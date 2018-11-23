Делом вдогонку

Уголовное преследование в Украине грозит уехавшему из Казахстана Кену Алибеку Владимир ИВАНОВ НА ЭТОЙ неделе сайт Tengrinews.kz неожиданно сообщил, что Украина объявила в розыск доктора Кеннета Алибека. «В производстве следственного управления Главного управления национальной полиции в Киеве находится уголовное производство по заявлениям АО БТА Банк о хищении имущества - денежных средств, ценных бумаг и имущества, которое находилось в залоге банка, Мухтаром Аблязовым и другими лицами», - сообщили в прокуратуре Киева казахстанским журналистам в ответ на их запрос. Оказывается, еще 13 февраля 2018 года казахстанскому ученому с американским гражданством «заочно… было сообщено о подозрении по статье 209 УК Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». За два месяца до этого, в ноябре 2017 года, Кен Алибек не менее неожиданно покинул Казахстан, сообщив, что в условиях бюрократизма, царящего в казахстанской науке, заниматься исследованиями невозможно. Довольно странно, что вдруг, спустя 9 лет после начала расследования нарушений в БТА Банке, появляется уголовное дело против человека, который в эти годы не только не скрывался от властей Казахстана, но и активно сотрудничал с ними, возглавляя научные исследования в Астане. Не связано ли все это с его скандальным отъездом? Как сообщается на сайте Tengrinews.kz, обвинения Алибеку связаны с фармацевтическим производством в Киевской области, которое он в сотрудничестве с БТА Банком пытался запустить еще в 2006 году, когда Мухтар Аблязов был еще уважаемым гражданином Казахстана, к которому власти страны не имели никаких претензий. Теперь же Алибека обвиняют в том, что он «был учредителем Бориспольского фармзавода, а также руководил им», а «бывший руководитель БТА Банка Мухтар Аблязов использовал данный завод с целью легализации украденных денежных средств» с 2006 по 2010 год. Указывается, что «отмывание денег происходило в процессе кредитования реконструируемого фармзавода «Макс-Велл», а также что наказание по инкриминируемой статье по УК Украины может быть «в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества». «На данный момент в связи с неустановлением местонахождения Кеннет Алибек объявлен в государственный розыск. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве приостановлено до установления местонахождения подозреваемых», - цитирует казахстанский сайт заявление Киевской прокуратуры. Довольно странное, кстати, так как ученый ведет свой аккаунт в социальной сети Facebook и не скрывает своего местонахождения на территории США. В комментариях к постам на этом аккаунте Кен Алибек также прокомментировал новость об уголовном деле, предположив, что это – следствие его личного конфликта в Казахстане. Он упомянул человека, который в прошлом был его подчиненным во время работы в нашей стране, и сообщил, что тот затаил обиду и старается ему отомстить. По поводу самого уголовного дела и розыска, объявленного Украиной, он заявил, что «мое нахождение общеизвестно по моему Фейсбуку, и прошу прислать официальное извещение о розыске в ту компанию, в которой я работаю». Также Кен Алибек отметил: «Готов приехать в Украину и Казахстан в случае розыска». Довольно странно, что раньше прокуратура Киева не сделала это. Что касается своего отъезда из Казахстана, то еще в прошлом году Кен Алибек дал понять, что его уход был вынужденным и не согласованным с властями страны. Тогда он, в частности, написал в своем аккаунте: «Много лет думал, что ничего не боюсь. Но перед отъездом домой в США понял, что боюсь аудита в КЗ - работать не дают, проверяют, правильно ли проведены исследования (может быть, нужно было использовать меньше денег на лечение пациентов?). И месяцы, месяцы аудитов в надежде что-либо найти, т.к это приказал большой бюрократ, который тебя за что-то невзлюбил. Плюнул и решил вернуться в США, руковожу наукой в компании - здесь нет презумпции виновности. Ты честен изначально. Но не дай бог обмануть... Поэтому счастлив, что делаешь науку - и делаешь ее быстро и эффективно. Это действительно счастье, когда все организовано так, что все зависит только от тебя, а не от закупщиков, финансистов, аудиторов, СЭС и многих других... а других - целые армии». Как известно, в 2010 году он приехал в Казахстан, где преподавал в Назарбаев Университете, а затем стал председателем правления АО «Национальный медицинский холдинг», после чего неожиданно переехал обратно в США. «…Когда над наукой слишком много проверяющих, различных администраторов, контролирующих органов, которые требуют «положительных» результатов, бюрократов, организующих закупки, требующие обоснования, пограммового списания реактивов, количественного учета пипеток и пробирок - настоящая наука никогда не появится, а если и существовала - то умрет в муках», - написал он в Facebook. Власти страны никак не прокомментировали выезд ученого с мировым именем. Однако то, что уголовное дело против него было возбуждено уже после отъезда (хотя тот же БТА Банк имел 6-7 лет, в течение которых Кен Алибек был в Казахстане, чтобы заявить о своих претензиях), можно считать неким «заочным» ответом на критику со стороны ученого. Не секрет, что государство активно поддерживает расследования нарушений в БТА Банке, а запросы России и Украины на выдачу Мухтара Аблязова бывший акционер банка и его окружение связывали именно с активностью правоохранительных органов нашей страны, а не их восточноевропейских коллег. Довольно маловероятно, что гражданин США Кен Алибек легко окажется под судом в Украине или в Казахстане. Однако сам факт того, что такие претензии появляются после многолетнего сотрудничества с властями нашей страны, говорит не в их пользу. Они либо годами не замечали «отмывателя», либо дело возникло только после того, как отношения с ним испортились, а значит основано не на обоснованных подозрениях, а является формой возмездия за нелояльность. Это может вновь подстегнуть казахстанских ученых, недовольных состоянием казахстанской науки, не отстаивать свою позицию здесь, пытаясь за счет критики добиться каких-то перемен к лучшему, а просто быстрее искать себе место за пределами страны.