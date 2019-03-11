Ошибки Интерпретации

и доступа к Интернету «Если вас нет в Интернете, то вас нет в бизнесе». Билл Гейтс, основатель Microsoft ЛЮДИ старше сорока-пятидесяти лет еще помнят про «глушилки» советского времени, не слишком эффективно противостоявшие «вражеским голосам», которые мог принять на радиоприемник даже школьник. Информацию «вражеских голосов» потом можно было обсудить с друзьями или родственниками (с коллегами было слишком рискованно) во время полуночных кухонных бесед, еще одного хобби граждан «Великого и могучего». Нынешние едва ли не ежевечерние отключения доступа казахстанцев к социальной сети Facebook, а также порталу YouTube заставляют проводить прямые параллели со временами «развитого социализма», который позднее будут метко именовать «застоем». И вопрос даже не в доступе к информации, те же выступления Воланде… ой, сами-знаете-кого можно посмотреть в любое другое время (кому ни не наскучили), да и не сообщает «глас из Парижа» казахстанцам ничего особенного, того, чего они не видят своими глазами или не могут найти самостоятельно (если так вообще уместно говорить про вал информации, от которого порой негде спрятаться). Для большинства казахстанцев, которых не устраивает блокировка доступа к популярным платформам в самое удобное время, самым неприятным является именно сам этот факт, когда государство практически открыто демонстрирует своим гражданам, что это оно будет решать, что и когда они смогут увидеть, но не признается в этом. На прошедшей неделе эта ситуация едва не прекратилась. В ответе на запрос о качестве связи со стороны клиента один из мобильных операторов указал, что осуществляет предоставление услуг доступа к Интернету соответственно стандартам, а причиной отсутствия доступа к популярным сайтам являются действия властей. Официальное письмо с этим ответом мгновенно разлетелось по просторам казахстанской части Facebook. Опубликовал его 1 марта алматинский юрист Антон Шин, который и направлял запрос в компанию «КаР-Тел», мобильного оператора под брендом Beeline. В этом письме за подписью руководителя группы обработки запросов и претензий клиентов, в частности, сообщается: «…В соответствии с ответом Министерства информации и коммуникаций РК от 25 апреля 2018 года ¹493339, в соответствии с судебным решением Есильского районного суда г.Астана ¹7140-18-00-2/2217 от 13.03.2018 г. Министерством информации и коммуникаций РК приняты меры по ограничению доступа к YouTube для использования территории Республики Казахстан в момент активностей организации «Демократический Выбор Казахстана», которая была признана экстремистской и ее деятельность на территории Республики Казахстан, в том числе на интернет-ресурсах, функционирующих в казахстанском сегменте сети Интернет и иных средствах массовой информации, в сетях телекоммуникации, социальных сетях, мессенджерах и видеохостингах, а также через распространение информационных материалов, была запрещена». Таким образом, компания достаточно ясно говорила, что она предоставляет доступ к Интернету нормально, а блокировками занимаются чиновники. И это, очевидно, противоречило тому, что нам неоднократно заявляли власти. Например, в декабре прошлого года министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев заявил журналистам: «К проблемам Facebook Министерство информации и коммуникаций не имеет никакого отношения. МИК не блокирует ничего в Казахстане». Ранее он также связывал проблемы с доступом к соцсетям действиями их собственных администраторов и проблемами провайдеров: «У кого-то иногда не работает Beeline, у кого-то - Кcell. Постоянно происходят сбои, потому что поток потребляемой информации за последние пять лет увеличился в 250 раз - невероятный рост. Поэтому это все объясняет». Теперь же вышло так, что провайдер снял с себя вину и перенаправил возмущение пользователей по всему Казахстану именно на министерство. Более того, факт официального ответа еще и предоставлял документальные основания для критики Астаны. Однако долго «бунт провайдеров» против «генеральной линии партии» не продлился. Через день после опубликования в соцсетях ответа юристу ТОО «КаР-Тел» сделало официальное заявление. «В отношении ответа на обращение г-на Шин А.В., ТОО «КаР-Тел» признает свое ошибочное трактование ответа Министерства информации и коммуникаций, доступного в открытых источниках. Ответ МИК РК предусматривает проведение регуляторным органом законной работы по точечному удалению контента, запрещенного решением суда, путем обращения в администрации социальных сетей. О принятии мер по блокировке интернет-ресурсов в обозначенном ответе речи не шло… В этой связи компания не комментирует данные меры, а также не делает выводов об их применении», - сообщили в компании. Обстоятельства опровержения собственного утверждения вызывают вопросы: почему компания ошибочно трактовала ответ министерства? Неужели служащие и технические специалисты крупного мобильного оператора могут настолько ошибаться? Почему же все-таки глушатся Facebook и YouTube? Почему по времени это постоянно совпадает с «активностями» лидера запрещенной организации? О том, насколько поверили мобильному оператору во второй раз, можно судить по обращению известного экономиста Мухтара Тайжана во все том же Facebook, где он попросил лидера запрещенной организации выбрать другое время для своих выступлений. «У меня предложение к Мухтару Аблязову (Mukhtar Ablyazov) - делать свои прямые эфиры днем. Вечером все равно их в прямом эфире по понятным причинам никто не смотрит, и не может смотреть. Но вечером вся страна сидит без ФБ и ютуба. Я знаю, что Вы скажете, что это не Вы отрубаете Интернет, мы знаем, что не Вы. И все же нам от этого не легче. Представьте, что вся Ваша семья, дети почти каждый день сидят без связи КАЖДЫЙ вечер! Думаете, это приятно? Убедительная просьба поменять время Ваших воззваний», - написал он в своем аккаунте. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что также будут рассуждать и иностранные наблюдатели, выставляющие Астане оценки в различных рейтингах, на которые, несмотря ни на что, Казахстан старается ориентироваться. И не зря - низкий уровень в международных рейтингах - это не только уязвленная национальная гордость, но и более высокие риски для инвесторов, высокие проценты при займах, а также другие сложности. Например, буквально на этой неделе основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp вообще откажутся от хранения конфиденциальных пользовательских данных в странах, нарушающих права человека. Сообщая об этом, бизнесмен отметил, что «компания готова к тому, что это приведет к ее блокировке в некоторых странах или невозможности выйти на новые рынки». Судя по всему, заявление Цукерберга может иметь далеко идущие последствия для русскоязычного сегмента Facebook. В соответствии с российским законодательством, все интернет-компании, имеющие доступ к персональным данным граждан России, должны хранить их на серверах, физически размещенных на ее территории. Facebook уже был оштрафован за невыполнение этого требования в прошлом месяце. Открытый отказ выполнить его (а Россия явно попадает в списки нарушителей прав человека, о которых говорил Цукерберг), видимо, приведет к полной блокаде Facebook в России, как это уже произошло с другой популярной соцсетью - LinkedIn. Мы, конечно, не специалисты в сфере телекоммуникаций, но можем предположить, что если у нашего крупнейшего торгового и политического партнера это произойдет, это не может не повлиять на доступность Facebook у нас. И не только по причинам технического характера (подобно тому, как антизападные санкции России бьют по торговле Казахстана), но и по политическим - не секрет, что Кремль старается максимально унифицировать стандарты регулирования и законодательства внутри ЕАЭС, и тогда временные блокировки соцсетей в нашей стране покажутся просто верхом либерализма. Отрезаемые от мирового информационного пространства как страна, мы будем проигрывать в развитии, и не факт, что это сильно поспособствует политической стабильности, о которой так печется Астана. Главным катализатором социальной напряженности является вовсе не однообразная риторика из Парижа, а реальное недовольство большинства граждан своим экономическим положением.