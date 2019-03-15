Астана завела дело

на защитника китайских казахов Владимир ИВАНОВ НОЧЬЮ на 10 марта в алматинской гостинице «Хайят» неизвестными был задержан Серикжан Биляш, лидер неформального правозащитного объединения «Атажурт ерiктiлерi». На следующий день выяснилось, что он находится в Астане, где полиция завела на него уголовное дело по статье 174 УК РК («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»). По информации властей, Серикжан Биляш якобы призывал к «джихаду» против китайцев, его же сторонники уверены, что таким образом Астана просто избавляется от активиста, портящего отношения с Пекином. Адвокат Айман Умарова, которая вызвалась защищать правозащитника, постоянно сообщает о давлении на нее и ее доверителя. В субботу по аккаунтам в социальных сетях, близким к ассоциации «Атажурт ерiктiлерi», прошло видео, в котором сам Серикжан и его соратники сообщили о нескольких подозрительных личностях, посетивших их офис во время очередного сбора родственников казахов, попавших в китайские «лагеря политического перевоспитания». На видео активисты сообщили, что неизвестные им люди вели слежку за людьми в офисе, а когда их попросили представиться, немедленно скрылись. Как оказалось, после этого ради безопасности Серикжан Биляш и его супруга решили не возвращаться домой, а сняли номер в гостинице «Хайят». Из этого номера активист и пропал. Новое видео, на котором соратники правозащитника обозревают пустой номер, отмечая перекусанную цепочку на двери и следы крови на полу в ванной, также было распространено по социальным сетям. Вскоре после этого появились два других видео, на которых Серикжан Биляш давал пояснение, причем на одном он говорит, что был доставлен в Астану и находится в полиции, а на другом – что он сам приехал в Астану (видимо, посреди ночи) по своим делам. В первом видео активист заявил, что его обвиняют в уголовном преступлении и свою вину он не признает. Сайт радио «Азаттык» цитирует члена объединения «Атажурт ерiктiлерi» Кайрата Байтоллы, по словам которого, днем 9 марта они заметили слежку у дома активиста в Алматы, после чего Серикжан Биляш решил заночевать в гостинице. «С ними были их знакомые. Похоже на то, что после того, как они ушли, примерно в два часа ночи, выбили дверь комнаты в гостинице и ворвались туда... В первую очередь увели его жену. Затем арестовали Серикжана. Через три часа его жену доставили домой», - говорит Кайрат Байтолла. 10 марта полиция провела обыск в офисе организации «Атажурт ерiктiлерi» и изъяла документы. Информационный сайт Tengrinews.kz дал информацию со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны, там отметили, что задержан он был именно в Астане (хотя пропал он в Алматы), и подозревается он «в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и национальной розни». Несмотря на то, что официально пресс-служба ДП сообщила, что более не намерена раскрывать никаких подробностей дела в интересах следствия, на сайте Астанинской городской прокуратуры сообщается, что «основанием… [возбуждения уголовного дела] послужили публичные заявления Серикжана Бияш, озвученные 8 февраля 2019 года на поминальном мероприятии в городе Алматы, с призывом к «джихаду» – войне против этнических китайцев». «Наличие в выступлении Серикжана Бияш призывов к национальной розни подтверждено заключением политологической экспертизы ¹499 от 5 марта 2019 года, видеозаписями, изъятыми из социальных сетей, показаниями свидетелей и другими материалами дела», - гласит сообщение прокуратуры. Тем временем в социальных сетях адвокат Айман Умарова, срочно выехавшая в Астану, чтобы защищать Биляша (выяснилось, что по документам, калькированным с китайского удостоверения личности, он проходит как Бияш), била тревогу – ее не пускали к ее доверителю, которому навязывали бесплатного государственного адвоката, чья роль в рамках следствия обычно заключается вовсе не в защите интересов подозреваемого. «Они похитили Серикжана Бияш (Биляш) и повезли принудительно в Астану, - написала она. - Меня сразу не допустили к делу. Если даже предположить, что инкриминируемые действия по части 2 статьи 174 УК РК имели место в Алматы, то почему уголовное дело в отношении Серикжана Бияш расследует ДВД гор.Астана (даже не следственным департаментом МВД РК). Видимо, ДВД гор. Астана "специализируется" на похищении людей из разных регионов Казахстана и расследовании дел по ст.174 УК РК. Вопрос прокурору гор.Астана: Вы не видите, что нарушена территориальность расследования? А вслед за этим будет нарушена и подсудность». Комментируя происходящее агентству «КазТАГ», адвокат сообщила, что в деле Серикжана Биляша, по ее мнению, есть политическая подоплека: «Статья, по которой его привлекают – 174 ч. 2. На самом деле это человек, который говорит, что в Китае в концентрационных лагерях мусульман прессуют. Мы полагаем, что наши не хотят портить отношения с Китаем. Возможно, это связано с инвестициями, возможно, еще с чем-то, а Бияш им как кость в горле. Это истинная причина, по которой Бияш преследуется». 11 марта адвокату Умаровой все же удалось прорваться к своему клиенту, и ей даже удалось добиться перевода Биляша из следственного изолятора под домашний арест. Правда, домашний арест в Астане, где у активиста нет жилья, выглядит достаточно странно. «Домашний арест должен быть по месту проживания гражданина. А в Казахстане - по месту желания следствия... И суды это поддерживают в противоречие законодательству. Причем избирательно. Такое происходит в Казахстане во второй раз. Так в 2002 году Галымжан Жакиянов находился под «домашним арестом» на территории частного предприятия «Павлодарсоль»... А где будет находиться под «домашним арестом» в Астане проживающий в Алматы Серикжан Биляш?», - задает вопрос в своем аккаунте оппозиционный активист Зауреш Батталова. Один из соратников Биляша Baqyt Osser в социальных сетях сообщил, что именно сказал на упомянутом поминальном обеде активист (перевод с казахского): «Джихад – это не ехать в Сирию с автоматом. Сегодня джихад – это информационный джихад». Здесь речь идет о распространении информации о китайских лагерях «политического перевоспитания» и других преследованиях национально-религиозных меньшинств в Китае. Возглавляемое Биляшем неформальное объединение активистов-правозащитников документировало заявления казахов, чьи родные, поехавшие или проживающие в Китае, оказались в заключении, отправляя эту информацию в государственные органы Казахстана и международные правозащитные организации. «С момента своего основания в 2017 году «Атажурт ерiктiлерi» и Серикжан Билаш задокументировали случаи сотен этнических казахов, которые были интернированы в Синьцзяне, и пролили свет на массовые нарушения прав человека, совершенные китайским правительством. Не имея возможности обратиться за иной помощью, родственники лиц, интернированных в Синьцзяне, обратились к неформальной группе, которая и привлекла внимание международного сообщества к репрессивной политике Китая в отношении этнических меньшинств на западе страны. В том числе благодаря усилиям Биляша и «Атажурт ерiктiлерi» ситуация в Синьцзяне была доведена до международного сообщества», - говорится в совместном заявлении Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности и Норвежского Хельсинкского комитета. «Серикжан Биляш проделал огромную работу, предоставляя возможность высказаться лишенным права голоса и разоблачая крупномасштабные нарушения прав человека. Вместо наказания, сопровождаемого произволом, его усилия следует приветствовать. Мы требуем, чтобы Астана немедленно освободила его», - цитируется в этом заявлении Бьерн Энгесланд, генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета. На задержание Биляша отозвались и в международной прессе. Американское издание Foreign Policy назвало активистов «Атажурт ерiктiлерi» «одним из немногих окон в наглухо закупоренный регион», имея ввиду СУАР КНР. Оно также цитирует Андрея Гришина, эксперта-правозащитника, предположившим, что «возможно, это было сделано под давлением Китая или просто, как демонстрация лояльности [Пекину]», а также что решение о задержании «принималось в спешном порядке». Британское издание Telegraph цитирует активиста международной правозащитной организации Amnesty International Патрика Пуна, который тоже выразил опасение, что Астана «действует с целью угодить Китаю». Колонки и новостные истории по ситуации с Биляшем выпустили Washington Post, Eurasian.net, Diplomat, Foxnews и другие менее известные международные СМИ. Агентство Reuters также обратилось за комментарием к китайской стороне, откуда, естественно, было заявлено, что Биляш «незаконно въехал в Казахстан» (при том, что он является гражданином РК), а также, что у него «могут быть некие проблемы, связанные с долгами в Китае». Вместе с тем адвокат Айман Умарова 13 марта сообщила в своем аккаунте в Facebook, что давление на ее доверителя продолжается. «Сотрудники КНБ и полиции ЗАПУГИВАЮТ Серикжана Биляша И ЗАСТАВИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ от меня!! Также они под принуждением заставили его сниматься на несколько видео, где в одном из них он под принуждением сказал, что больше не будет заниматься и говорить о проблемах казахов в китайских лагерях. МЕНЯ ПРЕСЛЕДУЮТ СОТРУДНИКИ КНБ И МВД РК! ОНИ ВОСПРЕПЯТСТВУЮТ МОЕЙ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!», - пишет она. Ситуация вокруг Серикжана Биляша вновь выносит нашу страну в заголовки мировых СМИ и их новостные ленты, однако вовсе не в том ключе, в каком Астана хотела бы туда попадать. Таким образом, очередное уголовное дело против активиста уже не останется внутриказахстанской новостью, а будет влиять на имидж страны в глазах мирового сообщества. Благодаря правозащитной деятельности активиста нельзя отделить от темы китайских лагерей «политического перевоспитания», и его преследование неминуемо вызовет волну негативных комментариев в этой связи. Нужно ли это Астане? Естественно, не очень. Но тогда возникает вопрос: а что находится на второй чаше весов – в пользу преследования Биляша?