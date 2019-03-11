Ах «Талибан», ах «Талибан»...

Почему таинственным людям, еще вчера именовавшимся "международными террористами", Соединенные Штаты и Россия готовы вернуть власть в Афганистане? Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН В списке "решеных через назад" многочисленных и вроде бы "контролируемых международным сообществом" коифликтов по-настоящему уникальным является пример Афганистана. При всех хитросплетениях мировой дипломатии, столкновении интересов больших и малых государств в том или ином регионе мира то, что происходит нынче в этой многострадальной азиатской стране, в принципе, не поддается никакой разумной логике. Именно там, наверное, впервые за последние несколько десятков лет очень скорко может произойти невероятное. А именно - международное сообщество во главе с Соединенными Штатами собственными руками намерено вернуть власть в стране сторонникам движения, которые до сих пор находятся в различных санкционных списках, разыскиваемых Интерполом. А само это движение давно уже объявлено одним из главных спонсоров международного терроризма. Да и сами его члены - не иначе как "бандиты-разбойники с большой дороги". И вот поди ж ты - все рвутся нынче с ними "по душам поговорить" и стараются якобы вовлечь их во многом мифический "мирный процесс" на афганской земле. Надо здесь признать, что само движение "Талибан", заявившее о себе в международном масштабе в 1994 году, во многом до сих пор окутано пеленой секретности и таинственности. Поэтому чего уж удивляться, если самые опытные мировые дипломаты и самые вроде бы влиятельные в регионе страны намерены именно "Талибан" как решающую силу "вовлечь в мирное разрешение афганского конфликта". А, по сути дела, план очень даже простой - вернуть сторонников этого самого "Талибана" во власть в Афганистане. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Интересно, что самому движению "Талибан" за все эти годы ни армия и многочисленные разведки США, ни других стран НАТО (не говоря уже об афганском правительстве) так и не смогли помешать вербовать в свои ряды "продвинутую и религиозно настроенную молодежь"(через систему религиозных школ при медресе), ни через привлечение в свои ряды сторонников по чисто соображениям веры во Всевышнего. А ведь в рядах "Талибана" сражаются помимо афганцев также выходцы из стран Центральной Азии, Ирана, Пакистана, ряда арабских государств. И неужели теперь именно они получат власть в Афганистане из рук столько с ним лет сражавшихся представителей "обеспокоенного международного сообщества"? Что такое "законно избранное правительство"? А что, если другие его считают "незаконным"? Давайте для начала посмотрим, а за что все эти годы сражались талибы? Согласно официальным документам, которые многократно распространяли лидеры движения - они против иностранной оккупации Афганистана - и это в первую очередь. То есть цель их борьбы -добиться вывода всех без исключения (а не какой-то отдельной части) воинских подразделений иностранных государств с афганской территории. Также талибы наотрез не признают нынешнее афганское правительство, считая его незаконным и "посаженным в кресла иностранными оккупантами". Соединенные Штаты, правда, правительство в Кабуле как раз таки считают абсолютно законным. Именно американцы его привели к власти, именно в Вашингтоне была придумана схема фактически с двумя афганскими президентами, каждый из которых все эти годы, грубо говоря, тянул на себя "национальное одеяло", от чего, по большому счету, не просто страдала репутация всей нынешней афганской власти, но и все это давало талибам лишний повод убеждать своих сторонников исключительно в собственной правоте. А не тех, кто сидит на "вражеских штыках". Сейчас же, когда США, Россия и ряд монархий Персидского (Арабского) залива проводят интенсивно, по сути дела, сепаратные переговоры с талибами, получается, что якобы законному правительству в Афганистане, пребывающему нынче в Кабуле, предлагается капитуляция. Причем не с самими талибами, а с теми, кто и правительство афганское посадил во власть, и все эти годы поддерживал, а теперь за спиной этого самого правительства ведет переговоры с его лютыми врагами. Замечу, что сами талибы как раз считают именно себя законной властью в Афганистане (хотя контролируют только около половины территории страны и именно реальными властными полномочиями, за исключением нескольких заграничных представительств, не располагают). При этом все те, кто ведет нынче сепаратные переговоры с талибами (Россия и США - особенно), поддерживают одновременно и по-прежнему полномасштабные отношения с официальным Кабулом. А на справедливые вопросы тамошних правителей, с чего это они вдруг столь прониклись любовью к талибам, ничего внятного сообщить им не желают. Также стоит принять к сведению, что с 1994 года талибы всегда и везде рассматривали любые переговоры с "третьими странами" для укрепления своего как международного влияния, так и позиций внутри самого Афганистана. Эта дипломатическая деятельность служила хорошим подспорьем к их военным действиям, которые вспыхивали с разной степенью интенсивности в различных уголках страны на протяжении более двух десятков лет. Когда Соединенные Штаты и Евросоюз объявили "Талибан" "террористическсой организацией" и ввели различные санкции против ведущих политиков движения, те только усмехались. Разные банковские и иные санкции они умело обходили за счет помощи со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Вопросы с паспортами они решали при поддержке Пакистана и продолжали тем самым спокойно разъезжать по миру, избегая попадания в какие-то "черные списки" что Интерпола, что отдельных "недружественных" "Талибану" стран. Получилось на деле так, что все эти годы талибы, как никем не признанные и осуждаемые "террористы", ездили по миру, встречались с политиками самых различных стран и даже получали аудиенции у членов правительств целого ряда государств. Вот только переговоры о будущем Афганистана они вели исключительно с представителями иностранных правительств (неважно какого ранга), но полностью при этом игнорировали собственное правительство в Кабуле (которое они по-прежнему считают незаконным). Правительство Афганистана же со своей стороны стремилось максимально изолировать "Талибан" (хотя сделать это Кабулу было просто не под силу из-за открытой поддержки талибов со стороны прежде всего правительства и спецслужб Пакистана). И устроить дело так, чтобы американские войска вместе с многочисленной военной коалицией других стран НАТО разгромили бы боевые подразделения движения и тем самым помогли бы именно правительству Афганистана, избранному на выборах, удерживать власть в стране. Так если нет военного решения проблемы Афганистана, почему бы не решить ее политически? Пока не получается... Одной из давно уже устоявшихся дипломатических догм является признание того факта, что афганская проблема (да и не только она в нынешних международных отношениях) не имеет военного решения. Ведь войск американцы отправляли в Афганистан больше чем достаточно (около 145 тысяч одно время), и 36 стран как НАТО, так и "сочувствующих" помогали американской армии наводить в Афганистане "демократический порядок". Но вот толку, по большому счету, от этого - никакого. Более того - ситуация там с каждым днем все ухудшалась, а военные иностранцы все больше осознавали свою в Афганистане беспомощность и бессмысленность там собственного пребывания. Сами же талибы военным путем не могли свергнуть правительственную власть, тем более при поддержке ее со стороны США. А правительственные войска не могли никак разгромить опять-таки с помощью американцев и других натовцев талибов, потому как в случае возникновения каких-то сложностей попросту уходили на территорию соседнего Пакистана. К тому же в открытые боевые столкновения они, как это было при приходе американцев в Афганистан в 2001 году, талибы не ввязывались. А старались наносить удары "из-под тишка", малыми группами, но причиняя врагу-оккупанту при этом существенный ущерб. Даже сейчас, когда отношения между правительством Афганистана и администрацией Белого дома, мягко говоря, не самые теплые, присутствие американского воинского контингента в Кабуле и ряде других крупных городов позволяет афганской официальной стороне худо-бедно, но все же оставаться у власти. Да и те воинские подразделения, которые приходят на афганскую территорию со стороны Пакистана при наличии американской поддержки (и прежде всего воздушной) Кабула, шансов на свержение нынешнего президента страны А. Гани практически не имеют. Тем не менее, стоит признать, что пока политики - что внутри Афганистана, что за его предалами собираются регулярно на разного рода конференции, семинары по оказанию помощи многострадальному афганскому народу, выделению средств как на уровне международных организаций, так и отдельных стран-доноров, в Афганистанае на порядок хуже, чем в 2001 году, складывается обстановка прежде всего с внутренней безопасностью страны. По самым скромным подсчетам, только за последние 15 лет в боестолкновениях и в результате террористических актов погибло свыше 45 тысяч полицейских и других представителей сил правопорядка страны. Количество погибших именно в результате открытого гражданского противостояния среди мирного населения перевалило за 350 тысяч человек. Ежегодно из афганской армии дизертирует около 50-60 тысяч военно-служащих (которые потом почти всегда оказываются в рядах движения "Талибан"). Так о каком мирном плане в этой стране можно вообще говорить - что без талибов, что при их возвращении во власть в Афганистане? Что будут дальше делать талибы? А ждать, пока американцам надоест находиться в Афганистане Теперь возникают два конкретных вопроса- сколько будут продолжаться торги-переговоры с талибами (как со стороны США, так и России, причем, не исключено, что в этом случае обе страны могут действовать совместно) для их "более полного вовлечения в мирный процесс" в Афганистане? И что в случае прихода к власти талибы сделают как с нынешним правительством, так и со страной (тем более что опыт 90-х годов правления "Талибана" в Афганистане всем хорошо памятен)? Показательно, думаю, то, что талибы абсолютно уверены в своей окончательной победе - и над нынешним правительством Афганистана, и над американцами. К власти они уверены, что придут уже в самое ближайшее время. А с американцами так или иначе, но все равно договорятся о выводе армии США с афганской территории. Что касается первого пункта, то даже если не удастся при усилиях посредников наладить переговорный процесс с официальным Кабулом, талибы все равно будут все больше брать бразды правления страной на себя. И все жестче оттеснять от власти избранное самими афганцами (пусть и при американском участии) руководство. Насчет же ухода американцев вряд ли решать подобное талибам. Однако, судя по всему, американский президент Д. Трамп вполне может до чисто символического минимума сократить присутствие войск США и НАТО в этой стране, а затем и вовсе оставить там несколько сотен морских пехотинцев только для охраны и обороны особо важных объектов на территории Кабула и военно-воздушной базы Баграм. Ранее много писалось и говорилось о том, что талибы, как только возьмут власть в стране в свои руки, тут же якобы пойдут в поход дальше на север - то есть неизбежно станут угрожать безопасности государств Центральной Азии. Думаю, это очень большое преувеличение, и раздувать внешние угрозы со стороны талибов, скорее всего, выгодно военным структурам постсоветских стран, как непосредственно граничащих с Афганистаном, так и России. Да, какой-то наркотрафик, торговля оружием, вполне вероятно, что сохранятся. Или контроль над возможным сооружением трубопроводов - в этом талибы могут и поучаствовать. Но все остальное- это больше из разряда домыслов и явного блефа. В то же время для стран Центральной Азии смена режима в Кабуле, в принципе, далеко небезразлична. Особенно это касается стран, граничащих с Афганистаном непосредственно (а две из них - Таджикистан и Туркменистан имеют с Афганистаном очень протяженную и крайне слабо защищенную границу, у Узбекистана ситуация получше, но тоже далека от идеальной). Вряд ли приход того же "Талибана"к власти в Кабуле создаст некую напряженность на границах с центральноазиатскими государствами. Но, вполне возможно, с талибами придется по новой обо всем договариваться. В том числе - и о контроле приграничных уездов, которые населены в основном национальными меньшинствами (узбеками, таджиками, хазарейцами, туркменами). Важно здесь для центральноазиатских стран то, что судьбу Афганистана и тех, кто будет управлять этим государством, в очередной раз решают совершенно посторонние силы. Причем не только за спиной самих афганцев (в конце концов с ним никогда и никто на протяженни всей истории этой территории не советовался), но, по большому счету, правительств и народов Центральной Азии. Вот взяли американцы - и договорились с талибами о каком-то мифическом "мирном процессе". Взяла Россия - и стала вести сепаратные переговоры с талибами, признавая при этом официальное правительство в Кабуле и до недавнего времени считая "Талибан" террористической организацией. И кого в этой ситуации Вашингтон и Москва спрашивали на предмет взаимоотношений талибов с ближайшими географическими соседями? В этой обстановке я бы повременил с любой так называемой помощью Афганистану (а этим довольно активно занимается Казахстан) при нынешнем правительстве страны. Потому как никто не может гарантировать, что именно эти люди будут на местах за что-то серьезное отвечать. А любые поставки той же гуманитарной помощи, принятие афганских студентов на учебу у себя за счет выделяемых стипендий и прочее - лучше, наверное, дождаться момента, когда станет более и менее понятно, для чего все заигрывания с талибами затеяли Россия и Америка, и к чему в конечном итоге все эти подковерные политкомбинации могут привести.