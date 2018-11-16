Москва талибам верит

Россия возвращается в афганскую политику через посредничество «Талибану» Владимир ИВАНОВ МОСКВА сделала ход конем: 9 ноября в «Президент-отеле» в центре российской столицы перед объективами фоторепортеров появилась официальная делегация катарского офиса афганского повстанческого движения «Талибан». Произошло это в рамках закрытой встречи «Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей», где Россию представлял сам глава МИД РФ Сергей Лавров, охотно жавший руки и улыбавшийся бородатым афганцам. Судя по всему, Кремль конвертирует свои неофициальные контакты с афганскими повстанцами в заявку на возвращение реального влияния на события к югу от бывших границ СССР. Впрочем, никаких особенных прорывов заседание не принесло: талибы по-прежнему настаивают на прямом диалоге с США для обсуждения вывода иностранных войск из страны. Только после этого «Талибан» готов вести переговоры с собственно афганским правительством в Кабуле. Кстати, именно его представителей, как и наблюдателей от США на встрече, где присутствовали дипломаты 12 стран, и не было. Зато российские СМИ уже сменили тон в позиционировании информации об афганских повстанцах, упоминая о которых они больше не сообщают о запрещенности «Талибана» в России. В целом переговорный процесс в афганском конф-ликте в последние годы никуда не пропадал, хотя и результатов не приносил. Катарский офис движения «Талибан» проводил встречи и с представителями президента Ашрафа Гани, и с американским спецпредставителем Залмаем Халилзадом, однако никаких прорывов этот диалог не давал. США не готовы обсуждать вывод войск с представителями повстанческого движения, не отмежевавшегося от террористической сети «Аль-Каеда», на которую Вашингтон возлагает ответственность за теракты 11 сентября. Кабул старается демонстрировать большую гибкость, но в диалоге с ним талибы держатся позиции силы: они контролируют большую по площади территорию Афганистана, чем официальное правительство (хотя и в основном малозаселенные пустынные территории), и активно нападают на представителей афганских сил безопасности. Армия Афганистана и силы Министерства внутренних дел страны несут тяжелейшие потери в боях с повстанцами, но не могут сломить их сопротивления. Напротив, боевики «Талибана» периодически на время захватывают крупные города не только на юге, но и на севере страны. Крупнейшим успехом в диалоге правительства с пов-станцами стало перемирие на время мусульманского поста «Рамадан» в этом году, но оно завершилось, не превратившись ни во что более серьезное. На этом фоне посредничать между двумя сторонами пытался официальный Ташкент, однако, судя по всему, Москва решила перехватить пальму первенства в этой сфере и пригласила официальную делегацию на заседание «Московского формата», созданного для консультаций по Афганистану в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Сообщалось, что очередной раунд консультаций должен был пройти в сентябре, но был перенесен по просьбе Кабула. В итоге, он прошел в ноябре вовсе без представителей официального правительства страны, которую представляли «общественно-политические силы», а именно, Высший совет мира Афганистана, общественная организация, созданная для налаживания диалога с повстанческими группировками еще при предшественнике Ашрафа Гани – Хамиде Карзае. Официально афганский МИД подчеркнул, что Высший совет «не представляет правительство страны». По этой причине в своем приветственном слове на конференции глава МИД России заявил: «Мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Афганистана и движения талибов. Их участие в сегодняшнем мероприятии призвано стать важным вкладом в формирование благоприятных условий для начала прямых переговоров между правительством, движением талибов и представителями широких общественно-политических кругов страны». Сообщается, что через Высший совет мира Афганистана президент Ашраф Гани в очередной раз передал «Талибану» предложение о начале мирных переговоров без предварительных условий, которое они отвергают. Официальный Кабул готов признать движение как политическую партию и провести переговоры с его лидерами, но те, как уже говорилось выше, хотят решить вопрос о выводе американских и западных войск из страны с США, а от Ашрафа Гани ждут принятия новой Конституции «на основе принципов исламской религии», после чего готовы обсудить собственно будущее общей страны. Глава катарского офиса «Талибана» мулла Шер Мухаммад Аббас Станикзай заявил по этому поводу в Москве: «Мы не признаем легитимность нынешнего правительства [Афганистана]. Поэтому мы не будем проводить с ними переговоры. Кабул даже не направил своих представителей на встречу». Впрочем, Москва пытается смотреть на происшедшее с оптимизмом, представляя прошедшую встречу ценной самой по себе и без прорывов в переговорах. Ее официальный спикер по Афганистану, спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил: «Я стараюсь избегать таких слов, как прорыв или «ice breaking», но это действительно уникальная встреча, потому что впервые в таком широком международном формате официально присутствовала делегация движения талибов. Мы изначально не ставили задачу, чтобы на этой встрече начались прямые переговоры, но сам факт, что впервые представители противоборствующих в Афганистане сторон оказались в одном зале и были готовы говорить друг с другом — это пусть и скромный, но первый шаг в направлении дальнейших полноформатных мирных переговоров». По его словам, талибы в «принципиальном плане» готовы принять участие в следующей встрече московского формата по Афганистану, так как «им это очень понравилось». Впрочем, перспективы самих переговоров остались прежними: «Они говорили о том, что готовы будут разговаривать с афганским правительством только после достижения соглашения с американцами о графике вывода всех иностранных войск из Афганистана. В качестве меры доверия в предварительном плане талибы требуют освобождения всех политических заключенных и отмены антиталибских санкций, введенных против них еще в 1997 году». Для Москвы в ситуации с «Талибаном» важно продемонстрировать свою важность в решении узловых геополитических проблем, особенно после того, как ее участие в конфликте в Украине и Сирии так и не привело к каким-то важным политическим успехам для Кремля. Установление прямых контактов с «Талибаном», ранее совершенно «нерукопожатым» для российского руководства, в этом плане не единственный такой пример. Россия также пытается играть более активную роль в Ливии, по-прежнему охваченной насилием и разделенной между различными группировками, а также впервые с конца 90-х годов установила официальный контакт с руководством косовских албанцев, управляющих краем, чье отделение от Сербии Москва никогда не признавала. На этом фоне фотография встречи президента Косово Хашима Тачи, бывшего лидера Косовской освободительной армии, с президентом России Владимиром Путиным в Париже выглядит неожиданно, но логично. Другой вопрос – в том, что «наскоком» многолетние конфликты не решаются, и кроме желания играть роль важным фактором успеха является реальная военная, политическая и, главное, экономическая состоятельность, которой Москве в условиях западных санкций все больше не достает.