Агенты перемен

борются с переработками ДН ДИРЕКТОР контроля в сфере государственной службы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Равиль Тюлебаев выступил вчера на брифинге в Астане. Тезисы его речи, в которой он говорит о «ключевой роли уполномоченных по этике», пресс-служба ведомства разослала по редакциям. В условиях, когда буквально за неделю до этого брифинга один из таких служащих - уполномоченный по этике Министерства культуры и спорта РК Еренай Даржибаев - был задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции, нам думалось, что представитель АДГСПК каким-то образом затронет эту тему. Но нет. Речь была о том, что уполномоченные по этике должны бороться с переработками (сверхурочной работой сотрудников) в ведомствах. Не стал обсуждать возможность отставки и непосредственный шеф Даржибаева и остальных чиновников, взятых со взяткой, - министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Похоже, норма о том, чтобы обязывать высокопоставленных «политических» госслужащих делать это, в случае коррупции их непосредственных подчиненных, так и не смогла закрепиться в нашем законодательстве… Чтобы не быть голословными, процитируем несколько тезисов г-на Тюлебаева. «Лидер Нации отметил, что важнейшую роль в реализации любых реформ играет компактный и эффективный госаппарат, который все свои действия должен рассматривать через призму повышения благополучия народа: самое ценное - доверие граждан. Немаловажную роль в повышении доверия граждан играют высокие стандарты этического поведения. Государственный аппарат должен измениться в условиях нового времени. В свою очередь профессиональный госаппарат не может формироваться без добропорядочных госслужащих. Ключевую роль в обеспечении этики госслужащих играют уполномоченные по этике», - отметил он в начале своей речи. Затем привел цифры, свидетельствующие о резком росте эффективности данного института, выразившемся в количестве обращений за консультациями к уполномоченным по этике. И хотя по умолчанию считается, что задача уполномоченного как-то связана с противодействием поползновениям коррупции, г-н Тюлебаев заявил, что «первой задачей перед уполномоченными по этике в роли агентов перемен стоит искоренение переработок на госслужбе». Далее он очень много говорит про то, что делается, чтобы бороться с этим злом и почему это так важно («перед нами стоит задача по полному искоренению фактов переработок»), а потом опять же демонстрирует конкретный цифровой результат: «Средняя продолжительность переработки на одного сотрудника в ЦГО в 2017 году сократилась на 20 минут. То есть, если в 2016 году средняя переработка сотрудника составляла 78 минут, то в 2017 году - 48 минут». Не боясь своего врага - сверхурочных - высокопоставленный чиновник даже раскрыл рецепт победы над ним - систему автоматического отключения компьютеров по завершении официального времени рабочего дня. Вот так вот агенты перемен решают проблемы государственного уровня. Комментариев по поводу уполномоченного по этике Минкульта и спорта не было. О его судьбе сообщила пресс-служба суда Астаны, где заявили, что Еренай Даржибаев взят под домашний арест сроком на два месяца - до 24 декабря. Другие фигуранты, наиболее заметный среди которых - ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев - видимо, пока свободы не лишились. Сообщается, что Уалиева временно отстранили от должности (в результате чего он находится в отпуске без содержания), а на свободе он остался, внеся залог - 6 миллионов тенге. Когда руководителя ведомства, семь высокопоставленных сотрудников которого попали под подозрения во взяточничестве (а известен даже ее размер - $37 тыс.), спросили - собирается ли он теперь в отставку - он лишь сердито бросил: «Мы нашу точку зрения уже высказывали на пресс-конференции официально. Мне добавить нечего. Есть закон, в рамках которого мы действуем». Кстати, вот это правило - уходить в отставку из-за коррупции подчиненных - оно также относится к этике государственных служащих. 4 года назад об этом говорил тогдашний глава Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров: «Сейчас есть положение о прохождении государственной службы. Это касается политических государственных служащих. Эта поправка была приведена в 2013 году, и там сказано о том, если у руководителя, политического госслужащего кто-либо из подчиненных осужден за коррупционное преступление, и если приговор вступил в законную силу, то он должен подать в отставку. Но в случае, если этот подчиненный был назначен им или по его согласованию. Заявление об отставке подается главе государства и уже в течение месяца рассматривается главой государства». Тогда же, в 2014 году, г-н Кожамжаров сказал, что «в следующем году на рассмотрение парламента должен поступить законопроект по противодействию коррупции, в котором будет прописана норма, касающаяся увольнения руководителя в случае, если его подчиненный осужден за коррупционное преступление». Мы честно прочли весь закон о противодействии коррупции, принятый в 2015 году (последние изменения в который вносились аж в 2017 году), но, к своему сожалению, не нашли такой нормы. Впрочем, в «Положении о порядке прохождения государственной службы» эта норма так и сохранилась в разделе 3, пункте 7: «Политические государственные служащие, являющиеся руководителями государственных органов, акимами, подают в отставку в случае совершения коррупционных преступлений подчиненными государственными служащими, занимающими руководящие должности, назначенными ими, в отношении которых имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда». Хорошо, посмотрим антикоррупционную статистику (данные Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции) этого года: «Всего с начала года за взяточничество к ответственности привлечены: 31 аким и заместители акимов различного уровня (областного - 1, городского - 4, районного - 5, сельского - 21). Осуждены - 12». Было ли столько отставок в регионах? Не знаем. А вот взять недавнее осуждение экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, экс-замглавы администрации президента Баглана Майлыбаева. Кто-то распрощался с постами из-за осуждения подчиненных? Премьер-министр или глава АП? Нет. Г-н Джаксыбеков ушел со своего поста позднее, и без какой-либо связи с этим делом. Нет, вроде бы кто-то увольнялся, как, например, глава Департамента госдоходов по Туркестанской области Алтынсары Умбиталиев в конце июня этого года. Но это, простите, не уровень. А вот экс-главу Минсельхоза Мамытбекова не отпустили в отставку после осуждения его заместителя Умирьяева, более того, в этом году Асылжан Сарыбаевич вернулся в то же ведомство - но уже в качестве ответсекретаря. Не слишком эффективно работает норма, видимо. Оно и понятно: кого, например, увольнять, если на взятку ловят судью? Главе Верховного суда они не подчиняются, а назначает их и вовсе президент. Исходя из всего этого, и становится понятно, почему уполномоченные по этике и их куратор в АДГСПК предпочитают бороться с переработками, а не с коррупцией. Так оно и безопаснее, и измеряемо. А то с коррупцией выходит двусмысленно - громкие аресты - это, с одной стороны, хорошо - выявили оборотня, а с другой стороны - плохо, яркое проявление коррупции получили. Проще уж отключать компьютеры по ведомствам в 18:30. Вот только тогда уполномоченные по этике вряд ли действительно смогут себя называть «Агентами перемен». Впрочем, вряд ли они из-за этого будут так уж сильно переживать…