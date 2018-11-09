Жомарт в спину

Россия дала политическое убежище Ертаеву Владимир ИВАНОВ ДЕЛО о хищениях в ряде казахстанских банков, начатое после слов президента Назарбаева про «ужасные показатели» в ряде казахстанских банков в апреле этого года, получило неожиданную окраску: Российская Федерация предоставила политическое убежище Жомарту Ертаеву, обвиняемому в лоббировании невозвратных кредитов в RBK Bank. Это развитие событий втройне неприятно для Астаны: во-первых, на фоне того, что та же Германия другого фигуранта этого расследования – бывшего зятя премьер-министра Бахытжана Сагинтаева Бахыта Ибрагима - выдала без всяких проблем; во-вторых, буквально на днях та же Россия в кратчайшие сроки задержала и выдала Кыргызстану бывшего приближенного Алмазбека Атамбаева («ДН» писала об этом на прошлой неделе); в-третьих, Москва традиционно считается союзницей Астаны, и подобный шаг сложно рассматривать иначе чем своеобразную демонстрацию некоего недовольства со стороны «северян». Для казахстанской финансовой системы, оздоровление которой отчасти и стало причиной данных уголовных дел, подобная политизация, без сомнения, также крайне неприятна. Эпопея с банкирами, еще недавно приближенными к высшим политическим кланам страны, а затем обвиненными в финансовых нарушениях, поставивших на грань выживания целый ряд средних банков страны, началась еще в прошлом году, когда при помощи и участии государства было принято решение о спасении RBK Bank, переданного фактически на баланс миллиардеру Владимиру Киму. Формальную отмашку криминальных расследований дало выступление главы государства весной, в котором он выразил свою поддержку главе Национального банка и обвинил в проблеме ликвидности самих руководителей и акционеров целого ряда банков. «Сейчас «ЭксимБанк», «Банк Астаны», Qazaq Banki – вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили этими банками, задолжали и не могут ответить вкладчикам средствами своими, как они могут работать? И все надо взвалить на государство! Если хотят сохранить эти банки, пусть акционеры вкладывают и вернут те деньги, которые вытащили самым неправильным образом!» - сказал тогда Елбасы. Далее он заявил, что банки «куда были вложены деньги как квазигосударственным сектором, так и населением» вытащили средства, но теперь «пусть вернут и работают». «Поэтому я говорю, никакой поддержки и помощи им не должно быть», - заключил президент. «В этом году программа Национального банка по оздоровлению банков, имеющих очень плохие показатели, будет закрыта. Эти банки имеют отрицательные показатели из-за того, что акционеры руководили неэффективно, нарастили долги и не могут обеспечить вкладчикам выполнение своих обязательств. Каким видится выход из сложившейся ситуации? Для сохранения этих банков акционеры должны вложить свои собственные финансовые средства, чтобы вернуть те деньги, которые ранее были ими выведены оттуда», - резюмировал Нурсултан Назарбаев. Упомянутый в словах президента Qazaq Banki сделал специальное заявление: «Ухудшение некоторых показателей Банка стало прежде всего следствием некачественных кредитов, выданных в период 2013 – 2016 гг. во время управления Банком лицами, назначенными Ертаевым Ж.Ж. и Ибрагим Б.Ж. (крупный участник), и основная часть которых приходится на заемщиков, непосредственно связанных с вышеуказанными лицами. Также в конце 2017 года на фоне событий, произошедших вокруг АО «Bank RBK», который также находился под управлением лиц, связанных с Ертаевым Ж.Ж., произошел отток ликвидности Банка». Сам Ертаев эти обвинения отверг и даже пригрозил подать в суд на банк за клевету. Как известно, в мае 2017 года сообщалось о планах слить Qazaq Banki и Bank RBK, однако уже в октябре было сообщено, что объединение не состоится. Как раз перед этим свое место в совете директоров Bank RBK потеряла Нургуль Ертаева, жена Жомарта Ертаева. Работала она в банке еще с 2012 года, во многом формально обозначая присутствие в нем своего мужа, который, видимо, не мог самостоятельно выполнять функции финансиста БВУ из-за прошлых уголовных дел. Вместе с ней банк тогда покинул председатель совета директоров Фарид Люхудзяев, ныне покойный. Перед этим в банке «засветился» и тут же исчез сын председателя нижней палаты парламента РК Нурлана Нигматуллина. С учетом того, что он не был единственным известным лицом в числе аффилированных с Bank RBK лиц, и того, что крупнейшим акционером Qazaq Banki являлся экс-зять премьер-министра Бахытжана Сагинтаева (как стало известно потом, развод его дочери Меруерт с Бахытом Ибрагимом был зарегистрирован незадолго до выступления президента, очевидно, что проблемы данной группы БВУ начали затрагивать самые высокопоставленные круги казахстанской политической элиты. Остроту ситуации придал и комментарий самого президента по поводу ситуации в Bank RBK: «Я эту проблему хорошо знаю, что там у них происходит, знаю. Это тот же вопрос воровства самих акционеров для финансирования своих людей. Мы всех приведем в чувство. Воры будут сидеть там, где они должны сидеть. Заставим вернуть их деньги. Постараемся стабилизировать работу этого банка». После этого, уже в начале мая, российские правоохранительные органы показательно задержали Жомарта Ертаева в Москве. Однако сразу же начались странности. Банкира Казахстану не передали, более того, его даже не поместили в сизо, отправив под домашний арест. Сам Ертаев продолжил делать эпатажные заявления, намекая на то, что проводил в информационном пространстве Казахстана пророссийскую линию, а также сообщил о своем отказе от казахстанского гражданства. Параллельно в Казахстане список подозреваемых по делу Ертаева был расширен за счет топ-менеджмента AlmaTV и акционера - Татьяны Пак, а также его супруги. «В производстве следственно-оперативной группы антикоррупционной службы находится уголовное дело по факту хищения денежных средств АО «Bank RBK» в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, то есть по п. 2 ч. 4 ст.190 УК РК. Досудебным расследованием установлено, что А. Пархоменко является доверенным лицом Ж. Ертаева. Он подозревается в том, что 28 сентября 2015 года путем предоставления в банк фиктивного документа получил заем в размере Т18,993 млрд. В последующем заемные деньги Ж. Ертаевым, А. Пархоменко и другими лицами похищены переводом в Российскую Федерацию. В результате незаконных действий Ж. Ертаева и А. Пархоменко банку причинен вред» - так описывали действия этих людей в Генпрокуратуре РК. В Казахстане все вопросы были решены достаточно быстро. Акционера Alma TV признали банкротом, а в самой компании сменился совет директоров. Впрочем, эту информацию перебил еще более громкий сюжет – супруг Татьяны Пак Евгений обвинил Жомарта Ертаева в угрозах его семье. Как ни странно, эти заявления никак не повлияли на решение российских властей. Вначале, в конце сентября, сам Ертаев обнародовал постановление российской прокуратуры об отмене домашнего ареста, а теперь, на этой неделе, она же официально отказала в выдаче банкира. Информацию об этом распространило агентство КазТАГ, обратившееся в МВД России с соответствующим запросом. «Основания, условия и порядок признания беженцем на территории РФ определены Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. №4528-1 «О беженцах». Решением ГУ МВД России по г. Москве от 24 августа 2018 года Ертаев Жомарт признан беженцем на территории РФ как лицо, отвечающее критериям, определяющим понятие «беженец», - говорится в ответе на запрос агентства в четверг. «СЭД МВД №3/187715008160 от 10 октября 2018 года, учитывая положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», запрещающего передачу и распространение третьим лицам персональных данных без согласия субъекта персональных данных, включающего запрет либо ограничения на трансграничную передачу персональных данных, в том числе в целях защиты прав и законных интересов граждан, предоставление иной информации в отношении Ертаева Ж. не представляется возможным», - ответили казахстанским журналистам на остальные вопросы касательно Ертаева, предоставив выдержки из российского законодательства по беженцам. В соответствии с ним «лицо, признанное беженцем, не может быть возвращено против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности при сохранении в данном государстве обстоятельств, послуживших основанием для признания беженцем».

