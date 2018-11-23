Мифическая реальность

Почему то, что сообщают нам ежедневно средства массовой информации, никакого отношения не имеет к реальной жизни обычных людей? Юрий Сигов, вашингтон Очень даже риторический вопрос насчет того, что же по жизни человеческой является ложью, а что - непреложной правдой, волнует народные массы не первое столетие (наверное, с того самого момента, когда появилась первая газета). Просто если раньше бумажную версию последних новостей можно было открыть на крылечке виллы или особняка вельможи или господина колонизатора, то теперь в метро или автобусе об этом узнают из сообщений в двух строчках какого-нибудь очередного интернет-ресурса. Есть еще слухи, разные сплетни-пересуды, обмен мнениями с коллегами на работе или во время антракта какого-нибудь поп-концерта или выставки очередного гения современного «искусства» (типа подвешенного под потолком рваного кроссовка с надписью внизу - «Полет в неизведанное»). Но все же главным источником информации для подавляющего большинства количества населения любой страны мира по-прежнему являются СМИ. Именно они вроде как и призваны сообщать «самое главное и важное», без чего человеку ну никак в этом неспокойном и хаотичном мире «правильно» не сориентироваться. Но так уж получается, что та информация, которую эти самые средства регулярно сообщают (а иногда в том, что касается Интернета, так каждую минуту-две), очень мало имеет общего с реальными чаяниями огромной массы простых, не имеющих отношения к политике и властным структурам людей. Которым 99 процентов той информации, которой их «кормят» самые разнообразные СМИ, абсолютно ни к чему, незачем и что без пользы, что без результата. Можно, конечно, сетовать при этом, что современные журналисты вообще оторваны от реалий «обычной жизни» и просто выполняют «заказ» своих либо прямых работодателей, либо финансовых спонсоров, которые тем или иным СМИ владеют. Но, думаю, проблема здесь куда глубже и фундаментальнее, чем кажется на первый взгляд. И вот почему. А кому и какое дело до всего того, что подается людям как «новости»? Совсем недавно с утра до вечера все американские СМИ только и делали, что вещали об искусственно раздутом скандале при назначении предложенного президентом США кандидата в Верховный суд страны. Журналисты совершенно открыто и предвзято, явно «по заказу» навязывали всему остальному населению Соединенных Штатов мнение о том, что этот персонаж - худшее из зол, которое грозит Америке. А саму подобную информацию подавали так, что ничего другого (якобы) простого гражданина страны не должно вообще волновать. Постоянные пережевывания того, что в Твиттере написал (или не написал еще) Д. Трамп, кому и что он рявкнул при посадке в президентский вертолет или какая была одежда на его супруге во время поездки по Африке - всю эту информационную кашу изо дня в день подают СМИ не только американцам, но и всему окружающему миру. Делая вид, что именно это и есть новости, без которых не проживет и часа что обитатель штата Огайо, что житель Самоа или Буркина Фасо. Если почитать американскую прессу что рядовому гражданину страны, что иностранцу, то деятельность администрации Белого дома и ее главного обитателя -это какой-то сплошной цирк. Какие-то бесконечные заговоры-подлянки друг другу, какие-то увольнения-наймы на работу, скандалы между конгрессменами и министрами, президентом и журналистами, полицейскими и протестующими с плакатами. Но есть ли до всего этого какое-либо дело именно обычным американцам? Спят ли они спокойно, даже если Д. Трамп пошлет «по матушке» очередного журналиста компании Си-Эн-Эн, который пришел в Белый дом с явно «нежурналистским» заданием как можно сильнее «раздраконить» президента страны, и стать тем самым «героем» как минимум на пару дней в среде таких же, как он сам, «акул пера-микрофона»? Если вы думаете, что все подобные проблемы - удел лишь Соединенных Штатов, то очень сильно ошибаетесь. Точно такая же картина - по всему свету, вне зависимости от того, развита ли там «настоящая демократия» или нет, диктатор там находится у власти или «проженный сторонник свобод» и большая страна это или такая, что на карте мира не сыскать. Вот вам для примера набор «российских новостей» только одного дня. «Вчера в Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы в сенат и палату представителей. По последним данным, там кто-то кого-то победил, кто-то выбрался на какой-то пост, а кто-то - на другой» - и так далее (вот только какое до этого дело обычным российским гражданам, которые к Америке и ее новостям не имеют никакого отношения?) Далее - «вчера состоялись очередные матчи национальной хоккейной Лиги, «Колумбус» победил «Детройт», а «Аризона» - «Лос-Анджелес»(скажите на милость, ну кому какое дело в Сибири или на Кавказе, кто с кем играл в чемпионате Северной Америки и кто там кого обыграл?) И, наконец: «курс американского доллара к рублю составил…, а евро вырос на 23 копейки». Вот интересно, это для кого новости передаются? Для обычных жителей России или представителей ее «колониальной администрации»? Сразу вспомнился анекдот: «Жительница Рублевки переехала из Москвы в Брянск, чтобы жить поближе к Лос-Анджелесу». И ведь так - каждый день, на всех волнах-каналах, хотя подавляющему большинству что американцев, что жителей России до фонаря вся эта, с позволения сказать, «последняя информация, полученная из надежных источников». Замечу, что подобное - сложившаяся по всему свету тенденция, когда то, что интересует (или якобы интересует) узюсенькую группку политиков и правящих странами кругов, совершенно не нужно, неважно и неинтересно всему остальному населению. Миллионам американцев совершенно по фигу знать, кому какой отпор дал Д. Трамп в Твиттере, какую очередную гадость ему сделали демократы и возобновил ли Иран запуск своих ядерных центрифуг или только припугнул «матушку Америку». Конечно, было бы большой ошибкой думать, будто все американцы такие тупые, плохо образованные и невежды в третьем поколении, что ничем подобным не интересуются. Им просто все это не важно и не нужно в данный момент, хотя местные СМИ именно это, а не что-то иное, реально для них принципиальное, народу навязывают буквально насильно. А когда люди подобную «информационную лабуду» отвергают (что они продемонстрировали на президентских выборах два года назад), то СМИ их тут же записывают поголовно в «одурманенные популистскими высказываниями президента страны». А ведь обычные люди в Америке видят совершенно иное в отличие от тех же «озабоченных свободой СМИ» журналистов. Хотя нынешний президент США подчас груб, резок в оценках, иногда вызывающе провокационен, конец Америке пока по этим причинам так и не наступил после его вступления в президентскую должность. Как раз наоборот - экономика растет, новых рабочих мест каждые три месяца создается по 200-250 тысяч. А сам Д.Трамп по-прежнему столь же популярен в США, как это было при его избрании на высший государственный пост в стране. Одни «молчаливые» довольны, а другие так же «молча» все больше ненавидят власть. Так где же правда? Так вот вопреки тем помоям, которые по-прежнему льются в адрес Д. Трампа со страниц американских газет и экранов телевизоров, удовлетворение от его работы за два прошедших года намного больше у рядовых граждан страны, чем у его якобы «успешного» предшественника - причем за все восемь лет нахождения того у власти. Д.Трампа поддерживают выходцы из Латинской Америки и афро-американцы, в то время как СМИ пишут прямо противоположное: президент - расист, женоненавистник, враг всех живущих на свете иммигрантов. И кому тогда верить? Или та же внешняя политика Америки. Если оказаться в России и посмотреть на то, что вещают тамошние СМИ, то, кроме информации об очередных санкциях зловредного Вашингтона, разных гадостях со стороны что лично Д.Трампа, что еще более мерзких и опасных для России конгрессменов, и подумать ничего нельзя. Хотя на самом деле в Америке до России вообще никому нет дела. Она - не просто на периферии американского внимания не только рядовых граждан, но и «больших политиков». Она банально в США никого не интересует - вот и все. Зато стенания насчет того, что при Д. Трампе американская внешняя политика чуть ли не лишила страну роли «главного мирового надсмотрщика», не выдерживают никакой критики. Ведь Америка при Д.Трампе пока не начала новых войн, «добивает» последние остатки ИГИЛ в Сирии (сама создала - сама и добивает, но нынешний американский президент-то тут при чем?), с Северной Кореей впервые за 70 лет ведется прямой диалог (что куда полезнее, чем посылать туда авианосцы и грозить Пхеньяну бомбардировками). А по поводу давления на Иран - так то же самое делали все американские президенты, и ничего - американцы рядовые на это не особо обращали внимание. По России и Китаю - так ровным счетом ничего сверхъестественного не происходит. Россия - самый «удобный» враг для США, которого можно безнаказанно пинать-оскорблять, глушить санкциями, твердо зная, что ничего ровным счетом за это Вашингтону не будет. А китайцы - так не в их интересах совсем уж с Америкой ругаться (по целому ряду причин). Поэтому те, кто пользуется социальными сетями или читает американские газеты, могут «вдруг» решить, что вот-вот в США начнется всеобщая гражданская война. А на самом деле все - совсем даже наоборот. Но об этом как-то сами по себе догадываются рядовые граждане Америки, а вовсе не представители СМИ, для которых жизнь вокруг - совсем иная, с другими ценностями, понятиями и морально-этическими основами. Ведущие СМИ мира - либо в руках власти, либо очень богатых людей. Соответственно, и их содержание. Так что не обижайтесь особенно на них Итак, что же все-таки лучше для рядового читателя или телезрителя? Жить в «информационном зазеркалье», которое усиленными темпами вокруг нас возводят ведущие мировые и национальные СМИ? Или все-таки получать регулярно информацию, которая действительно имеет отношение к повседневной жизни подавляющего, а не «избранного» меньшинства, контролирующего эти же самые СМИ практически повсеместно? Здесь оба желания - причем что в Америке с Китаем, что в России с Казахстаном - неизбежно упираются в деньги. И только ими та или иная стратегия подачи информации читателям-телезрителям может получить право на существование. Возьмите телевидение. Его многие уже давно игнорируют, плюются, когда включают ящик - а там без конца и края тупейшая реклама женских прокладок, стирального порошка или собачьей-кошачьей еды. Но «недовольным» подобным «рекламным насилием» предлагается из собственного кармана покрывать расходы на содержание телеканалов и сохранения частот для вещания. В то же время отнюдь не рекламодатели определяют морально-духовное содержание телевизионных программ. А вот в них - уже стопроцентно проявляющаяся политика, прежде всего государства. Если оно желает, чтобы население тупело и становилось все более безразличным к политике, значит, именно такие программы и будут транслировать телеканалы. Кто из журналистов недоволен - просьба с вещами на выход, на это место придут другие, благо желающих полным-полно. Когда в программах вечерних новостей тебе подают что свою страну, что окружающий ее мир «вверх ногами», то, значит, именно так и задумано теми, кому канал или газета принадлежат. Конечно же, для жителя деревни где-нибудь под Кызылордой или Челябинском курс доллара к тенге или рублю вообще абстрактен. Как и результаты последнего тура хоккейной лиги НХЛ. Но дело в том, что новости эти - для совсем других людей. Которые так или иначе управляют государством, люди, которые этих «управляющих» обслуживают, для тех, кто думает, что именно это важно, потому как живет такой человек в абсолютно иной реальности, нежели численно подавляющее, но властно-неимущее население страны. Вот недавно в Казахстане с визитом был российский президент, и он со своим казахстанским коллегой должен был посетить некую выставку двустороннего регионального сотрудничества. Так главным «информационным поводом» освещения этого визита (если его таковым можно назвать) стал плакат с изображением Крымского моста. Россия тем самым хотела показать, что вот, мол, какой инженерный шедевр соорудить удалось (вместо того, чтобы еще в 2014 году сделать на Украине так, чтобы моста этого вообще не пришлось бы строить). А Казахстан мог подобный «информационный повод» посчитать насмешкой над официальной позицией Астаны, которая Крым российским не признает (кстати, как и все другие постсоветские страны), и «позировать» на «крымском поле» казахстанскому главе государства совершенно было ни к чему. Но именно этот плакат с Крымским мостом был подан как «новость» - кто его прошел мимо, кто на него бросал косые взгляды, кто его якобы пытался заделать кусками картона. Но по большому счету, кому до этого дело среди обычных жителей тех же приграничных районов России и Казахстана? Это что - повлияет на условия жизни и перспективы на будущее? Или повальные рассуждения корреспондентов о том, как пройдет китайский «Новый шелковый путь». Он ведь все равно будет китайским, для Китая, и в его интересах, Так при чем здесь интересы обычных жителей тех же Омска и Петропавловска? Показательно, что подобные «жизненные нестыковки» в информационном мире сотнями происходят каждый день. И в Америке фермер из штата Вайоминг или работяга из Западной Вирджинии не поймет, зачем часами мусолят по телевизору рассказ, кому из журналистов дали пропуск на территорию Белого дома, а у кого - отобрали. «Да пусть отберут у всех до одного!» - (так высказался один житель штата Висконсин, когда его спросили о том, враг ли свободы слова Д. Трамп или не совсем). - Мне какое до этого дело? Вот про налоги новые мне узнать хотелось бы - так что там, в Вашингтоне, все-таки порешили?» Вот и получается, что если читать американские газеты и смотреть тамошний телевизор, что США - это разъедаемая распрями и конфликтами страна, где в Белом доме обитает какой-то монстр, враг женщин, латинов, черных, мигрантов всех цветов кожи. А еще он гомофоб, «агент Кремля» - и прочее. А если послушать рядовых граждан, то они открыто заверяют: «президент - молодец», «правильно все делает», пусть все эти журналюги подавятся своей ложью вместе с демократами и либералами» - и будут по-своему правы. Поэтому если те же владельцы СМИ и работающие в них журналисты действительно хотят быть хотя бы немного «поближе» к народу, то им неизбежно нужно перестать ориентироваться в своей работе только на свои личные интересы и интересы тех, кто средствами массовой информации владеет (включая и государство). Вот только кто же подобное допустит? Не для того ведь как частные владельцы, так и государство тратят миллионы, чтобы СМИ доносили до населения то, что ему интересно было увидеть-услышать. И именно этот факт стоит учитывать в любой момент и в любой стране, когда включаешь телевизор или открываешь газету или журнал. Какими бы влиятельными и популярными они с виду ни казались…