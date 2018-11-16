На грани торговой войны

Узбекистан негласно приостановил импорт лекарств из Украины Нигора ЮЛДАШЕВА, ТАШКЕНТ Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины (ООРММП) на днях распространило заявление, согласно которому Узбекистан «без объяснения причин приостановил импорт лекарственных средств и другой фармацевтической продукции с Украины», попросту перестав их оформлять на таможне. По данным ООРММП, продукция украинских фармацевтических предприятий в течение уже нескольких недель находится на таможне в Узбекистане, таможенная служба которого не дает никаких объяснений, почему не проводится оформление грузов. Ссылаясь на информацию собственных дистрибьюторов, ООРММП высказало предположение, что задержка лекарств на таможне могла стать ответом Ташкента на инициированное правительством Украины расследование в сфере импорта легковых автомобилей GM Uzbekistan в Украину. На этой неделе президент ООРММП Валерий Печаев обратился к первому вице-премьеру Степану Кубиву с просьбой вмешаться в ситуацию и разрешить ее с привлечением всех заинтересованных профильных организаций. Все началось еще в октябре, когда ассоциация украинских автомобилестроителей «Укравтопром» обратилась к правительству с заявлением, что за последние три года импорт легковых автомобилей из Узбекистана в Украину вырос на 760%, тогда как собственное автопроизводство снизилось в 50 раз. По мнению «Укравтопрома» это произошло потому, что власти Узбекистана активно субсидируют свою автомобильную отрасль, предоставляя заводам General Motors (GM) Uzbekistan налоговые и прочие льготы и преференции. Что позволяет Узбекистану наращивать экспорт, причем по максимально низким ценам. По мнению заявителей «Укравтопрома», такое положение «может причинить существенный вред национальному товаропроизводителю» в Украине, где «узбекский Ravon занимает место внутреннего производителя, а украинцы своей гривной поддерживают экономику Узбекистана». «Представьте себе, что мы имели бы похожие льготы, какие имеет производитель в Узбекистане, и начали бы поставлять свои автомобили в Германию. Да нам бы сразу перекрыли границу. Мы не сможем сделать автомобиль лучше и дешевле без таких же условий, как у конкурентов», - утверждал еще осенью 2017 года почетный президент корпорации «УкрАвто» Тариэл Васадзе. Но год назад это были лишь рассуждения. А теперь Межведомственная комиссия по международной торговле в Киеве начала официальное расследование о возможном несоблюдении закона «О защите государственного товаропроизводителя от субсидированного импорта». Заметим, что сама процедура расследования может занять не один месяц, предполагая участие и противоположной стороны. И еще какое-то время может отделять полученные выводы от каких-то конкретных шагов. Но уже само известие о начале расследования вызвало в Узбекистане мгновенную и весьма негативную реакцию. Ташкент в подобных случаях привык действовать резко, на опережение порой и ассиметрично. По крайней мере, так было всегда при Исламе Каримове. При этом не обязательно делать громкие заявления на государственном уровне. 27 октября в интервью агентству «Интерфакс-Украина» посол Республики Узбекистан в Украине Алишер Абдуалиев категорически заявил о необоснованности обвинений. По его словам, доля недорогих легковых автомобилей производства GM Uzbekistan на украинском автомобильном рынке в 2015-2017 годах была крайне невелика - увеличившись с 0,35% до 0,87%. Это притом, что в 2016 году Межведомственная комиссия по международной торговле отменила пошлину, ранее существовавшую для импорта узбекских машин. Но в 2017 году новая экспортная модель Ravon заняла лишь 10-е место по продажам. «При таких объемах продаж непонятно, как Ravon мог нанести ущерб местным производителям? По моему наблюдению, это все является преднамеренной дискриминацией, точнее, выжиманием с рынка конкурента», - заявил Абдуалиев. Посол отдельно подчеркнул, что Узбекистан обеспечивает украинским фармацевтическим компаниям ежегодный рынок сбыта на уровне $50 млн. Украинская фармацевтическая продукция на всей территории страны освобождена от уплаты НДС, а в шести областях Узбекистана образованы семь специальных фармацевтических зон, где инвесторы пользуются различными льготами и преференциями. Компания «Фармак», входящая в тройку лидеров фармацевтической отрасли Украины, собиралась инвестировать $10 млн в строительство фармацевтического завода в Ташкентской области. Абдуалиев также отметил, что в прошлом с украинской стороны уже поступали претензии по автомобильной продукции, в частности, проводились и антидемпинговые расследования. Однако по итогам переговоров «острые вопросы были сняты». Посол примирительно подчеркнул, что Украина и Узбекистан находятся в зоне свободной торговли, а потому должны стремиться к тому, чтобы предприятия обеих стран имели свободный доступ к рынкам сбыта своей продукции. В первых числах ноября сразу несколько депутатов олий мажлиса - Законодательной палаты парламента Узбекистана, недвусмысленно высказались о возможности ответных санкций на опережение украинского расследования. При этом их резкие заявления, опубликованные на личных страницах в Facebook, охотно цитировали информагентства и газеты. Так член парламентского комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий, депутат от партии УзЛиДеп Расул Кушербаев заявил, что Узбекистан мог бы легко отказаться от импорта украинского сахара. «Давайте же реально просубсидируем развитие своей сахарной промышленности. Добьемся самодостаточности в данной сфере. Это будет достойный ответ на недружественные, нерыночные действия партнеров по международной торговле», - написал депутат, словно забывший, что оба сахарных завода, номинально существующих в Узбекистане, реально простаивают уже несколько лет по причине объявленного банкротства. Что вызывает периодические волны сахарного дефицита и дороговизну этого продукта первой необходимости. По данным официальной статистики, за первые семь месяцев 2017-го импорт сахара в Узбекистане увеличился почти в три тысячи раз, и на его приобретение затрачено $244 млн. Правда, в сентябре появилось сообщение, что обанкротившийся «Хорезмский сахарный завод» перешел в частные руки. Но пока не появлялось информации о том, что конвейер предприятия вновь заработал или готовится к запуску. По мнению отраслевых экспертов, к июлю этого года украинские заводы направляли на экспорт в Узбекистан до 89% всей производимой ими продукции (!). То есть сбой партнерства в данной отрасли может более чем чувствительно ударить по обеим сторонам. Правда, Кушербаев тоже примирительно оговорился, что очень надеется, что «украинская сторона примет мудрое решение, которое не нанесет вред многолетним дружеским отношениям». Еще один парламентарий от правящей Либерально-демократической партии (УзЛиДеп) Эркин Холбутаев характеризовал начатое в Украине антисубсидиарное расследование как «недружественный акт по отношению к Узбекистану». По его мнению, в товарообороте между двумя странами наблюдается дисбаланс в пользу Украины, поэтому осложнения в партнерских отношениях не обязательно могут быть более болезненными для Узбекистана. В действительности Узбекистан в заметных объемах экспортирует в Украину химическую продукцию, цветные металлы и изделия из них, а также текстиль. Транспортные средства в общем объеме экспорта занимают лишь 5%. Украина продает Узбекистану механическое и электрическое оборудование, черные металлы, сахар, растительное масло и другую пищевую продукцию. Что тут чувствительнее, судить очень сложно. По мнению неправительственных наблюдателей в Узбекистане, в случае перерастания нынешних разногласий в настоящую «торговую войну» от взаимных санкций в обеих странах, прежде всего, пострадают рядовые потребители. Узбекистанцы останутся без сахара и лекарств, а украинцы - без дешевых машин. Запрет на импорт продукции GM Uzbekistan в действительности крайне маловероятно приведет к моментальному ренессансу Укравтопрома. А еще кто без чего останется - об этом лучше судить политикам. Представитель парламентского комитета по бюджету и экономическим реформам Абдурашид Тухтабаев в ответ на расследование в Киеве призвал Узбекистан проверить все импортируемые с Украины лекарства на соответствие нормам европейского сертификата GMP (Good Manufacturing Practice), подтверждающего высокое качество фармакологической продукции. «Настало время для введения в отношении производителей отдельных стран, в частности, Украины, исполнения требований регионального гармонизированного законодательства», - заявил депутат. Хотя маловероятно, что продукция украинских фармакологических компаний, ориентированных на европейский рынок, не имеет сертификатов GMP. Но, вполне возможно, какие-то невыполнимые в короткий срок требования к украинским лекарствам можно предъявить. К счастью, пока этого официально не сделано. «Мне уже два дня звонят украинские производители, в частности, фармацевтические предприятия, и говорят, что таможня Узбекистана приостановила растаможивание товаров с Украины. Мы расцениваем это действие как понуждение к расследованию в «правильном русле», - сообщил еще в конце октября посол Украины в Узбекистане Юрий Савченко. Очень верно уловил суть происходящего опытный дипломат. Согласно его заявлениям, Украина - это правовое государство, прежде всего, и будет действовать строго в правовых рамках при любом развитии событий. Хотя из Ташкента все видится несколько по-другому. С геополитической точки зрения сейчас совсем не подходящее время для бытовых ссор и отказа от взаимных компромиссов. Кто сейчас может выиграть от охлаждения партнерских отношений между Украиной и Узбекистаном. Наверное, пальцем показывать не надо...