Популизм за свой счет

В Грузии подкупают избирателей не из казны «Популизм (от лат. populus — народ) — политика, апеллирующая к широким массам и обещающая им скорое и легкое решение острых социальных проблем». Википедия, свободная энциклопедия БЕЗ СОМНЕНИЯ новостью недели в Казахстане стала информация о грузинском популизме. Между двумя турами президентских выборов лидер правящей партии, лоббирующей своего кандидата, заявил, что оплатит долги сотен тысяч наименее обеспеченных грузин перед банками. Оппозицию этот откровенный подкуп, конечно, возмутил, а наших граждан заставил буквально обзавидоваться. Потому как для нас широкий жест Бидзины Иванишвили выглядит просто невероятным – ибо деньги на этот аттракцион неслыханой щедрости (одновременно помогающий бедным гражданам и банкам) тот предлагает не из государственной казны, а из своего благотворительного фонда (!). У нас же бесконечная помощь частной банковской системе постоянно идет не только за счет государства и национального фонда (которые тоже как минимум косвенно принадлежат всему народу), но и с накоплений граждан в ЕНПФ, которых всеми правдами и неправдами принуждают платить в эту мошну все больше и больше. И это не говоря уже о том, как столь громко распиаренные широкие и, видимо, также отчасти предвыборные жесты наших властей по сокращению тарифов на коммунальные услуги для населения оборачиваются просто однопроцентными «пшиками». У нас уже как-то принято считать, что Грузия – это такое бедное государство, у которого особо ничего нет, кроме, может быть, пары курортов, слабо конкурирующих с традиционными Турцией и Эмиратами. В принципе, и сами грузины, открывшие в последние годы десятки уютных ресторанчиков по всему Алматы, любят рассказать о том, что дома нет работы, нет денег, и присылают карикатуры, на которых покойные сыны Картвели, стоя перед вратами Рая, слышат, что в этом месте очень красиво, нет работы и денег, а потом разочарованно говорят друг другу, что стоило ли умирать, чтобы опять попасть в Грузию. В принципе, это объяснимо не только отсутствием полезных ископаемых, но и четырьмя войнами, которые грузины проиграли (да, среди них одна была гражданская, хотя и короткая, но в ней проиграла, как минимум, часть грузин). Они утратили Абхазию, Южную Осетию (причем дважды), успели повоевать друг с другом, когда был свергнут Звиад Гамсахурдия. Одного этого было бы достаточно, чтобы почивать в развалинах, но при поддержке Запада страна прошла через реформы Саакашвили, совершенно преобразившись. Вчера еще видевшие электричество в лучшем случае на пару часов в день, грузины принимают туристов, а танцевавшие недавно перед ворами в законе их полицейские вызывают немое восхищение казахстанцев и россиян отсутствием каких-либо поползновений к взяткам. Растут и доходы населения, среднедушевой показатель которых приблизился к $130-150 долларам в месяц. Саакашвили, правда, у власти не удержался, и теперь за нее борются на настоящих выборах другие силы. Недавно в стране прошел первый тур президентских выборов, на которых формально независимый кандидат (на деле ее поддерживает партия власти олигарха Иванишвили) Саломе Зурабишвили не смогла набрать более половины голосов избирателей. Для находящихся у власти это, без сомнения, весьма неприятно, оттого они и решили пойти на нестандартный шаг. В чем он заключается? Основанный Бидзиной Иванишвили фонд «Карту» оплатит порядка полутора миллиардов лари (это полмиллиарда долларов), чтобы обнулить долги более 600 тысяч граждан, оказавшихся в так называемом «черном списке» грузинских банков. По словам премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, списание начнется 15 декабря и завершится до нового года. Оно коснется граждан Грузии, задолженность которых не превышает двух тысяч лари в том или ином финансовом институте (около 752 долларов) и которые больше чем на год просрочили выплату долга. «Озвученное сегодня решение даст возможность сотням тысяч наших соотечественников полноценно включиться в экономическую и социальную жизнь страны, что сделает нашу экономику более устойчивой, а финансово-банковский сектор - более здоровым», - процитировали Бахтадзе Би-Би-Си. Естественно, такой шаг накануне второго тура вызвал резкую критику со стороны оппозиции и части неправительственного сектора, которые расценили это не иначе как подкуп избирателей. Давайте посчитаем: население Грузии (без отторгнутых территорий) – всего 3,7 миллиона человек, 600 тысяч человек – это 16%. Но это еще не все. Младше 15 лет тоже примерно 15-16%, а среди «прощаемых» есть только взрослые (детям кредиты не дают, да они и не голосуют). Соответственно, если грубо прикинуть, скольких избирателей коснется эта акция, то выходит уже цифра в 19% процентов (!), то есть почти каждый пятый человек. Да, $752 доллара не выглядят такой уж большой суммой, но если мы вернемся к цифре среднемесячного подушевого дохода ($130-150), то это получится эквивалент их денег за 5-6 месяцев. Если же предположить, что далеко не все члены семей имеют безнадежные кредиты (предположим, что у половины семей лишь один безнадежный плательщик), то получится, что охват популизма Иванишвили может коснуться трети избирателей в стране. Кстати, в этих черных списках официально состоит примерно 700 тысяч человек – треть трудоспособного населения страны (но не избирателей, ведь среди них есть еще пенсионеры). Естественно, такой шаг может сыграть ключевую роль в том, что Саломе Зурабишвили получит во втором туре простое большинство голосов. Оппозиция в ответ предлагает полную амнистию населения от санкций и штрафов, введенных банками, напоминая, что как минимум часть безнадежных долгов банки и так прощают в конце каждого года. Впрочем, их позиция изначально слабее – эти проблемы придется решать за счет чужих денег. А что у нас? У нас государство решает проблемы банков за счет налогоплательщиков и пенсионеров. Миллиарды долларов пошли на неэффективное решение проблем крупнейших банков, которые в итоге все равно пришлось «сливать» друг с другом. Власти сейчас говорят, что деньги эти либо уже вернулись, либо вернутся еще в будущем, но когда это происходит на фоне роста налогов, которые должно платить население, особенно наименее обеспеченные слои, особого доверия все это не вызывает. Помощь тем же банкам в Казахстане также могла бы иметь форму списания долгов населения (в обмен на что государство бы давало деньги банкирам), но не имела. Более того, даже обсуждение закона о банкротстве физических лиц, который мог бы как-то решать проблемы неплатежеспособных казахстанцев, начатое в 2015 году, на сегодняшний день просто заморожено. Привычные «плюшки» в виде небольшого повышения зарплат госслужащим железно съедаются инфляцией, и государство может только просить бизнес не поднимать цены. Какие ощущения это должно вызывать у населения на фоне миллиардов долларов, вливаемых в банки без их национализации? Что казахстанцы должны чувствовать, когда «нищая Грузия» может позволить своим политикам за собственный счет реально решать проблемы 20% избирателей, а «богатый Казахстан» воюет с мельницами коммунальных монополистов, после чего те нехотя снижают непрозрачные тарифы на один процент? Вишенкой на тортике стала новость, вышедшая в Казахстане одновременно с информацией о Грузии: про то, что акимат Астаны сэкономил аж 100 миллионов тенге в проекте Пантеона, отказавшись от каких-то пилонов, намогильных плит-кулпытасов и… электрического отопления полов. Зачем в проекте могильника присутствовали теплые полы, нам уже, наверное, никто не объяснит, но казахстанцы уже привыкли, что в списке приоритетов властей родной страны живые простые люди оказываются далеко после покойных «непростых» людей, частных банков, зданий государственных органов, оплачиваемых за государственный счет полей для гольфа и горных курортов, необходимость которых нам так яро доказывают. То, что происходит в Грузии, – это, конечно, абсолютный и наглый популизм, подкуп избирателей, использование накопленных денег, как конкурентного преимущества в политической конкуренции. Да, все так. Вот только нам до такого «стыда» - как до Луны. И это - самое печальное.