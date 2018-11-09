Ловкость рук

Власти рапортуют о феноменальных успехах в борьбе с бедностью «Бедность ­ источник возмущений и преступлений». Аристотель НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ министр труда и социальной защиты населения порадовала депутатов мажилиса сногсшибательной статистикой по бедности в стране. По словам Мадины Абылкасымовой, бедность эта в Казахстане последовательно и сильно снижается. «Уровень бедности в Казахстане сократился с 34,6% в 1996 году до 4,7% по итогам II квартала 2018 года (по итогам 2017 года - 2,7%). Среднедушевые номинальные денежные доходы населения за период с 2001 по 2017 год выросли в 10,8 раза, достигнув 83053 тенге (255 долларов США). Глубина бедности с 2001 по 2017 год уменьшилась в 37 раз, то есть с 14,8% до 0,4% соответственно, острота бедности - в 65 раз, с 6,5% до 0,1%... - сказала министр труда и социальной защиты населения в своем выступлении на правительственном часе в мажилисе. - Значение индекса Джини сократилось за период с 2001 по 2017 год в 1,3 раза до 0,287, то есть умеренное неравенство. Таким образом, основные показатели, характеризующие социальное развитие Казахстана, демонстрируют динамику улучшения как в абсолютном, так и в относительном выражении». А теперь попробуем перевести все это с чиновничье-статистического на человеческий и сравнить с мировым подходом к определению бедности. Давайте определимся с основными терминами и цифрами. Черта бедности у нас сейчас определяется Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 31.08.2017 г. ¹290, как 50% от прожиточного минимума. В сентябре этого года последний составил 28 690 тенге, соответственно, черта бедности – это доход ниже 14 345 тенге, или около $38,5 в месяц на 1 человека. Соответственно, семья из четверых человек, скажем, взрослых супругов и двоих детей, должна иметь ежемесячный доход выше 57 380 тенге, чтобы не считаться бедной. Вроде бы все просто. Глубина бедности – это показатель, который характеризует ту часть населения, чьи доходы и расходы ниже установленной черты бедности. Острота бедности – это соотношение доходов наиболее доходных групп населения с наименее доходными. Тоже вроде не сложно. Упомянутый г-жой министром Индекс Джини как раз измеряет степень расслоения общества по доходам. Дальше будет сложнее. Даже невооруженным глазом видно, что г-жа Абылкасымова сравнивает показатели произвольно взятых годов. Уровень бедности берет за 1996 год, а доходы населения считает уже почему-то с 2001-го. Это как в свое время советская статистика, чтобы продемонстрировать успехи социалистического строительства давала сравнение с 1913 годом, когда механизация, индустриализация и электрификация в России сделали только первые робкие шаги. Но ладно, с вывертами национальной статистики, запретить высвечивать картинку под выгодным ракурсом нельзя, особенно женщине. Проблема в том, что сам национальный показатель бедности слишком относителен. Вот, к примеру, данные Всемирного банка, собранные в докладе о Казахстане «Экономика идет на поправку: Что дальше?»: в 2016 году уровень бедности увеличился до 19,8%. Почти 20% населения, то есть каждый пятый казахстанец, в 2016 году был отнесен к бедным. При этом доклад ВБ достаточно оптимистичен: на 2019 год они прогнозировали всего 17% бедных в стране. Сравните – 17-18% и 4,7%, разница почти в 4 раза. В чем причина? Просто Всемирный банк считает минимальным показателем бедности доход в $5 в день, установленный стандартами ООН. Как мы уже упоминали выше, в Казахстане эта черта проходит по сумме $38,5 в месяц на 1 человека, что в переводе на дни получается всего $1,3, тоже почти в 4 раза меньше. Если же идти дальше и рассчитывать черту бедности по стандартам ООН, то выходит и вовсе безрадостная картина. Ежедневные $5 – это месячный доход в $150. Если мы вновь вернемся к условной семье из 4 человек, то они, чтобы не быть бедными по международным меркам, должны иметь ежемесячный доход в $600, или 223 200 тенге. Давайте предположим, что оба супруга – учителя в городской школе. Средняя зарплата преподавателя в Казахстане на сегодня (мы не берем в расчет обещанные прибавки, так как их получение завязано на сдачу квалификационных тестов и затянется до 2020 года) получает, по официальной информации, около 99 тысяч тенге. В общую копилку наши условные супруги-преподаватели, таким образом, кладут 198 тысяч тенге и автоматически оказываются за чертой бедности ООН. А если у них не двое, а трое детей? Значит, им не выползти из-за нее и после получения всех обещанных надбавок. Таким образом, мы имеем 304 тысячи казахстанских учителей либо уже, либо кандидаты на включение в бедняки. А ведь учителя еще не самые малообеспеченные граждане. Если официальные 4,7% бедных, это около 8579 тысячи граждан, то с использованием международных стандартов это будут уже миллионы. 17% бедных, по прогнозу Всемирного банка на 2019 год, - это 3,1 миллиона человек, три Астаны. Даже если правительство, как обещает, поднимет черту бедности до 70% от прожиточного минимума, его статистика не будет отвечать реальности. Более того, она будет вызывать вполне определенные чувства у населения, которые пока выплескиваются в социальных сетях по поводу заявлений г-жи Абылкасымовой в мажилисе. Подкрашивание цифр – это палка о двух концах. С одной стороны, это позволяет приукрашивать реальность, с другой стороны, оно маскирует проблемы, позволяя им вызреть и свалиться, как снег на голову, когда, как говорится, «ничто не предвещало». Впрочем, и без статистики любой казахстанец видит приметы даже не бедности, а нищеты кругом. Возврат мелкого криминала на улицы городов среди белого дня привлек всеобщее внимание из-за смерти Дениса Тена. Вернулись и другие приметы «проклятых 90-х» от уличных «катал» до финансовых пирамид. В структуре доходов абсолютного большинства граждан постоянно растет доля продуктов – большая часть зарабатываемого тратится просто на поддержание физического существования граждан. Но, если в 90-е годы прошлого века граждане выживали сами и были благодарны государству за то, что оно не добавляло им проблем, то сейчас мы видим, что правительство серьезно рассчитывает на копейку из кармана рядового налогоплательщика, начиная с «самозанятых» тачечника на базаре или таксующего пенсионера. Дополнительными выплатами – в фонд социального медицинского страхования, в пенсионный фонд и прочими – уже обложены в большинстве своем люди, по международным стандартам, относящиеся к бедным. В соседней России недавно был скандал: министр труда Саратовской области Наталья Соколова поспорила с депутатом местного законодательного собрания о том, что на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для сбалансированного питания, правда, ей самой сидеть на такой диете не позволяет министерский статус. Губернатор области от греха подальше уволил чиновницу, а поспоривший с ней депутат Николай Бондаренко решил поставить на себе эксперимент и прожить месяц на эту сумму. Буквально через несколько дней он начал жаловаться коллегам и журналистам на постоянное чувство голода и головокружение, а вскоре и вовсе был вынужден обратиться в больницу. Всего за 6 дней депутат сбросил 2,5 килограмма веса, потратил все деньги и принял решение как минимум временно отказаться от эксперимента, так как ему предстоит служебная командировка. А ведь 3,500 рублей – это 19,600 тенге, что существенно выше нашей черты бедности. Судя по этому эксперименту, даже если все эти деньги тратить только на еду (а у людей есть и куча других трат), то типичному представителю верхней прослойки государственной службы чрезвычайно сложно поддерживать даже просто работоспособность. Стоит ли удивляться после такого масштабам бегства населения из страны? Разгулу криминала? Недоверию к официальной статистике?