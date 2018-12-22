Уйду после 2023 года!

обещает президент Кыргызстана Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, отметивший свою первую годовщину пребывания на своем посту, заявил, что покинет свое кресло через пять лет, после одного срока. Он провел в среду, 19 декабря, пресс-конференцию по такому случаю. В этом он решил не отходить от традиции, установленной его предшественником Алмазбеком Атамбаевым. В общем, у него ушло 3,5 часа общения на вопросы 174 журналистов из более чем 80 изданий. В их числе были даже пара-тройка изданий, принадлежащих уже упомянутому предшественнику нынешнего лидера, с которым они находятся в перманентном конфликте. Вот главные тезисы его брифинга. «Я оставлю большую политику после 2023 года»,- отметил насчет среднесрочной перспективы своей карьеры глава государства. Среди острых тем Сооронбай Шарипович ответил и на вопрос относительно дела Омурбека Бабанова, обвиняемого по двум уголовным статьям, его главного соперника по прошедшим президентским выборам. Жээнбеков подчеркнул, что «никто не будет вмешиваться в это дело и в другие». «В отношении Бабанова дело возбудили до меня. Неправильно будет, если я скажу, чтобы дело закрыли. Я и аппарату сказал об этом. Сверху сейчас никто не вмешивается. Судебная власть должна отвечать за свои решения перед народом. Нельзя говорить, что если суд принял правильное решение, то Жээнбеков хороший, если неверное - то Жээнбеков плохой», - сказал президент. Он добавил: каждый член аппарата президента знает, что не может вмешиваться. Каждый занимается своим делом. «Я уточню, как идет расследование по Бабанову. Он сказал, что ушел из политики. Я никого не считаю своим соперником. Через шесть лет хочу быть рядовым гражданином страны. После 2023 года не хочу вмешиваться в политику или идти на выборы», - пообещал Жээнбеков. Наверное, это было таким завуалированным ответом его предшественнику, который на прошлой неделе заявил, что сожалеет, что выдвинул его на этот пост, а также высказал мнение, что бабановское дело должно быть закрыто. Он вроде бы даже успел распорядиться об этом, но тогдашние генпрокурор Индира Джолдубаева и начальник Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев не выполнили его распоряжения. И в эти дни в Интернете и медиа-пространстве началась кампания за возвращение Бабанова на родину. От уголовного преследования этот кыргызский политик скрывается в Москве, где его порой видят соотечественники в мечетях. Далее, отвечая на вопросы журналистов, Жээнбеков заявил: в Кыргызстане не должно быть неприкосновенных. «Я не веду никакую борьбу с экс-президентом. Я работаю. Я буду идти своим путем. И то, что обещал народу, я выполню», - сказал он. А одна из главных его идей – борьба с коррупцией. Президент добавил, что в стране много и других проблем. В этом «есть вина и власти». «Милиционеры отпускают убийц, насильников. Не должно быть неприкосновенных в Кыргызстане. Закон для всех одинаковый. Если прокурор сначала откроет дело, а потом закроет, о каком порядке можно говорить? Должен быть жесткий контроль. Такие люди-изверги не должны ходить среди нас. Их нужно изолировать», - отметил глава государства. Он также посмеялся над вопросом, получал ли он взятку. «Ни разу не приходилось ни брать, ни давать взятку», - ответил он сквозь смех. Жээнбеков рассказал также и о предстоящих парламентских выборах в Кыргызстане. Они, по его словам, состоятся в 2020 году. По заверению главы государства, парламентские выборы должны пройти на высоком уровне. «Мы должны создать равные условия всем партиям, которые пойдут на выборы. Должна быть конкуренция в экономике и политике, чтобы только лучшие стали депутатами», - сказал Жээнбеков. И добавил, что «партии должны сами очищаться». «Партиям следует работать со списками. От списков зависит качество работы парламента. Мы будем строить парламентскую демократию», - отметил лидер государства. Ну и главное. «Поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента» касаются не только экс-президента Атамбаева, но и меня», - заявил Жээнбеков на пресс-конференции. Речь идет о том, чтобы снимать неприкосновенность с бывших президентов страны, что рассматривалось как пролог к возможному уголовному преследованию Алмазбека Атамбаева. Сооронбай Шарипович опроверг информацию о том, что законопроект о лишении неприкосновенности главы государства направлен именно против его предшественника. «Если бы это было против Атамбаева, то я выступил бы против. Но здесь депутаты инициировали вопрос о приведении в соответствие с Конституцией этого закона. В действующем законе есть моменты, противоречащие Основному Закону. Этот законопроект касается и меня тоже», - сказал Жээнбеков. Он отметил, что есть еще спорные моменты вокруг законопроекта о привлечении экс-президентов к уголовной ответственности. Буквально на днях парламент 102 голосами поддержал в первом чтении данный законопроект при всего двух «против». В минуты, когда Сооронбай Шарипович говорил об этом, в парламенте депутат Зарылбек Рысалиев обратился к нему с предложением простить Атамбаева, дабы «не раскачивать политическую ситуацию в стране». Данное предложение, говорят, было встречено бурными аплодисментами коллег, ранее поддержавших законопроект о лишении неприкосновенности экс-президента. Почему же они перед этим голосовали за законопроект, а теперь хотят спасти его «первую жертву», неясно. Видимо, это какой-то необъяснимый дуализм кыргызской политики либо свидетельство подковерных интриг. Другой вопрос касался отношения главы Кыргызской республики к атеистам и к вере, учитывая, что его год назад чуть ли не обвиняли в связах с религиозными радикалами. «Многие говорят, что я очень набожный. Вера в Бога единого хранит меня от многих земных бед. Это помогает мне не переступить через законы и не вовлекаться в коррупционные дела. Нет ничего плохого, что человек боится Бога. Если бы все боялись Бога, нам бы даже не нужна была Конституция», - считает Жээнбеков. Последнее выражение до сих пор разбирают в социальных сетях, не понимая, с какой стороны его рассматривать. Впрочем, и предшественник нынешнего президента был известен громкими заявлениями о религии, хотя, как правило, весьма специфическими. Он, к примеру, заявил, что муллы скрывают наличие в Коране разрешения на распитие алкоголя. Задавался и такой вопрос: как глава государства намерен реагировать на информацию, озвученную в том числе и омбудсменом страны Токоном Мамытовым о том, что в соседнем Китае власти отправили в «лагеря перевоспитания» более 50 тысяч этнических кыргызов? «Кыргызстан не может вмешиваться во внутренние дела Китая. Профильные ведомства и министерства ведут работу и собирают данные о задержании граждан Кыргызстана в Китае. Мы ведем работу по дипломатическим каналам. В этом вопросе мы должны учитывать, что речь идет о гражданах Китая. Как мы можем вмешиваться во внутренние дела другой страны? Мы тоже многонациональное государство. Но это не означает, что мы боимся. Мы ведем работу в рамках международных соглашений. Вот вчера появилась информация об освобождении одного кыргыза. Он гражданин Кыргызстана», - сказал президент. По мнению Жээнбекова, информация об экспансии Китая в Кыргызстане направлена на разжигание общественного ажиотажа. «Данные говорят о другом. Нет никакой китайской экспансии. Надо быть осторожными с такого рода информацией и не будоражить общественность», - отметил глава государства. Буквально недавно в соцсетях появилось сообщение, что некие китайцы избили и нанесли раны холодным оружием одному из сотрудников нефтеперерабатывающего завода в городе Кара-Балте Чуйской области. Судя по всему, местным властям и силовикам дана команда гасить этот конфликт всеми силами. Впрочем, когда писались эти строки, у здания посольства Китая в Бишкеке проходил митинг с требованием выезда китайцев из Кыргызстана. В ходе брифинга президент Кыргызстана заявил, что его «оппоненты снова рвутся к власти». У главы государства в очередной раз спросили относительно черной кассы предвыборного штаба СДПК, из которой спонсировалась предвыборная агитация. По словам Жээнбекова, его представители сдали отчеты в ЦИК. «Их приняли. Черная касса находится под следствием органов внутренних дел. Повторюсь, Фарид Ниязов (советник Атамбаева. – «ДН») был главой этого штаба. Пусть он скажет, через какого человека это было», - сказал президент. Жээнбеков отметил, что они составляли различные сценарии потенциальных конфликтов на почве борьбы за власть. «Эти люди намеренно разводят смуту, чтобы снова прийти к власти», - заключил он. Можно отметить, что фамилия Ниязова прозвучала не случайно – мало того что он много лет верой и правдой служил Атамбаеву, является родственником его второй супруги, так еще и возглавлял этот штаб. То есть он также может понести полную уголовную ответственность за все дела, которые прошли через штаб. А по значимости Фарид Аблезимович входил и входит в ближайшую пятерку приближенных Алмазбека Шаршеновича. Журналисты также передали президенту мнение многих экспертов и политиков о ходе судебной реформы, смысл которого в том, что новые кодексы, которые вступят в силу с 1 января 2019 года, приведут к хаосу в правосудии. «Пожалуйста, в письменном виде представьте мне информацию, о каких моментах идет речь. Что-то я знаю. По этим вопросам мы работаем, исправляем. Реформы гладкими не бывают. Вопрос судебной системы один из важных. Много несправедливых решений выносится. Мы начали судебную реформу. В мае было заседание судебного совета. Мы работаем над внедрением нового кодекса. Большая реформа гладко не пойдет, на это нужно время. Не должно быть такого: кто украл курицу, сидит, а кто украл миллионы, остался на свободе. Некоторые годами сидят в СИЗО, их даже не допрашивают. Мы хотим добиться того, чтобы дела не затягивались», - добавил Жээнбеков. Громкое заявление президент сделал по внешней политике. «Кыргызстан возобновляет отношения с Соединенными Штатами Америки», - сообщил Жээнбеков. Он напомнил, что с США соглашение о сотрудничестве односторонне денонсировано при прежней власти. «Мы сейчас сотрудничаем и работаем в этом направлении. Наши отношения будут возобновлены. Естественно, мы будем сотрудничать только в интересах республики», - заявил Жээнбеков. Он также отметил, что с Европейским союзом Кыргызстан также начал тесное сотрудничество. Денонсация соглашения между правительствами Кыргызстана и США о сотрудничестве произошла по инициативе экс-главы государства Атамбаева в 2015 году. Документ предусматривал оказание гуманитарной помощи, а также экономического и технического содействия Кыргызстану Штатами. Все поставки, предоставляемые программами содействия США, не облагались налогами и таможенными пошлинами, а гражданскому и военному персоналу правительства США, работающему в стране, предоставлялся равный дипломатическому статус. Кроме того, Жээнбеков рассказал, появится ли вторая российская военная база в Кыргызстане. «Речи об открытии второй российской военной базы в республике не было. Глава России Владимир Путин уделяет особое внимание базе в Канте. Она расширяется. Одной базы хватит», - сказал он. Параллельно стало известно, что Кыргызстан не поддержал Москву на голосовании в ООН по ситуации в Крыму. Вряд ли руководство России будет довольно, хотя в этот раз Бишкек оказался в компании Астаны, также не отдавшей свой голос в пользу Кремля. Тем временем в четверг, 20 декабря, Бишкекский городской суд рассмотрел кассационную жалобу по делу бывшего премьер-министра Сапара Исакова и оставил его под арестом до 5 января 2019 года. По такому случаю пресс-служба партии СДПК распространила текст выступления экс-чиновника в суде. По словам Исакова, он всегда во всех средствах массовой информации заявлял о том, что никуда с территории Кыргызстана скрываться не собирается. По первому требованию следственных органов он сдал дипломатический, служебный, общегражданский паспорт и ID-карту. «Вы это сделали специально, чтобы я сбежал с территории Кыргызстана, чтобы было легче проводить расследование. Но я никогда этого не сделаю, потому что я верой и правдой работал для своей страны, защищал ее национальные интересы. И всегда это буду делать. А те люди, которые специально разыгрывают эту политическую карту, ни к чему хорошему не приведут. Поверьте!» - заявил суду Исаков. Он также заявил, что «за всеми этими процессами стоит аппарат президента». «Поэтому я скажу, здесь сидят представители органов, за этим стоит Жээнбеков, который лично контролирует этот процесс, мой процесс», - сказал, обращаясь к судьям, Исаков и попросил передать Жээнбекову, что тот прекрасно знает, что он, Исаков, «честно работал для своей страны». «Он знает меня 30 лет, он знал моего отца хорошо. И никогда я не давал повода для того, чтобы в мой адрес звучали какие-то обвинения, связанные с коррупцией. Люди, которые работали со мной неважно где: и в Министерстве иностранных дел, и в аппарате президента, и в правительстве, знают, что я всегда относился принципиально ко всем вещам, к любой вещи, которая стояла передо мной», - сказал бывший соратник Алмазбека Атамбаева. Бывший премьер-министр, обвиняемый в коррупции, признал, что, «когда был руководителем аппарата президента и главой правительства, оказывается, не видел всего того, что происходит в стенах ГКНБ и что творится в судах». Теперь же он столкнулся со всем этим лично, правда, теперь полномочий менять что-либо у Исакова больше нет. Впрочем, он может надеяться, что его судьба может быть облегчена после ухода Жээнбекова в 2023 году…