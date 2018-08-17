На хашар как на праздник?..

Премьер-министр Узбекистана призвал не путать субботники с принудительным трудом Нигора Юлдашева, Ташкент На состоявшемся на этой неделе правительственном совещании, посвященном подготовке к мусульманскому празднику Курбан хайит, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов призвал не воспринимать хашар - благотворительный субботник - как подневольный труд.Глава правительства раскритиковал оппозиционные и зарубежные СМИ, публикующие фотографии с предпраздничных субботников в Узбекистане как пример принудительного труда. По словам Арипова, главная задача нынешнего хашара - повысить уровень экологической культуры граждан, в особенности, молодежи. «В Европе, например, выводят маленьких детей, чтобы они с детства имели представление, что сорить нельзя, что нужно беречь природу. Надо, чтобы наши граждане выходили на хашар с такой же идеей. В наше время детей учили труду, за детьми смотрели взрослые. Из-за того, что сейчас нет таких примеров, портится воспитание детей», - заявил премьер-министр. Он предложил Союзу молодежи «сменить тактику» - не одевать подростков в одинаковые футболки и заставлять их убирать улицы, а организовать экологический флэшмоб, через социальные сети, убедив молодежь в полезности такого мероприятия. Премьер также выразил сожаление, что председатели махаллей - местных органов самоуправления граждан - больше ходят по домам в жилых районах, приглашая жильцов принять участие хашаре. Министру внутренних дел Пулату Бобожонову было поручено обеспечить безопасность участников субботника. «Если необходимо, перекройте улицы машинами или бетонными ограждениями. Сейчас для теракта не нужны бомбы. Террористы могут использовать большие грузовые машины для наезда на людей. Мы это видели на примере многих стран мира», - сказал Абдулла Арипов. Очередной всенародный благотворительный хашар, объявленный в Узбекистане в связи с подготовкой к празднованию Курбан хайита (Курбан байрама), назначен правительством на 18 и 19 августа - в выходные дни. В это время предполагается массово привлекать население страны к озеленению и благоустройству придомовых территорий, улиц, парков и скверов, кладбищ и мест поклонения. Будет производиться ремонт детских площадок, разбивка цветочных клумб, формовка и побелка деревьев. «Люди приходят в парки не только ради аттракционов, а для удовлетворения культурных потребностей. Но что они могут получить, когда вокруг мусор и грязь?», - сказал премьер Арипов. Между тем сообщение о предстоящем субботнике в предпраздничные выходные вызвало явное раздражение у многих граждан, особенно - молодежи, среднего поколения и работников бюджетной сферы. Предыдущий хашар, проведенный в Узбекистане 18-19 марта, в преддверии весеннего праздника Навруз, получил массу негативных или даже возмущенных откликов в социальных сетях. Многие жители страны открыто выразили недовольство, что правительство, власти на местах и работодатели лишили их подаренного президентом пятидневного отдыха на Навруз, заставив заниматься работами по благоустройству, на проведение которых местные бюджеты и так получают немалые средства от налогоплательщиков. «Объявили продолжительные выходные, сделали даже скидки на билеты на внутренних направлениях, люди на радостях купили эти билеты, чтобы приятно провести весенние праздники, а потом хашар... Что делать работодателю: войти в положение сотрудников или выполнять приказ правительства?» - задавался вопрос в популярной группе «Потребитель.Уз» в национальном сегменте Facebook. «Не выйдете на хашар, снимем с зарплаты 50%», - привел слова своего работодателя другой комментатор. «Каждый должен выполнять свою работу в установленном объеме и в положенные сроки. А то привыкли, что кто-то кому-то всегда что-то должен. На благо Родины мы все налоги платим! Зачем нам это коммунистическое наследие - субботники?». К истории вопроса. В средневековом Иране словом хашар обозначалась трудовая повинность для постройки больших зданий, оросительных каналов и оборонных работ. В эпоху монгольских завоеваний хашаром назывались пленники, используемые для осадных работ или как живой щит. Позднее у тюркских и ираноязычных народов Центральной Азии хашаром стали называть народный обычай, когда члены соседской общины безвозмездно помогали друг другу строить или ремонтировать дома. Методом хашара так же строились чайханы, ирригационные сооружения общего пользования, возводились мазары и мечети. В Узбекистане с начала 90-х годов «всенародный хашар» заменил коммунистические субботники времен СССР. В годы правления Первого президента Ислама Каримова массовые хашары проводились как минимум два раза в год - перед Наврузом и Днем независимости, а локальные - по любому поводу. Критики режима Каримова неоднократно замечали, что подметание улиц силами горожан и школьников не имеет экономической целесообразности, наоборот - отнимает работу у муниципальных служащих. Зато выступает своеобразным инструментом проверки населения на лояльность приказам властей, регулярно привлекающих горожан, учащихся и бюджетников к куда более значимым принудительным акциям и бесплатным кампаниям, например, к ежегодному участию в сборе урожая хлопка. Правда, в городских районах Ташкента в последние годы Каримова хашары проводились формально. Председатели махаллинских комитетов действительно перестали совершать поквартирный обход в спальных районах, приглашая жильцов на хашар. Потому что в большинстве квартир их в более или менее вежливой форме стали посылать к черту. Но школьники продолжали мести территорию вокруг школ, а бюджетники драить стены и окна в своих офисах. В мае 2018 года президент Шавкат Мирзиеев с присущим ему пафосом назвал привлечение населения к принудительному труду не менее чем «государственной изменой». Заявление было сделано в связи с резонансной гибелью 23-летней школьной учительницы из города Каттакургана Дианы Еникеевой, которую насмерть сбил грузовик во время «хашара», организованного местными властями как раз к визиту Мирзиеева в Самаркандскую область. «Очковтирательство, принудительный вывод на благоустройство людей, особенно работников социальной сферы, учителей, студентов вызывает у меня отвращение. Это измена не только мне, но и политике государства. Я предупреждаю всех руководителей, что если где-либо будет подобное, то наказание будет очень серьезным. Чиновник сразу будет снят с должности и ответит перед законом. Оттого, что вы покрасите улицу, по которой я еду, люди вам спасибо не скажут. У нас много как друзей, так и врагов. Вы своими действиями льете воду на мельницу ваших врагов», - сказал тогда глава государства. В этом же месяце Кабинет министров принял специальное постановление «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан», согласно которому хашары впредь должны проводиться только на добровольных началах, и только на основании соответствующего акта за подписью президента или главы Кабмина. В документе были прописаны и другие ограничения в проведении общественных работ. На производстве субботники могут устраиваться исключительно на территории организации. Не допускается выезд трудового коллектива в парки, на улицы и прочее. Также запрещено проведение хашаров вблизи автомобильных трасс, водоемов, в прибрежных зонах, на крышах зданий, на стройплощадках и прочих опасных объектах, где имеется малейший риск причинения вреда жизни и здоровью. Если хашар организуется органами самоуправления граждан, то общественные работы проводятся в добровольном порядке и исключительно на территории махалли - городского квартала или сельской общины. В рамках хашаров можно заниматься только благоустройством, озеленением и приведением в порядок своих рабочих мест. Категорически запрещено принудительно привлекать граждан к строительно-ремонтным и сельскохозяйственным работам. В мае 2018 года уголовный суд признал заместителя хокима Каттакурганского района и чиновника районного отдела народного образования, организовавших субботник, на котором погибла учительница Диана Еникеева, виновными по статье 206 УК РУз «Превышение власти или должностных полномочий». И приговорил к двум годам исправительных работ с лишением права занимать руководящие должности сроком на год. Но спустя всего две недели, бывший начальник Самаркандского управления народного образования Азамат Умаров был со скандалом отстранен уже от новой должности. Назначенный после трагедии в Каттакургане директором школы-интерната №62 в Самарканде, Умаров свой первый рабочий день начал с того, что объявил субботник по уборке окружающей территории в выходные дни. Как отметили тогда неправительственные наблюдатели, стремление посылать людей на бесплатные общественные работы, по-видимому, укоренилось в мозгах многих чиновников на уровне бессознательного рефлекса.