Бедность в Казахстане как вызов «Как говорил Великий Артишок: «От бедности не спрячешься в мешок». Староста Баклажан, из кинофильма «Чиполлино» 19 ДЕКАБРЯ отмечается в календаре ООН как Международный день помощи бедным - International Day to Assist the Poor. Учрежденный в 1995 году, он призван напомнить людям, что успех, прогресс и счастье даже для человечества недостижимы, пока часть его живет в состоянии «длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни». В Казахстане такое положение касается миллионов наших соотечественников, если ориентироваться на цифры черты бедности тех же ООН и Всемирного банка, а не национальную статистику, доверие к которой давно невелико. Масштабы бедности в стране из просто социальной проблемы могут перерасти в политическую, особенно на фоне того, как власти страны проводят День независимости или решают свои жилищные или погребальные вопросы. Социальный оптимизм населения снижается который год, угрожая девальвацией таких базовых ценностей, как суверенитет и независимость страны. Пока проблемы страны вызывают лишь относительно мягкие последствия в виде роста эмиграции, но это связано не с активной борьбой с ними правительства, а, скорее, инерцией предшествовавшего десятилетия нефтяного бума. В итоге их накопление может вызвать в один момент эффект лавины. Месяц назад «ДН» уже писала о бедности в Казахстане в контексте статистики, которую озвучила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, по словам которой в борьбе с бедностью наша страна достигла просто феноменальных результатов. Впрочем, если сравнивать не статистику произвольных годов и не национальные показатели бедности, то получается, что бедных в республике не 4,7%, как у министра, а около 18%, причем в 2016 году было вообще 19,8%, то есть практически каждый пятый казахстанец. По прогнозу Всемирного банка на 2019 год, в Казахстане показатель бедности - 17% населения, или 3,1 миллиона человек. Подкрашивание статистики бедности - палка о двух концах. С одной стороны, это позволяет приукрашивать реальность, с другой стороны, оно маскирует проблемы, позволяя им вызреть и свалиться как снег на голову, когда, как говорится, «ничто не предвещало». Отдельно Международный день помощи бедным наше правительство ничем не отметило. Впрочем, с учетом вышеизложенного это вполне понятно: зачем трогать больной вопрос? Тут, правда, отметился парламент, но, видимо, это случайное совпадение (хотя и очень характерное). А в мажилисе на этой неделе предложили штрафовать граждан, которые подают нищим и попрошайкам на улице. Логика законодателей предельно проста и цинична - поправки, предусматривающие административную ответственность за попрошайничество, действия не возымели, денег на штрафы у самих нищих нет, значит, давайте наказывать штрафами тех, у кого они есть, то есть подающих нуждающимся! Автор депутатского запроса на эту тему, мажилисмен Шакир Хахазов, пишет: «Не уменьшающееся количество бездомных, просящих милостыню, свидетельствует о том, что такими мерами, как штрафы, эту социальную проблему не решить. Да и каким путем можно получить штраф от человека, просящего милостыню?.. Подавляющее число лиц без определенного места жительства и попрошаек стали вести весьма асоциальный образ жизни не потому, что их зажали в тиски непреодолимые жизненные обстоятельства, а из-за элементарной лени, иждивенческого мировоззрения, нежелания быть активным членом общества… Наши подаяния развращают их. В этом контексте вполне уместно последовать опыту зарубежных стран, в которых штрафуют не попрошаек, а тех, кто им подает». Оставим в стороне мораль, хотя милосердие и жертвование - это национальная и религиозная традиция казахов, давайте пройдемся только по логике: если штрафовать за подаяние, то как быть с благотворительностью вообще? Штрафовать ли тех, кто жертвует деньги детям на операции? Как быть с благотворительными фондами? Не «развращают» ли тяжело больных сборы на операции за рубежом? Нужно ли для того, чтобы принимать пожертвования, официально регистрироваться как юридическое лицо? Куда деваться людям, которые действительно оказались в жуткой ситуации и просто хотят не умереть от голода? Такие вопросы почему-то депутат не поднял. Наверное, не подумал или решил, что они неуместны, когда речь идет о «благородной цели» - очистить улицы Астаны от попрошаек. На фоне таких предложений новости о жилищной политике местных властей выглядят как невероятный цинизм - местные руководители умудряются за государственный счет покупать для своего проживания люксовую недвижимость и не особенно даже стесняются. Хорошо, в парламенте нашлись люди, которые тоже решили поставить это на вид властям страны. Депутат Меруерт Казбекова также написала депутатский запрос, предложив устроить проверку жилищных условий чиновников и применять к ним требования к недвижимости по стандартам программы «7-20-25». Она перечислила только последние - вопиющие - случаи, когда за государственный счет чиновники устраивали себе роскошную жизнь, и отметила: «Вопрос приобретения чиновниками служебного жилья за госсчет не может оставаться на их личное усмотрение и должен быть регламентирован ценовыми параметрами и допустимой площадью такого жилья». Фракция Казбековой - «Ак жол» - попросила премьер-министра «провести проверку госорганов и бюджетных организаций на предмет соответствия приобретаемого служебного жилья «соображениям элементарного приличия и рачительного использования бюджетных средств», включая случаи и условия приватизации такого жилья для личного пользования». Вот такое вот противоречие между штрафами для подающих нищим и неприлично роскошным служебным жильем кроме всего прочего и порождает соответствующие общественные настроения, которые уже нельзя игнорировать. На сайте Центра социальных и политических исследований «Стратегия» появились результаты последних социальных исследований, озаглавленные «Осень тревоги нашей». «Ноябрьский опрос населения Казахстана показал неутешительные итоги 2018 года, - пишут авторы научной работы. - Прежде всего, надо заметить, что наши замеры последних трех лет показывают примерно одну и ту же картину доходов подавляющей части казахстанцев: 35% семей имеют совокупный семейный доход в диапазоне от 50 до 100 тыс. тенге, еще 37% - от 101 до 200 тыс. тенге при среднем размере семьи 3,6-3,9 человека. Т.е. в среднем на одного члена семьи приходится от 12,5 до 50 тыс. тенге в месяц». Если мы вернемся к международным оценкам бедности в $5 долларов на человека в день, то получается, что в месяц это $150 долларов, или примерно 55 тысяч тенге по нынешнему курсу. Для семьи в 4 человека это должно быть 220 тысяч тенге. То есть семья, имеющая доход ниже 220 тысяч, по международным стандартам, считается бедной. Теперь поднимаем глаза на статистику выше. И понимаем, что примерно 72% казахстанских семей являются бедными. И все больше людей это начинают осознавать: «Опрос 2018 году показал значительное снижение (-10%) количества опрошенных, которые оценивают материальное положение своей семьи как среднее. При этом на протяжении последних пяти лет число респондентов, которые считают, что материальное положение их семьи хорошее, остается примерно на одном уровне 37-40%. Не меняется и число тех, кто считает, что их материальное положение плохое (6-8%). Однако в 2018 году в 4 раза увеличилась доля тех, кто затруднился с оценкой материального положения своей семьи (с 2 до 8%)». Естественно, падает и социальный оптимизм. Третий год подряд снижается показатель удовлетворенности собственной жизнью у опрошенных казахстанцев, параллельно падает и показатель социального оптимизма - с 59% в 2015 году до 42% на конец 2018 года. На встречу ему растет количество людей, затрудняющихся ответить на вопрос «будут ли они в следующем году жить лучше, чем в этом» - с 9% до 20% в те же временные рамки. Выводы социологов неутешительны: «Если проанализировать оценки социального оптимизма за последние 15 лет, то можно заметить, что за этот период было зафиксировано два значительных спада социальных настроений - 2008-09 г.г. и 2016-18 г.г. При этом кризис 2008-09 г.г. был непродолжительным, и настроения населения сравнительно быстро восстановились до прежнего уровня. В данное время мы находимся в трехлетнем периоде значительного снижения социального оптимизма, и, возможно, что негативный тренд начинает перерастать в тенденцию». Почему это происходит, достаточно откровенно и прямо сегодня говорят немногие. Одна из тех, кто говорит - эксперт Айман Турсынкан, которая на этой неделе пишет в своем аккаунте в Facebook, что уходящий год является «последним в режиме олигопольной модели сырьевой экономики», а население уже сделало свои печальные выводы. Среди них - тотальная незащищенность жизни простых людей от криминала («никто не защищен, и цена жизни человека дешевле 10 тысяч тенге»), продолжение падения уровня образования, перенос налоговой нагрузки «на массового плательщика» («сбор налогов превратился в репрессивное коллекторство, и более половины платежей физлиц составляют штрафы за несуществующие нарушения»), а также то, что «государство полностью демонтировало социальные институты - нет гарантии пенсий, соцпособия, образования и медицины, ЕНПФ стал четвертым источником доходов госбюджета, а безработные будут платить налоги». В итоге, основной вывод г-жи Турсынкан - «мы теряем страну». И с этим трудно спорить. Кого завтра будет волновать судьба страны (если вдруг возникнет какой-нибудь кризис в транзите власти), если его голова будет болеть по поводу того, чем кормить, во что одеть и как лечить своих детей?