«Везде, где государство самостоятельно не заполняет идеологическое «пространство», это могут сделать другие».­

В рамках подпрограммы «Акпарат толкыны» в новом формате в области проведены информационные квесты, блогтуры «Blog Camp: Alakol summer school», республиканский форум НПО «ASAR» и интерактивные площадки «Freelance Bolashaq». Мы отметили 100-летние юбилеи областных газет «Жетысу» и «Огни Алатау». Были завершены съемки роуд-муви «Welcome to Zhetysu» и первого мюзикла в кинематографической истории города под названием «I Love Taldykorgan». Чем я особенно горд – это совместные проекты с телерадиокорпорацией ВВС World Wide News, которые попали в ротацию их каналов с аудиторией более 571 млн. человек. Кроме этого были налажены контакты для реализации запланированных проектов с международными телерадиокомпаниями Al Jazeera c аудиторией более 345 миллионов зрителей и ТРК «Мир» с аудиторией 150 миллионов человек по СНГ.

