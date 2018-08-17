«Талибан» по всем фронтам

Повстанцы воюют и ведут переговоры параллельно Масуд АЛИМОВ РЕЗКО ОБОСТРИЛАСЬ ситуация в Афганистане. Отряды повстанческого движения «Талибан» совершают нападения на правительственные силы, гарнизоны и военные базы по всей стране. Уже неделю продолжается масштабная битва за Газни, центр одноименной провинции на юго-востоке страны. Кабул реально контролирует не более трети территории страны, в остальной ее части талибы чувствуют себя более или менее хозяевами. По этой причине параллельно военным действиям в столице Узбекистана принимали делегацию талибов: страны региона не оставляют надежд примирить повстанцев с властями страны, чтобы поставить барьер на пути еще более страшной угрозы со стороны экстремистов группировки «Исламское государство» (ИГ), все глубже укореняющихся на афганской почве после разгрома их территориального образования в Сирии и Ираке. По данным ООН, под знаменами по-прежнему десятки тысяч боевиков, рассредоточенных в пространстве от Нигерии до Филиппин. Недавний кровавый теракт в Таджикистане, где сторонники ИГ убили западных туристов, показывает, что влияние экстремистов распространяется на новые территории в Центральной Азии. Ташкентский вояж О том, что делегация, представляющая интересы движения «Талибан», но географически работающая в офисе в столице Катара Дохе, прибыла в Ташкент, сообщили западные СМИ. По их информации, руководителем переговорщиков от повстанцев является Шир Мухаммад Аббас Станикзай, переговоры проходили в узбекской столице с 6 по 10 августа. Агентство Reuters цитирует представителя талибов Мухаммеда Сохейль Шахина, который заявил, что «в Ташкенте были обсуждены перспективы мирного урегулирования ситуации в Афганистане, вопросы вывода иностранных войск и обеспечение безопасности железных дорог и линий электропередачи, идущих из Узбекистана». «Состоялся обмен мнениями с Узбекистаном по вопросам вывода иностранных войск», — сказал Шахин. По официальной информации, с узбекской стороны в переговорах участвовал министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и спецпредставитель президента Узбекистана по вопросам Афганистана Исматилла Иргашев. По информации агентства Associated Press, ссылающегося на пресс-секретаря Высшего совета по установлению мира в Афганистане Эхсануллу Тахери, чиновники из Узбекистана проконсультировались перед встречей с представителями вооруженной группировки и получили одобрение на эти переговоры у Кабула. Еще в марте этого года г-н Мирзиеев заявил о готовности организовать площадку для межафганского урегулирования. «Разделяя общую ответственность за мирное будущее Афганистана и опираясь на традиционно дружественные отношения узбекского и афганского народов, мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан», - заявил узбекский президент. Впрочем, перед этим, в начале лета, возникла надежда на то, что стороны конфликта могут найти точки соприкосновения и без посредников. В конце священного для мусульман месяца Рамадан афганские власти сумели заключить с движением «Талибан» трехдневное перемирие, в ходе которого невооруженные повстанцы даже посещали Кабул. Однако перемирие закончилось и вооруженное противостояние возобновилось с прежним ожесточением. Правительственные силы практически ежедневно несут потери от атак повстанцев, периодически устраивающих засады на пути следования конвоев и штурмы опорных пунктов военных. Присутствие солдат США и мелких контингентов их союзников не мешает талибам наращивать свои усилия, хотя удары с воздуха часто наносят им тяжелейшие потери, заставляя рассеивать свои силы на мелкие отряды, менее привлекательные для бомб и ракет. Президент США Трамп отказался заменить войска США на отряды частных военных компаний, однако переломить ситуацию в стране ограниченный контингент западных союзников не в силах. Вместе с тем Ташкент старается не слишком заигрывать с афганскими повстанцами. Информацию агентства Reuters о том, что «Талибан» открыл «политический офис в столице Узбекистана», власти страны опровергли. «Этот вопрос не обсуждался. Никакой офис не открывается», – заявил агентству «РИА Новости» представитель МИД Узбекистана. Битва за Газни Тем временем 9 августа на юго-востоке Афганистана началась самая масштабная битва последних недель этого лета. Отряды талибов скрытно просочились внутрь Газни, центра одноименной провинции, а также начали захватывать опорные пункты правительственных сил вокруг города, угрожая разорвать сообщение между Кабулом и югом страны. В первые же дни под их ударами пали многие блок-посты, кроме того, вооруженные талибы появились на центральных улицах Газни, осаждая полицейские участки, тюрьму, местное ТВ и административные здания. В последующие два дня им удалось захватить часть объектов, в частности, телерадиокомплекс, где были убиты некоторые журналисты. Некоторые административные здания были сожжены, однако основные укрепленные точки правительственные силы все же удержали, так как техники для вспарывания подобной обороны у легковооруженных отрядов талибов нет.Кроме того, авиация США начала наносить удары по скоплениям боевиков, лишая их возможности создавать ударные группы. Многие районы города запылали. По разной и противоречивой информации, в первые дни битвы погибли около 90 солдат правительственной армии и полицейских, а также около 30 мирных жителей. Количество потерь повстанцев неизвестно. Министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами во вторник назвал цифру 194 членов «Талибана» убитых в ходе боев. Однако, в тот же день талибы перехватили конвой со спецназом, направленным на помощь осажденным в Газни, в результате чего около сотни военнослужащих погибли или пропали без вести в уезде Ажеристан. По информации «Талибана», 43 из них были убиты, а 39 сдались в плен вместе с командиром. В руки повстанцев также попали многочисленное вооружение и транспорт военных. Об ожесточенности боев можно судить по тому факту, что власти провинции обозначили среди талибов «чеченцев и пакистанцев». Как правило, афганцы приписывают выходцам с Кавказа крайнюю стойкость и храбрость в бою, которой маскируют свои неудачи. Население города стало заложниками противостояния, из-за боев остановилось снабжение и были разбиты коммуникации, отчего пропала вода и закончилась еда. ООН начало бить тревогу, а из Газни потянулись машины с беженцами. «Те мирные жители, которые сейчас в спешном порядке пытаются покинуть охваченный боями Газни, говорят, что ситуация в городе катастрофическая. 30 человек погибли, более 140 ранены, - сообщает сайт Русской службы Би-Би-Си. - Согласно заявлению координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане, многие люди вынуждены укрываться от боев в своих домах и вообще не могут из них выйти. В городе перебои с электроснабжением, заканчиваются запасы еды и питьевой воды». Британские журналисты цитируют слова активиста из Газни Энаята Насира, организовавшего в понедельник марш протеста в Кабуле, который утверждает, «в Газни сейчас наблюдается настоящий гуманитарный кризис». «Люди голодают. Мы уже говорили, что если власти не будут контролировать ситуацию, Газни падет за неделю. И это произошло», - сообщил он. Наблюдатели ООН сообщают, что количество мирных жителей, ставших жертвами боев, возросло до 100. Впрочем, благодаря воздушным ударам ко вчерашнему дню талибы стали постепенно покидать центральные районы города, выходя из него, чтобы вновь рассеяться в сельской местности и продолжать партизанскую войну. Параллельно боевым действиям в Газни боевики продолжают наносить удары по всей территории Афганистана. За последние дни в провинции Забуль 12 правительственных солдат, оборонявших блок-пост, были убиты и трое пропали без вести в городе Калат, ее административном центре. 45 солдат правительственной армии погибли в результате нападения талибов в провинции Баглан, кроме того им удалось захватить военную базу в провинции Фарьяб, где погибли, по информации министерства обороны Афганистана, еще 17 военных. Боевики держали базу в осаде несколько дней, но правительственные силы не смогли направить к ней подкрепления. Талибы сообщают о 57 пленных, а в министерстве обороны Афганистана это никак не комментируют, сообщая, что потери «Талибана» в этих боях составили 43 человека. Также талибам удалось захватить контрольно-пропускной пункт «Ойхоним» на границе с Таджикистаном, в результате чего свой контрольно-пропускной пункт «Кокул» в Фархорском районе (он отделен от афганской территории рекой Пяндж) закрыли власти Таджикистана. «Радио Озоди» со ссылкой на Халила Асира, пресс-секретаря губернатора афганской провинции Тахор, сообщило, что талибам удалось взять под свой контроль весь афганский уезд Ойхоним, в котором размещается одноименный КПП. По его словам, в ходе боев за уезд Ойхоним были убиты 13 сотрудников пограничной полиции, семеро ранены. «Талибы захватили КПП и таможенное оборудование. Сейчас командование правительственных сил в провинциях Тахор и Кундуз готовится к совместной операции в этом районе», - цитируют журналисты слова Асира. Со своей стороны таджикские пограничники видят, что над пограничным переходом водружен флаг движения «Талибан». Несколько иначе о происшедшем сообщили в полиции провинции, с которой связались журналисты агентства АфТАГ: «В ночь на понедельник в северной провинции Тахар произошло ожесточенное боестолкновение между талибами и афганскими пограничниками. Талибы атаковали пограничный терминал в уезде Дашт-и-Кала примерно в 1.30 по местному времени. В схватке с боевиками погибли 12 стражей порядка и ранены 5». В других регионах провинции Тахар и Балх также идут бои между боевиками и правительственными силами, в которых гибнут и получают ранения десятки людей. В захваченном населенном пункте Иханам Бандар Тахар погибли 17 полицейских и еще 10 были ранены. Такая же ситуация на юге страны, где повстанцы атакуют войска и полицию в провинции Гильменд (большая ее часть под полным контролем «Талибана»). Кроме действий «летучих отрядов», повстанцы, а также их конкуренты из ИГ активно применяют смертников на груженных взрывчаткой автомобилях или с поясами, начиненными осколками. Двум атакам подобного типа за эти дни подверглась афганская столица. Первый теракт был почти сорван, на Джелалабадском шоссе, где проходила демонстрация протеста, смертник подорвал себя, убив всего одного полицейского. Зато спустя два дня, в среду, взрыв автомобиля у образовательного центра в Кабуле унес жизни не менее 48 афганцев, ранив еще 67. Информации о том, кто стоит за терактом – «Талибан» или ИГ, – пока нет. Ситуация на юге Центральной Азии остается сложной. Ни официальный Кабул, ни западные союзники не могут не только победить движение «Талибан», но даже остановить рост его влияния. Сами талибы больше всего обеспокоены не правительственными силами, а ростом влияния ИГ, представленного в регионе так называемым «Велаятом Хорасан». В отличие от талибов, боевики ИГ не ограничивают свою деятельность афганской территорией, не признавая границ соседних стран, применяя еще более жестокие способы ведения террористической войны. Понимая это, страны региона пытаются успеть договориться с менее радикальными повстанцами, но пока ни они, ни правительство страны не проявляют стремления к компромиссу.