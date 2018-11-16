Тест для тестирующего-2

на втором Нацквалтесте опять провалились треть учителей «Я выучился молчанию у речистого, терпимости ­ у нетерпимого и доброте ­ у недоброго, но, как ни странно, я не испытываю ни малейшей признательности к этим учителям». Джебран Халиль Джебран, ливанский художник, писатель и философ В НАЧАЛЕ ноября в Казахстане прошло второе Национальное Квалификационное тестирование для учителей, по результатам которого казахстанские педагоги (те, что прошли тест успешно) должны получить надбавки к своим окладам. На первом таком тестировании более трети педагогов (35%) не справилась с тестовыми заданиями: из 57 тысяч участников 20 тысяч учителей тогда «не преодолели порогового уровня». Результаты второго Нацквалтеста (сокращение не наше, а из пресс-релиза МОН) примерно такие же - 51 тысяча участников, 17 тысяч провалились - это 33%, то есть опять треть педагогов не смогли доказать свою квалификацию. Впрочем, в Министерстве образования и науки (МОН) эту разницу в 2% между количеством провалившихся комментируют достаточно радостно: «В сравнении с прошлым тестированием повысилось количество педагогов, преодолевших пороговый уровень». Почему такой высокий процент казахстанских педагогов оказались неспособны пройти квалификационное тестирование, чиновники от науки и образования не говорят. Зато они «покусились» на зону ответственности соседнего ведомства - Министерства информации и коммуникации РК - и занялись фактчекингом - проверкой правдивости информации. На этой неделе пресс-служба МОН озаботилась фейковой рассылкой, распространившейся в социальных сетях и мессенджерах, где говорится, что «Великобритания завершила переход на советскую систему школьного образования», так как якобы образовательная программа СССР намного лучше западных аналогов и они, наконец, это признали, перейдя на нее. «В ходе проверки этой новости на фактчекинг выяснилось, что данная статья является фейковым материалом российского сатирического издания ИА «Панорама». На американских сайтах этой новости также нет. Сатирическое издание ИА «Панорама» - сайт юмористических новостей-фельетонов. Они целенаправленно пытаются ввести общество в заблуждение. На нижнем разделе сайта расположена рубрика «Предупреждение». В этой рубрике можно увидеть предупреждение авторов сайта: «Все без исключения приведенные на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой». Уважаемые читатели, убедительно просим Вас не верить недостоверным источникам и быть особо бдительными в информационном пространстве», - отметили в пресс-службе Министерства образования и науки. Формально достаточно странно, что казахстанское Министерство образования реагирует на фейк про систему образования в Великобритании, однако на самом же деле все логично, ведь западные стандарты образования поставлены в качестве ориентира для реформирования обучения казахстанских школьников. Естественно, юмористическая атака на наши ориентиры и вызвала озабоченность наших чиновников, прибегнувших к фактчекингу. Это можно только приветствовать, ведь проверка фактов важна для всех. Жаль только, что конкретные факты и цифры по нашей текущей системе образования такого усиленного внимания чиновников МОН не привлекают. Иначе оно бы, наверное, потрудилось объяснить, почему треть казахстанских педагогов, участвующих в Нацквалтесте, постоянно проваливается? В официальном пресс-релизе ведомства об этом нет ни строчки. Там сообщается, что «51 271 учитель из всех регионов страны приняли участие на Национальном квалификационном тестировании для получения категорий «педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-модератор», «педагог-мастер» и что «тестирование успешно сдали 34 185 педагогов, в том числе: «педагог-модератор» - 10346 (72%), «педагог-эксперт» - 12215 (65%), «педагог-исследователь» - 10957 (65%) и «педагог-мастер» - 667 (53%)». Это, конечно, не анекдот про американца, «пришедшего предпоследним» и советского атлета, «завоевавшего серебряную медаль» в забеге, в котором участвовало всего двое спортсменов, но что-то очень похожее. Надо ли понимать результаты Нацквалтеста как то, что треть казахстанских учителей не обладают необходимой квалификацией? Или это, наоборот, свидетельствует об искусственном завышении требований к преподавателям? А есть ли корреляция между этими цифрами и количеством уволившихся учителей? В прошлом учебном году из школ уволились около 12 тысяч педагогов, а потери этого года подводить еще рановато. Однако, если учесть международные (а не казахстанские) стандарты бедности, то исход людей из профессии (как и из страны) достаточно легко объясним. Чтобы предотвратить его, и были задуманы надбавки учителям, но для их получения тем как раз и необходимо сдавать Нацквалтест, стабильно отсеивающий треть участников, расстающихся, таким образом, с надеждой о прибавке. Заколдованный круг. А ведь именно сейчас происходит реформа образования по переводу школ на трехъязычное образование, когда разные предметы в школах будут одинаково преподаваться на разных языках, что, видимо, в будущем нивелирует различия школ и по языку обучения. Если еще по действующей программе наши педагоги настолько слабы, то что говорить про внедряемые буквально на коленке новшества? Они еще не освоились с теми новшествами, которые внедрены уже достаточно давно, вроде электронных дневников, заполнение которых превратилось в тяжкую повинность, отнимающую у педагогов время на самообразование, повышение квалификации и элементарное общение с собственными семьями. Но ведь это не вся «учительская барщина», работники школ и вузов, а также их подопечные остаются бесплатным и безропотным трудовым ресурсом для местных властей. Недавние общественные слушания в Алматы по судьбе застройки Кокжайлау подтвердили это - еще перед началом заседания туда почему-то пришло множество студентов и преподавателей (и это в воскресенье утром!), которым опять почему-то досталась большая часть карточек для голосования, дружно поднимаемых «за» все решения акимата. А случись завтра какие-нибудь выборы? Опять же «пехотой» избирательной системы будут именно учителя, которым могут, в случае чего, поставить на вид «неудобные» результаты голосования. А в следующем году еще будет перепись населения, которой также, скорее всего, придется в добровольно-приказном порядке заниматься именно преподавателям. В свое время Уинстон Черчилль сказал: «Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать». Он имел в виду то влияние, которое преподаватели имеют на еще не сформировавшиеся умы своих учеников, действительно превышающее возможности типичного британского премьера перекричать депутатов парламентской оппозиции в здании английского парламента, однако в условиях Казахстана эти слова выглядят едва ли не как издевательство над бедными педагогами. И уж если наши чиновники озаботились тем, чтобы внедрить именно западные стандарты образования, то вначале им необходимо добиться того, чтобы казахстанский учитель был не только финансово более-менее обеспечен, но и независим от кого-либо, самостоятелен, свободен для саморазвития. Для того, чтобы запустить в Астане британское правосудие, нам пришлось выписывать британских судей, потому что никто не поверит в него, если судить там будут наши служители мантий и закона. Для того, чтобы запустить в Казахстане образование, сколько-нибудь похожее на британское, нам, как минимум, понадобится создать для наших преподавателей сколько-нибудь похожие условия жизни и работы. Иначе все это будет больше похоже на реформу МВД, главными достижениями которой пока являются переименования названия департаментов и отказ от джакузи и саун в новом здании столичного управления ведомства, совершенно случайно въезжающего в здание бывшего отеля. Однако, если недочеты полиции видны сегодня и определяют наше настоящее, то просчеты образования скажутся, прежде всего, на нашей будущности, сокращая наши перспективы и делая тщетными надежды на развитие.