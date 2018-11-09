Клапан сброса давления

Общественные слушания по Кокжайлау прошли без сюрпризов Рафаэль БАЛГИН 4 ноября в гостинице Казахстан прошли общественные слушания по проекту застройки плато Кокжайлау, являвшегося до недавнего времени частью Иле-Алатауского национального парка. Как ни странно, в зале набилось больше участников, чем там было мест. Впрочем, значительной их частью оказались студенты, собранные в «добровольно-принудительном порядке» для того, чтобы имитировать голосование по лимитированным карточкам. Благодаря их голосам организаторы посчитали, что получили общественное одобрение на застройку Кокжайлау. Регистрация на участие в голосовании и аккредитация были открыты по телефону за несколько дней. Однако ни дистанционно, ни при посещении в назначенное время зарегистрироваться и получить голубую карточку, дающую право на участие в голосовании, оказалось невозможно. Оператор по телефону за два дня и ассистенты на входе в день слушаний сообщали, что регистрация на участие в голосовании закрыта. Тем не менее, в социальных сетях экологические общественники и активисты, выступающие против застройки Кокжайлау, призывали всех неравнодушных людей прийти на слушания. Если не для участия в голосовании, то хотя бы для того, чтобы стать очевидцами нарушений и возможного продавливания вопроса административными методами. Историческим экскурсом открыл слушания глава Управления туризма и внешних связей Алматинского акимата Максат Кикимов. Акцентируя в своем выступлении, что замысел застройки Кокжайлау и подготовка к ней витали в инженерной и городской управленческой среде еще с незапамятных 70-х годов прошлого века. Чтобы усилить свою позицию, он не преминул вспомнить о загрязнении и мусоре, который приносят с собой «неорганизованные вылазки» горожан в горы. Чиновник настаивал на том, что плато Кокжайлау требует внимательного отношения к себе и, естественно, управленческого подхода. По его словам, выдвигаемая концепция курорта полностью исключает проектирование и строительство частных индивидуальных коттеджей на территории Кокжайлау. При этом он не забывал делить участников общественного слушания на «вы» и «мы», не забывая местами отмечать: «Мы – тоже патриоты!». В противовес его мнению послышались выкрики из зала и высказывания возмущенных общественников о том, что заявляемый показной «куцый» вариант застройки - это лишь прикрытый предлог для начала и легитимации тотальной перепланировки и уродования урочища под видом строительства гостиничных и сервисных комплексов с последующей приватизацией и невозможностью найти концы. Прошедшее после объявления Кикимовым голосование по кандидатурам представителей в экспертную комиссию, по мнению активистов-экологов, раскрыло причину невозможности пройти предварительную регистрацию для получения «голубых карточек». Намного больше половины этих «билетов» проголосовали за кандидатуру некоей госпожи Жазылбековой, совершенно незнакомой широкой публике. О том, какую сторону она представляет в обсуждении, можно было судить хотя бы по тому, что за нее поднимал «голубую карточку» сам Наиль Нуров - глава Almaty Mountain Resort, главный лоббист застройки Кокжайлау. По мнению противников какого-либо строительства на плато Кокжайлау, контингент одобривших большинством голосов «удобные» кандидатуры в подавляющем большинстве состоял из бюджетников сферы образования и студентов. Из зала в сторону президиума посыпались выкрики по этому поводу. На что господин Кикимов, будто недоумевая, задал вопрос: «А что, преподаватели и студенты не имеют права прийти и проголосовать?! Они что, не ходят в горы?». «Вы просто опоздали и не можете голосовать!», - резюмировал спикер от городского акимата. Впрочем, организаторов слушаний поддерживала не только заготовленная массовка. Функции модератора Кикимов делегировал Ержану Сулейменову – известному продюсерским опытом, который справлялся со своими задачами, регулируя накал страстей доступными ему технологиями из своего профессионального багажа. За Кикимовым последовало выступление Наиля Нурова, достаточно нервное и обвинительное (в адрес противников застройки). Его кратким резюме были слова: «Нулевого варианта проекта Кокжайлау не существует!». Достаточно странное заявление, если учитывать, что такую возможность ранее допускал аким Алматы Бауржан Байбек. Получается, что либо аким Алматы лукавил, либо лоббисты проекта застройки гор вокруг города куда более влиятельны, чем градоначальник. Следующими за ним были выступления специалистов, роли которых заключались в обосновании состоятельности проекта горнолыжного курорта. Они тоже продемонстрировали недостаточность опыта публичных выступлений и дебатов, а потому периодически срывались на эмоции. Видимо, на случай избыточных страстей в зале незаметно присутствовали физически развитые мужчины в строгих костюмах с военной выправкой и мобильными head-фонами, выглядывающими спиральными проводками из-под воротника пиджаков. Эколог, оправдывавший «незначительный» отрицательный эффект создаваемый курортом на экологию, заявил, что преимущественно для энергообеспечения будут использоваться солнечные батареи. Однако это заявление скептически было воспринято многими присутствовавшими из-за уже отстроенного на Кокжайлау комплекса подстанции, который, судя по его размерам, способен обеспечить электричеством небольшой город и не подразумевает маломощные потоки энергии даже от нескольких от гелеостанций. Усилить позиции защитников стройки должна была «тяжелая артиллерия» в лице практически культового режиссера Ермека Турсунова, который поделился с залом воспоминаниями о съемках кинофильма «Шал». А после попытался прочитать назидание наиболее эпатажным участникам Общественных слушаний. В результате его, фактически, освистали, и «мастер культуры» ушел из зала явно расстроенный. Впрочем, ненадолго: посланные за ним люди в костюмах режиссера догнали на улице и, вероятно, высказали достаточно серьезные аргументы в пользу того, чтобы он потратил еще немного своего воскресного времени. Затем и оппонентам из зала была предоставлена возможность задавать свои вопросы. К микрофону выходили много разных людей, чьи разнонаправленные вопросы разбивались о скалы «свершившегося факта». Среди защитников Кокжайлау с вопросами обратилась и общественный деятель Ажар Жандосова. Она напомнила, что недавняя заявка Алматы на проведение Олимпийских игр была отклонена как раз из-за того, что в нее объектом спортивной инфраструктуры был включен ГЛК «Кокжайлау». В 2014 году проект ГЛК «Кокжайлау» на международной туристической ярмарке в Берлине был отмечен призом «Ржавый гвоздь», и ему присвоили статус «самого неустойчивого проекта». Впрочем, могучий, как «Титаник», пароход проекта застройки плато уже стартовал. И никакие гвозди не могли остановить его торжественный ход. Не случайно, наверное, в лояльных медиа по итогам общественных слушаний вышел материал под заголовком «В споре по «Кокжайлау» победил разум - разработчики проекта», в котором «разум», естественно, обозначал именно застройку плато. «Победил разум - горному курорту «Кокжайлау» быть. Для нас, разработчиков проекта, очень важно, что мы еще раз доказали, что горный курорт на Кокжайлау необходим и он будет построен. В то же время мы признаем, что под влиянием общественности города и республики, экологических организаций нам пришлось отказаться от идеи строительства очень масштабного и дорогого горнолыжного курорта», - цитирует материал г-на Нурова. Вот, собственно, и все: лоббисты проекта застройки успешно прошли важный этап достижения своих целей, так как общественные слушания являются условием соблюдения Орхусской конвенции, нарушение которой было бы крайне неприятным моментом. Заодно они дали высказаться противникам проекта, выпустить, как говорится, пар. Ну, а то, что формат и итог слушаний был предопределен, так это тоже вполне объяснимо: не будут же из-за какой-то экологии или возмущения отдельных граждан резать по живому (по бюджету)! Обидно немного за общественников, но тут уж они сами должны понимать, с кем можно, а с кем нельзя садиться за карточный стол.