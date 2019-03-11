Кыргызская весна

Время тревог Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК В Кыргызстане приход весны встречают со смешанными чувствами: с одной стороны - тепло и обновление не может не радовать, с другой стороны - на весну обычно приходится активизация политических движений, порой кончающихся весьма кроваво. Даже если не революции, то хотя бы неожиданные политические заявления обычно тоже появляются весной. В этот раз в Кыргызстане говорят про внешнее управление страной… При этом необходимо понимать, что граждане Кыргызстана, с одной стороны, продолжают ждать справедливости и стабильности, а с другой – уже устали от коррупции и произвола чиновников, депутатов и президентов. Кажется, они созрели к тому, чтобы апеллировать к главам иностранных государств. Подобного рода действия, естественно, бьют по авторитету самих местных властей, продолжающих, правда, делать вид, что ничего не происходит. 27 февраля депутат жогорку кенеша (ЖК) Акылбек Жапаров из фракции «Бир Бол» предложил «распределить регионы Кыргызстана между развитыми странами, которые будут вносить вклад в их развитие». Такую идею он озвучил в эфире одной из местных радиостанций. Местные СМИ эту инициативу растиражировали уже на следующий день. «Кыргызстан получает финансовую поддержку в виде гранта и кредита от международных организаций, однако эти средства распределяются неравномерно между всеми секторами. Так, только в 2008 году Кыргызстан получил от ЮСАИД около $58 миллионов на поддержку демократических преобразований, но в этом проекте были лишь 2-3 небольших компонента, которые касались экономики. Сейчас Кыргызстан получает такую же помощь от Германии, Турции» - так начал свою речь парламентарий. Поэтому он предложил «распределить регионы Кыргызстана между развитыми странами, чтобы сконцентрировать их финансовую помощь только в этой области». «Например, можно дать Японии Баткенскую или Нарынскую область. Пусть она поднимает эту область полностью, включая дороги, образование, здравоохранение - все, в общем. Пусть сделает эту область такой же развитой, как сама Япония. Также одну область предоставить США. Передадим шесть областей развитым странам», - продолжил экс-министр финансов и действующий депутат. К слову, он всегда славился нестандартными мыслями, которые никогда не стеснялся озвучивать на публике. И еще он известен весьма вольным обращением с финансами, особенно государственными – не зря все еще идет судебный процесс, в котором он обвиняется в нанесении ущерба в размере более 67 миллионов сомов, которые он, по версии обвинения, «позаимствовал» из госказны еще 11 лет назад и до сих пор не отдал. Также Жапаров был избит толпой 6 апреля 2010 года в Таласе, куда прибыл вместе с экс-министром внутренних дел Молдомусой Конгантиевым гасить зарождавшуюся вторую революцию/переворот, приведшую к отстранению от власти Курманбека Бакиева. А уже на следующий день - 28 февраля с самого раннего утра по Интернету разлетелась новость, что жители Кара-Суйского района Ошской области просят президента Российской Федерации Владимира Путина передать их обращение главе Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову. В обращении указано, что глава Кызыл-Кыштакской сельской управы притесняет местных жителей, занимается вымогательствами, запугиваниями и шантажом. «Глава Кызыл-Кыштакской сельской управы Кара-Суйского района Шарабидин Капаров, пользуясь безнаказанностью, подает иски в суд к простым колхозникам и жителям села. Сумма исков — полтора миллиона сомов. Доверия к судебным и правоохранительным органам у простых граждан нет — в судах выигрывают только богачи, а у правоохранительных органов правыми всегда оказываются коррумпированные чиновники», — говорится в письме Путину. Далее, к слову, земляки действующего главы Кыргызстана - жители Кызыл-Кыштакской сельской управы объяснили, что «все возможности встречи с властями Кыргызстана они уже исчерпали, поэтому решили обратиться к главе Российской Федерации». Поэтому они и просят российского лидера «передать президенту Кыргызстана Жээнбекову в руки это обращение и организовать личную встречу»... Комментарии, как говорится, излишни. Появление данной информации еще и совпало с приездом в страну вице-премьер-министра РФ Константина Чуйченко, руководителя «передовой группы», занятой подготовкой к визиту Путина в Бишкек 28 марта. Если шаг сельчан можно назвать жестом отчаяния, то инициативу парламентария критикует значительная часть населения страны. «Предатель, Иуда и т.п.» подобные непарламентские выражения лились отовсюду, поддержали Жапарова лишь считаное количество голосов/комментариев в соцсетях. Наверное, поэтому депутат поспешил рассказать на следующий день другой радиостанции, что он имел в виду совсем не то. «Речь идет только о разделении грантов по областям - без предоставления права на управление. За 26 лет Кыргызстан получил $7 миллиардов кредитов и $3 миллиарда грантов. Гранты предоставляли развитые страны и такие международные институты, как АБР, Всемирный банк, ЕБРР, USAID, TIKA, и другие. Но помощь оказывалась разным регионам на разные секторы, а результатов не видно. Когда мы стали изучать, куда потратили $3 миллиарда, выяснилось, что на командировки, консультационные услуги, общественные слушания, НПО, СМИ, покупали компьютеры, программное обеспечение. Единого механизма нет», - сказал А. Жапаров. Ввиду этого он предложил разделить области между донорами, с тем чтобы они финансировали все отрасли конкретного региона. «Например, Япония предоставила гранты на $628 миллионов, на которые Баткенскую область можно было бы превратить в самый развитый регион», - иначе разъяснил свою идею парламентарий. На вопрос, как при разном объеме предоставляемой помощи распределить области между донорами, Жапаров ответил: «Тех, кто предоставляет больший объем помощи, нужно направить в самые дотационные регионы». Также автор данной идеи объяснил, чем будет интересен такой подход к оказанию помощи самим донорам. «Мы должны вносить свои предложения. Мы 26 лет делали все, что они скажут. Теперь мы должны ставить свои условия», - сказал он. «Эффективность разделения грантодателей по регионам состоит в том, что в отдельно взятой области можно с большей эффективностью контролировать использование денег», - отметил Жапаров. Проще говоря, он предложил повесить на шею донорам регионы Кыргызстана, и чтобы уже у них болела голова, как возвращать свои ранее потраченные деньги. «Надо полагать, что не зря такая инициатива появилась именно накануне визита Путина в Кыргызстан. Ее цель – вызвать максимальный накал патриотических и националистических чувств, «подогреть людей» к визиту зарубежного лидера» - такую мысль озвучил политолог Марс Сариев. Стоит ли напоминать, насколько сегодня Кыргызстан зависит от своего главного партнера по СНГ, ОДКБ и ШОС? Теперь вернемся с жителям Ошской области, они тоже говорят, что люди неправильно поняли их просьбы. Также почти одновременно с депутатом жительница Кара-Суу Орозкан Токторалиева опровергла информацию, что она писала письмо президенту России Путину и жаловалась на беспредел местных чиновников. При этом в Оше она даже провела пресс-конференцию. По словам женщины, она узнала о послании лидеру РФ из соцсетей. «Мы обращались к акиму района, главе области и официальным органам по вопросу выделения земель, но мы не обращались к Путину», — заявила Токторалиева. При этом кыргызстанские коллеги отмечали, что конкретно она ранее подтверждала, что «в своем послании обращалась именно к Путину». Что это – осознала последствия своего шага или ей популярно объяснили, что нельзя так ронять авторитет президента своей страны, да еще и земляка?