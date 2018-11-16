Фактор неопределенности

Нигмат Рамазанов Положение дел в банковской системе Казахстана в текущем году внушает определенный оптимизм, если, конечно, банки по-прежнему не занижают уровень проблемных кредитов в своих отчетах. По результатам 9 месяцев отмечено улучшение показателя финансовой деятельности кредитных организаций, сократился объем проблемных кредитов и провизий, формируемых на возможные потери по таким займам. Третий квартал текущего года ознаменовался сокращением количества кредитных организаций в Казахстане. В результате слияния и отзыва лицензий количество банков второго уровня снизилось с 32 до 28 по состоянию на 1 октября. Это обстоятельство отразилось на повышении и так высокого уровня концентрации банковского сектора. Доля 5 наиболее крупных банков в совокупных активах на указанную дату превысила 62%, 10 банков - 85%. Для сравнения: на начало года эти цифры составляли более 57% и 81% соответственно. Согласно информации регулятора, совокупные активы банковской системы за январь-сентябрь увеличились более чем на 380 млрд. (на 1,6%), составили около 24,54 трлн. тенге. Прирост активов 9 крупных банков первой десятки составил от 18 до 257 млрд. тенге. Наиболее высокие показатели прироста активов в абсолютных цифрах (более чем на 200 млрд. тенге) отмечены по Ситибанку Казахстана и АТФБанку. При этом активы Народного банка сократились примерно на 365 млрд. тенге, если сравнивать с показателем суммарного объема Народного и Казкоммерцбанка на начало текущего года. Собственный капитал банковского сектора по сравнению с началом года сократился почти на 120 млрд. (на 3,9%), составил 2,91 трлн. тенге. В результате снижения объема собственных средств соотношение капитала к совокупным активам банковской системы уменьшилось с начала года с уровня порядка 12,5 до 11,9%. Уровень капитализации активов, значительно выше среднего по банковской системе, сложился у Жилстрой-сбербанка и Ситибанка. Несколько выше и ниже этого уровня показатели у Kaspi банка, Народного банка и ForteBankа. У остальных пяти банков первой десятки отношение собственного капитала к активам сложилось в пределах от 10,6% у банка ЦентрКредит до 7,1% у АТФБанка. Как было отмечено, в отчетном периоде значительно улучшился результат финансовой деятельности кредитных организаций, количество убыточных банков сократилось до одного. Прибыль банковской системы превысила 506 млрд. тенге, в то время как в январе-сентябре прошлого года кредитные организации отразили в своих отчетах убытки в размере около 123 млрд. тенге. Основное влияние на показатель финансовой деятельности оказали объемы прибыли крупных банков. Среди крупных банков первой десятки наиболее высокий показатель рентабельности активов традиционно продемонстрировал Kaspi банк. Выше среднего по банковской системе сложился также показатель рентабельности Ситибанка, Жилстройсбербака и Народного банка. У остальных шести банков этой группы рентабельность активов оказалась ниже среднего значения по банковской системе в целом. Результат финансовой деятельности кредитных организаций на протяжении длительного времени определялся в первую очередь качеством активов. Объем кредитов с просрочкой платежей в банковской системе за 9 месяцев уменьшился почти на 120 млрд., составил более 1,87 трлн. тенге. При этом объем кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней за январь-сентябрь сократился более чем на 140 млрд., превысил 1,12 трлн. тенге. Доля таких кредитов в ссудном портфеле банков за 9 месяцев снизилась с уровня 9,31 до 8,52%. Объем резервов, сформированных в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на возможные потери по ссудам, сократился за январь-сентябрь на 237 млрд. до уровня 1,89 трлн. тенге. Снижение резервов почти на 349 млрд. тенге (по сравнению с суммарными объемами Народного и Казкома на начало года) отмечено у Народного банка. У остальных банков этой группы объем провизий увеличился или остался без изменений. Основной вклад в сложившийся объем просроченных кредитов и провизий по ним по-прежнему вносят крупные банки первой десятки. На 8 наиболее крупных банков приходится почти 88% всех кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней и более 93% провизий по ссудному портфелю. Доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней у Народного банка превышает 12%, а еще у семи других банков этой группы составляет от 6,0 до 8,9% в их ссудном портфеле. Банковская система Казахстана оказалась в сложном положении более десяти лет назад, когда стало невозможно скрывать накопившиеся проблемы. В начале 2009 года избежать системного кризиса удалось лишь благодаря масштабной государственной поддержке. Последовавшая вслед за этим реструктуризация финансовой задолженности трех крупных банков отразилась на улучшении основных показателей не только этих банков, но и всей банковской системы. Ожидалось, что после этого начнется восстановление банковской системы, но этого не произошло. Эти меры в совокупности позволили удержать крупные банки на плаву, урегулировать проблему их внешнего долга, но качество активов банков не только не улучшилось, а продолжало ухудшаться. На балансах банков мертвым грузом лежали активы, превышающие более чем в два раза суммарный капитал банков. Банки были связаны по рукам и ногам проблемными кредитами, которые не приносят доходов, и среднесрочные перспективы развития зависели в первую очередь от того, как быстро удастся расчистить балансы банков от «плохих» долгов. Предполагалось, что на это потребуется пару лет. Регулятором были приняты стимулирующие меры по очистке балансов, но все оставалось на прежнем месте. Ситуация в банковском секторе усугубилась после ухудшения внешних условий, резкого падения мировых цен на нефть и другие полезные ископаемые в 2014-2015 годах. Проблема стала настолько актуальной, что потребовала вмешательства главы государства. Он поручил Национальному банку и правительству внести предложения по выкупу у банков проблемных кредитов. Перед регулятором была поставлена задача снизить долю неработающих кредитов в банках второго уровня до 15% в срок до 1 января 2015 года и до 10% - до 1 января 2016 года. Указания елбасы были выполнены, но только на бумаге. Ключевым недостатком отечественной банковской системы оставался чрезвычайно высокий уровень кредитного риска. Приведенные в официальной статистике показатели проблемных кредитов не отражали реальное качество кредитного портфеля банков, на что неоднократно указывали рейтинговые агентства. Эту ненормальную ситуацию пришлось признать и регулятору. По его оценкам, уровень проблемных займов по состоянию на 1 июля прошлого года составлял порядка 25% от общего объема ссудного портфеля банков. Было понятно, что самостоятельно банки не способны справиться со своими проблемами, и вытащить из ямы крупные банки можно только с помощью государства. Программа оздоровления банковского сектора, начатая в прошлом году с Казкома, предусматривала поддержку системообразующих банков с капиталом более 45 млрд. тенге. Сроки реализации программы - до 15 лет, в течение которого банки должны вернуть государственные средства. При этом до 2022 года банки-участники должны сформировать капитал для покрытия своих убытков в полном объеме. За этот период регулятор ожидает докапитализации банковской системы на 1 трлн. тенге, сокращения неработающих активов на такую же сумму и ежегодного увеличения кредитования на 300 млрд. тенге. В прошлом году на оздоровление крупных частных банков было выделено в целом более 3 трлн. тенге. После этого правлением Национального банка было принято решение о завершении реализации программы в части мер докапитализации банков. Предполагается, что принимаемые правительством и регулятором меры по поддержке банковской системы приведут к сокращению неработающих активов банковского сектора, активизации кредитования реального сектора экономики. Власти рассчитывают, что в результате реализации программы акционерам будет предоставлена возможность поэтапной капитализации своих банков для признания своих убытков, банки решат свои проблемы с неработающими займами, которые уже длительное время оказывают давление на капитал. Масштабная поддержка крупных кредитных организаций позволила частично расчистить балансы банков от плохих активов. Однако положение дел в банковской системе по-прежнему остается сложным. Судя по результатам отчетного периода, собственный капитал по балансу снижается, качество ссудного портфеля большинства крупных банков в текущем году не улучшилось, объемы кредитования экономики не растут, у отдельных банков возникают проблемы с выполнением своих обязательств. Что касается улучшения показателей банковской системы в целом, то оно достигнуто в основном благодаря выделению огромных средств для решения проблем Казкоммерцбанка. Причем о некотором оздоровлении обстановки в доминирующем сегменте финансового сектора можно говорить только в том случае, если банки по-прежнему не занижают уровень проблемных кредитов в своих отчетах. Ситуация в банковском секторе не стабилизируется до тех пор, пока банки не расчистят свои балансы от токсичных активов. Для решения этой задачи выделены огромные средства. Станет ли программа докапитализации банков спасательным кругом для них, покажет время. Отечественная банковская система пребывает в сложном положении на протяжении более 10 лет, и чтобы подобное не повторялось впредь, необходимо решить не только проблему качества активов банков, но и низкого качества регулирования, надзора и управления. Как отмечают рейтинговые агентства, органы регулирования банковского сектора в Казахстане недостаточно независимы, и допускается возможность политического вмешательства в их деятельность. В целом банковский надзор ориентируется в большей степени на выполнение нормативных требований, чем на управление рисками. Качество управления и уровень прозрачности банков рейтинговыми агентствами оцениваются как «низкие», несмотря на определенный прогресс после кризиса. В частности, указывается, что, несмотря на финансовую отчетность по международным стандартам, информация о конечных собственниках некоторых казахстанских банков не раскрывается. Понятно, что говорить об уровне устойчивости и доверия в условиях, когда банки длительное время представляли отчеты, не отражающие реальной ситуации, а регулятор закрывал на это глаза, не приходится.