Атамбаев стоит на своем

Хотя над ним сгущаются тучи Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек ВОТ умеет бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подлить масла в огонь. На этой неделе бывший глава Союза писателей страны, известный тем, что в карман за словом не лезет, вновь сделал несколько громких заявлений.Громкие заявления экс-президент сделал в рамках «обмена любезностями» между Алмазбеком Атамбаевым и своим преемником Сооронбаем Жээнбековым. После ареста Икрамжана Илмиянова, своего доверенного лица, телохранителя, водителя и серого кардинала, экс-президент страны на некоторое время взял паузу. Примерно на месяц с небольшим. На прошлой неделе уже действующий глава государства по случаю своего 60-летия дал эксклюзивное интервью одному из местных интернет-ресурсов, в котором заявил о наличии у него определенных проблем в отношениях с предшественником, которого он обвинил в том, что он «любит разбрасываться определенными словами». Видимо, «не вынесла душа поэта» таких претензий, и спустя несколько дней Атамбаев дал свой «ответ Чемберлену». Говоря коротко, Атамбаев обвинил всех своих оппонентов в клевете и никаких грехов за собой не увидел. Экс-президент упрекнул своего протеже, что он «дотащил Жээнбекова до президентства», а тот, мол, забыл про добро. Также Атамбаев связал арест уже упомянутого Илмиянова именно с тем, что «он очень много знает», в том числе и про дела Сооронбая Шариповича. Необходимо упомянуть про одну деталь – за считаные дни до интервью нынешнего главы государства адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова (арестован по обвинению в коррупции и других преступлениях) Нурбек Токтакунов разместил на своей странице в соцсетях файл о реальных расходах штаба Жээнбекова в ходе президентских выборов в прошлом году. Согласно этому документу, общий бюджет компании составил более $24 миллионов, в то время как по закону расходы не могут превышать 150 миллионов сомов (что в десять раз меньше). «Это может стать поводом для импичмента Жээнбекова», - уверен юрист. Впрочем, некоторые пользователи интернета отметили, что в обнародованном документе были зачищены так называемые exif-данные файла, где указывается дата и время создание документа, даты внесения последних правок и другие данные, по которым можно отследить его происхождение. Что интересно, штаб Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), чьим основателем и руководителем является Атамбаев, заявил, что сведения в файле указаны достоверные. Довольно странное заявление, если учесть, что тогда и всю ее верхушку можно будет привлечь к ответственности за сокрытие сведений и нарушения законодательства. Кажется, теперь это мало кого волнует. В пресс-службе президента Жээнбекова происшедшее вовсе отказались комментировать, сказав, что «фейки не обсуждаются». Именно эту тему Атамбаев решил развить в своем интервью, заявив, что Токтакунов «слил» «правдивую информацию, и бухгалтер СДПК, боясь за свою жизнь, уже покинула страну». В четверг, 22 ноября, Государственная пограничная служба заявила, что бухгалтер Нуржан Сатыгул кызы действительно покинула Кыргызстан еще 11 ноября, а за сутки до выступления Атамбаева в эфире собственной телекомпании «Апрель», из республики уехал и ее сын. Однако, после слов Атамбаева возникает такой же вопрос: «Если ты знал, что творится нарушение закона причем в твой собственной партии (Жээнбеков баллотировался от СДПК – «ДН»), почему ты, находясь тогда у власти, являясь гарантом законности и Конституции, не пресек это?». Во время выборов на пост президента Алмазбек Атамбаев обладал всей полнотой власти для того, чтобы пресечь любые нарушения выборного законодательства, о которых он говорит теперь, когда его протеже показал характер и отказался подчинятся его указаниям. Кроме этих заявлений, Атамбаев сделал еще ряд других. Так, к примеру, он в очередной раз признал, что владеет огромным состоянием. Впрочем, он утверждает, что его бизнес в Турции приносил основные доходы. По словам экс-президента, в 1999 году промышленная группа «Форум», которой он владеет, заплатила столько же налогов в бюджет, сколько «Кумтор», который тогда давал 20% ВВП Кыргызстана. Судя по словам бывшего главы государства, упомянутые активы оставались у него и в годы президентства. Одно из них Атамбаев продал лишь в прошлом году. «В 2017 году я заработал не 100, а 111 миллионов сомов, я продал одно из своих предприятий», - заявил он, перечислив среди своего имущества заводы, совместные предприятия, рестораны и бары. О том, что это несколько противоречит его образу мусульманина экс-президент говорить не стал, видимо, помня случай, когда он ляпнул, что Ислам не против алкоголя, более того «в самом Коране есть сура, где говорится, что алкоголь в малых дозах полезен», но якобы «имамы это скрывают всегда». Сделал пояснение Атамаев и о своем поместье в Кой-Таше. По его словам, участок ему продал экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов (сейчас он арестован по обвинению в коррупции), потому что «ему не хватило денег на строительство оздоровительного комплекса», более того, оказалось, что именно в этом месте жили предки экс-президента. Однако, сам экс-президент не знал этого, и обнаружил истинного владельца много позже, когда уже построил дом. «Ибраимов извинялся передо мной за то, что частное лицо, как оказалось, покупало данный участок у «Дастана». Но тогда я уже купил этот комплекс, достроил дом», - отметил Атамбаев. Кстати, Албек Ибраимов начинал свою карьеру завхозом у Атамбаева. По его словам, за год он зарабатывал почти 2 миллиарда сомов и мог построить не один такой дом. «Меня шокировало: оказывается, мне нужно было, как многие другие наши богатые люди делают, покупать дома за рубежом, строить виллы в Дубае, Турции, Англии, США, но нельзя было строить дом на месте, где жили мои предки... Потому что у нас все начальники, чиновники, если посмотреть их декларации, все бездомные. Омуркулов (экс-мэр, руководитель фракции СДПК в парламенте) - бездомный. А на самом деле у них все записано на жен, зятьев-братьев, подчиненных чиновников и так далее», — высказал свое недовольство Атамбаев. Рассказал он также и о находящемся под арестом Икраме Илмиянове. «Икрам всегда знал, что, если ему нужны деньги, он может взять их у меня. Он знал, что я богатый человек, что у меня можно взять, если деньги нужны. Он хотел показать, что может что-то решать, какие-то вопросы, кадровые дела», - осторожно описал свои взаимоотношения с ним Атамбаев. Экс-глава КР не отрицает, что «Илмиянов вмешивался в кадровую политику», однако «взяток за это он не брал, а наоборот, просил у него», тогда еще президента, взаймы. «Арест Илмиянова связан с тем, что он слишком много знает о теневых делах во время последних президентских выборов», - подчеркнул Атамбаев. Ранее он почему-то называл прошедшие выборы «честными и прозрачными», и говорил, что их итоги «свидетельствуют о высоком доверии кыргызстанцев Жээнбекову». Многозначно Атамбаев ответил относительно дела известного в Кыргызстане политика Омурбека Текебаева, осужденного во время его нахождения у власти по обвинению в коррупции и мошенничестве. «Признаюсь, по Текебаеву я, наверное, не должен был смотреть на закон. У меня была такая форма работы: я всегда говорил силовикам — делайте по закону. Возможно, надо было...», - не докончил фразы Атамбаев. Говоря о потраченных штабом Жээнбекова деньгах, Атамбаев настаивает на том, что документ о $24 миллионах долларов - подлинный. «Те, кто знает про этот документ, просто боятся за свою жизнь. Ведь почему посадили того же Кубанычбека Кулматова за паспорт? Вместо той «глупости», которая была при Бакиевых, — они убили Медета Садыркулова, чтобы показать: «мы любого убьем», — эти просто взяли и посадили невиновных. Кулматова, Исакова — и говорят: «смотрите, мы любого из вас посадим». А надо будет, убьем», - отметил экс-президент. По словам бывшего президента, «в документе указаны реальные фамилии и цифры, а обнародовали его потому, что посадили Илмиянова». Также Атамбаев полностью пересмотрел свои взгляды на бывшего соратника. Он говорит, что во время предвыборной кампании Жээнбеков обманывал людей. На встрече 29 марта экс-лидер, по его словам, открыто сказал президенту, что тот «становится Бакиевым, идет по его пути». «Мы видим, как восстанавливается семейное правление, мы видим братьев, сватьев, зятьев и так далее. Мы это проходили уже», - уверяет Атамбаев, несколькими минутами ранее признавший, что его дальний родственник Илмиянов влиял на кадровую политику. Теперь же лидер СДПК не скрывает, что именно он привел семью Жээнбековых к власти. «У Жээнбекова перед выборами в начале года рейтинг был 3 процента. В 2010 году Жээнбеков рядом с тем же Мелисом Мырзакматовым (бывшим мэром Оша) выглядел бледной тенью, которая молча ходит за чьей-то широкой спиной», - язвил Атамбаев. Впрочем, его чувства можно понять. «Я помню депутата Жээнбекова, который был председателем колхоза. Он сам говорит, что благодаря мне в 2000-м стал вице-спикером. В 2007 году он стал министром в моем правительстве. А брата его Асылбека по его просьбе я включил в партийный список и протащил в депутаты. Он три раза был депутатом, два раза спикером. Жээнбекова я дотащил до президента страны. Старшего брата его я два раза, по-моему, назначал послом», — признался экс-глава Кыргызстана. «Есть люди, которые могут даже десятки лет прятаться за чьей-то спиной, пользоваться защитой этой спины, но приходит момент, когда он думает — эта спина мне уже не нужна. И с большой радостью втыкает нож в эту спину», - высказал свою обиду хозяин этой самой спины. Впрочем, в чем-то свою вину Атамбаев все же признал. Например, он сказал, что «погорячился», подавая многомиллионные иски к правозащитникам и СМИ. Его супруга очень болезненно реагировала на информацию в прессе и засыпала только под капельницей. «Я поддался эмоциям, дома была такая ситуация. В отношении «Занозы», Джакуповой, наверное, это было неправильно. Я не должен был поддаваться эмоциям. Но я человек», - сказал он. Зато Атамбаев не стал раскаиваться в словах, сказанных в адрес главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он Атамбаев напомнил, что тот «встречался с кандидатом в президенты», что расценивает, как вмешательство во внутренние дела своей страны. Про то, что он сам, когда баллотировался на пост президента, встречался с президентом России Путиным, Атамбаев говорить не стал. Назарбаеву же он никак не хочет простить рандеву с Омурбеком Бабановым, конкурентом Жээнбекова, которого Атамбаев также сейчас ругает по чем свет стоит. «Ну, что касается Назарбаева, сейчас это актуальная тема, когда какая-то страна вмешивается в чужие выборы. Вы видите, какие разборки идут, например, в США. Люди там слетают с постов за то, что с гражданином России просто поговорили. А у нас тут президент соседней страны принимает кандидата в президенты и… рекламирует его. Это не вмешательство? Это все-таки государство… Да, там богатая соседняя страна, но где же наша независимость? Я помню, как на выборах в парламент в 2010 году и в 2011 году на президентских выборах многие брали деньги у соседних стран, но надо же это прекращать! Мы независимая страна. Это должны уважать! И надо было… жестко осадить… Что я и сделал. И я думаю, в следующие парламентские и президентские выборы уже такого открытого вмешательства не будет», — сказал Атамбаев. Офис президента Жээнбекова не колкости своего предшественника отвечать не стал. Зато депутат Курманкул Зулушев неожиданно поставил вопрос, почему законопроект о лишении неприкосновенности экс-президентов Кыргызстана не рассматривает жогорку кенеш. «Ни на комитете не рассматривали, ни в повестку дня не вносят. Прошу дать ответ на этой неделе», — сказал Курманкул Зулушев. Ранее депутаты парламента уже поддержали предложение своего коллеги Исхака Масалиева разработать закон о лишении неприкосновенности экс-глав государств. Конституционная палата также признала противоречивой статью Конституции о неприкосновенности экс-президента. Если жогорку кенеш большинством голосов примет такой документ, то Алмазбек Атамбаев может лишиться неприкосновенности, как, впрочем, и все следующие главы государства. В этом случае, громкое интервью экс-президента может выйти ему боком.