Атомные мечты

Где же будет построена первая АЭС в Узбекистане? Нигора ЮЛДАШЕВА, ТАШКЕНТ Пожалуй, не будет преувеличением назвать главным событием 2018 года в Узбекистане символический старт проекта строительства первой в стране АЭС, состоявшийся во время недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Ташкент. В тот день, 19 октября, стоя на подиуме Форума межрегионального сотрудничества между двумя огромными экранами, Путин и Мирзиеев одновременно прикоснулись к большому стеклянному шару. На экранах замелькали быстро сменяющиеся красочные картинки, обозначающие, что «стройка века» фактически началась. Дан старт буровым изыскательским работам для отбора образцов грунта на нескольких приоритетных площадках, потенциально выбранных для двух первых энергоблоков водо-водяного реактора поколения «3+» ВВЭР-1200, обещающих дать первый ток уже к концу 2028 года. На радостях президенты даже обнялись. Совместное символическое прикосновение подразумевало, что Россия, согласно ранее подписанным договорам с Ташкентом, готова вложить в строительство этой АЭС приблизительной стоимостью $13 млрд. собственные $11,3 млрд. - в качестве государственного экспортного кредита Узбекистану. А также обеспечить подготовку узбекских специалистов для ее эксплуатации после первого года работы, который пройдет под управлением «Росатома». «Речь идет не просто о строительстве какого-то крупного промышленного объекта, а о создании в Узбекистане целой новой отрасли экономики. Два энергоблока общей мощностью 2,4 мегаватт обеспечат производство недорогой и чистой электроэнергии, которую планируется поставлять потребителям и в других странах Центральной Азии. Это будет способствовать энергетической стабильности не только Узбекистана, но и всего региона», - сказал во время церемонии Владимир Путин. При этом он уточнил, что компания «Силовые машины» сейчас помогает Узбекистану модернизировать и наиболее мощные из действующих гидроэнергетических станций страны. В частности, Фархадскую ГЭС в Сырдарьинской области и Чарвакскую ГЭС под Ташкентом. По словам Путина, во время его визита в Ташкент Узбекистану были переданы и конкретные предложения по формированию Среднеазиатского энергетического кольца, способного замкнуть энергосистемы всех стран Центральной Азии. Такой вот масштабный российский план нового геополитического влияния, в центре которого - ядерный котел, разогреваемый ураном с месторождений Узбекистана. Президент Мирзиеев подобным перспективам только рад. Потому что верит, что сможет рассчитаться газовыми поставками за миллиардные российские вложения в строительство АЭС. И еще потому, что грандиозные и долгосрочные планы выступают как бы гарантией того, что его дерзкие социально-экономические и общественно-политические реформы со временем перерастут в многолетнее благополучное правление при всенародной любви внутри и надежной поддержке со стороны сильных внешнеполитических партнеров. Общество тоже в целом не против АЭС. В отличие от Беларуси, где строительство реактора по российскому проекту ВВЭР-1200 вызвало ряд протестных акций экологических активистов с участием и рядового населения, противники развития атомной энергетики в Узбекистане выступают разве что в социальных сетях, да и то без особого хайпа. Простые люди, прежде всего, надеятся, что реактор поможет решить многолетнюю проблему систематических сезонных перебоев с подачей бытовой электроэнергии, от которых страдают не только в отдаленных горных поселках, но и в спальных районах Ташкента. Хотя эти отрасли, разумеется, связаны далеко не напрямую. Но большинству объяснили всю пользу атома еще и самым наглядным образом. Летом этого года четвертая серия популярного мультсериала «Кувват», создаваемого по инициативе акционерного общества «Узбекнефтегаз», рассказала детям и взрослым о преимуществах строительства АЭС. Школьница Зухра получила задание подготовить доклад о новых источниках энергии. В чем ей помог младший брат Тохир и робот-андроид Кувват. Он рассказал ребятам, что у тепло- и гидроэлектростанций, солнечных батарей и ветряных генераторов есть недостатки - загрязнение экологии, потребление природных ресурсов, нехватка мощности. Робот также удовлетворил любопытство детей по поводу безопасности сооружения, заявив, что атомная станция имеет защиту от любых катастроф, землетрясений и ураганов, и даже способна выдержать прямое попадание в нее самолета. В итоге герои мультфильма отмечают такие плюсы АЭС, как мощность и эффективность, экономия запасов нефти, угля и газа, создание нескольких тысяч рабочих мест при строительстве и эксплуатации, использование добываемого в стране урана, а также бурное развитие научно-технического прогресса в Узбекистане. Поэтому если сейчас спросить любого в стране, что он думает об АЭС, почти каждый ответит, что это здорово. Пусть будет. Вопрос только в том, где?.. А вот это пока еще не известно. Вопрос о строительстве АЭС в Узбекистане поднимался еще в конце 80-х годов. Еще тогда было намечено несколько потенциальных площадок. Но планам тогда помешал развал СССР и объективные трудности первого десятилетия построения национального суверенитета. В 2001-ом ученые пришли к выводу, что страна уже достаточно окрепла для развития атомной отрасли. В Институте ядерной физики (ИЯФ АН РУз) в Кибрае даже прошел семинар по возможностям строительства АЭС. Но буквально на следующий день сверху было дано категорическое распоряжение прекратить раз и навсегда любые обсуждения данной темы. Предположительно запрет исходил от первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который, как известно, атом вообще не жаловал. Много сделав для превращения Узбекистана и всей Центральной Азии в безъядерную зону, Каримов незадолго до своей смерти в 2016 году даже распорядился вообще закрыть ИЯФ, погасить его исследовательский реактор, а территорию и имущество передать на баланс факультета физики Ташкентского Госуниверситета. Институт был восстановлен с приходом к власти президента Мирзиеева. Именно Академия наук Узбекистана предложила Шавкату Мирзиееву вновь подумать о строительстве АЭС. Правда, сначала предполагалось построить промышленный реактор в сотрудничестве с Канадой, Китаем или Японией. Но политический лидер страны решил, что партнерство с Россией в этой отрасли будет целесообразнее по различным причинам. В итоге «Росатому», когда он пошел навстречу, было предложено сразу 10 потенциальных площадок в экономически ключевых регионах. Среди них были Туябугузское водохранилище в Ташкентской области - центральная часть энергосистемы страны в непосредственной близости от крупных промышленных зон Ташкента, Алмалыка и Ангрена. Другой вариант - Ферганская долина или Сурхандарьинский регион, где потенциальное развитие экономики больше всего нуждается в энергоресурсах. И наконец, густонаселенный Бухарско-Самаркандский регион. Как отмечала тогда пресс-служба «Узбекэнерго», выбор должен быть сделан, исходя из затрат и максимальной потребности в электроэнергии, наличия развитых транспортных и социальных инфраструктур. Незадолго до визита Владимира Путина в Ташкент, когда уже стало известно, что ключевым событием этого визита будет старт строительства АЭС, официальные СМИ огласили, что приоритетной потенциальной площадкой для строительства атомной электростанции выбрана местность возле озера (водохранилища) Тудакуль на границе Навоийской и Бухарской областей. То есть известная зона отдыха всего в 20 километрах от Бухары. Жители древнего города и «туристической столицы» слегка заволновались, не желая в перспективе терять беспрепятственный доступ к единственному пресному водоему на окраине знойных песков Кызылкума и опасаясь такой непосредственной близости от реактора. Но им доходчиво объяснили, какие выгоды местной экономике может дать уже только начало масштабного строительства, с привлечением массы людей и техники, квалифицированных иностранных специалистов, развитием обслуживающих инфраструктур и движением капиталов. В действительности расположение будущей АЭС на Тудакуле представляется во многом оптимальным, поскольку от другой стороны озера совсем недалеко лежит развивающаяся промышленная зона города Навои. Здесь уже очень много заасфальтированных дорог, линий электропередачи и газопроводов, мимо озера проходит центральное полотно железной дороги. Но 19 октября, вместо уже ожидаемой в Бухаре «закладки первого камня» на берегу Тудакуля, Путин и Мирзиеев совершили ритуал прикосновения к шару в Ташкенте в режиме видеоконференции. Причем на другой стороне экрана в этот момент находились заместитель премьер-министра Узбекистана, руководитель правительственного Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Алишер Султанов и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Они стояли на площадке у западной оконечности озера Айдаркуль, на границе Навоийской и Джизакской области, в пустынной и безлюдной местности, на сотни километров удаленной от развитых городских инфраструктур. «В соответствии с вашим поручением, уважаемый Шавкат Миромонович (президент Мирзиеев), было выделено несколько площадок для изучения сейсмологии, геологии и экономической целесообразности. Сейчас мы находимся на одной из них и готовы приступить к изыскательским работам», - рапортовал с экрана вице-премьер Алишер Султанов. «Мы готовы вместе с нашими узбекскими друзьями приступить к изыскательским работам, выбору площадки. Главный критерий здесь - безопасность и полное соответствие всем международным нормам и правилам МАГАТЭ», - сказал вслед за ним Алексей Лихачев. После этого начались разночтения в разных источниках зарубежных информагентств. А когда любые упоминания о местах исчезли из сообщений официальных СМИ Узбекистана, стало понятно, что окончательный выбор места строительства первой АЭС в Узбекистане еще не сделан. Что, в принципе, может быть очень правильно. Ясно, что выбор озера Айдаркуль, например, существенно удорожит первоначальные сметы проекта в связи с необходимостью проведения в отделенную местность многих коммуникаций и создания практически заново прочих инфраструктур. Зато это все-таки безопаснее. Хотя тут могут еще быть сюрпризы. И у простых обывателей в Узбекистане опять появилась интрига - узнать наконец-то, где же все-таки будут строить реактор. Далеко в пустыне или прямо под окнами? Большинство по-прежнему очень оптимистично настроено на саму идею АЭС. Хотя некоторые, разумеется, размышляют и как в старом анекдоте советских времен: «Кто за колхоз?! Я! Пускай будет! Только не в нашем селе...»