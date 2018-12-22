Ударим миротусовкой по миробеспорядку!

Полную бессмысленность глобальных встреч на высшем уровне давно осознают сами их участники. Но по-прежнему продолжают бесконечно тусоваться на виду у всего остального мира. Почему? Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Когда в мире явно что-то происходит «не так», как вроде бы должно происходить, простой гражданин что Великобритании, что острова Палау надеется только на мудрость и дальновидность своих лидеров. А еще на то, что есть где-то там, далеко, в Нью-Йорках-Женевах, организация под названием ООН. Которая точно позаботится о благе и радостях всех обитателей нашей планеты.Но если уж у них по какой-то причине нечто подобное не сложится, то имеются в запасе разные большие и малые «саммиты», то бишь встречи первых лиц влиятельных и не очень государств. На которых помимо дежурного пожимания рук, похлопывания по плечам и бессмысленных интервью в стиле «отвяжись от меня, журналюга проклятый» эти люди за всех нас, не принадлежащих к этому кругу обитателей Земли, решат наиболее животрепещущие проблемы. А потом в каком-нибудь пустопорожнем коммюнике обо всем этом непременно проинформируют. Вот только как минимум последние несколько лет со всеми этими надеждами какая-то явная незадача получается. Проходят одна за другой «судьбоносные» сессии Генассамблеи ООН. Встречаются ежегодно первые лица «большой семерки», чуть позже в течение календарного года - не менее «большой двадцатки». А еще проводятся саммиты АСЕАН, АСТЭС, ОПЕК, СНГ, Африканского союза, ШОС с БРИКС. Чуть ли не все они что-то постоянно символизируют, перед их проведением запрограммированные на подобные новости СМИ убеждают нас, будто вот сейчас обязательно будут приняты какие-то важнейшие решения, планируются подписать не менее судьбоносные документы - и тогда на планете нашей настанут всеобщее процветание и всенародная радость. Однако на деле не только ничего позитивного после всех этих «чрезвычайно важных встреч» не случается. А как раз-таки дело движется в прямо противоположном направлении. Проблем в мире тем временем становится все больше, никто их, по сути дела, не решает (тем более на всех этих саммитах). А первые лица мелькающих друг перед другом государств уже, кажется, вообще не понимают, зачем они едут на все эти заранее расписанные встречи за тридевять земель. Где они пересекаются исключительно на двусторонних встречах, которые вполне можно было бы провести и без всех этих мега-тусовок с толпами президентов, премьеров и их обслуги. Семерка, двадцатка, туз... Что дальше? Сравнительно недавно состоялась последняя в этом году «мировая тусовка» под названием встреча глав государств 20 ведущих экономик планеты. Как и все предыдущие подобные разрекламированные «судьбоносные мероприятия», оно прошло в обстановке, приравненной к боевой-фронтовой. С толпами так называемых глобалистов, крушивших все на своем пути, тысячами полицейских и военных, бивших протестовавших (против чего?) по головам дубинками и пластиковыми щитами. Криками «защитим природу!», «долой неравенство!» и «прекратить насилие над женщинами!» одни пытались не пойми к кому привлечь внимание, а другие плевать на все эти ежегодные вопли хотели. Потому что так было всегда и так и дальше всегда будет. Тут вот на что стоит обратить внимание. На этот самый никому ненужный саммит послали сотни журналистов со всего мира. Все они на фоне то погромов, то сытых физиономий так называемых «мировых лидеров» несли откровенную белиберду, потому что реально ни говорить было не о чем, ни по-настоящему оценить происходившее ни у одного СМИ смелости не хватало. А ведь вопрос был только один - кому все эти масс-мероприятия нужны? Остановите на улице даже крупных городов мира (про провинцию и не упоминаю) обычного более или менее образованного и информированного человека - и спросите его об этом. Так никто понятия не имеет, для чего и кому нужны все эти суперсаммиты и бесконечная болтовня ни о чем там собирающихся. А ведь все происходящее- не такая уж безобидная пустышка. На долю собирающихся серьезных с виду дядь и теть, к примеру на саммиты «двадцатки», приходится почти 70 процентов населения и 85 мирового ВВП. Эти люди не только обладают на нашей планете фактически абсолютной властью, но и при желании могли давно уже сделать этот мир по-настоящему процветающим, а не вою-ющим, разваливающимся и воистину страдающим от дичайшей несправедливости, бедности и беззакония. Что, вся эта «бригада номер 20» не в состоянии покончить с бедностью на планете? Конечно, могут, но не хотят (включая и собственные страны, не говоря об иных). Что, не могут разобрать по винтикам-микросхемам все сохраняющееся на Земле оружие (включая ядерное)? А кто тогда будет спонсировать их нахождение у власти, куда будут вбухиваться миллиарды денег, которые иначе пришлось бы тратить на то же искоренение бедности? Так зачем прекращать вой-ны и боестолкновения не пойми кого и с кем, если это по денежкам выгодно и прибыльно неслыханно? Или вот такая никому ненужная бумажная «скрепа», как итоговая резолюция встречи «двадцати». О чем она? Да ни о чем - «работать и дальше вместе», «поддержать основанный на законах международный порядок» и прочая словесная мишура. Кто и с кем собрался сотрудничать, если все вводят санкции, пошлины и прочее против всех? Один кричит, что всех заставит уважать интересы Америки. Другой уверяет, что мир теперь «однозначно многополярный», но бежит вприпрыжку за первым, чтобы отчитаться «на ногах» что и как там происходит от этого первого за тридевять земель. А третий боится что его вот-вот посадят, и старается без лишнего шума всем остальным семнадцати на глаза не попадаться. Дошло до того, что собравшиеся в Аргентине (а ранее в Германии, Франции, Южной Корее и других точках) президенты и премьеры до такой степени не слышали и не понимали друг друга, что, как предложил один из участников саммита, нужна, видимо, миру «настоящая военная встряска». То бишь настоящая война, и никак иначе, чтобы весь мир повернулся к проблемам, его окружающим, лицом, а не тем местом, которым он сейчас к ним повернут. Результатов - ноль, израсходованных средств - сотни миллионов, смысла встречаться и дальше - почти никакого. И тем не менее... Мне довелось наблюдать за тремя встречами «большой двадцатки», в том числе и за первой в Вашингтоне, прошедшей 10 лет назад. Каковы же их практические результаты? Ни один, даже очень хорошо подготовленный специалист, ничего толком назвать, уверен, не сможет, кроме упоминания, кто и с кем рядом стоял на общей фотографии, кто кому пожал руку или ногу, кто с кем наотрез отказался встречаться. А кто только и сидел «с приятелем-президентом» и ворковал на двусторонней основе о своем, сугубо личном. Ну, какая, по сути дела, разница, кто кому, что крикнул через коридор «на ногах», а кто прилетел на рейсовом самолете или служебном? Обсасывали целые сутки, что на саммит прибыл «настоящий убийца и тиран», то бишь наследный принц Саудовской Аравии. И что? Да все к нему так и рвались на брудершафт, потому как у него много нефти. Так же, как и у российского президента. И всякие там санкции-отмены личных встреч им - как слону дробина. Тогда зачем для всего подобного «лотерейного розыгрыша» лететь на край света и тратить бешеные средства из госбюджета? Это же надо - два лидера крупнейших мировых ядерных держав не могут вообще встретиться и нормально даже обсудить (не то что решить) имеющиеся между странами вопросы. Кричат через коридор где-то в Аргентине, подмигивают за столом на праздновании окончания Первой мировой войны во Франции, какие-то дипломатические депеши шлют пачками друг другу. А что им нормально общаться мешает? Да все - Керченский пролив с Крымом и Донбассом (будь они неладны), сам факт существования России (вот почему она до сих пор не развалилась окончательно?- пошутил один из членов американской делегации), Сирия, Ирак, Афганистан и все остальное на свете. Где Америка себя считает правой, а Россия ей в этом осмеливается перечить. Или встречи российского президента с «коллегами-партнерами». Вот японский премьер так прямо места себе не находит, так хочется ему скорее вернуть Курилы. А турецкий президент Т.Эрдоган дожимает Россию со всеми этими турецкими и прочими энергопотоками, чтобы потом рулить процессом и на Черном, и на Средиземном морях. Евросоюз вообще расположился уютно над всеми тусовками вместе взятыми, потому как вроде бы существует в рамках «большой двадцатки» - и в то же время ни за что в ней конкретно не отвечает (как и во всем другом). Но с Европой все хотят дружить (если так можно выразиться). Потому что рынок этот перспективный, богатый и платежеспособный. По туркам - так вообще отдельная история. Зачем встречаться президентам России и Турции в Аргентине, если они видятся по два раза каждый месяц? И до сих пор никто не может понять в той же России, чего Москва за свой счет в кредит прокладывает что «Северный поток» в Германию и «Турецкий поток» - к берегам Турции. Ведь газа для собственных нужд российским городам и селам не хватает. Зачем его экспортировать, если его дома недостаточно? Турецкий президент так все время и намекает, что обойдете вы Украину стороной, но теперь будете иметь дело со мной. И очень даже не факт, что для Москвы общаться по газовым денежкам с Анкарой будет проще, чем с Киевом. Невероятно, но факт: японский премьер прямо-таки таких Курильских гор наобещал дома, что если Россия ему их в каком-то виде не отдаст (а на сто процентов при той позиции, которую занимает Москва, ничего нельзя гарантировать), то в лице Токио российское руководство получит такого врага (ведь обида будет лютая), что впору с Китаем военный союз создавать для зашиты российских дальневосточных рубежей. И потом, что с японской стороной вообще обсуждать? Все давно ясно - а чем чаще встречаются именно по данному вопросу первые лица, тем больше возникает недоразумений - так кто там и чьи интересы собрался предавать? Мне часто доводилось задавать вопрос о самом смысле не только саммитов «большой двадцатки», но и других подобных массовых имидж-мероприятий их непосредственным участникам - лидерам государств. И они всегда практически в унисон отмечали, что такие встречи важны прежде всего для поднятия государственного престижа. Дескать, если мы состоим «в клубе», то значит, это почетный статус, уважение (хотя чье конкретно, и с какой стати?) и некое сопричастие к большим и важным мировым делам. Но так ли это на самом деле? Мировой престиж? А кого и перед кем? За время проведения встреч на высшем уровне в рамках «большой двадцатки» на них регулярно приглашаются лидеры и ряда других стран, в зависимости от того, кто подобную встречу проводит. Приглашали «на поля» такого мероприятия и президента Казахстана. Но есть ли толк в подобных «престижных демонстрациях» именно во время подобных массовых посиделок первых лиц государств (а это, подчеркиваю, проблема не только «двадцатки», но и Генассамблеи ООН, и других блоковых и региональных саммитов)? Что, каким-то образом поменялся имидж США после участия что в саммите «большой двадцатки», что «семерки» в этом году при Д.Трампе? Да ничуть. Как покрикивал новый президент страны на всех остальных, как чувствовал себя не в своей тарелке международных тусовок, так все и остается. Он по-любому все решает в двустороннем формате, а когда вокруг него толпится много разных лидеров, то он на них как-то отрешенно косит взгляд, словно вопрошая: а ты кто такой? Или Россия. Какой престиж или «подправление имиджа» может быть у нее при участии в подобных мероприятиях? Что, с нее там кто-то снимет санкции? Или ее доля в мировом экономическом производстве поднимется от этого выше 3 процентов? Да, показать, что Москва - не в изоляции тем самым можно, но это давно и так всем ясно. Подписан ли был какой-то важный экономический или торговый договор Россией хотя бы на одном подобном саммите? Естественно, нет. Достигнуты какие-то реально прорывные соглашения с кем-то, что сделало бы жизнь российских граждан лучше и богаче? Окститесь. Всеобщее помешательство поддерживается на том, что вот-вот состоится какая-то встреча первых лиц Америки и России. Или Китая и США. Или в сотый раз России и Китая. Но ведь общих ценностей у всех этих стран нет и не было (кроме жгучего желания как можно больше заработать денег). Соответственно их лидеры могут хоть на бегу, хоть вприпрыжку перемигиваться друг с другом на саммитах что двадцатки», что в Тихоокеанском бассейне, что в Атлантическом. Результат будет заведомо нулевой, потому что в мире нынче вопросы решаются не таким образом, а совершенно иным. А именно - собственным экономическим развитием, заботой о собственных, а не о «глобальных» гражданах-олигархах. И дубинку все время надо с умом не просто держать в кармане, но иногда ее оттуда «неразумным хазарам» показывать. Причем желательно не на саммитах «двадцатки»(там это вообще никого не интересует), а «по дипломатическим каналам». С большей доходчивостью и имиджевыми последствиями. Кстати, стало уже притчей во языцех напоминать, что нынче превалируют в мире чисто эгоистические суверенные интересы отдельно взятых государств. А поскольку эти интересы у всех диаметрально противоположные, то и толку никакого от всех этих совместных встреч, кроме витиеватых деклараций и насмешливого статуса «шерп» рядовых прикрепленных к саммиту правительственных чиновников (бедные непальцы, вот их бы на самом деле послать на такой саммит, но именно тех ребят, что помогают богатым и здоровым европейцам, американцам и японцам взбираться на Эверест) как не было, так и нет. Судите сами: это ведь вообще ни в какие ворота не лезет, когда лидерам не о чем совместно между собой говорить, кроме общих тем и никому неинтересных банальностей. Вот представьте, если бы сегодня Китай возглавлял Дэн Сяопин, ЮАР - Нельсон Мандела, а Индию - Махатма Ганди или его дочь Индира. О чем бы они могли потолковать, к примеру, с нынешним президентом Франции, премьером Великобритании или начальннком Евросоюза (даже если убрать из такого гипотетического разговора высокую философию)? Наверное, о том, что у половины из нынешних мировых лидеров нет детей. А соответственно, и заботы о судьбах будушего этого мира у них не просто не видно, но и не планируется. Можно, конечно, списывать все на низкий ныне интеллектуальный потенциал мировых глав государств. Можно ссылаться и на то, что сама система международных отношений не просто резко изменилась, а пошла чуть ли не в разнос. Причем те же США делают ставку на «добивание» любых именно коллективных структур, и сведение отношений исключительно к двусторонним разборкам. Но, думаю, проблема здесь куда глубже. Мир семимильными шагами действительно идет к тому, что без внешней и существенной встряски он своим умом-разумом ну никак не собирается «перевоспитываться». Однако подобная встряска может закончиться не просто губительно для каких-то отдельных рынков, регионов и даже целой группы стран. Это может банально «прикончить» саму человеческую цивилизацию, вне зависимости от того, кто с кем и дальше будет перекрикиваться «на ногах, а кто подписывать протоколы и декларации, которые никто и нигде в дальнейшем не собирается выполнять…