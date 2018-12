19 ДЕКАБРЯ отмечается в календаре ООН как Международный день помощи бедным - International Day to Assist the Poor. Учрежденный в 1995 году, он призван напомнить людям, что успех, прогресс и счастье даже для человечества недостижимы, пока часть его живет в состоянии «длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни». В Казахстане такое положение касается миллионов наших соотечественников, если ориентироваться на цифры черты бедности тех же ООН и Всемирного банка, а не национальную статистику, доверие к которой давно невелико. Масштабы бедности в стране из просто социальной проблемы могут перерасти в политическую, особенно на фоне того, как власти страны проводят День независимости или решают свои жилищные или погребальные вопросы. Социальный оптимизм населения снижается который год, угрожая девальвацией таких базовых ценностей, как суверенитет и независимость страны. Пока проблемы страны вызывают лишь относительно мягкие последствия в виде роста эмиграции, но это связано не с активной борьбой с ними правительства, а, скорее, инерцией предшествовавшего десятилетия нефтяного бума. В итоге их накопление может вызвать в один момент эффект лавины.

You have no rights to post comments