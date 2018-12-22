Сенат запретил побираться

В Узбекистане за попрошайничество будут сажать Нигора ЮЛДАШЕВА, ТАШКЕНТ На прошлой неделе сенат олий мажлиса на 17-м пленарном заседании, прошедшем 13 декабря в Ташкенте, одобрил Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование механизмов обеспечения общественного порядка».Документ предусматривает изменения в Административном и Уголовном кодексах Узбекистана, куда будут внесены две новые статьи, определяющие меры ответственности за занятие попрошайничеством. Чтобы не вызывать кривотолков, в измененном законодательстве подробно прописано, что под попрошайничеством подразумевается: «активное вымогание денег, продуктов питания и иных материальных ценностей в аэропортах, на вокзалах, в парках и зонах отдыха, на рынках и торговых ярмарках и прилегающих к ним территориях. А также на автостоянках, на пешеходных улицах и проезжей части дорог, на территории объектов культурного наследия, во всех видах общественного транспорта». Точней не скажешь. Во всех перечисленных выше местах можно столкнуться с уличными вымогателями, большинство из которых выпрашивают у прохожих «милостыню» вовсе не жалобно и смиренно. Напротив - попрошайки в Узбекистане часто атакуют агрессивно, целенаправленно, нагло, буквально хватая за руки и путаясь под ногами. Чтобы было понятно, речь не идет об одиноких старушках, полушепотом просящих мелочь на хлеб. И не о музыкантах-инвалидах, играющих в подземных переходах. Несмотря на заметное имущественное расслоение и высокий процент социально незащищенных граждан, настоящих нищих в стране не так много. И кроме улицы им есть куда пойти. Мусульманская умма и православная церковь проявляют внимание к наиболее страждущим прихожанам. А государственные организации и общественные благотворительные фонды, а также махаллинские комитеты - органы самоуправления граждан занимаются судьбами одиноких престарелых, детей-сирот и малоимущих семей. Конечно, многого они предложить не могут. Но нельзя утверждать, чтобы кто-либо, настоятельно обращающийся со своими нуждами во все эти инстанции, реально рисковал умереть с голоду. Зато существует криминализованная прослойка, сделавшая агрессивное уличное вымогательство своим образом жизни. Одобренный верхней палатой парламента Узбекистана, новый закон был инициирован Министерством внутренних дел и несколько месяцев находился на общественном рассмотрении. Для оценки необходимости предлагаемых изменений МВД предоставило данные, согласно которым с начала 2018 года только в Ташкенте было выявлено 5000 лиц, занимавшихся попрошайничеством, которых направили в реабилитационные центры. Более 4000 из них составили женщины трудоспособного возраста, включая 3000 - с малолетними детьми. И только 100 человек оказались мужчинами с инвалидностью, и 500 - людьми пожилого возраста. Так же, по данным МВД, попрошайничеством в Ташкенте занимались лица, прибывшие из Ташкентской области - 30%, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей - 35%, Бухарской и Самаркандской областей - 20%. И сами жители столицы - 15%. Тут тоже, понятно, речь не о внутренних трудовых мигрантах, не нашедших работы на рынке рабочей силы в Ташкенте. В регионах Узбекистана уличное вымогательство - по-другому не назовешь - еще более распространено. Особенно в таких туристических городах, как Самарканд, Бухара и Хива. Во времена Ислама Каримова власти просто закрывали глаза на существование этой проблемы, возможно, потому, что сама страна была довольно закрытой. Возможно, представлялось проще мириться с неприятным явлением повседневности, чем, не дай бог - с подачи какого-нибудь правозащитника, омрачить имидж социально ориентированного государства обвинениями в преследованиях целой общественной группы. Неолиберальное правительство Шавката Мирзиеева, стремящееся ко всему подходить с позиций рыночного прагматизма, по всему видно, рискнуло взяться радикально и за эту застарелую «язву». Хотя максимально деликатно. Ни единой буквой не упоминая этническую принадлежность «профессиональных нищих», сугубо юридические формулировки нового Закона сконцентрировались на разделении степени ответственности тех, кого могла выгнать на улицу несчастливая судьба, и тех, кто решил наживаться на уличном вымогательстве. Согласно новому Закону, в Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан вводится статья 188-3, предусматривающая наказание за попрошайничество в виде штрафа от 1 до 3 МРЗП (эквивалентно $25-$75) или административного ареста до 15 суток. При этом лица, задержанные за попрошайничество, в любом случае будут направляться на социальную реабилитацию. Этой же статьей вовлечение в попрошайничество несовершеннолетних или престарелых, с психическими заболеваниями, инвалидностью, а также с принуждением к употреблению алкогольных напитков либо веществ, не являющихся наркотическими или психотропными, но влияющих на интеллектуально-волевую деятельность, влечет наложение штрафа от 5 до 10 МРЗП ($100-$250) или административный арест до 15 суток. Далее, в Уголовный кодекс РУз введена новая статья 127-1, согласно которой попрошайничество, совершенное после административного взыскания, будет наказываться общественными работами до 240 часов или исправительными работами до 2 лет, или ограничением свободы до 1 года, или лишением свободы до 1 года. Заметим, что в начале 2018 года в Уголовный кодекс страны были внесены поправки, освобождающие граждан от ответственности за совершение преступлений под физическим или психическим принуждением. В настоящий момент совершение преступления под физическим или психическим принуждением считается отдельным обстоятельством, исключающим преступность деяния. Зато вовлечение в попрошайничество по новому Закону после административного воздействия будет теперь наказываться штрафом от 100 до 200 МРЗП ($250-$500), плюс обязательными общественными работами до 360 часов или исправительными работами до 2 лет, или ограничением свободы от 1 года до 3 лет, или лишением свободы до 3 лет. То есть занятия «баронов» попрошаек, по идее, должны стать невыгодными и довольно рискованными. Но это, конечно, при условии отсутствия коррупции в правоохранительных органах... Степень гипотетичности или реальности последнего условия, разумеется, оценивается по-разному государственными деятелями и неправительственными наблюдателями. Вообще, наблюдая за следующими одна за другой общественными инициативами правительства Шавката Мирзиеева, собеседники «Деловой Недели» в Ташкенте не перестают удивляться, с каким, можно сказать, отчаянным оптимизмом новый лидер нации берется ворошить очередное «осиное гнездо».