ослаблением их валют по отношению к доллару начало отражаться на их позициях в рейтинге по размеру ВВП. К этому добавились экономические проблемы европейских и других развивающихся стран. Снижались и курсы национальных валют, что в совокупности отразилось на рекордной долларовой рецессии 2015 года. В 2016 году возобновился медленный восстановительный рост глобальной экономики, а в прошлом году темпы прироста заметно ускорились в реальном измерении, достигли средних показателей. Безусловным мировым лидером по объему валового внутреннего продукта по-прежнему остаются Соединенные Штаты, где объем ВВП в прошлом году, по данным Всемирного банка (ВБ), вырос в номинальном измерении на 4,1%, составил более 19,39 трлн. долларов. Второе место в рейтинге богатства занимает Китай. Темпы роста ВВП наших соседей замедляются, но все еще остаются высокими в реальном выражении. Согласно данным ВБ, ВВП Китая в номинальном измерении, выраженном в долларах США, за прошлый год повысился на 9,4%, составил около 12,24 трлн. долларов. Китай стал третьей страной мира в 2007 году, отобрав этот статус у Германии. В 2010 году наши соседи заняли уже вторую строчку в списке, оттеснив Японию на третье место. Китай вышел на первое место по объему производимой промышленной продукции, и если высокие темпы экономического роста сохранятся, а национальная валюта будет устойчивой, то эта страна сохраняет шанс отобрать статус первой экономики мира у США. Объемы экономик двух лидеров в разы превышают показатели идущей на 3-м месте Японии, не говоря уже о других странах. Экономика Японии за прошлый год показала некоторое сокращение ВВП в долларовом измерении, как и в 2013-2015 годах, но сохранила за собой третье место в рейтинге стран по размеру ВВП (более 4,87 трлн. долларов). Четвертое место уверенно удерживает Германия, несмотря на проблемы в Еврозоне, ей удается сохранять роль экономического локомотива ЕС. В прошлом году ВВП Германии увеличился в долларовом измерении более чем на 5,7%, составил около 3,67 трлн. долларов. Экономика Великобритании в том же измерении сокращается второй год подряд, что, очевидно, было обусловлено падением курса фунта в результате решения о выходе из ЕС. В прошлом году объем ВВП мало изменился по сравнению с предыдущим, Великобритания сохранила 5 место в мировом рейтинге по размеру ВВП (2,62 трлн. доллара). Экономика Индии в последние годы показывает масштабный рост. В прошлом году ВВП Индии вырос в долларовом измерении на 14,2%, составил без малого 2,6 трлн. долларов, что позволило ей вплотную приблизиться к показателю Великобритании. Мало изменилась расстановка сил и в следующей четверке стран по размеру экономики. ВВП Франции, Бразилии, Италии и Канады в прошлом году продемонстрировал рост в долларовом выражении, что лишь немного повлияло на их рейтинги. Исключением стала Бразилия, которая переместилась с 9 на 8 место. Объем экономик этих стран в прошлом году, по информации ВБ, составил от 2,58 трлн. у Франции до 1,65 трлн. долларов у Канады. Экономика России в 2017 году обошла экономику Южной Кореи. Согласно докладу ВБ, ВВП России за минувший год вырос почти до 1,58 трлн. с уровня около 1,29 трлн. долларов в 2016 году. В результате Россия за год поднялась с 12 на 11 строчку рейтинга стран мира по объему ВВП, вплотную приблизилась к десятке крупнейших экономик мира. Напомним, что несколько лет назад наш сосед занимал 8 место в рейтинге, но в результате реальной и долларовой рецессии опускался на 12 место. На долю 10 крупных экономик приходится почти 2/3 мирового объема валового внутреннего продукта. К числу стран, чей ВВП, по данным Всемирного банка, превышает 1 трлн. долларов, относятся Россия, Южная Корея, Австралия, Испания и Мексика. ВВП стран, занимающих в рейтинге 16-26 строчки, составляет от 860 млрд. до 425 млрд. долларов. Все уже успели привыкнуть к тому, что у стран «большой семерки» почти нет конкурентов. Но, по оценкам экспертов, к 2050 году развивающиеся страны приблизятся к развитым, а вклад каждой отдельно взятой страны в мировой ВВП существенно изменится. Долларовая рецессия затронула и многие другие государства, в том числе страны СНГ. Согласно данным МВФ, ВВП Казахстана в 2016 году сократился до 134 млрд. против порядка 244 млрд. долларов в 2013 году. Наша страна в рейтинге по размеру экономики опускалась за эти годы с 44 на 57 место. Заметно ухудшились в предыдущие годы также показатели Украины, Белоруссии и Азербайджана, Туркмении, Армении, Таджикистана, Киргизии и Молдавии. Менее других при этом пострадал показатель ВВП Узбекистана. По итогам 2017 года ВВП Казахстана превысил 159 млрд. долларов. По данным Всемирного банка, объем экономики страны оказался на 55 месте в мировом рейтинге, расположившись между Катаром (165 млрд.) и Венгрией (122 млрд. долларов). Украина, Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан и Туркмения, с объемами ВВП от уровня порядка 90 - 48 млрд. долларов в рейтинге ВБ заняли 62 место и ниже. ВВП Армении оценивается банком в объеме менее 12 млрд., а Таджикистана, Молдавии и Киргизии – менее 10 млрд. долларов США. Валовой внутренний продукт на душу населения – это ВВП, деленный на численность населения страны. Этот показатель дает представление о количестве произведенных товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя государства, или, иными словами, о том, сколько получил бы каждый житель страны, если бы весь годовой внутренний продукт был распределен между всеми гражданами страны поровну. ВВП на душу населения часто понимается как индекс уровня жизни или благосостояния государства. Однако он является лишь приблизительной мерой благосостояния населения той или иной страны, так как не учитывает ряд важных факторов. В частности, не показывает, насколько равномерно или неравномерно распределяются доходы между гражданами страны. Не учитывает ущерб, наносимый производством окружающей среде. Не учитывает неоплачиваемую работу, выполняемую в домашнем хозяйстве или на общественных началах, а также все производство в теневой экономике, которое может достигать значительных объемов. Кроме того, придает равное значение как полезным, так и вредным для общества продуктам (например, некоторые лекарства, сигареты, оружие и так далее), игнорируя в то же время ценность, которую имеет для человека свободное время или свобода. В то же время индекс ВВП на душу населения хотя и является лишь приблизительной мерой благосостояния населения той или иной страны, но именно его уровнем в первую очередь определяются ключевые параметры уровня жизни – размер заработной платы и доходов населения. Эти показатели практически напрямую зависят от размера ВВП на душу населения. Зарплата и доходы в странах с высоким уровнем индекса, как и размер индекса, в десятки раз выше, чем в странах с низким уровнем ВВП на душу населения. В список МВФ включены 186 стран и территорий. В рейтинговой таблице представлен перечень стран, упорядоченных по размеру ВВП на душу населения по номинальному (абсолютному) значению, выраженному в долларах США в текущих ценах (без поправок на инфляцию). Если сопоставить данные рейтинга по размеру ВВП на душу населения, то видно, что уровень жизни населения определяется далеко не только размером экономики. В первую десятку стран с высоким уровнем дохода вошли в основном государства с небольшой территорией и численностью населения. Так, США, занимающие первое место в рейтинге по размеру ВВП, заняли 7 место с показателем более 57,4 тысячи долларов на душу населения. Выше Штатов расположились Люксембург, Швейцария, Норвегия, Ирландия, Катар и Исландия с показателями от 103,2 до 59,6 тысячи долларов. Задача вхождения в группу стран с высоким уровнем дохода (выше 15 тысяч долларов) ставилась и перед правительством Казахстана. В обозримом прошлом предполагалось, что добиться этой цели удастся в 2013 году. Однако эти амбициозные планы, как и многие другие, оказались невыполненными. Резко замедлились темпы роста добычи нефти, обвалились мировые цены на нефть, девальвировал тенге, и показатели пошли вниз. Согласно данным МВФ, ВВП на душу населения Казахстана в 2016 году упал до 7,45 тысяч против более 14,3 тысячи долларов в 2013 году. В мировом рейтинге наша страна опустилась на 74 место. В прошлом году ВВП на душу населения Казахстана составил порядка 8900 долларов, наша страна в рейтинге заняла место выше 70. Что касается изменения рейтинга нашей страны в перспективе, то оно будет определяться рядом внешних и внутренних факторов. Улучшение ценовой конъюнктуры и увеличение добычи нефти должно сопровождаться ростом экономики в реальном измерении, однако ослабление курса тенге отразится на динамике роста ВВП в долларовом выражении. Поэтому восстановительный рост экономики будет медленным, и для выхода на показатели пятилетней давности понадобится как минимум 5-7 лет.