Неуместная прозрачность

Всеобщая декларация имущества и доходов вызывает вопросы ДН В ПОСЛЕДНИЕ дни все чаще поднимается тема ожидаемой с начала следующего года всеобщей декларации доходов и имущества. Государство преподносит эту меру, как будущий триумф прозрачности и удар по коррупции, в то время как критики все больше сомневаются в социальном эффекте обнажения граждан перед государством. И действительно, к форме реализации этого важного для развитого гражданского общества шага есть много вопросов. И, прежде всего, это связано с непрозрачностью самого государства, раскрываться перед которым (а не перед друг другом) многие граждане вовсе не рады. Товарищ автора этих строк недавно прибыл в аэропорт Алматы из Москвы и с ужасом обнаружил, что служебная собака, каких обычно держат для поиска наркотиков, сделала на него «стойку». Человека провели в отдельное помещение, и пока он панически думал, откуда на нем может оказаться запах зелья, пограничник сказал ему: «Ну, что - деньги везете?». Поскольку это соответствовало истине (притом никакие законы не нарушало), человек сказал, что везет некоторую сумму. Дальше началось непонятное пререкание, в ходе которого упоминалось, что ему чуть ли не придется доказывать происхождение денег, а пограничники могут направить запрос или информацию о наличии у него подобной суммы в Комитет госдоходов Минфина РК (налоговую). Закончилось все относительно хорошо, и человек ушел домой с деньгами и вроде как без последствий. Однако насколько все это странно! Натаскиваемые во всем мире на наркотики, взрывчатку или иные опасные вещи, служебные собаки алматинского аэропорта приучены вынюхивать у пассажиров деньги! Нынешнее всеобщее декларирование населения выглядит примерно так же - при крайне низком уровне доверия к бюрократической системе все это воспринимается как банальное стремление поглубже заглянуть в кошелек, а не усилить безопасность и доверие в обществе. Многих смутила неясность в списке обязательного для декларирования имущества, где кроме четких параметров (недвижимость, вклады, наличность) есть графа «прочее имущество», куда можно отнести все что угодно. А если все что угодно там может оказаться, то точно так же и отсутствие чего-нибудь может стать поводом для санкций. Тем более, что государство посылает весьма недвусмысленные сигналы - оно будет наказывать за некорректные анкеты. «Последствия отражения некорректной информации в декларации могут привести к дополнительной налоговой нагрузке в последующем, а возможно, даже к штрафам. Необходимо провести проверку имеющихся на руках документов, подтверждающих право собственности, с данными уполномоченных государственных органов на территории Казахстана и за ее пределами. Проверку также можно осуществить в личном кабинете на портале «электронного правительства» egov.kz. Необходимо провести инвентаризацию долговых обязательств, денежных средств в наличном виде и на счетах, драгоценностей, предметов искусства, антиквариата, биологических активов», - отмечал в ходе интернет-конференции на сайте Tengrinews.kz председатель Комитета госдоходов Марат Султангазиев. Тем более что само государство далеко от реальной открытости. Как обычно работает декларирование доходов и имущества? Любой человек может посмотреть, что имеет, скажем, какой-то конкретный министр. Потом он может зайти и посмотреть, что из недвижимости зарегистрировано на него, по какому адресу, какая там квадратура, почему и когда был куплен этот объект. Если тут появятся расхождения с официальной декларацией, то можно бить в колокола - нарушение найдено! Так, к примеру, работает известный российский политический активист Алексей Навальный, который сводит данные из Росреестра - справочной информации по объектам недвижимости в РФ - с декларациями, которые российские чиновники сдают уже на протяжении последних лет, и тыкает пальцем в расхождения. Или, к примеру, чиновник не зарегистрировал что-то на себя, но пользуется дорогими машинами, прописан во дворце, оформленном на тещу, но и это можно увидеть в российской системе, где, кстати, у простых граждан еще никто полного отчета по имуществу не требует. Любой россиянин видит, сколько заявил дохода тот или иной чиновник, а потом может сопоставить его с, к примеру, ценой наручных часов на официальной фотографии. А как у нас? Все, что можно посмотреть в казахстанской системе раскрытия данных, - это наличие ИП (без данных по обороту), учредительства в ТОО (без указания долей) и владение более чем 5% акций в АО. Ни машин, ни квартир, ни земли, ни адреса, ни размеров дохода по нашим чиновникам нет в открытом доступе. Так что никак проверить правдивость сведений, раскрываемых чиновниками, судьями и депутатами, у нас не получится. Это, конечно, будет видеть государственная система, но она такие вещи видит и сейчас, для общества же подобная форма декларации имущества особенно ничего не прибавит. Потому как судьи, депутаты и министры - это и есть государство, и тут в голову почему-то приходят ассоциации с перспективностью найма жвачных для охраны огородов. Можно вспомнить, как некоторое время назад иностранные журналисты-расследователи раскопали связи между крупной оффшорной структурой «Меридиан» и Сауатом Мынбаевым. Тот просто заверил общественность, что уже вышел из акционеров, а получаемый в прошлом от нее доход вносил в свою налоговую декларацию. Естественно, проверить это утверждение у журналистов никак не вышло. Теперь же единственный шанс поймать кого-то на «горячем» - это иностранные источники информации, но и там по-прежнему есть варианты использования оффшорных структур и прочие уловки. Вспоминается скандальная история с парижской квартирой, купленной казахстанцем, чье имя так и не было раскрыто. Наши налоговики просто заверили граждан - там все нормально. Кроме того, мало раскрывается такая сторона всеобщего декларирования, как фактическая новая легализация имущества - государство пообещало ничего не спрашивать о происхождении заявляемых активов. Так что теперь все желающие могут закрепить за собой то, что было записано ранее на доверенных людей, так как имело, скажем так, неоднозначное и мало объяснимое происхождение. Естественно, это не коснется самостроев и оторванных от общественной земли заборами мелких домохозяйств квадратные метры, там государство всегда может отобрать свое через суды, да и нечего почти легализовывать простым людям в стране, где, согласно официальным данным, 90% семей имеют доход меньше 300 тысяч тенге в месяц. Но если для общественного контроля над элитами всеобщее декларирование дает невероятно мало, то для того, чтобы карающая длань государства коснулась любого гражданина, оно серьезно расширяет арсенал средств. Опять же - через нечеткое определение списка необходимого к отчету. Независимые юристы затрудняются ответить, что может быть расценено как «прочее имущество». Кто-то предлагает вписывать вообще все, что, правда, не только весьма сложно, но и затратно: вещи должны быть, не просто вписаны в декларацию, они должны быть еще и оценены - на основании чеков или коммерческой оценки (естественно, платной). Другие юристы предлагают «плясать» от суммы в 500 тысяч тенге, но опять же - ее нужно тоже высчитывать, а значит, оценивать, нести незапланированные расходы. Кому приятно, если при сдаче декларации клерк посмотрит на человека, на его бумаги и завернет их на основании отсутствия в декларации обручального кольца, которое он видит на руке гражданина? А если не при сдаче, а при проверке декларации теми же сотрудниками Комитета госдоходов? Это, конечно, не совсем морально - заочно считать чиновников бюрократами и коррупционерами, однако такое отношение, существующее в нашем обществе, появилось вовсе не на пустом месте. Государство не помогло в разъяснении этой нормы. Вот официальный ответ вице-министра финансов Руслана Енсебаева по поводу того, что именно может быть туда отнесено: «Этот вопрос больше всего вызвал ажиотаж. Необходимо отметить, что это поле «прочее» (в декларации о доходах) не является обязательным, оно заполняется по желанию налогоплательщика и на самом деле полезно самому декларанту. Он таким образом декларирует имущество, которое в будущем может послужить ему источником дохода. Это не может быть дешевым имуществом, как говорилось, «вилки или ручки». Это имущество, которое можно продать и использовать вырученные средства для подтверждения того дохода, который он, может быть, использовал для приобретения другого имущества. Это не какие-то мелочи, в основном дорогостоящее имущество». Но ведь сегодня достаточно посмотреть в бесплатных сервисах объявлений вроде OLX, чтобы убедиться: народ давно продает и покупает друг у друга и ручки с вилками, и ношеные сапоги, и старые куртки, и пластиковую посуду. Формулировка «имущество, которое можно продать и использовать вырученные средства для подтверждения того дохода, который он, может быть, использовал для приобретения другого имущества», страдает от отсутствия конкретных цифр, а значит, все равно оставляет пространство для трактовки и злоупотреблений. Добавляет сомнений и государство. Вначале всем было четко сказано - с 1 января 2020 года отчитываются все, кто что-то имеет. Теперь вдруг говорится, что «Минфин РК рассматривает возможность поэтапного перехода на всеобщее декларирование». На этой неделе вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев неожиданно заявил: «Нами прорабатывается вопрос по поэтапному внедрению всеобщего декларирования. На первом этапе декларацию будут сдавать государственные служащие, их супруги и лица, приравненные к ним. Остальные категории граждан будут охвачены декларированием на последующих этапах в течение 5 лет… конкретные сроки этапов называть сейчас преждевременно». Из его слов выясняется, что и государство-то не слишком готово к всеобщему декларированию. По словам чиновника, только по мере «проработки со всеми заинтересованными сторонами будут внесены соответствующие изменения в нормативно-правовые акты». Если перевести на человеческий язык, то получается, что даже правовая база еще далеко не отрегулирована и не готова. Вице-министр говорит, «что итоги каждого этапа будут анализироваться, выявляться проблемы и приниматься меры по совершенствованию методологии и информационных систем». Оказывается, в ходе проведения пилотного проекта был «выявлен ряд проблемных вопросов, для решения которых требуется более длительное время». Енсебаев, конечно, попенял на народ («низкая финансовая грамотность населения в сельской местности (более 80% респондентов не смогли заполнить декларацию самостоятельно)»), но тут выясняется, что у нас по-прежнему существует «ограниченность доступа к сети Интернет в отдаленных населенных пунктах». На какой год цифровизации мы узнаем о таком? Впрочем, самое смешное впереди. Как свидетельствует чиновник, «остаются вопросы актуальности баз данных уполномоченных органов (по имуществу, земле, транспортным средствам), а также отсутствие сведений (базы данных) о наличии активов граждан РК за пределами страны». Если само государство признает, что не смогло элементарно собрать актуальную информацию в базы данных, где регистрируется любая сделка, то непонятно: а что вообще было сделано для подготовки к всеобщей декларации, кроме расклейки лозунгов?