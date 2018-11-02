С начала ноября Соединенные Штаты намерены наказывать все страны, которые будут поддерживать в той или иной форме торговлю с Ираном Юрий Сигов, Вашингтон Трудно назвать какую-то другую страну, за исключением Сирии и Афганистана, которая бы столь часто мелькала в мировых новостных сообщениях, как Иран. И что показательно: по поводу и без такового об этой стране почти всегда сообщается исключительно по одной причине - против Тегерана либо вводятся какие-то санкции, либо они ослабляются, либо вновь накладываются со всей строгостью и жесткостью. Вот и на этот раз Соединенные Штаты решили наказать Тегеран "окончательно и бесповоротно", вводя полномасштабные санкции (а точнее - восстанавливая по большей части прошлые) против иранского правительства. Но самое главное даже не в том, что и как будет санкционно навязано Ирану (ему давно уже не привыкать, и под теми же американскими санкциями страна жила с 1979 года), а в том, что теперь планируется наказывать за любые торговые операции с этой страной все без исключения государства. Вся та эйфория, которая сопровождала подписание три года назад так называемой "ядерной сделки" ведущих мировых государств с Ираном, давно уже сошла на нет. Еще в ходе предвыборной кампании нынешний президент США Д. Трамп обещал, что первым делом, как въедет в Белый дом, он непременно отменит "очень плохую сделку" с Ираном. И сделает все возможное, чтобы эта страна не просто не смогла никогда обладать ядерным потенциалом, но и поменять там власть. С "неправильной" на "готовую к сотрудничеству с Соединенными Штатами". О том, что США выходят из "ядерной сделки" по Ирану было объявлено еще летом, и вот теперь второй пакет "выходных санкций" против этой страны Соединенные Штаты вводят в действие. А соответственно настоящая торгово-финансовая война отныне объявляется не только иранскому руководству, но и всем тем странам (а государства Центральной Азии это напрямую касается), которые поддерживают любые связи с официальным Тегераном. Иран, как и Россия- очень "удобный враг" для Соединенных Штатов. Поэтому удивляться выходу Америки из ядерной сделки с Тегераном не стоит Трудно с точки зрения обычной, нормальной человеческой логики понять, почему одни государства столь яро ненавидят другие государства, делают все возможное, чтобы с ними по максимуму обострить отношения. И непременно поставить на грань прямого военного столкновения не только самих себя, но и многие другие, к данному курсу вовсе непричастные государства. Но с Ираном со стороны Соединенных Штатов именно подобный курс проводится уже не первое десятилетие. И конца и края ожесточенному противостоянию не видно даже в отдаленной перспективе. Между тем внешняя политика Соединенных Штатоа в зоне нефтеносного Персидского (Арабского) залива предельно прагматична. Пока отсюда на мировые рынки идет более 60 процентов нефти и около 40 процентов природного газа, американцы сделают все возможное, чтобы ни одна страна (кроме, естественно, США) не имела преимуществ и своего рода единоначалия в регионе. Соответственно есть для американцев здесь "стратегические партнеры" по типу Саудовской Аравии и ОАЭ, а есть - "записной враг" под названием Иран. Важно также понимать, что никакой нормальной, именно человеческой логики в подобном поведении по отношению к Ирану со стороны Соединенных Штатов не было и быть не может. Так что предыдущая администрация Белого дома, что особенно нынешняя настроены только на одно - поддерживать любой ценой создание антииранской коалиции в Персидском (Арабском) заливе. А кто в нее будет входить - только арабские суннитские монархии Залива, или к ним с большим удовольствием присоединится Израиль- вопрос чисто политической и военной "техники". Есть, правда, в этом вечном противостоянии с Ираном и две дальнего расчета надежды у американских политиков. Первая - мировая энергетика станет некритично зависеть от поставок энергоносителей из этого региона, и тогда будет неважно, очень ли сильно ненавидят друг друга Саудовская Аравия и Иран или все-таки смогут существование ближайших географических соседей как-то терпеть. А вторая - надежда на смену власти в Тегеране на более проамериканскую, податливую и играющую по правилам Соединенных Штатов, а не по своим собственным. Так вот пока ни первый, ни второй варианты в отношении Ирана не работают, хотя насчет второго усилия те же Соединенные Штаты прилагают немалые. Соответственно и давить решено Иран по всем направлениям именно сейчас, пока у Белого дома существуют очень тесные отношения с Израилем. А монархии Залива видят именно в президенте США Д. Трампе "нашего парня", который поможет убрать с командирских позиций Тегеран и тамошнюю шиитскую власть. Сейчас также принципиально, что руководство США требует в категоричной форме, чтобы все, кто "с ним в одной лодке", с начала ноября присоединился к антииранским санкциям. И без каких-либо возражений прекратил закупку нефти у Тегерана. Американцы ссылаются при этом на имеющуюся вроде бы договоренность с Саудовской Аравией, которая готова повысить объемы добычи "черного золота", а тем самым Эр-Рияд покроет квоту, которая сегодня на мировой рынок поставляется Ираном. Помешать подобному плану может, правда, довольно неприятная история с исчезновением и убийством (пока непонятно, кем конкретно) полу-саудовского - полу-американского журналиста, который зашел в саудовское консульство в Турции и из него так и не вышел. Большой шум, который был поднят (и пока еще не утих) по поводу данной трагедии далеко не случаен. Ведь журналист этот - житель американского штата Вирджиния, рядышком с Вашингтоном, критиковал он резко саудовские власти, и его убийство слишком многим в Америке (особенно в американском конгрессе) очень даже не понравилось. Именно конгрессмены требуют, чтобы США перестали поставлять саудовцам по причине "нарушения прав человека и свободы слова" оружие, а также аннулировать те договоренности, которые были достигнуты американским президентом во время его визита в эту страну весной нынешнего года. А ведь саудовская армия тем временем прочно завязла в Йемене, где она вместе с вооруженными силами ОАЭ уже более двух лет - и безуспешно- пытается разгромить подразделения хуситов, поддерживаемых Ираном. Так получается, что с Ираном слишком много желающих подружиться. Можно ли их всех подогнать под "американский санкционный ранжир Как известно, любая санкционная политика может достигнуть своего результата, если в ней будет участвовать большинство стран, которые поддерживают отношения с тем или иным "провинившимся государством". Достаточно посмотреть на карту мира, чтобы убедиться, насколько бессмысленны и неэффективны санкции тех же Соединенных Штатов против Кубы, Северной Кореи, Ирана, той же России. Да, определенный ущерб этим странам, безусловно, санкции наносят. Но ущерб этот незначителен с точки зрения желания поставить эти страны "на колени" и заставить изменить их свою политику. Так вот в том, что касается Ирана, и до снятия ряда санкций с него в 2015 году, и после этого (уж тем более) около сотни стран поддерживали в той или иной форме активные экономические и торговые отношения с Ираном (включая и государства Центральной Азии). Какие-то страны (та же Россия) за это время неоднократно "прогинались" перед американцами. И пытались своими антииранскими действиями заслужить похвалу "большого мирового начальника". Но в целом Иран и под санкциями жил с 1979 года, оставаясь при этом независимым на карте мира, и довольно успешно развивался. Когда же ряд санкций после подписания "ядерной сделки" с Тегераном был снят, те же европейские страны, Индия, Южная Корея и другие государства буквально ринулись на иранский рынок. Они стали активно закупать иранскую нефть, а также заключать сделки по поставкам в эту страну различных товаров - от пассажирских самолетов до нефтяного оборудования. "Подтолкнул" к Ирану прошлогодний кризис между государствами Залива и Катар. Который и раньше, не особо афишируя, тесно сотрудничал с иранцами по целому ряду направлений. А сейчас, после того как Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн ввели свои санкции против Дохи, катарское руководство еще активнее стало развивать разностороннее сотрудничество с Ираном даже несмотря на то, что именно в Катаре находится крупнейшая в регионе американская военная база в Эль Удейде. Не надо забывать и о том, что за последние несколько лет Иран очень серьезно усилил свои позиции в таких странах, как Ливан, Сирия и Ирак. Иракское руководство - фактически прямой союзник Тегерана. В Сирии что военные, что разведывательные службы этой страны находятся практически под полным иранским контролем. Аналогичная ситуация складывается с Ливаном (там иранцы держат в лице отрядов движения "Хезболла" своего рода приставленный к виску Израиля пистолет). Да и в Йемене сторонники Ирана - местные хуситы продолжают успешно противостоять армейским подразделениям Саудовской Аравии и ОАЭ. Дальше будет вроде бы хуже, но не всем и не совсем Каковы же перспективы дальнейшего развития событий после фактического восстановления американских санкций против Ирана? Начнем с самих Соединенных Штатов, потому как именно это обещал сделать американский президент еще во время своей предвыборной кампании. Обещание он свое выполнил, но трудно сказать, есть ли до этого какое-либо дело рядовым американским гражданам-избирателям. Ведь, несмотря на массированную антииранскую кампанию в местных СМИ, американцы явно не считают Иран какой-то реальной угрозой безопасности своей страны. А вот в плане договороспособности Америки с другими странами, да и с тем же Ираном проблем возникает много. Ведь, по сути дела, американцев в этом новом санкционном походе на Иран не поддержал никто, кроме Израиля. Другой вопрос, что американцы в состоянии заставить "присоединиться к своей позиции" тех же европейцев и ряд арабских стран. Но почти на сто процентов можно гарантировать, что никакой всеобщей блокады Ирана быть теперь не может. И даже финансовые проблемы, которые американцы раньше создавали Тегерану, на данном этапе вряд ли окажут столь разрушительное влияние на иранскую экономику, как еще несколько лет назад. Существенным моментом в отношении этих новых американских санкций против Ирана будет поведение именно европейцев. Да, теоретически они вроде бы высказались за сохранение "ядерной сделки" с Тегераном и критиковали позицию США за ее одностороннее неуважение мнения других стран, подписавших это соглашение три года назад. Но одно дело - критиковать решение Вашингтона на уровне пресс-конференций. А другое - попытаться противостоять политическому, финансовому и экономическому давлению со стороны Соединенных Штатов, на что у руководства и Евросоюза, и отдельных стран континента явно смелости не хватит. Очевидно, что не станут ходить "по американской струнке" в отношении Ирана Россия, Китай и Индия (как минимум). Здесь, правда, "дипломатически извиваться" может начать российское руководство, которое уже ранее неоднократно кидало иранцев в угоду своим мифическим "дивидендам" от смягчения давления тех же санкций со стороны США. А вот остальные страны будут покупать иранскую нефть, как и прежде. И если Соединенные Штаты начнут блокировать оплату поставок нефти в долларах, то многие страны просто перейдут к оплате в своих национальных валютах. Не факт, что американские санкции поддержат даже ближайшие арабские союзники США. К примеру, при всей напряженности межгосударственных отношений между Ираном и ОАЭ почти 98 процентов всей иранской торговли проходит через эмират Дубай. Реально у Соединенных Штатов нет никакой возможности перекрыть этот торговый канал. Да и если Ирану будут чинить препятствия в продаже нефти, иранцы смогут в любой момент просто заблокировать Ормузский пролив и тем самым вызвать настоящую панику на мировом энергетическом рынке. Вот кто с удовольствием поучаствует в "антииранском походе" со стороны Соединенных Штатов - так это Израиль. На уровне государственной политики именно Иран является главной угрозой безопасности Израиля. А Соединенные Штаты именно угрозой Ирана как энергетическим поставкам из этого региона, так и безопасности Израиля оправдывают присутствие своих войск в этом регионе. И именно по этой причине Иран стремится держать под контролем Сирию, Ирак и Ливан, чтобы в случае прямого военного конфликта с Израилем и США иметь возможность наносить им удары не только со своей территории. Как бы в дальнейшем ни развивались события с новыми (а во многом старыми, но усиленными) американскими санкциями против Ирана в регионе Персидского (Арабского) залива, начинается новый виток напряженности. От которого не просто пострадают все страны, имеющие хотя бы минимальные связи с Тегераном, но и может вспыхнуть полномасштабный военный конфликт, который явно выплеснется за границы этого региона.

