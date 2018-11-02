Отставка после флешмоба

Президент Узбекистана отстранил вице-премьера за издевательства над фермерами Нигора ЮЛДАШЕВА, ТАШКЕНТ Заместитель премьер-министра Узбекистана, руководитель правительственного комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства Зойир Мирзаев освобожден от своей должности решением президента Шавката Мирзиеева с формулировкой «за серьезные недостатки в организации работ по посеву и орошению озимых зерновых». Президентский указ, подписанный Мирзиеевым 29 октября, при этом акцентировал внимание на нарушениях прав человека в отрасли. «Обеспечение верховенства закона, надежной защиты прав и свобод граждан является одним из приоритетных направлений государственной политики», - говорится в официальном сообщении пресс-службы президента Узбекистана. Своим указом Мирзиеев поручил Генпрокуратуре провести проверку нарушений законодательства в сельскохозяйственной сфере. Премьер-министру Абдулле Арипову и руководителям органов государственной власти на местах даны поручения «по искоренению всех форм и любых проявлений принудительного труда». А дело было так. В прошлый четверг, 25 октября, во время поездки вице-премьера Зойира Мирзаева по хлопковым и пшеничным полям Ташкентской области в социальных сетях широко разошлась фотография, на которой шестеро взрослых мужчин с униженным видом стоят по колено в воде арыка на краю хлопкового поля. Журналисты мгновенно выяснили, что это происходило на территории фермерского хозяйства «Абдуносир Гулям» в Аккурганском районе, а стоящими в арыке оказались трое сотрудников районной администрации (хокимията), два местных фермера и аксакал. Последних, по утверждениям очевидцев, еще заставили пробежать несколько километров в мокрой одежде впереди едущего автомобиля. В комментариях новостному порталу Kun.uz, заместитель хокима Аккурганского района Шерзод Муродов попытался взять всю ответственность за скандальное происшествие на себя. По его заверениям, разозлившись на фермеров, заявлявших, что у них нет воды для полива полей под озимые, он сам залез в арык, демонстрируя, что воды в нем достаточно. Дескать, вице-премьер Мирзаев, и находившиеся вместе с ним другие руководители Ташкентской области ничего этого не видели. Но Муродову не поверили. Вслед за первым фото вскоре распространилось еще одно, сделанное во время поездки Зоийра Мирзаева в Бекабадский район, где вице-премьер раскритиковал плохую подготовку к посеву озимых полей, не очищенных от камней. На втором фото запечатлены снова шестеро мужчин, на сей раз стоящих в ряд с тяжелыми камнями в руках. Появились также сообщения, что в Пскемском районе Мирзаев заставил фермеров и чиновников до двух часов ночи стоять перед зданием районной администрации, перед этим осыпав их грубыми оскорблениями. В социальных сетях между тем набирал обороты флешмоб #Ariqchallenge, участники которого фотографировали себя по колено в воде - в знак протеста против издевательства над фермерами. Политическому руководству страны, декларирующему либеральные реформы во всех сферах жизни, пришлось принимать показательные решения. В воскресенье, 28 октября, Kun.uz сообщило о том, что трое сотрудников администрации Аккурганского района: начальник отдела водного хозяйства, начальник отдела сельского хозяйства Шароф Ахмедов и заместитель главы района по вопросам сельского хозяйства Шерзод Муродов подвергнуты административным штрафам. А в понедельник, 29 октября, одновременно с отставкой вице-премьера Зоийра Мирзаева, от занимаемых должностей были освобождены заместитель хокима, заместитель прокурора и ряд других руководителей Ташкентской области. После обнародования президентского указа премьер-министр Абдудлла Арипов провел видеоселекторное совещание с главами ведомств и регионов страны по вопросам принудительного труда. «Для меня лично это очень неудобная и постыдная ситуация. Ведь мой заместитель сделал то, что идет против политики нашего президента», - сказал Арипов на совещании. «Этот инцидент произошел 25 октября. И руководитель нашей страны (президент Мирзиеев) принял решение об освобождении от должности Зойира Мирзаева уже 27 октября. Но поскольку, согласно Конституции, в субботу и воскресенье постановления и указы не принимаются, мы опубликовали этот указ сегодня. Мирзаев пришел на пост заместителя премьер-министра не с улицы. Он долгое время работал хокимом одного из самых весомых регионов - Самаркандской области. Затем министром сельского и водного хозяйства. Несмотря на то, что он столько служил народу, наш президент за совершенный проступок его не простил. Он сказал, что закон един для всех, и наказание неотвратимо», - резюмировал глава правительства Узбекистана. Добавив, что все сообщения граждан о фактах принудительного труда «обязательно изучаются с выездом в регионы». Присутствовавший на совещании главный технический советник проекта Международной организации труда (МОТ) «Мониторинг третьей стороной детского и принудительного труда в Узбекистане» Йонас Аструп также сделал официальное заявление. «Международная организация труда приветствует распоряжение президента Узбекистана по искоренению всех форм и любых проявлений принудительного труда. Мы думаем, что граждане Узбекистана не будут терпеть подобное отношение и поймут, что никто не сможет стоять выше закона», - сказал Аструп. Так-то это так... Но как выращивать и собирать урожай без нарушений прав человека в условиях административно-командного управления сельским хозяйством? Особенно в неурожайные годы, каким выдался и 2018 год. Несмотря на торжественные декларации правительства и одобрительные реплики МОТ, наблюдатели Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) в ходе независимого мониторинга нынешней хлопковой страды выявили десятки случаев привлечения разных категорий граждан к принудительным сельскохозяйственным работам. А также массовое преследование фермеров за невыполнение государственного плана-заказа по сдаче хлопка и зерна. На этой неделе официальные СМИ сообщают и о выявлении фактов приписок при заготовке хлопка-сырца. К примеру, по сообщениям государственного информагентства «УзА», в Папском районе Наманганской области представители трех фермерских хозяйств пытались сдать в пункт приемки хлопка три тонны песка и земли, но были разоблачены сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре РУз. Ранее сообщалось, что в Бозском районе Андижанской области в собранный хлопок добавили мешки с песком. «Глава района был вынужден пойти на такой шаг, чтобы не выслушивать оскорбления от руководства области и показать, что его район сдал много тонн хлопка», - прокомментировали этот случай собеседники неправительственного информагенства Fergananews. О двойственности нынешней ситуации говорит и то, что в разгар протестного флешмоба #Ariqchallenge загружать какие-либо изображения в социальные сети даже в Ташкенте стало вдруг крайне трудно даже с использованием VPN. Последний небезопасный анонимайзер вынужденно используется рядовыми пользователями в Узбекистане из-за того, что внутри страны Facebook и другие популярные социальные сети практически недоступны внутри страны уже третий месяц подряд. При этом уже мало кто думает, что во властных структурах правая рука может не знать, что делает левая. Очевидно, что власти все знают и понимают. Но таковы экзотические особенности нынешнего переходного периода, когда правительство вдохновенно эквилибрирует между либеральными декларациями и суровыми реалиями авторитарного административно-командного строя. С камнями в руках, по колено в арыке.