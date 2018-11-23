Заклинание стихий

В Узбекистане фермеры присягнули добросовестно собирать урожай Нигора ЮЛДАШЕВА, ТАШКЕНТ Необычное событие произошло недавно в городе Гулистане - административном центре Сырдарьинской области Узбекистана. 16 ноября на центральной городской площади «Государственного флага Узбекистана» сотни фермеров из близлежащих Гулистанского и Баяутского районов в присутствии главы областной администрации Гофуржона Мирзаева, руководителей прокуратуры и прочих силовых ведомств присягнули добросовестно выполнять договорные обязательства перед государством.В тексте торжественной клятвы, персонально подписанном каждым сельским предпринимателем, а так- же зачитанном на многолюдном собрании, были даны обещания «быть всегда верным профессии, сделав своей заветной мечтой не быть причастными к нечистым делам». При этом присягавшие призвали на свои головы неминуемые кары за отступление от принесенных клятв. «Если я по чести и совести не выполню договорные обязательства, допущу нарушения закона, нанесу вред интересам общества и государства, то отвечу перед законом»... Как сообщила газета «Сирдаре хакикати» («Сырдарьинская правда»), массовое мероприятие в Гулистане было генеральной акцией крупномасштабной кампании - в тот же день тысячи фермеров Сырдарьинской области дали аналогичные клятвы на церемониях в районных центрах. Затем, по информации неправительственных агентств, кампания распространилась и на другие регионы. В частности, на Республику Каракалпакстан, где приаральских фермеров, хотя и без торжественных митингов, побуждали подписать текст присяги, в котором, по сути, говорилось о необходимости выполнять государственный план-заказ по заготовке основных видов сельхозпродукции. А также давалось согласие понести наказание за невыполнение плана, невзирая на форс-мажорные и стихийные обстоятельства, довольно частые в этом регионе рискованного земледелия. Сообщения о массовых присягах узбекских фермеров, которые хотя и выступают временными арендаторами государственных земель в обмен на обязательства по сдаче сырья, но все-таки не являются крепостными крестьянами или бойцами трудовых армий, а пребывают в статусе частных предпринимателей, вызвало острую критику со стороны гражданского общества. «Надо сначала взять клятву у чиновников и силовых структур, налоговиков, промежуточных перекупщиков сельхозпродукции. Что они не будут издеваться над фермерами и всячески их грабить, а стараться оказывать им всестороннее содействие, чтобы поднять производительность их труда», - заявил известный правозащитник, председатель секции по защите прав фермеров и предпринимателей Комитета по защите прав личности Марат Захидов в комментарии неправительственному агентству «Центр-1». Другие независимые комментаторы высказали предположения, что речь может идти всего лишь об очередном проявлении чиновничьего рвения на региональном уровне, продиктованного желанием угодить вышестоящему начальству. Мол, манифестации фермеров будут вскоре прекращены по окрику из Ташкента. Ведь вот буквально на днях Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана потребовало объяснений от главы администрации Андижанской области, когда тот, объявивший в своем регионе ноябрь и декабрь «месяцами маънавията» (высокой духовности), захотел провести заодно и всенародный хашар - благотворительный субботник. Минтруда недвусмысленно напомнило хокиму, что субботники на территории страны в настоящее время может объявлять только президент или Кабинет министров. И заодно посоветовало жителям региона подавать жалобы «по горячей линии» на любые случаи принудительного труда. Однако в адрес кампании с фермерскими присягами никакого отрицательного сигнала из Ташкента не последовало. Наоборот, вслед за фермерами вскоре принесли массовую присягу «быть верными своей профессии и не заниматься нечестными делами» медицинские работники Сырдарьинской области. То есть уже не предприниматели, а бюджетники. Разумеется, государственным служащим, пусть уже и произносившим однажды клятву Гиппократа, подобные процедуры чуть более к лицу, чем предпринимателям. Как сообщили из Гулистана, присяга медиков, в отличие от фермерской, была адресована не только государству, но и конкретно президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Пока гражданское общество пребывало в недоумении, невольно сравнивая новую массовую кампанию с похожими манифестациями, некогда проводившимися в соседнем Туркменистане в годы правления там Сапармурада Ниязова, с вершин политической власти в Ташкенте все же раздался голос, призывающий к благоразумию. На этой неделе с критикой принуждения фермеров к присяге выступила заместитель председателя Центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), сенатор Верхней палаты парламента Узбекистана Максуда Ворисова, опубликовавшая на официальном сайте партии заявление. «В нашей стране проводится последовательная работа по повышению благосостояния населения и распространению демократических принципов в обществе. А также внедрению передовой техники и технологий во все сферы. В частности, - с целью вывести сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки, обогатить как государство, так и фермера. Клятва фермеров, вероятно, была направлена на достижение этой же цели. Но насколько это правильно и можно ли этим улучшить текущее состояние в сельском хозяйстве?» - задалась вопросом Ворисова. Сенатор подчеркнула, что в демократических странах присягу приносят при поступлении на военную службу или при даче показаний в суде. А также при вступлении на ответственные государственные посты, когда неправомерные действия чиновника могут принести огромный ущерб всему обществу. Согласно действующему законодательству Узбекистана, фермеры - это частные предприниматели, которые ведут свою деятельность на основании требований рынка. «Если при выполнении фермерами их договорных обязательств имели место несколько случаев нечестности, нужно ли из-за этого заставлять принимать присягу всех? А если подобных случаев было много, то нужно проанализировать причины и принять системные меры», - заявила Ворисова. По ее мнению, в этом году фермеры не смогли вырастить большой урожай основных культур не из-за плохих погодных условий, собственной лени или отсутствия предприимчивости, а из-за системных недостатков в организации деятельности всего аграрного сектора. Такими недостатками она назвала отсутствие нужного уровня знаний у многих фермеров, дефицит и изношенность оборудования, неумение правильно оценить мелиоративное состояние земель, ошибки в водоснабжении и главное - нехватку квалифицированных специалистов на селе. И предложила свое решение. «Возможно, создание союзов мелких фермерских хозяйств, где будут должности управляющего делами, агронома, бухгалтера, тракториста, ирригатора, поможет в организации работы? Если такие союзы возглавят опытные люди, наверное, фермеры ощутят большую ответственность, чем от произнесения клятв», - предположила зампредседателя НДПУ. Надо заметить, что, будучи представителем партии левой программы, сенатор Максуда Ворисова почти предложила вернуть в аграрный сектор Узбекистана колхозы. А что может выставить в качестве правой альтернативы партия парламентского большинства - Либерально-демократическая партия Узбекистана? Пока неизвестно. Зато чиновники на местах уже внедряют свой метод - ритуальные манифестации. Наподобие заклинаний дождя. Хотя и с важным нюансом. В самом ближайшем будущем фермерские присяги морально помогут взыскивать долги с неудачливых сельских предпринимателей по итогам неурожайного года. Это неизбежно. Правительство Узбекистана запланировало на 2019 год бюджет с дефицитом 4,5 триллиона сумов ($542 млн) - за счет дополнительных затрат на повышение зарплат учителям и медикам, улучшение системы дошкольного образования, расходов на проведение налоговой реформы, выполнения госпрограммы строительства доступного жилья и погашения внешних долгов. На этом фоне «недоимки» у сельхозпроизводителей, вероятнее всего, будут взимать безжалостно. А приносить торжественные присяги, возможно, придется не только им. «Вступление в период процветания», которое нынешним летом провозгласил президент Шавкат Мирзиеев, может от многих потребовать напряжения. И поводом для оптимизма может служить только то, что происходящее хотя бы обсуждается, у власти и общества сохраняются шансы на диалог и коррекцию принимаемых направлений.