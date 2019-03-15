Нефть и рубль поддерживают тенге

Нигмат РАМАЗАНОВ Начало текущего года, как и предыдущего, ознаменовалось улучшением позиций тенге к свободно конвертируемым валютам основных торговых партнеров, замедлением роста цен на потребительские товары и услуги. Вместе с тем, в отличие от предыдущего года, в январе-феврале произошло снижение резервов регулятора, в январе выросли объемы депозитов, а кредиты банков реальному сектору экономики, напротив, сократились. В минувшем месяце мировые цены на нефть менялись преимущественно в интервале 61 – 67 долларов за баррель. Наиболее высокие котировки наблюдались во второй половине месяца, низкие – в первой, последний день зимы завершился на отметке в районе 66 долларов за бочку. Эталонный сорт североморской нефти на Лондонской товарной бирже в феврале подорожал относительно предыдущего месяца, но в среднем за январь-февраль цены сложились ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (порядка 67,3 доллара за баррель). Увеличение притока нефтедолларов в феврале наряду со стабилизацией курса рубля по отношению к доллару США продолжали оказывать поддержку национальной валюте. Биржевой курс основной пары на внутреннем рынке в минувшем месяце менялся в коридоре 382,73-373,01 тенге за доллар. Средневзвешенный биржевой курс доллара на конец февраля составил 374,96 тенге. Темпы укрепления тенге к доллару с начала года повысились до уровня 2,4% против порядка 1,1% в январе. При этом официальный курс доллара в среднем в феврале снизился менее чем на 1 тенге, составил 377,43 тенге. В более широком диапазоне, от 438,81 до 422,52 тенге, менялся в феврале курс единой европейской валюты. Официальный обменный курс пары на последний день месяца составил 429,93 тенге. Национальная валюта к евро укрепилась на 1,2% в номинальном измерении. В среднем за февраль официальный курс евро снизился более чем на 3 тенге по сравнению с предыдущим месяцем, составил 428,47 тенге. Официальный курс российской валюты на последний день февраля составил 5,74 тенге, темпы девальвации тенге к рублю снизились до 4,7%. Но при этом курс рубля в среднем за февраль вырос до 5,74 тенге против 5,65 в январе. Снижение притока нефтедолларов, а также ряд других факторов негативно сказались на динамике международных резервов. Запасы Национального банка в свободно конвертируемой валюте в январе-феврале сократились почти на 2,55 млрд. (на 15,4%), составили около 14 млрд. долларов. При этом активы в золоте увеличились на 5,5% - до 15,2 млрд. долларов США. Чистые международные резервы регулятора в отчетном периоде снизились на 5,8%, составили 28,68 млрд. долларов. Активы Национального фонда увеличились за два месяца на 2,3% - до уровня около 59,05 млрд. долларов. На рынке государственных ценных бумаг в начале года продолжился рост внутреннего долга правительства. Объем в обращении облигаций Минфина за январь-февраль увеличился более чем на 215 млрд., составил около 6,23 трлн. тенге. Объем краткосрочных нот Национального банка в обращении вырос за этот период более чем на 463 млрд., превысил 3,98 трлн. тенге. Суммарный объем ГЦБ в обращении (в национальной валюте) на начало марта составил около 10,41 трлн. против порядка 9,72 трлн. тенге на начало года. Ситуация на депозитном рынке в январе характеризовалась положительной динамикой. Объем депозитов в банках второго уровня вырос за месяц на 688,9 млрд. - до 19,24 трлн. тенге. Депозиты в иностранной валюте снизились в январе почти на 450 млрд., а в национальной валюте, напротив, выросли на 1137,2 млрд., составили соответственно порядка 8,54 и 10,71 трлн. тенге. Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 820,9 млрд., физических лиц – сократились на 132,1 млрд. - до уровня порядка 10,72 трлн. и 8,52 трлн. тенге соответственно. Расширение ресурсной базы не отразилось на динамике кредитования экономики. Кредиты банков экономике на начало февраля составили 12,47 трлн., сократились в январе на 621,8 млрд. тенге. Объемы кредитования юридических лиц снизились почти на 640 млрд. - до уровня 7,15 трлн. тенге, физических лиц – выросли менее чем на 20 млрд. - до 5,32 трлн. тенге. Сокращение объемов ссудного портфеля наблюдалось как по кредитам в иностранной валюте, так и по кредитам в тенге. Тенге в истекшем периоде несколько укрепился по отношению к американскому доллару и единой европейской валюте. Это обстоятельство наряду с низкой покупательной способностью населения, мерами властей по снижению тарифов на коммунальные услуги могло отразиться на замедлении темпов инфляции. Цены и тарифы в первую очередь на импортные товары и услуги ЖКХ отреагировали на это торможением роста. В то же время официальные данные по инфляции в начале года выглядят сильно заниженными, учитывая влияние календарного фактора, рост цен на потребительские товары и платные услуги населению, которые не регулируются властями. По информации Комитета по статистике, инфляция в феврале замедлилась до 0,3% против 0,7% годом ранее и 0,5% в январе текущего года. Основным фактором инфляции стало повышение цен на продовольственные товары, которые выросли за месяц на 1,5%. При этом цены на непродовольственные товары в феврале выросли на 0,3%, а на платные услуги населению снизились на 1,3%. Накопленный уровень инфляции за два месяца снизился до 0,8% против 1,3% в аналогичном периоде прошлого года. Цены на продовольственные товары за два месяца выросли на 2,8%, на непродовольственные товары - на 0,6%, а платные услуги населению – снизились на 1,5%. В истекшем периоде года быстрее всего росли цены на свежие овощи – на 28,1%. Менее значительно, на 4,1-0,9%, повысились также цены на большинство продуктов питания: муку, рис, рыбу, сыр, яйца, хлеб, мясо, макаронные изделия и ряд других продуктов питания. Снижение цен зафиксировано на сахар, крупу гречневую, творог. Среди непродовольственных товаров повысились цены на большинство импортных товаров, несмотря на усиление позиций тенге. Подешевели бензин, уголь, дизельное топливо. Уровень цен на правовые услуги повысился за два месяца на 5%. Подорожали услуги здравоохранения, общественного питания, кабельного телевидения, парикмахерских и заведений личного обслуживания. Но, судя по официальной информации, повышение цен на эти виды услуг было с лихвой компенсировано снижением тарифов на проезд железнодорожным пассажирским и воздушным транспортом, а также на жилищно-коммунальные услуги. Так, согласно данным статистиков, тарифы на центральное отопление снизились на 11%, холодную воду, канализацию, горячую воду, электроэнергию, газ, транспортируемый по распределительным сетям, вывоз мусора - на 7,5 - 3,4%. Замедление роста цен по сравнению с январем-февралем прошлого года отразилось на показателе инфляции в годовом выражении. Темпы прироста цен за 12 последних месяцев снизились до 4,8% против 5,3% в декабре прошлого года. Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары (на 6,6 и 6,2% соответственно) оказал основное влияние на показатель инфляции в годовом выражении. При этом цены на платные услуги населению за этот период повысились на 1,3%. В соответствии с прогнозом Национального банка, инфляция в Казахстане в течение текущего года будет находиться в целевом коридоре 4 –6%. Регулятор отмечает замедление роста цен в январе и феврале. В то же время указывает, что характер замедления является неустойчивым, что выражается в разнонаправленной динамике основных составляющих индекса потребительских цен. Так, заметно ускорилась инфляция продовольственных товаров, а снижение цен на платные услуги в январе-феврале было обусловлено усилением административных мер по снижению тарифов естественных монополий. Кроме того, сохраняется возможность реализации внешних и внутренних рисков, способных воспрепятствовать достижению целевых показателей по инфляции. По оценке Национального банка, наблюдается увеличение потребления домашних хозяйств, подкрепленное ростом реальных денежных доходов населения, ожидается усиление тенденции роста потребительского спроса за счет фискальных стимулов. В то же время риск не оценивается высоким и поэтому не требует немедленного реагирования со стороны монетарной политики, считает регулятор. Не оправдались пока опасения касательно значительного ухудшения внешней ситуации, вероятность реализации рисков снизилась. В частности, стоимость барреля нефти на Лондонской товарной бирже в настоящее время складывается в районе 65-67 долларов за баррель (по сравнению с уровнем ниже 55 долларов во второй половине декабря прошлого года), что должно оказать поддержку национальной валюте и, соответственно, положительно отразиться на динамике роста потребительских цен. В первую декаду марта стоимость нефти сорта Brent оставалась в указанном выше коридоре, близком к среднему показателю аналогичного месяца прошлого года (67,12 доллара за баррель). Стабилизация цен на нефть и курса рубля к доллару оказывали поддержку национальной валюте в этот период, но курс доллара на внутреннем валютном рынке демонстрировал постепенное движение вверх. Торги основной пары в начале марта начинались с уровня ниже 375 тенге, а в конце прошлой недели биржевой курс доллара превысил 379 тенге. Давление на тенге в конце первой декады оказало также ослабление российского рубля по отношению к доллару США. В начале текущей недели продолжилось постепенное усиление позиций американской валюты. В минувший понедельник средневзвешенный биржевой курс доллара на утренних торгах составил 379,75 тенге, на дневной сессии курс доллара снизился на 27 тиын. Во вторник на фоне очередного повышения цен на нефть биржевой курс основной пары на утренних торгах составил 377,92 тенге. На фоне сложившейся динамики курса тенге к доллару стоимость единой европейской валюты на внутреннем рынке держалась преимущественно в районе 427 тенге, за исключением 11 марта, когда официальный курс евро превысил 429 тенге. При этом официальный курс российского рубля повысился с 5,70 тенге в начале марта до 5,75 тенге по состоянию на 12 число. Что до возможного изменения стоимости доллара в краткосрочной перспективе, то снижение волатильности на нефтяном рынке позволяет рассчитывать на продолжение процесса постепенного повышения курса доллара по отношению к тенге. Впрочем, есть много потенциальных факторов, способных изменить баланс и ожидания рынка нефти как в одну, так и другую сторону. При таком варианте развития событий последуют и существенные изменения на внутреннем валютном рынке, хотя даже при благоприятном сценарии вряд ли стоит ожидать, что в марте продолжится процесс усиления позиции тенге к доллару США.